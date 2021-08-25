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G-7 (706) Афганістан (450) Талібан (136)

G7 визнає легітимність уряду Афганістану, якщо таліби виконають свої зобов'язання

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

G7 визнає легітимність уряду Афганістану, якщо таліби виконають свої зобов'язання

Лідери країн "Групи семи" заявили, що легітимність майбутнього уряду Афганістану залежить від того, як він виконуватиме свої міжнародні зобов'язання.

Про це йдеться в заяві, опублікованій за підсумками екстреної зустрічі, присвяченої ситуації в Афганістані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

До лідерів приєдналися Генеральні секретарі ООН та НАТО. Вони підтвердили свою тверду прихильність народу Афганістану.

"Ми закликаємо дотримуватися зобов’язань, передбачених міжнародним правом у сфері прав людини, включно з правами жінок, дівчат та груп меншин, а також дотримуватися міжнародного гуманітарного права за будь-яких обставин", - йдеться у заяві.

Також читайте: Таліби призначають в Афганістані нових членів уряду

Лідери зазначили, що Афганістан більше ніколи не має стати притулком для тероризму або джерелом терористичних нападів на інших.

"Працюючи з партнерами, зокрема з союзниками по НАТО, ми продовжимо рішучу та солідарну боротьбу з тероризмом, де б це не було виявлено. Будь-який майбутній уряд Афганістану має дотримуватися міжнародних зобов’язань та зобов’язань щодо захисту від тероризму; захищати права всіх афганців, особливо жінок, дітей та етнічних та релігійних меншин; підтримувати верховенство права; дозволити безперешкодний та беззастережний гуманітарний доступ та ефективно протидіяти торгівлі людьми та наркотиками", - підкреслили лідери.

Також читайте: Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press

Учасники зустрічі зазначили, що зараз їхнім пріоритетом є забезпечення евакуації їхніх громадян та тих афганців, які співпрацювали з ними, а також забезпечення безперервного виїзду з Афганістану.

Вони відзначили, що судитимуть про афганські сторони за їхніми діями, а не за словами.

"Легітимність будь-якого майбутнього уряду залежить від підходу, який він зараз застосовує до виконання своїх міжнародних зобов'язань та зобов'язань щодо забезпечення стабільного Афганістану", - підкреслюється у заяві.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
И все тактично молчат о том, что же будет с потоками героина и на что будут жить эти замечательные бородатые дяди в безумных одеждах?.. G7 признает легитимность правительства Афганистана, если талибы выполнят свои обязательства - Цензор.НЕТ 741
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25.08.2021 00:51
+6
и убивают и калечат . и умирают мужчины раньше . смертные приговоры выносят за преступления только мужчинам и за те же преступления сажают на значительно больший срок . при разводе обдирают мужчину как липку и сажают на алименты не только за ребенка но и за саму бывшую жену . а если мужчина переспал с малолетней он педофил . если женщина - ну бывает , чего уж там .
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25.08.2021 02:05
+3
Это верно. Пока глобализаторы не получат по пуле в затылок, они не успокоятся.
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25.08.2021 02:00
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И все тактично молчат о том, что же будет с потоками героина и на что будут жить эти замечательные бородатые дяди в безумных одеждах?.. G7 признает легитимность правительства Афганистана, если талибы выполнят свои обязательства - Цензор.НЕТ 741
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25.08.2021 00:51 Відповісти
В свое время они очень быстро и эффективно ети потоки героина обрубали, когда им разрешили транзитную торговлю и дали денег на компенсацию.
Торговать героином выгодно только если ты локальный варлорд, типа генрала Дустума.
С точки зрения государства выгоднее торговать легальными товарами.
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25.08.2021 09:12 Відповісти
Всё правильно. Понятно, что талибы это сумасшедшая организация, которая хочет вернуть средневековье и шариат, но если афганский народ сам ничего не хочет делать? "Мы не будем вас спасать и воевать за вас, потому что ваше правительство разворовало все деньги, которые мы вам дали. Вам не нужна демократия, вы всю идею превратили в коррупцию"- вот что по сути всё это значит. Признать, и пусть теперь живут как сами решили в связи со своей трусостью и коррумпированностью!
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25.08.2021 00:56 Відповісти
Так проблема не в этом...Если бы дело было просто в том что б они там жили как хотели, то как по мне пусть там хоть вырежут друг друга под ноль во имя Аллаха..Но они же как кацапы сразу засунут своё рыло к соседям и начнут гадить...Проблема то в этом.
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25.08.2021 01:03 Відповісти
Не засунут. Кто они такие? Это ж просто банды. Даже не структурированная армия. Когда такое было. Они просто хотят средневековье, соответствующие законы и "иметь трёх жён". Естественно торговать абсолютно неконтролируемой наркотой в гигантских масштабах (там в этом всё и дело, так то они никому и нах. не нужны ).
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25.08.2021 01:14 Відповісти
G7 признает легитимность правительства Афганистана, если талибы выполнят свои обязательства - Цензор.НЕТ 6821
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25.08.2021 00:59 Відповісти
Эээээ,да ты оказывается (давно уже) Ослан из Ольгино...
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25.08.2021 07:15 Відповісти
А что он не правильно сказал?
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25.08.2021 07:43 Відповісти
Тобто признають дикунство і збочення? А як же права жінок?
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25.08.2021 00:59 Відповісти
а чем в принципе права женщин отличаються от прав мужчин ?
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25.08.2021 01:21 Відповісти
Шаріат найбільше проти жінок направлений.
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25.08.2021 01:35 Відповісти
а современные западные законодательства направлены против гетеросексуальных белых мужчин . ничего идеального нет . но шариат позволяет им поддерживать патриархальное общество которое эффективно противостоит в борьбе с технологически развитым западным . как видим они побеждают .
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25.08.2021 01:51 Відповісти
"There is safety in numbers" (C)
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25.08.2021 01:53 Відповісти
Чоловіків не вбивають і не калічать на Заході, як роблять таліби з жінками. Це дикунство і збочення.
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25.08.2021 01:56 Відповісти
и убивают и калечат . и умирают мужчины раньше . смертные приговоры выносят за преступления только мужчинам и за те же преступления сажают на значительно больший срок . при разводе обдирают мужчину как липку и сажают на алименты не только за ребенка но и за саму бывшую жену . а если мужчина переспал с малолетней он педофил . если женщина - ну бывает , чего уж там .
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25.08.2021 02:05 Відповісти
Так чоловіки самі складають шлюбні уонтракти і самі сплятб з малолітками. Крімтого, їх судять такі ж самі білі.
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25.08.2021 02:12 Відповісти
Вони не взмозі протистояти. Це відбувається тому, що на Заході не такі кровожерливі і дикі Їх можна повністю розбомбити і та територія могла би стати місячною поверхнею.
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25.08.2021 02:01 Відповісти
СССР бомбил десять лет; и где результат ? Из пушки по воробьям.

Половина Парижа заселена африканцами. Так кто побеждает-то ?
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25.08.2021 02:05 Відповісти
Ссср хотів захопити, а маю на увазі тотальне знищення.
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25.08.2021 02:14 Відповісти
СССР убил, по разным данным, от миллиона до двух. И что ?
Вы предлагаете тотальный геноцид ? А вы технику этого дела знаете ?
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25.08.2021 02:15 Відповісти
Я не пропоную. Я ж вів до того, що Захід міг дикунів повністю знищити, якби був такий самий кровожерливий. І ніякого протистряння дикуни не можуть витримати.
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25.08.2021 02:24 Відповісти
Управление западными странами захвачено сворой подонков.
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25.08.2021 02:27 Відповісти
Всі смертні.В світі завжди все змінювалось.Сьогодні одне,а завтра інше.
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25.08.2021 02:47 Відповісти
Что те террористы, что эти; какая разница ? Они одинаковы.
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25.08.2021 01:00 Відповісти
а если не выполнят , то все равно признают выразив озабоченность .
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25.08.2021 01:14 Відповісти
"включая права женщин, девушек и групп меньшинств"

а значит права мальчиков которых насилуют согласно чудесной национальной традиции соблюдать не требуете ? современное западное общество какое-то сборище иррациональных идиотов . ни логики и ни прагматизма в их действиях нет.
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25.08.2021 01:20 Відповісти
Eсть логика: тотальное разрушение Западной цивилизации, и замена её фашизмом китайского образца. В перспективе: геноцид христиан и белой расы в целом. Все их действия за последние десятилетия укладываются в эту схему.
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25.08.2021 01:39 Відповісти
Они не смогут. Это эволюция. Не толерантно совсем, но белый человек был вынужден выживать в более сложном климате. Из-за этого его мозг развился лучше. Постоянно что-то придумывать, что-то организовывать, усовершенствовать быт и оружие для охоты....
-под бананами в набедренной повязке круглый год, не тоже самое конечно...
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25.08.2021 01:47 Відповісти
Oни это знают, и потому целенаправленно разрушали нашу цивилизацию. Приводили всяких Троцких и Гитлеров к власти (заметьте, в обеих мировых войнах белые убивали белых). Разлагали общество, например, пропихивая однополые "браки". Свели в ноль школьное образование (в школах отменили историю, географию; научные предметы теперь "по желанию" и т.д.). Раньше один мужик мог содержать семью, троих детей, и выплачивать ипотеку; теперь это невозможно в принципе даже если оба в семье работают. Список очень длинен.
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25.08.2021 01:52 Відповісти
Не они разрушили разрушают, а их так пытаются социализировать. В этом ключевая разница. Все эти минусы, про который вы говорите, это новая ступень эволюции белого человека. Просто не каждый это ещё способен осознать.
Цель- глобализация мира.
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25.08.2021 01:59 Відповісти
Это верно. Пока глобализаторы не получат по пуле в затылок, они не успокоятся.
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25.08.2021 02:00 Відповісти
Они её и не получат. Идёт нормальный, эволюционный процесс.
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25.08.2021 02:03 Відповісти
"Нормальный"? Та ладно, что же в этом нормального...
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25.08.2021 07:57 Відповісти
Однополые "браки" - это новая степень эволюции ?
Ликвидация нормального школьного образования - это эволюция ?
Неспособность мужика содержать семью - это эволюция ?

Да вы шутник, герр Шкицкий.
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25.08.2021 02:03 Відповісти
Да. Всё это вытекающее. Всё это связано с усилением прав и возможностей у женщин. Времена изменились. Мне тоже не нравится, но это эволюция.
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25.08.2021 02:06 Відповісти
Иди уже своей дорогой, эволюционизатор.
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25.08.2021 02:07 Відповісти
Как видим женские общества не способны противостоять внутренней и внешней угрозе ибо женщины физиологически используют для прнятия решений ту часть мозга которая отвечает за эммоции , а не за логическое мышление . к слову сказать некоторые мужчины тоже используют эммоциональную часть серого вещества , они как правило леваки-либералы или гомосексуалисты .
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25.08.2021 02:12 Відповісти
А это всё не важно, эта логика уже не работает в связи с пром. прогрессом. Идет "равноправие". В кавычках, потому что это не правда- женщина достаточно намного выше в правах, чем мужчина сейчас. Причём официально, на законодательном уровне- возможность забрать ребёнка в случае развода, алименты, не обязательность воен. службы, понимание, что её всё равно возьмут в жёны вместе с чужим для нового папаши ребёнком, более ранний уход на пенсию, гарант. квоты в правительство и просто на предприятие(хотя возможно есть более способный конкурент, но видите ли с членом) и тд..
Хотя, изначально женщина, это только хранительница очага. Т.е ждет мужчину пока он принесёт еду и побрасывает дровишки в огонь- всё. Отсюда и эмоциональность, как и народов с мягким климатом развития.
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25.08.2021 02:50 Відповісти
канешна,канешна,по логике рашистских дикарей все демократические цивилизованные страны живут неправильно. Отвечать не надо ,фуфлогон пригожинский...
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25.08.2021 07:28 Відповісти
Т.е. публичные казни, убийства пленных и отрезанные головы никак не влияют на легитимность?
Т.е. всем можно больше не стесняться?

Тогда отпадает множество вопросов о том, что делать с ЗЕ и Ко.
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25.08.2021 01:55 Відповісти
A это вообще Зе, а не кукла говорящая, как в РФ ?
Ну замените вы их - на кого ? Где в Украине влиятельная партия националистов ?
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25.08.2021 01:57 Відповісти
Покажите мне процветающую страну, где рулят националисты.
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25.08.2021 01:58 Відповісти
Сейчас националистам везде трудно. Ну, например, Польша старается таковой быть.
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25.08.2021 02:01 Відповісти
Польша , Венгрия .
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25.08.2021 02:06 Відповісти
Страны бывшего советского блока оказались более устойчивы в отношении всей этой глобалистской мафии.
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25.08.2021 02:08 Відповісти
Соглашусь . Но это только пока .
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25.08.2021 02:15 Відповісти
Как всегда, всё от вас зависит. Если вы сможете прогнать глобалистскую банду, которая у вас с января захватила власть, то есть шанс развернуть колесо в обратную сторону.
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25.08.2021 02:17 Відповісти
Они только стремятся таковыми стать. Не без недоразумений я теми, благодаря кому, они таковыми стать могут.
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25.08.2021 10:36 Відповісти
Израиль
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25.08.2021 10:48 Відповісти
Израиль - особый случай. И не с нашим счастьем.
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25.08.2021 10:53 Відповісти
Американцы боятся что талибы побегут к китайцам.
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25.08.2021 06:45 Відповісти
От в котре переконуюсь, що немає супротивника страшніше, ніж союзник довбошлЁп. З таким самим успіхом можна з повією про цноту, ато з наріком про здоровий спосіб життя розмовляти.
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25.08.2021 07:13 Відповісти
То шо вони вже не терористи говорили балакали все на очах зміюється ціності у європи і америкі
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25.08.2021 08:25 Відповісти
"Лидеры стран "Группы семи" заявили, что легитимность будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять свои международные обязательства".
G7 визнає легітимність уряду Афганістану, якщо таліби виконають свої зобов'язання - Цензор.НЕТ 3209
Это что, стёб такой?
Каким образом террористы будут выполнять международные обязательства?
Вы им на это ещё бабла подкиньте, и пригласите погостить. Хотя они и без приглашения к вам заявятся, выполнять "международные обязательства".
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25.08.2021 09:53 Відповісти
Ці європовії сьогодні, схоже, і Гітлера визнати зможуть. За певних обставин...
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25.08.2021 10:17 Відповісти
Дивні світові "стандарти".
Через Лукашенка, Білорусь мочать санкціями всі кому не лінь.
Талібан - це чистий тероризм, який захопив владу військовим шляхом. Уряд талібів в Афганістані збираються визнавати легітимним, хоча ці орки у крові буквально "купаються". Про перелік тих умов, які виставили G7 просто смішно говорити. бо таліби відразу заявили про управління державою згідно законів шаріату. Про санкції взагалі мова не йде.

Якщо Лукашенко - зло, тоді таліби менше зло чи як...
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25.08.2021 10:22 Відповісти
то виявляється таліби давали якісь зобов'язання в обмін на здачу всього Афгану їм в руки? Чи як?
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25.08.2021 11:55 Відповісти
Штаб-квартира талибов находится в Дохе. То есть это арабский проект, с целью свалить Байдена.
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25.08.2021 12:52 Відповісти
Лидеры стран "Группы семи" заявили, что легитимность будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять свои международные обязательства.Источник: https://censor.net/ru/n3284357

===========
А как там на счет РФ?
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25.08.2021 13:19 Відповісти
так талибы и пришли к власти, чтобы нарушать международные обязательства и обязательства по защите от терроризма; нарушать права всех афганцев, особенно женщин, детей и этнических и религиозных меньшинств; низложить верховенство права; запретить беспрепятственный и безоговорочный гуманитарный доступ и эффективно содействовать торговле людьми и наркотиками. Источник: https://censor.net/ru/n3284357
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25.08.2021 15:39 Відповісти
 
 