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Новини Події Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) страта (40) ООН (2756) США (14432) Талібан (136) вбивство (2874)

Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН

Новини Цензор.НЕТ Події

Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок -

За словами Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, інформація про те, що таліби проводять страти в Афганістані, "заслуговує на довіру".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Ліга.net із посиланням на BBC.

За словами представниці ООН, бойовики розстрілюють колишніх урядових військових і цивільних.

Є повідомлення про обмеження щодо жінок і вербування дітей-солдатів, повідомила Бачелет Раді ООН з прав людини.

Вона каже, що права жінок - це "основна червона лінія", і закликала держави-члени ООН створити спеціальний орган для моніторингу прав людини в Афганістані.

Тисячі афганців як і раніше збираються в аеропорту Кабула, сподіваючись покинути країну до 31 серпня. Це крайній термін, встановлений президентом США Джо Байденом для того, щоб американські війська покинули Афганістан.

Велика Британія, Франція і Німеччина попросили про продовження.

Однак міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес визнав, що Байден навряд чи змінить крайній термін. Талібан попередив про наслідки, якщо він це зробить.

Також читайте: Іспанія запропонувала себе як центр ЄС для прийому біженців з Афганістану

За словами офіційних осіб, за останні 10 днів з Афганістану повітрям вивезено приблизно 50 000 осіб – афганців і іноземців.

Міністри уряду Великої Британії заявляють, що без США, які в даний час охороняють і експлуатують міжнародний аеропорт Кабула, евакуація не може тривати.

Тисячі людей все ще чекають можливості покинути Афганістан.

Тим часом, глава Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) провів таємну зустріч у Кабулі з засновником Талібану муллою Барадаром, повідомляє Washington Post.

У разі підтвердження, це буде перша зустріч на вищому рівні між США і Талібаном з моменту падіння Кабула і повалення уряду, підтримуваного США.

Також читайте: G7 визнає легітимність уряду Афганістану, якщо таліби виконають свої зобов'язання

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+41
Пускай Аллах укажет им путь на Россию,там много мусульманских братьев ждут свободы.
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25.08.2021 09:25
+31
Ничего не понял. Значит, расстрелы людей ООН ещё стерпит, а вот права женщин для них красная линия?
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25.08.2021 09:25
+20
Кстати, а почему в Афганистан ещё не летят целые самолёты феминисток и ЛГБТ ? Ведь там для их деятельности - просто поле не паханное !
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25.08.2021 09:36
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Пускай Аллах укажет им путь на Россию,там много мусульманских братьев ждут свободы.
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25.08.2021 09:25 Відповісти
там уже хубло сцыцкул же, что границ же никаких нет между ним и средне-азиатскими республиками нет, что через *стан на ослах поедут к нему в москву
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25.08.2021 09:35 Відповісти
ООН пребывает в наркотическом передозе...какие прав кого тупых коров и коз которых именуют женщинами??? Вы Коран читали там ментальность подстилки им бабам с утробы вбивается на генном уровне расстреливают мужиков которые приняли основы демократии а бабы сами в стойло и гаремы в очереди стоят..афганцев надо лечить атомными бомбардировками нет обезьян нет и проблемы как же достала эта содомитская озабоченность ООН США ЕВРОСОЮЗА...
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25.08.2021 10:07 Відповісти
Хло не знайшов нічого кращого ніж послати танки в гори Таджикістану (лєнта ру)

Аллах воістину акбар ! Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 5450
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25.08.2021 14:20 Відповісти
Якщо ти "ністрілять", то стрілятимуть в тебе.
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25.08.2021 09:25 Відповісти
Ни один танк не должен выйти из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, ибо это будет означать проигрыш", - констатировала Тимошенко.

Твоя бохиня Григян. Что скажешь пятикопеечный. маскирующийся под порохобота? Сам ЮЛЯЯЯЯ! Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 5073
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25.08.2021 09:37 Відповісти
Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 7401№40
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25.08.2021 10:33 Відповісти
Ничего не понял. Значит, расстрелы людей ООН ещё стерпит, а вот права женщин для них красная линия?
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25.08.2021 09:25 Відповісти
именно так
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25.08.2021 09:32 Відповісти
Комісарка ООН Мішель Бачелет - чілійська комуняка, навіть ціла колишня президентша Чілі. Висунута на пост від блоку соціалістів, комуністів та кількох інших партій. Тобто, типова лівачня, яка прикривається тепер "лібералізмом".
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25.08.2021 11:39 Відповісти
Иван-Талибан....)))
Талибы расстреливают бывших правительственных военнослужащих и гражданских в Афганистане. Права женщин - "основная красная линия", - ООН - Цензор.НЕТ 8129
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25.08.2021 09:28 Відповісти
талибы маленькие и толстенькие - наверное мака много едят Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 4390
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25.08.2021 14:22 Відповісти
Какая разница, хуже не будет! Талибы расстреливают бывших правительственных военнослужащих и гражданских в Афганистане. Права женщин - "основная красная линия", - ООН - Цензор.НЕТ 6671
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25.08.2021 09:29 Відповісти
"виходьте на роботу, не бійтеся!", еге ж
краще запропонуйте самовбитися
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25.08.2021 09:33 Відповісти
ТОлерасты совсем уже сбрендили..по моему вот этих оонастов надо расстрелять в перёд талибов. Театр абсурда от лицемерных вечно озабоченных оонастов, ведь изначально же знают мерзавцы что при шариате в принципе не существуют никаких прав женщин, но всё равно скоты цинично выражают озабоченность.
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25.08.2021 09:34 Відповісти
точнісінько я прєгоженська тролятина
знає же, шо бреше худоба за гроші, а цинічно продовжує атаки на світові демократичні інституції
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25.08.2021 09:38 Відповісти
Кстати, а почему в Афганистан ещё не летят целые самолёты феминисток и ЛГБТ ? Ведь там для их деятельности - просто поле не паханное !
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25.08.2021 09:36 Відповісти
муслім шаріатович, ти або хрестика зніми, або труси надінь
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25.08.2021 09:42 Відповісти
шо, для тролятні мозгів зовсім не потрібно?
вас з вулиці прєгожен підбирає?
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25.08.2021 09:56 Відповісти
Напевне паина США у тому, що відбувається у Афганістані таки є. США навчили основну масу афганців того, що тим робити нічого не потрібно. За них все зроблять американця. І будуватимуть, і воюватимуть, і підтиратимуть дупу. Дітей потрібно вчити бути самостійними. Двадцять років - термін цілком достатній. Зрештою в країні під ногами лежить купа зброї. У Пандшерській долині збирається опозиція талібам. Тому говорити про безвихідь для афганців не правильно і не відповідає дійсності.
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25.08.2021 09:37 Відповісти
То что мужчин расстреливают, феминисткам пофиг, а вот права женщин....
У мужчин и так в 21 веке "западного фемиархата" с правами плохо
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25.08.2021 09:38 Відповісти
ко-ко-ко
вазьмі с полкі пєрожог
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25.08.2021 09:44 Відповісти
срочно пригласите бармалеев в оон - им там самое место......
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25.08.2021 09:39 Відповісти
Докатилась Америка до ручки... Талибы указывают президенту США, что ему делать...
А были же когда-то Дж.Вашингтон, отцы-основатели, Ф.Д.Рузвельт, братья Кеннеди, Р.Рейган....да тот же Буш-младший! Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 5863
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25.08.2021 09:43 Відповісти
американцям там ще на 20 років залишитися, що афганці таки почали будувати СОБІ державу?
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25.08.2021 09:53 Відповісти
на 20 днів не потрібно залишатися, але після того, як вивезли останнього біженця...
" ...Байден вряд ли сдвинет крайний срок. Талибан предупредил о последствиях, если он это сделает." --- саме про це мій комент, про шантаж президента США, а не про доцільність перебування або ж виведення військ США...
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25.08.2021 10:08 Відповісти
Наглядная демонстрация принципа "победителей не судят". Террористическая организация захватила страну, и все резко захотели с ними дружить: директор ЦРУ встречается с главарем, ООН плевать на расстрелы людей, лишь бы права женщин соблюдались, от еврочиновников звучат призывы договариваться.
В современном мире существует право сильного, а не сила права.
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25.08.2021 09:44 Відповісти
запад плахой, расіся харошая!
там путєн вялікій всєм путь азаріл!
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25.08.2021 09:46 Відповісти
не підгоряй, московите, а то довго не протримаєшся в прєгожена
а насправді, я так люблю, коли вата горить!
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25.08.2021 10:02 Відповісти
И сюда "петью" приплел! Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 1117
Ай да Паша, ай да сукин сын! Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 740
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25.08.2021 10:16 Відповісти
так було завжди, - закон джунглів
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25.08.2021 09:50 Відповісти
це так приємно чути, що в гамнаросісі - закон джунглів!
жгі, тролятня!
ги
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25.08.2021 09:52 Відповісти
Не завжди --- коли Адольф розпочав битву за владу над світом, 58 держав об'єдналося в боротьбі проти нього... Та де тепер ті держави, де Черчілі та Рузвельти...
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25.08.2021 09:56 Відповісти
Адольф не був переможцем. Адольф був переможеним. Не плутай педалі.
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25.08.2021 11:03 Відповісти
Чому ж не був?? Після ПЕРЕМОГ над Бельгією, Данією,Нідерландами, Норвегією, Францією, Польщою, після Дюнкерка, світ сказав би: "переможців не судять!" та прийшов би в рейсхканцелярію налагоджувати зв'язки ( они же адекватные люди!), та замість цього, чомусь гуртом почали вибивати з Адольфа та й німців загалом "надлюдей" (вони ж "великоскрепные")...
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25.08.2021 11:28 Відповісти
В результаті Другої Світової Гітлер був переможений. Невже це так складно зрозуміти?
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25.08.2021 11:37 Відповісти
Та невже!!!
Розмова глухого з німим....
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25.08.2021 11:46 Відповісти
Можете проінформувати нас про свою версію. )
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25.08.2021 11:53 Відповісти
Зрозумів! Це такий собі тонкий тролінг! Ну, не може ж людина бути з таким, м'яко кажучи, залізобетонним лобом..
Скажіть тільки мені, по секрету -- а що, НАСПРАВДІ Гітлер був переможений?? Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 3762
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25.08.2021 12:06 Відповісти
Ви маєте право на свою точку зору, якою б вона не була.
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25.08.2021 19:15 Відповісти
походу, марионетка Мордора, террористическая Лугандония, первой признает талибов-людоедов и тут же начнёт обмениваться опытом
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25.08.2021 09:48 Відповісти
Онижепабедители, с ними нужно договариваться- Боррель.
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25.08.2021 09:51 Відповісти
Права женщин - "основная красная линия", - ООН

Тоесть ООН дала добро расстреливать всех кроме женщин, а когда и их начнут расстерливать ООН как всегда голову в песок засунет
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25.08.2021 09:53 Відповісти
Це просто який сексизм, страчувати тільки чоловіків)
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25.08.2021 10:36 Відповісти
Думаю главе ЦРУ наплевать на расстрелы и права женщин. Он уговаривал муллу, чтобы его зоопарк тоже немножко "болел" ковидом, иначе будет некрасиво выглядеть)
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25.08.2021 09:58 Відповісти
Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 594
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25.08.2021 10:04 Відповісти
Фух. Я думал основная красная линия - это права меньшинств. Как хорошо что я ошибся. Отлично, ООН!
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25.08.2021 10:06 Відповісти
Россия давно ждёт их...
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25.08.2021 10:08 Відповісти
Вопрос , а на что надеялись , бывшие военные , когда сдавались этим обезьянам , без боя . У них же в руках было оружие 🤦🙄😡
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25.08.2021 10:12 Відповісти
хотели дома служить... как в Крыму)
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25.08.2021 10:15 Відповісти
Во-первых, глядя на бегство армии союзников они частично потеряли боевой дух. Кроме того, их лишили не только обещаных разведданных но, советников и поддержки с воздуха.
Во-вторых, многие командиры дали команду сложить оружие и расходится.
В-третих, многие военные уже собираются под флаг вице-президента для продолжения борьби.
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25.08.2021 13:48 Відповісти
так их же G7 собрались признать?!)
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25.08.2021 10:14 Відповісти
ета барьба с алігархамі!
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25.08.2021 10:25 Відповісти
Червоні лінії це смішно. А 31 серпня ні.
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25.08.2021 10:33 Відповісти
Вона каже, що права жінок - це "основна червона лінія", і закликала держави-члени ООН створити спеціальний орган для моніторингу прав людини в Афганістані. Джерело: https://censor.net/ua/n3284382

А те, що таліби мочать всіх направо і наліво, ну то таке... просто "заслуговує на довіру"...

Треба вимагати зняття санкції з Лукашенка і Білорусії, там права жінок не порушують (порівняно з талібами)!
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25.08.2021 10:35 Відповісти
Талибан проводит люстрацию.
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25.08.2021 10:36 Відповісти
За словами Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет в очах талібів побачив мир.
Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН - Цензор.НЕТ 1345
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25.08.2021 10:43 Відповісти
где пруфы..он стоит вообще и не стреляет..
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25.08.2021 10:48 Відповісти
Хтось пам'ятає, як іракці хапалися за літаки чи сирійські курди перекидали дітей через колючку?
Весь бедлам в Афганістані був умисне створений для замітання слідів розкрадання неймовірних об'ємів грошей та майна. Піди зараз перепровір, куди пішли ті цінності.
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25.08.2021 11:21 Відповісти
 
 