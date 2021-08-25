Талибы расстреливают бывших правительственных военнослужащих и гражданских в Афганистане. Права женщин - "основная красная линия", - ООН
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По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, информация о том, что талибы проводят казни в Афганистане "заслуживает доверия".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Лига.net со ссылкой на BBC.
По словам представителя ООН, боевики расстреливают бывших правительственных военных и гражданских.
Есть сообщения об ограничениях в отношении женщин и вербовке детей-солдат, сообщила Бачелет Совету ООН по правам человека.
Она говорит, что права женщин — это "основная красная линия", и призвала государства-члены ООН создать специальный орган для мониторинга прав человека в Афганистане.
Тысячи афганцев по-прежнему собираются в аэропорту Кабула, надеясь покинуть страну до 31 августа. Это крайний срок, установленный президентом США Джо Байденом для того, чтобы американские войска покинули Афганистан.
Великобритания, Франция и Германия попросили о продлении.
Однако министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что Байден вряд ли сдвинет крайний срок. Талибан предупредил о последствиях, если он это сделает.
По словам официальных лиц, за последние 10 дней из Афганистана по воздуху вывезено около 50 000 человек - афганцев и иностранцев.
Министры правительства Великобритании заявляют, что без США, которые в настоящее время охраняют и эксплуатируют международный аэропорт Кабула, эвакуация не может продолжаться.
Тысячи людей все еще ждут возможности покинуть Афганистан.
Между тем, глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) провел секретную встречу в Кабуле с основателем Талибана муллой Барадаром, сообщает Washington Post.
В случае подтверждения, это будет первая встреча на высшем уровне между США и Талибаном с момента падения Кабула и свержения правительства, поддерживаемого США.
Пожалуйста, подождите...
Аллах воістину акбар !
Твоя бохиня Григян. Что скажешь пятикопеечный. маскирующийся под порохобота? Сам ЮЛЯЯЯЯ!
краще запропонуйте самовбитися
знає же, шо бреше худоба за гроші, а цинічно продовжує атаки на світові демократичні інституції
вас з вулиці прєгожен підбирає?
У мужчин и так в 21 веке "западного фемиархата" с правами плохо
вазьмі с полкі пєрожог
А были же когда-то Дж.Вашингтон, отцы-основатели, Ф.Д.Рузвельт, братья Кеннеди, Р.Рейган....да тот же Буш-младший!
" ...Байден вряд ли сдвинет крайний срок. Талибан предупредил о последствиях, если он это сделает." --- саме про це мій комент, про шантаж президента США, а не про доцільність перебування або ж виведення військ США...
В современном мире существует право сильного, а не сила права.
там путєн вялікій всєм путь азаріл!
а насправді, я так люблю, коли вата горить!
Ай да Паша, ай да сукин сын!
жгі, тролятня!
ги
Розмова глухого з німим....
Скажіть тільки мені, по секрету -- а що, НАСПРАВДІ Гітлер був переможений??
Тоесть ООН дала добро расстреливать всех кроме женщин, а когда и их начнут расстерливать ООН как всегда голову в песок засунет
Во-вторых, многие командиры дали команду сложить оружие и расходится.
В-третих, многие военные уже собираются под флаг вице-президента для продолжения борьби.
А те, що таліби мочать всіх направо і наліво, ну то таке... просто "заслуговує на довіру"...
Треба вимагати зняття санкції з Лукашенка і Білорусії, там права жінок не порушують (порівняно з талібами)!
Весь бедлам в Афганістані був умисне створений для замітання слідів розкрадання неймовірних об'ємів грошей та майна. Піди зараз перепровір, куди пішли ті цінності.