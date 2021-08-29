"Талібан" заявляє, що інклюзивний уряд буде сформовано найближчими днями

Представники руху "Талібан" запевняють, що ведуть переговори щодо створення інклюзивного уряду республіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник руху Варак Альханафі.

"Вчора і сьогодні делегація Політичного управління Ісламського Емірату Афганістан (уряд талібів, що існував з 1996 року до 2001 року) провела зустрічі з різними політичними діячами, старійшинами племен, журналістами та активістами країни", - йдеться в повідомленні.

"На засіданні делегація Політичного офісу запевнила всіх у гарантії безпеки, поінформувала про поточну ситуацію в країні і майбутню систему. Делегація також вислухала їхні думки і пропозиції, підкресливши, що для руху є пріоритетними єдність, безпека, процвітання і розвиток країни і народу", - додав Альханафі.

Водночас прессекретар руху Забіхулла Муджахід заявив, що інклюзивний уряд буде сформовано найближчими днями.

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"Талібан" сподівається, що упродовж декількох днів буде оголошено про представницький уряд в Афганістані, оскільки консультації з цього питання тривають", - заявив Муджахід в інтерв'ю пакистанському приватному телеканалу Geo News в суботу ввечері.

За його словами, тривають зусилля з формування нового уряду на широкій основі в Афганістані, але деякі незначні перешкоди затримували цей процес.

"По-перше, раптовий вхід у Кабул і таке захоплення влади були несподіваними. Ми хочемо вести широкі переговори про формування уряду", - зазначив він.

Муджахід заявив, що переговори ведуться з усіх аспектів нової адміністрації. Він висловив сподівання, що таліби зроблять офіційну заяву з цього приводу упродовж декількох днів.

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