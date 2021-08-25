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Афганистан (443) казнь (31) ООН (1453) США (9352) Талибан (138) убийство (2634)

Талибы расстреливают бывших правительственных военнослужащих и гражданских в Афганистане. Права женщин - "основная красная линия", - ООН

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Талибы расстреливают бывших правительственных военнослужащих и гражданских в Афганистане. Права женщин - "основная красная линия", - ООН

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, информация о том, что талибы проводят казни в Афганистане "заслуживает доверия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Лига.net со ссылкой на BBC.

По словам представителя ООН, боевики расстреливают бывших правительственных военных и гражданских.

Есть сообщения об ограничениях в отношении женщин и вербовке детей-солдат, сообщила Бачелет Совету ООН по правам человека.

Она говорит, что права женщин — это "основная красная линия", и призвала государства-члены ООН создать специальный орган для мониторинга прав человека в Афганистане.

Тысячи афганцев по-прежнему собираются в аэропорту Кабула, надеясь покинуть страну до 31 августа. Это крайний срок, установленный президентом США Джо Байденом для того, чтобы американские войска покинули Афганистан.

Великобритания, Франция и Германия попросили о продлении.

Однако министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что Байден вряд ли сдвинет крайний срок. Талибан предупредил о последствиях, если он это сделает.

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По словам официальных лиц, за последние 10 дней из Афганистана по воздуху вывезено около 50 000 человек - афганцев и иностранцев.

Министры правительства Великобритании заявляют, что без США, которые в настоящее время охраняют и эксплуатируют международный аэропорт Кабула, эвакуация не может продолжаться.

Тысячи людей все еще ждут возможности покинуть Афганистан.

Между тем, глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) провел секретную встречу в Кабуле с основателем Талибана муллой Барадаром, сообщает Washington Post.

В случае подтверждения, это будет первая встреча на высшем уровне между США и Талибаном с момента падения Кабула и свержения правительства, поддерживаемого США.

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Топ комментарии
+41
Пускай Аллах укажет им путь на Россию,там много мусульманских братьев ждут свободы.
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25.08.2021 09:25
+31
Ничего не понял. Значит, расстрелы людей ООН ещё стерпит, а вот права женщин для них красная линия?
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25.08.2021 09:25
+20
Кстати, а почему в Афганистан ещё не летят целые самолёты феминисток и ЛГБТ ? Ведь там для их деятельности - просто поле не паханное !
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25.08.2021 09:36
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Пускай Аллах укажет им путь на Россию,там много мусульманских братьев ждут свободы.
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25.08.2021 09:25 Ответить
там уже хубло сцыцкул же, что границ же никаких нет между ним и средне-азиатскими республиками нет, что через *стан на ослах поедут к нему в москву
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25.08.2021 09:35 Ответить
ООН пребывает в наркотическом передозе...какие прав кого тупых коров и коз которых именуют женщинами??? Вы Коран читали там ментальность подстилки им бабам с утробы вбивается на генном уровне расстреливают мужиков которые приняли основы демократии а бабы сами в стойло и гаремы в очереди стоят..афганцев надо лечить атомными бомбардировками нет обезьян нет и проблемы как же достала эта содомитская озабоченность ООН США ЕВРОСОЮЗА...
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25.08.2021 10:07 Ответить
Хло не знайшов нічого кращого ніж послати танки в гори Таджикістану (лєнта ру)

Аллах воістину акбар ! Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 5450
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25.08.2021 14:20 Ответить
Якщо ти "ністрілять", то стрілятимуть в тебе.
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25.08.2021 09:25 Ответить
Ни один танк не должен выйти из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, ибо это будет означать проигрыш", - констатировала Тимошенко.

Твоя бохиня Григян. Что скажешь пятикопеечный. маскирующийся под порохобота? Сам ЮЛЯЯЯЯ! Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 5073
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25.08.2021 09:37 Ответить
Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 7401№40
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25.08.2021 10:33 Ответить
Ничего не понял. Значит, расстрелы людей ООН ещё стерпит, а вот права женщин для них красная линия?
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25.08.2021 09:25 Ответить
именно так
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25.08.2021 09:32 Ответить
Комісарка ООН Мішель Бачелет - чілійська комуняка, навіть ціла колишня президентша Чілі. Висунута на пост від блоку соціалістів, комуністів та кількох інших партій. Тобто, типова лівачня, яка прикривається тепер "лібералізмом".
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25.08.2021 11:39 Ответить
Иван-Талибан....)))
Талибы расстреливают бывших правительственных военнослужащих и гражданских в Афганистане. Права женщин - "основная красная линия", - ООН - Цензор.НЕТ 8129
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25.08.2021 09:28 Ответить
талибы маленькие и толстенькие - наверное мака много едят Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 4390
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25.08.2021 14:22 Ответить
Какая разница, хуже не будет! Талибы расстреливают бывших правительственных военнослужащих и гражданских в Афганистане. Права женщин - "основная красная линия", - ООН - Цензор.НЕТ 6671
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25.08.2021 09:29 Ответить
"виходьте на роботу, не бійтеся!", еге ж
краще запропонуйте самовбитися
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25.08.2021 09:33 Ответить
ТОлерасты совсем уже сбрендили..по моему вот этих оонастов надо расстрелять в перёд талибов. Театр абсурда от лицемерных вечно озабоченных оонастов, ведь изначально же знают мерзавцы что при шариате в принципе не существуют никаких прав женщин, но всё равно скоты цинично выражают озабоченность.
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25.08.2021 09:34 Ответить
точнісінько я прєгоженська тролятина
знає же, шо бреше худоба за гроші, а цинічно продовжує атаки на світові демократичні інституції
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25.08.2021 09:38 Ответить
Кстати, а почему в Афганистан ещё не летят целые самолёты феминисток и ЛГБТ ? Ведь там для их деятельности - просто поле не паханное !
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25.08.2021 09:36 Ответить
муслім шаріатович, ти або хрестика зніми, або труси надінь
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25.08.2021 09:42 Ответить
шо, для тролятні мозгів зовсім не потрібно?
вас з вулиці прєгожен підбирає?
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25.08.2021 09:56 Ответить
Напевне паина США у тому, що відбувається у Афганістані таки є. США навчили основну масу афганців того, що тим робити нічого не потрібно. За них все зроблять американця. І будуватимуть, і воюватимуть, і підтиратимуть дупу. Дітей потрібно вчити бути самостійними. Двадцять років - термін цілком достатній. Зрештою в країні під ногами лежить купа зброї. У Пандшерській долині збирається опозиція талібам. Тому говорити про безвихідь для афганців не правильно і не відповідає дійсності.
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25.08.2021 09:37 Ответить
То что мужчин расстреливают, феминисткам пофиг, а вот права женщин....
У мужчин и так в 21 веке "западного фемиархата" с правами плохо
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25.08.2021 09:38 Ответить
ко-ко-ко
вазьмі с полкі пєрожог
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25.08.2021 09:44 Ответить
срочно пригласите бармалеев в оон - им там самое место......
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25.08.2021 09:39 Ответить
Докатилась Америка до ручки... Талибы указывают президенту США, что ему делать...
А были же когда-то Дж.Вашингтон, отцы-основатели, Ф.Д.Рузвельт, братья Кеннеди, Р.Рейган....да тот же Буш-младший! Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 5863
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25.08.2021 09:43 Ответить
американцям там ще на 20 років залишитися, що афганці таки почали будувати СОБІ державу?
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25.08.2021 09:53 Ответить
на 20 днів не потрібно залишатися, але після того, як вивезли останнього біженця...
" ...Байден вряд ли сдвинет крайний срок. Талибан предупредил о последствиях, если он это сделает." --- саме про це мій комент, про шантаж президента США, а не про доцільність перебування або ж виведення військ США...
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25.08.2021 10:08 Ответить
Наглядная демонстрация принципа "победителей не судят". Террористическая организация захватила страну, и все резко захотели с ними дружить: директор ЦРУ встречается с главарем, ООН плевать на расстрелы людей, лишь бы права женщин соблюдались, от еврочиновников звучат призывы договариваться.
В современном мире существует право сильного, а не сила права.
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25.08.2021 09:44 Ответить
запад плахой, расіся харошая!
там путєн вялікій всєм путь азаріл!
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25.08.2021 09:46 Ответить
не підгоряй, московите, а то довго не протримаєшся в прєгожена
а насправді, я так люблю, коли вата горить!
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25.08.2021 10:02 Ответить
И сюда "петью" приплел! Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 1117
Ай да Паша, ай да сукин сын! Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 740
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25.08.2021 10:16 Ответить
так було завжди, - закон джунглів
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25.08.2021 09:50 Ответить
це так приємно чути, що в гамнаросісі - закон джунглів!
жгі, тролятня!
ги
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25.08.2021 09:52 Ответить
Не завжди --- коли Адольф розпочав битву за владу над світом, 58 держав об'єдналося в боротьбі проти нього... Та де тепер ті держави, де Черчілі та Рузвельти...
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25.08.2021 09:56 Ответить
Адольф не був переможцем. Адольф був переможеним. Не плутай педалі.
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25.08.2021 11:03 Ответить
Чому ж не був?? Після ПЕРЕМОГ над Бельгією, Данією,Нідерландами, Норвегією, Францією, Польщою, після Дюнкерка, світ сказав би: "переможців не судять!" та прийшов би в рейсхканцелярію налагоджувати зв'язки ( они же адекватные люди!), та замість цього, чомусь гуртом почали вибивати з Адольфа та й німців загалом "надлюдей" (вони ж "великоскрепные")...
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25.08.2021 11:28 Ответить
В результаті Другої Світової Гітлер був переможений. Невже це так складно зрозуміти?
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25.08.2021 11:37 Ответить
Та невже!!!
Розмова глухого з німим....
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25.08.2021 11:46 Ответить
Можете проінформувати нас про свою версію. )
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25.08.2021 11:53 Ответить
Зрозумів! Це такий собі тонкий тролінг! Ну, не може ж людина бути з таким, м'яко кажучи, залізобетонним лобом..
Скажіть тільки мені, по секрету -- а що, НАСПРАВДІ Гітлер був переможений?? Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 3762
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25.08.2021 12:06 Ответить
Ви маєте право на свою точку зору, якою б вона не була.
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25.08.2021 19:15 Ответить
походу, марионетка Мордора, террористическая Лугандония, первой признает талибов-людоедов и тут же начнёт обмениваться опытом
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25.08.2021 09:48 Ответить
Онижепабедители, с ними нужно договариваться- Боррель.
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25.08.2021 09:51 Ответить
Права женщин - "основная красная линия", - ООН

Тоесть ООН дала добро расстреливать всех кроме женщин, а когда и их начнут расстерливать ООН как всегда голову в песок засунет
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25.08.2021 09:53 Ответить
Це просто який сексизм, страчувати тільки чоловіків)
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25.08.2021 10:36 Ответить
Думаю главе ЦРУ наплевать на расстрелы и права женщин. Он уговаривал муллу, чтобы его зоопарк тоже немножко "болел" ковидом, иначе будет некрасиво выглядеть)
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25.08.2021 09:58 Ответить
Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 594
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25.08.2021 10:04 Ответить
Фух. Я думал основная красная линия - это права меньшинств. Как хорошо что я ошибся. Отлично, ООН!
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25.08.2021 10:06 Ответить
Россия давно ждёт их...
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25.08.2021 10:08 Ответить
Вопрос , а на что надеялись , бывшие военные , когда сдавались этим обезьянам , без боя . У них же в руках было оружие 🤦🙄😡
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25.08.2021 10:12 Ответить
хотели дома служить... как в Крыму)
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25.08.2021 10:15 Ответить
Во-первых, глядя на бегство армии союзников они частично потеряли боевой дух. Кроме того, их лишили не только обещаных разведданных но, советников и поддержки с воздуха.
Во-вторых, многие командиры дали команду сложить оружие и расходится.
В-третих, многие военные уже собираются под флаг вице-президента для продолжения борьби.
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25.08.2021 13:48 Ответить
так их же G7 собрались признать?!)
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25.08.2021 10:14 Ответить
ета барьба с алігархамі!
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25.08.2021 10:25 Ответить
Червоні лінії це смішно. А 31 серпня ні.
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25.08.2021 10:33 Ответить
Вона каже, що права жінок - це "основна червона лінія", і закликала держави-члени ООН створити спеціальний орган для моніторингу прав людини в Афганістані. Джерело: https://censor.net/ua/n3284382

А те, що таліби мочать всіх направо і наліво, ну то таке... просто "заслуговує на довіру"...

Треба вимагати зняття санкції з Лукашенка і Білорусії, там права жінок не порушують (порівняно з талібами)!
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25.08.2021 10:35 Ответить
Талибан проводит люстрацию.
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25.08.2021 10:36 Ответить
За словами Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет в очах талібів побачив мир.
Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 1345
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25.08.2021 10:43 Ответить
где пруфы..он стоит вообще и не стреляет..
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25.08.2021 10:48 Ответить
Хтось пам'ятає, як іракці хапалися за літаки чи сирійські курди перекидали дітей через колючку?
Весь бедлам в Афганістані був умисне створений для замітання слідів розкрадання неймовірних об'ємів грошей та майна. Піди зараз перепровір, куди пішли ті цінності.
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25.08.2021 11:21 Ответить
 
 