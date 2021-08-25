Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН
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За словами Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, інформація про те, що таліби проводять страти в Афганістані, "заслуговує на довіру".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Ліга.net із посиланням на BBC.
За словами представниці ООН, бойовики розстрілюють колишніх урядових військових і цивільних.
Є повідомлення про обмеження щодо жінок і вербування дітей-солдатів, повідомила Бачелет Раді ООН з прав людини.
Вона каже, що права жінок - це "основна червона лінія", і закликала держави-члени ООН створити спеціальний орган для моніторингу прав людини в Афганістані.
Тисячі афганців як і раніше збираються в аеропорту Кабула, сподіваючись покинути країну до 31 серпня. Це крайній термін, встановлений президентом США Джо Байденом для того, щоб американські війська покинули Афганістан.
Велика Британія, Франція і Німеччина попросили про продовження.
Однак міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес визнав, що Байден навряд чи змінить крайній термін. Талібан попередив про наслідки, якщо він це зробить.
За словами офіційних осіб, за останні 10 днів з Афганістану повітрям вивезено приблизно 50 000 осіб – афганців і іноземців.
Міністри уряду Великої Британії заявляють, що без США, які в даний час охороняють і експлуатують міжнародний аеропорт Кабула, евакуація не може тривати.
Тисячі людей все ще чекають можливості покинути Афганістан.
Тим часом, глава Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) провів таємну зустріч у Кабулі з засновником Талібану муллою Барадаром, повідомляє Washington Post.
У разі підтвердження, це буде перша зустріч на вищому рівні між США і Талібаном з моменту падіння Кабула і повалення уряду, підтримуваного США.
Будь ласка, зачекайте...
Аллах воістину акбар !
Твоя бохиня Григян. Что скажешь пятикопеечный. маскирующийся под порохобота? Сам ЮЛЯЯЯЯ!
краще запропонуйте самовбитися
знає же, шо бреше худоба за гроші, а цинічно продовжує атаки на світові демократичні інституції
вас з вулиці прєгожен підбирає?
У мужчин и так в 21 веке "западного фемиархата" с правами плохо
вазьмі с полкі пєрожог
А были же когда-то Дж.Вашингтон, отцы-основатели, Ф.Д.Рузвельт, братья Кеннеди, Р.Рейган....да тот же Буш-младший!
" ...Байден вряд ли сдвинет крайний срок. Талибан предупредил о последствиях, если он это сделает." --- саме про це мій комент, про шантаж президента США, а не про доцільність перебування або ж виведення військ США...
В современном мире существует право сильного, а не сила права.
там путєн вялікій всєм путь азаріл!
а насправді, я так люблю, коли вата горить!
Ай да Паша, ай да сукин сын!
жгі, тролятня!
ги
Розмова глухого з німим....
Скажіть тільки мені, по секрету -- а що, НАСПРАВДІ Гітлер був переможений??
Тоесть ООН дала добро расстреливать всех кроме женщин, а когда и их начнут расстерливать ООН как всегда голову в песок засунет
Во-вторых, многие командиры дали команду сложить оружие и расходится.
В-третих, многие военные уже собираются под флаг вице-президента для продолжения борьби.
А те, що таліби мочать всіх направо і наліво, ну то таке... просто "заслуговує на довіру"...
Треба вимагати зняття санкції з Лукашенка і Білорусії, там права жінок не порушують (порівняно з талібами)!
Весь бедлам в Афганістані був умисне створений для замітання слідів розкрадання неймовірних об'ємів грошей та майна. Піди зараз перепровір, куди пішли ті цінності.