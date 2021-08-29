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Новости За рубежом
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Афганистан (599) Талибан (168)

"Талибан" заявляет, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Представители движения "Талибан" заверяют, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель движения Варак Альханафи.

"Вчера и сегодня делегация Политического управления Исламского Эмирата Афганистан (правительство талибов, существовавшее с 1996 по 2001 годы) провела встречи с различными политическими деятелями, старейшинами племен, журналистами и активистами страны", - говорится в сообщении.

"На заседании делегация Политического офиса заверила всех в гарантиях безопасности, проинформировала о текущей ситуации в стране и будущей системе. Делегация также выслушала их мнения и предложения, подчеркнув, что для движения является приоритетными единство, безопасность, процветание и развитие страны и народа", - добавил Альханафи.

В то же время пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни.

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"Талибан" надеется, что в течение нескольких дней будет объявлено о представительном правительстве в Афганистане, поскольку консультации по этому вопросу продолжаются", - заявил Муджахид в интервью пакистанскому частному телеканалу Geo News в субботу вечером.

По его словам, продолжаются усилия по формированию нового правительства на широкой основе в Афганистане, но некоторые незначительные препятствия задерживали этот процесс.

"Во-первых, внезапный вход в Кабул и такой захват власти были неожиданными. Мы хотим вести широкие переговоры о формировании правительства", - отметил он.

Муджахид  заявил, что переговоры ведутся по всем аспектам новой администрации. Он выразил надежду, что талибы сделают официальное заявление по этому поводу в течение нескольких дней.

Также читайте: США перешли к финальной фазе эвакуации из Афганистана

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Помнится большевики, когда пришли к власти, тоже очень активно приглашали всех к управлению страной. Правда потом, чуть позже, все приглашенные куда-то безследно пропали.
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29.08.2021 11:37
+4
отакои а вам типа украинцу под флагом Рашка что пиндосы наваляли в ваши труселя??!!!
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29.08.2021 11:32
+4
Северный Талибан уже признал своих братушек? Лукашенко будет ревновать.
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29.08.2021 11:42
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отакои а вам типа украинцу под флагом Рашка что пиндосы наваляли в ваши труселя??!!!
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29.08.2021 11:32 Ответить
Писати українською мало, треба копита й хвіст ховати.
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29.08.2021 11:37 Ответить
О, в Андруші Смицького новий нік.
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29.08.2021 11:40 Ответить
прилагательное русский, ты как представитель северного талибана сегодня сколько раз пуканом на бутылке отжиманий сделаешь в честь нового рашитско-талибанского братского союза?
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29.08.2021 11:44 Ответить
"Талибан" заявляет, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни - Цензор.НЕТ 9906 Талибан all-inclusive
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29.08.2021 11:32 Ответить
талібан бил плох...
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29.08.2021 11:33 Ответить
"Талибан" заявляет, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни - Цензор.НЕТ 5866
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29.08.2021 11:36 Ответить
Як зеленський, ось-ось буде правітєльство з прахфесіоналів, з яких скаджу папозжє. Зебіли схавали, чом бы тут не пройшло
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29.08.2021 11:33 Ответить
Но будет оно эксклюзивным. "Талибан" заявляет, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни - Цензор.НЕТ 8786
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29.08.2021 11:34 Ответить
Помнится большевики, когда пришли к власти, тоже очень активно приглашали всех к управлению страной. Правда потом, чуть позже, все приглашенные куда-то безследно пропали.
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29.08.2021 11:37 Ответить
Инклюзия включение широких кругов в активную жизнь, имеющих проблемы в физическом развитии, в том числе с инвалидностью или ментальном развитии. Они там что хотят инвалидов собрать в правительство?
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29.08.2021 11:40 Ответить
У нас же у власти дебилы и ворье - и ничего, всем пох.
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29.08.2021 11:43 Ответить
"Інклюзія" в широкому сенсі - це включення в діяльність людей , що частково не згодні з поглядами політичного напряму більшості , для досягнення якихось практичних результатів!
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29.08.2021 12:01 Ответить
Курси можна провести в Трускавці.
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29.08.2021 11:40 Ответить
Через полгода-год талибы из террористов станут уважаемыми в мире политиками. Первыми признают рашка и Китай, потом постепенно подтянуться Пакистаны, Ираны, Турция и прочие, предпоследними будут Германия, Франция. Ну уж потом и американцы послов пришлют.
Победителей не судят.
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29.08.2021 11:41 Ответить
У Китая есть проблема - уйгуры. Кто пойдет на компромисс- КНР или ИЭ?
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29.08.2021 11:44 Ответить
В современном мире прекрасно работают двойные стандарты, особенно у тех, кто сильный. Китайцы как им выгодно, так и скажут: талибы - молодцы, уйгуры - террористы. Станет выгодно по другому - скажут наоборот.
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29.08.2021 11:48 Ответить
Ни разу не слышал чтобы Афганистан процветал. Хотя понятие "процветания" у всех разное. В 90-х годах в Кабуле можно было купить легко купить джинсы, дубленки, магнитолы которые в СССР стоили несколько месячных зарплат советского инженера
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29.08.2021 11:42 Ответить
Северный Талибан уже признал своих братушек? Лукашенко будет ревновать.
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29.08.2021 11:42 Ответить
Немного не так - должны быть все евреи, парочка голубков и парочка представителей той стороны.
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29.08.2021 11:55 Ответить
"Інклюзивна влада по-талібанськи" - переб"єм , усіх розумніших за себе , а потім будем командувать дурнями! Прямо як в "пролетарській революції"!!!
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29.08.2021 11:58 Ответить
"Інклюзивна влада"? Це типу - "особи із особлививми потребами" (цікаво якими саме) ?
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29.08.2021 12:12 Ответить
Ряба телиця замість стандартної білої вівці.
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29.08.2021 13:36 Ответить
А кацарилі в уряді талібану будуть? Бо без них нікуди, дарма лаврик в засос зустрічався з ними.
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29.08.2021 12:16 Ответить
Уряд створять на широкій основі, але все рішати буде тільки Талібан, інші для видимості - типу демократія.
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29.08.2021 12:25 Ответить
ёпсель-мопсель...откудава они такое слово знают ? )))))
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29.08.2021 13:16 Ответить
Так,а кто его выберет куме?
-Аллах мабуть.В них як у москалей,влада от Бога.В цьому вони схожi.Що там хунта,що там
"Талібан" заявляє, що інклюзивний уряд буде сформовано найближчими днями - Цензор.НЕТ 2545 "Талібан" заявляє, що інклюзивний уряд буде сформовано найближчими днями - Цензор.НЕТ 5899
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29.08.2021 13:50 Ответить
 
 