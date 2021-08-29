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Новини За кордоном
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Афганістан (450) Талібан (136)

"Талібан" заявляє, що інклюзивний уряд буде сформовано найближчими днями

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Представники руху "Талібан" запевняють, що ведуть переговори щодо створення інклюзивного уряду республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник руху Варак Альханафі.

"Вчора і сьогодні делегація Політичного управління Ісламського Емірату Афганістан (уряд талібів, що існував з 1996 року до 2001 року) провела зустрічі з різними політичними діячами, старійшинами племен, журналістами та активістами країни", - йдеться в повідомленні.

"На засіданні делегація Політичного офісу запевнила всіх у гарантії безпеки, поінформувала про поточну ситуацію в країні і майбутню систему. Делегація також вислухала їхні думки і пропозиції, підкресливши, що для руху є пріоритетними єдність, безпека, процвітання і розвиток країни і народу", - додав Альханафі.

Водночас прессекретар руху Забіхулла Муджахід заявив, що інклюзивний уряд буде сформовано найближчими днями.

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"Талібан" сподівається, що упродовж декількох днів буде оголошено про представницький уряд в Афганістані, оскільки консультації з цього питання тривають", - заявив Муджахід в інтерв'ю пакистанському приватному телеканалу Geo News в суботу ввечері.

За його словами, тривають зусилля з формування нового уряду на широкій основі в Афганістані, але деякі незначні перешкоди затримували цей процес.

"По-перше, раптовий вхід у Кабул і таке захоплення влади були несподіваними. Ми хочемо вести широкі переговори про формування уряду", - зазначив він.

Муджахід заявив, що переговори ведуться з усіх аспектів нової адміністрації. Він висловив сподівання, що таліби зроблять офіційну заяву з цього приводу упродовж декількох днів.

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Топ коментарі
+7
Помнится большевики, когда пришли к власти, тоже очень активно приглашали всех к управлению страной. Правда потом, чуть позже, все приглашенные куда-то безследно пропали.
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29.08.2021 11:37
+4
отакои а вам типа украинцу под флагом Рашка что пиндосы наваляли в ваши труселя??!!!
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29.08.2021 11:32
+4
Северный Талибан уже признал своих братушек? Лукашенко будет ревновать.
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29.08.2021 11:42
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отакои а вам типа украинцу под флагом Рашка что пиндосы наваляли в ваши труселя??!!!
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29.08.2021 11:32 Відповісти
Писати українською мало, треба копита й хвіст ховати.
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29.08.2021 11:37 Відповісти
О, в Андруші Смицького новий нік.
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29.08.2021 11:40 Відповісти
прилагательное русский, ты как представитель северного талибана сегодня сколько раз пуканом на бутылке отжиманий сделаешь в честь нового рашитско-талибанского братского союза?
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29.08.2021 11:44 Відповісти
"Талибан" заявляет, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни - Цензор.НЕТ 9906 Талибан all-inclusive
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29.08.2021 11:32 Відповісти
талібан бил плох...
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29.08.2021 11:33 Відповісти
"Талибан" заявляет, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни - Цензор.НЕТ 5866
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29.08.2021 11:36 Відповісти
Як зеленський, ось-ось буде правітєльство з прахфесіоналів, з яких скаджу папозжє. Зебіли схавали, чом бы тут не пройшло
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29.08.2021 11:33 Відповісти
Но будет оно эксклюзивным. "Талибан" заявляет, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни - Цензор.НЕТ 8786
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29.08.2021 11:34 Відповісти
Помнится большевики, когда пришли к власти, тоже очень активно приглашали всех к управлению страной. Правда потом, чуть позже, все приглашенные куда-то безследно пропали.
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29.08.2021 11:37 Відповісти
Инклюзия включение широких кругов в активную жизнь, имеющих проблемы в физическом развитии, в том числе с инвалидностью или ментальном развитии. Они там что хотят инвалидов собрать в правительство?
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29.08.2021 11:40 Відповісти
У нас же у власти дебилы и ворье - и ничего, всем пох.
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29.08.2021 11:43 Відповісти
"Інклюзія" в широкому сенсі - це включення в діяльність людей , що частково не згодні з поглядами політичного напряму більшості , для досягнення якихось практичних результатів!
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29.08.2021 12:01 Відповісти
Курси можна провести в Трускавці.
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29.08.2021 11:40 Відповісти
Через полгода-год талибы из террористов станут уважаемыми в мире политиками. Первыми признают рашка и Китай, потом постепенно подтянуться Пакистаны, Ираны, Турция и прочие, предпоследними будут Германия, Франция. Ну уж потом и американцы послов пришлют.
Победителей не судят.
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29.08.2021 11:41 Відповісти
У Китая есть проблема - уйгуры. Кто пойдет на компромисс- КНР или ИЭ?
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29.08.2021 11:44 Відповісти
В современном мире прекрасно работают двойные стандарты, особенно у тех, кто сильный. Китайцы как им выгодно, так и скажут: талибы - молодцы, уйгуры - террористы. Станет выгодно по другому - скажут наоборот.
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29.08.2021 11:48 Відповісти
Ни разу не слышал чтобы Афганистан процветал. Хотя понятие "процветания" у всех разное. В 90-х годах в Кабуле можно было купить легко купить джинсы, дубленки, магнитолы которые в СССР стоили несколько месячных зарплат советского инженера
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29.08.2021 11:42 Відповісти
Северный Талибан уже признал своих братушек? Лукашенко будет ревновать.
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29.08.2021 11:42 Відповісти
Немного не так - должны быть все евреи, парочка голубков и парочка представителей той стороны.
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29.08.2021 11:55 Відповісти
"Інклюзивна влада по-талібанськи" - переб"єм , усіх розумніших за себе , а потім будем командувать дурнями! Прямо як в "пролетарській революції"!!!
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29.08.2021 11:58 Відповісти
"Інклюзивна влада"? Це типу - "особи із особлививми потребами" (цікаво якими саме) ?
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29.08.2021 12:12 Відповісти
Ряба телиця замість стандартної білої вівці.
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29.08.2021 13:36 Відповісти
А кацарилі в уряді талібану будуть? Бо без них нікуди, дарма лаврик в засос зустрічався з ними.
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29.08.2021 12:16 Відповісти
Уряд створять на широкій основі, але все рішати буде тільки Талібан, інші для видимості - типу демократія.
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29.08.2021 12:25 Відповісти
ёпсель-мопсель...откудава они такое слово знают ? )))))
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29.08.2021 13:16 Відповісти
Так,а кто его выберет куме?
-Аллах мабуть.В них як у москалей,влада от Бога.В цьому вони схожi.Що там хунта,що там
"Талібан" заявляє, що інклюзивний уряд буде сформовано найближчими днями - Цензор.НЕТ 2545 "Талібан" заявляє, що інклюзивний уряд буде сформовано найближчими днями - Цензор.НЕТ 5899
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29.08.2021 13:50 Відповісти
 
 