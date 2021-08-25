G7 визнає легітимність уряду Афганістану, якщо таліби виконають свої зобов'язання
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідери країн "Групи семи" заявили, що легітимність майбутнього уряду Афганістану залежить від того, як він виконуватиме свої міжнародні зобов'язання.
Про це йдеться в заяві, опублікованій за підсумками екстреної зустрічі, присвяченої ситуації в Афганістані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
До лідерів приєдналися Генеральні секретарі ООН та НАТО. Вони підтвердили свою тверду прихильність народу Афганістану.
"Ми закликаємо дотримуватися зобов’язань, передбачених міжнародним правом у сфері прав людини, включно з правами жінок, дівчат та груп меншин, а також дотримуватися міжнародного гуманітарного права за будь-яких обставин", - йдеться у заяві.
Лідери зазначили, що Афганістан більше ніколи не має стати притулком для тероризму або джерелом терористичних нападів на інших.
"Працюючи з партнерами, зокрема з союзниками по НАТО, ми продовжимо рішучу та солідарну боротьбу з тероризмом, де б це не було виявлено. Будь-який майбутній уряд Афганістану має дотримуватися міжнародних зобов’язань та зобов’язань щодо захисту від тероризму; захищати права всіх афганців, особливо жінок, дітей та етнічних та релігійних меншин; підтримувати верховенство права; дозволити безперешкодний та беззастережний гуманітарний доступ та ефективно протидіяти торгівлі людьми та наркотиками", - підкреслили лідери.
Учасники зустрічі зазначили, що зараз їхнім пріоритетом є забезпечення евакуації їхніх громадян та тих афганців, які співпрацювали з ними, а також забезпечення безперервного виїзду з Афганістану.
Вони відзначили, що судитимуть про афганські сторони за їхніми діями, а не за словами.
"Легітимність будь-якого майбутнього уряду залежить від підходу, який він зараз застосовує до виконання своїх міжнародних зобов'язань та зобов'язань щодо забезпечення стабільного Афганістану", - підкреслюється у заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Торговать героином выгодно только если ты локальный варлорд, типа генрала Дустума.
С точки зрения государства выгоднее торговать легальными товарами.
Половина Парижа заселена африканцами. Так кто побеждает-то ?
Вы предлагаете тотальный геноцид ? А вы технику этого дела знаете ?
а значит права мальчиков которых насилуют согласно чудесной национальной традиции соблюдать не требуете ? современное западное общество какое-то сборище иррациональных идиотов . ни логики и ни прагматизма в их действиях нет.
-под бананами в набедренной повязке круглый год, не тоже самое конечно...
разрушилиразрушают, а их так пытаются социализировать. В этом ключевая разница. Все эти минусы, про который вы говорите, это новая ступень эволюции белого человека. Просто не каждый это ещё способен осознать.
Цель- глобализация мира.
Ликвидация нормального школьного образования - это эволюция ?
Неспособность мужика содержать семью - это эволюция ?
Да вы шутник, герр Шкицкий.
Хотя, изначально женщина, это только хранительница очага. Т.е ждет мужчину пока он принесёт еду и побрасывает дровишки в огонь- всё. Отсюда и эмоциональность, как и народов с мягким климатом развития.
Т.е. всем можно больше не стесняться?
Тогда отпадает множество вопросов о том, что делать с ЗЕ и Ко.
Ну замените вы их - на кого ? Где в Украине влиятельная партия националистов ?
Это что, стёб такой?
Каким образом террористы будут выполнять международные обязательства?
Вы им на это ещё бабла подкиньте, и пригласите погостить. Хотя они и без приглашения к вам заявятся, выполнять "международные обязательства".
Через Лукашенка, Білорусь мочать санкціями всі кому не лінь.
Талібан - це чистий тероризм, який захопив владу військовим шляхом. Уряд талібів в Афганістані збираються визнавати легітимним, хоча ці орки у крові буквально "купаються". Про перелік тих умов, які виставили G7 просто смішно говорити. бо таліби відразу заявили про управління державою згідно законів шаріату. Про санкції взагалі мова не йде.
Якщо Лукашенко - зло, тоді таліби менше зло чи як...
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А как там на счет РФ?