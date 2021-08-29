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Таліби розстріляли відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Таліби розстріляли відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі, - ЗМІ

ЗМІ повідомляють про вбивство талібами відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі.

Це сталося через кілька днів після того, як лідери "Талібану" запровадили нові правила в країні, зокрема заборону на музику і вимогу щодо наявності чоловіка для супроводу жінок, які подорожують поодинці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Times Now.

Повідомляється, що бойовики вивели виконавця народних пісень Фавада Андарабі з його будинку і розстріляли. Про це розповів його син.

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"Музика заборонена в ісламі. Але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей, замість того, щоб на них тиснути", - цитує Times Now офіційного представника "Талібану" Забіхуллу Муджахіда.
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Топ коментарі
+58
Инклюзивные обезьяны Талибана что же это за дебильный бог у вас Аллах запрещающий рисовать людей и всякую музыку он что был не только пастухом и содомитом но и глухим и руки росли у него с астрала ??? 21 век на дворе осваиваем космос иные планеты а эти дегенераты отставшие на 15-18 веков от Цивилизации а ну нафиг только атомными таблетками надо лечить ту талибанско афганскую проказу и метастазы...
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29.08.2021 12:48
+53
вот он Фавад Андараби - враг Аллаха, проклятый сладкоголосый шайтан, несущий тьму просвещённому исламскому миру ..
Талибы расстреляли известного в Афганистане народного певца Фавада Андараби, - СМИ - Цензор.НЕТ 385
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29.08.2021 12:54
+51
за всю историю Нобелевской премии лауреатами стали более 900 человек.
Только 12 из них являются мусульманами. Более того, 7 человек из этих 12 мусульманских лауреатов получили премию как миротворцы, а не как ученые.
вывод: фанатичное соблюдение религии (любой вообще) ведет к деградации мозга и вырождению..
Талибы расстреляли известного в Афганистане народного певца Фавада Андараби, - СМИ - Цензор.НЕТ 5029
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29.08.2021 12:50
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Трамп не верил американской разведке - это называется "в интересах США" ?
Трамп перенёс посольство США в Иерусалим - это было в интересах США ?
Трамп был готов на гражданскую войну ради власти - это в интересах США ?
Стоит посмотреть видео на канале Юрий Швец как и когда (ещё в далёких 80-х)
Советским Союзом был завербован Дональд Трамп.
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29.08.2021 21:50 Відповісти
Как вербовали Трампа / Статья "Гардиан" / Видео № 19
Как вербовали Трампа / Статья "Гардиан" / Часть 2 / Видео № 20
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29.08.2021 22:42 Відповісти
Якщо Швиць для вас авторитет, тоді все зрозуміло. Ахвігєнно авторитетне джерело для алюмінієвих беретів. Таліби розстріляли відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2321
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30.08.2021 10:27 Відповісти
А газета "Гардиан" - джерело ?
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30.08.2021 12:44 Відповісти
Подтвердились ли доклады американской разведки, о наличии ядерного оружия у Ирака?

Когда это Трамп хотел начать гражданскую войну? После того, как дерьмократы организовали массовые беспорядки в стране? После того, как Буш и его дерьмократы, сфальсифицировали выборы в США?

Вот по поводу Иерусалима, тут с вами спорить не стану, а наоборот поддержу - боком вылезет для США.

Видео, это конечно хорошо. Но именно при Трампе было заморожено строительство СП-2, а при Буше продолжено. Именно Трамп дал Украине ПТРК, а не Обама и Байден.
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30.08.2021 10:41 Відповісти
Джавелины дал не Трамп, а Конгресс США.
Трамп был как раз против.
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30.08.2021 11:52 Відповісти
Вот интересно, а почему этот же самый Конгресс США не дал нам Джавелины при Обаме и не даёт при Байдене?
Таліби розстріляли відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2980
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30.08.2021 14:03 Відповісти
Так уже дал ! Зачем ещё ? Таліби розстріляли відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6016
Московитские танки после этого не наступали.
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30.08.2021 19:55 Відповісти
Снова выделенным текстом?

Так пока маловато.
И ПЗРК "Стингер", для борьбы с боевыми вертолетами и штурмовиками нам бы не помешали. Но не давал Обама и не даёт Байден. Почему? Афганцам Рейган для войны с СССР дал, а нам сегодня не дают. Почему?
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30.08.2021 21:05 Відповісти
Не подписывать?
Потрачена тысяча миллиардов долларов, а положительного результата за 20 лет так и не получили!
Трамп подписал, но разве сразу стал выводить или сокращать? Нет!

Одна из причин поражения СССР в Афганистане состояла в том, что тогда, для полного контроля страны надо было ввести миллионную группировку советских войск, а ограничились полутора сотнями тысяч, чего явно не хватало в горной стране.

К тому же ни при СССР, ни при США там не строили дороги, там одна, и то построенная еще при Британии.

Сокращение контингента привело бы к таким же последствиям. А Бушу надо было ПОСТЕПЕННО отводить и войска и сторонников к Кабулу. Потом удерживать всю провинцию, до полной эвакуации, а потом выйти военными колоннами в тот же Таджикистан, как уходил СССР, или в Туркмению.
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29.08.2021 21:37 Відповісти
Рамсфельд с ведома Буша-младшего тупо тырил наличку грузовиками.
Потому это всё столько лет продолжалось с таким результатом.
Буш-младший - этот тот, кто упоительно катался с ******* на его 21-й "Волге".
У них была полная ментальная гармония - тырить бабло всеми способами, пока можно.
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29.08.2021 21:45 Відповісти
А Обама, сменивший Буша, почему же при нём продолжился этот бардак? А ведь барак правил целых два срока подряд. Так что тут ваша арифметика не сходится.
Да, и почему тогда, если грузовиками, то Рамсфельд не сидит в тюрьме? Неужели при Обаме не нашлось свидетелей-солдат, которые грузили эти грузовики? Ну не сам же Рамсфельд грузил эти грузовики?
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30.08.2021 10:44 Відповісти
Буш-младший же не идиот, чтобы делать всё так грубо. Его учил папа Буш-старший (шеф ЦРУ и Президент США). Всё делали свои. Без посторонних. Без свидетелей. Всё как у нас в кабмине: все вокруг свои, все заинтересованы, чтобы утечек не было. И мы даже не представляем сколько у нас газа, урана, янтаря, лития, сколько денег в казне, сколько налогов кто платит, а кто не платит вовсе. Вот в чём суть их правления - отсекать гоев от информации, и они будут платить за весь этот праздник жизни.
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30.08.2021 11:49 Відповісти
Не я, а вы написали -
"Рамсфельд с ведома Буша-младшего тупо тырил наличку грузовиками."

Грузовиками нал - по тихому не выйдет, хоть тресни, это же не несколько банковских грузовиков при Януковиче, это всё же деньги США и там много комитетов по контролю. Так что извините - не верю.

У Буша -младшего был самый низкий уровень IQ, из всех его папередников.
Да и его отец, хоть и был в своё время шефом ЦРУ и воевал, но вот не прощу ему "дозаправки в Киеве", когда он летел к Ельцину в Москву и потребовал, в ультимативной форме от Президента Кравчука, чтобы мы сдали всё своё ядерное оружие. Теперь эти ядерные боеголовки хранятся в РФ, против США - скажите что это признак большого ума у Буша-старшего?

Цена на янтарь упала. А до этого на нём очень не слабо нажились госворюги. Причем Янукович зацепил эту тему лишь в самом конце, до Зеленского она собственно не дожила. Если крышевали чиновники в ранге прокурора области и начальника областного СБУ, то понятно, кому лично уходила львиная доля...

Литий кое-кто хотел привласнить, но пока месторождение не разрабатывается.

Уран тема весьма специфическая, там наверняка идут откаты из РФ, которые действительно трудно проконтролировать.

Ну а газ - это чисто президентская тема, начиная со второго срока Кучмы. К ней и Премьер-министров не допускают, как к стати и к экспорту оружия, вооружения и боевой техники.
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30.08.2021 13:57 Відповісти
Если Буш младший прикрыл взрывы башен ВТЦ и втюхал общественности версию про "алькаиду" - то можна представить размах и масштаб. В ВТЦ находились и банковские хранилища с золотом - золота в расплавленной массе, застывшей внизу - так и не нашли.
А чтобы такие толстостенные стальне колонны (рассчитанные на удар самого тяжёлого на то время пассажирского Боинга-707) так просто сложились, надо было заложить взрывчатку с термитной смесью, и эти поэтажные взрывы в момент обрушения хорошо видны. Есть несколько добротных документальных фильмов про это всё. Надеюсь, ютуб их не удалил.
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30.08.2021 19:54 Відповісти
Да, Буш-младший умышленно не довёл расследование до конца.
Там не заряды были, а всё же попадание самолетов.
Я в то время внимательно впитывал всю доступную информацию.
1. Наши пилоты утверждали, что в условиях мегаполисом очень трудно управлять таким большим самолетом и чтобы гарантированно попасть двумя самолетами в две башни, каждый из пилотов-смертников должен был налетать не менее 100 часов за штурвалом реального самолета, и это после длительного обучения на тренажере.

2. Американские следователи проверили все центры подготовки таких пилотов в мире (их достаточно мало), кроме такого центра в РФ (кацапы отказались пускать к себе следователей из США). Вопрос?

3. Архитекторы тогда рассказывали, что конструкция небоскрёба такова, что нижняя часть очень прочная и тяжелая, а верхняя всё тоньше и легче, чтобы в случае землетрясения верх башни не обрушил всю башню.
Так вот, попади самолеты ниже 60-то этажа и башня бы не разрушилась, как и попади самолет в верхние двадцать этажей. А такие расчеты требуют хороших знаний и хороших ЭВМ для производства расчетов - сомневаюсь, что Аль Каида этим обладала.

4. Древне Римское - "Ищи, кому выгодно".
А что произошло после теракта 11 сентября? А через некоторое время сильнейший скачок на цены углеводородов. А кто у нас самый крупный продавец в мире? А РФ.
А разве Путин не организовывал взрывы в самой РФ для оправдания войны против Чеченской республики?...

Так что всё было на самом деле не так, как в тех видео.
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30.08.2021 21:18 Відповісти
це б мало сенс якби афганська влада поступово зміцнювалась би. Але вочевидь цього не відбувалось - американці подивились на це все і забили болт.
Мордові хоче щоб це саме відбулося і у нас.
Клоун цьому всіляко сприяє
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29.08.2021 22:12 Відповісти
А хіба може бути по іншому, якщо президентом Афганістану поставили американця-демократа з оточення Сороса?
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30.08.2021 10:29 Відповісти
Не треба все занадто спрощувати до формули путін-сорос
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31.08.2021 07:18 Відповісти
Правда и БПП с Голосом, это та же голимая соросятня, что и Слуги. А главный надзиратель от соросятни, это Пинчук.
Ходят слухи, что сам Сорос уже отходит от дел, а его наследник решил прикрыть у нас эту лавочку, так что будем посмотреть.
Кстати, может выход США из Афганистана, так же связан кардинальными изменениями в штабе Соросов? Я бы сразу так и не отбрасывал ЭТУ версию.
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30.08.2021 10:48 Відповісти
хто такий сорос? Чому сорос, а не ротшільди з рокфелерами?
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31.08.2021 07:20 Відповісти
А потому что на нашей территории как раз больше шныряют ушлые ребятки Сороса и именно тут внедряются многие его проекты.
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31.08.2021 17:21 Відповісти
"...вежливо і без кровопролітія" навіть дитина не народжується. Байден мудро зробив і кровопролітіє було мінімальним, бо в іншому випадку загинуло б багато більше людей.
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30.08.2021 08:47 Відповісти
Мудро - это так могут считать те, кто не знаком с управлением армией. А кровопролитие только начинается.

А вот на самом деле, надо было спокойно и планово отходить к Кабулу, ДО отхода вывозя всех, кто не хочет жить под управлением талибов. И конечной точкой отхода войск и вывода гражданских сделать границу с Туркменией и уже из Туркмении закончить выход.

Сделано же из рук вон плохо и Байден с дерьмократами еще за это ответят.
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30.08.2021 10:53 Відповісти
Дичь
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29.08.2021 19:44 Відповісти
Если талибы убили певца, то можно представить, кем в их глазах выглядит педофил ******,
лидер страны, правонаследницы большевистского СССР.
Лавров может распинаться, но у талибов о Московии есть своё твёрдое мнение.
Они его озвучат делами, а не дипломатической болтовней.
Далі буде.
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29.08.2021 21:13 Відповісти
СМИ сообщают об убийстве талибами известного в Афганистане народного певца Фавада Андараби. Источник: https://censor.net/ru/n3285124

Цінічно казати, але на то вони і таліби Таліби розстріляли відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8799
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29.08.2021 23:12 Відповісти
Вот Кобзон - народный артист Украины.
Если бы случилось что - какая "страшная" трагедия была бы ...
А ведь народный певец Украины.
Так что там было за что, нам просто не говорят.
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29.08.2021 23:50 Відповісти
и это при том, что Амеры ещё там... страшно подумать что талибы будут творить с афганцами когда улетит последний амер
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29.08.2021 23:34 Відповісти
Музыка запрещена в исламе??? Талибы, братцы, загляните в Нидерланды и перестреляйте нахрен муслимов, которые врубают свои сраные муслимские напевы после 22:00!
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29.08.2021 23:58 Відповісти
"Як небагато потрібно для щастя! Звук волинки. Без музики життя було б помилкою" (с) Фрідріх Ніцше
...
У талібів музика - харам? Отже, їхнє життя є помилкою.
Ну ви зрозуміли...

Таліби розстріляли відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2466
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30.08.2021 01:37 Відповісти
З поверненням, шановний колего.
Вилікувати тих нещасних (принаймні, спробувати вилікувати) можна хіба що іранським варіантом Dimmu BorgirТаліби розстріляли відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1567, котрий Ви колись мені показали.
Шансів на успіх мало, та все ж...
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30.08.2021 01:51 Відповісти
Вітаю! Під кінець місяця навалилося роботи, тож цей тиждень обіцяє бути напруженим - коли особливо нема часу відволіктися від робочих інструментів та вкладок у браузері...
А для цих вилупків доречнішим буде не Helzgloriam, а прямолінійно-автоматний шайтано-джихад груп дуже законспірованої екстремальної музичної організації Arabic Anti-islamic Legion, що базується в Іраку та Саудівській Аравії.
Seeds of Iblis - Morbid Muhammad (full-album) - усе починається з дупорозриваючого інтро, де гімн ІГІЛ накладено на лютий харам: чорнушно-металеві ріфи... а ще пісня Isra and Mi'raj, що починається з молитви "субханаллах", накладеної на свинний храп Таліби розстріляли відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7001 І так, жіночий вокал звучить люто і отруйно-ненависно... (просто факт: у вокалістки/гітаристки Анахіти свого часу батьки і брат загинули від рук ісламістів). Таліби розстріляли відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2488
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30.08.2021 03:42 Відповісти
Убили афганского Киркорова. Который пел про афганскую баньку и афганский тазик.
Дискредитация ценностей.
В утиль.
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30.08.2021 08:41 Відповісти
Не в тому річ. В душі не ї*у, хто був конкретно цей народний співець - важливо те, що для талібів будь-яка музика взагалі є харамом.
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30.08.2021 12:20 Відповісти
Так вони ще й коміка розстріляли, який жартував про талібан.
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30.08.2021 12:24 Відповісти
Дикари
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30.08.2021 09:02 Відповісти
срочно пригласите их в Германию... для наведения порядка.....
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30.08.2021 09:31 Відповісти
Варвары, дикари!!!
Вот что бывает если просто перестать стрелять!!!
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30.08.2021 10:24 Відповісти
Лорак туда на гастроли не собирается?
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30.08.2021 10:32 Відповісти
Поки що, переговори йдуть з Лабудою
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30.08.2021 10:56 Відповісти
Лабуда не будет петь.
Она будет демонстрировать возможности своих губ.
Размер имеет значение.
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30.08.2021 11:41 Відповісти
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