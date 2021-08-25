G7 признает легитимность правительства Афганистана, если талибы выполнят свои обязательства

Лидеры стран "Группы семи" заявили, что легитимность будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять свои международные обязательства.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам экстренной встречи, посвященной ситуации в Афганистане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

К лидерам присоединились генеральные секретари ООН и НАТО. Они подтвердили свою твердую приверженность народу Афганистана.

"Мы призываем соблюдать обязательства, предусмотренные международным правом в области прав человека, включая права женщин, девушек и групп меньшинств, а также соблюдать международное гуманитарное право при любых обстоятельствах", - говорится в заявлении.

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Лидеры отметили, что Афганистан больше никогда не должен стать убежищем для терроризма или источником террористических нападений на других.

"Работая с партнерами, в частности с союзниками по НАТО, мы продолжим решительную и солидарную борьбу с терроризмом, где бы это ни было обнаружено. Любое будущее правительство Афганистана должно придерживаться международных обязательств и обязательств по защите от терроризма; защищать права всех афганцев, особенно женщин, детей и этнических и религиозных меньшинств; поддерживать верховенство права; разрешить беспрепятственный и безоговорочный гуманитарный доступ и эффективно противодействовать торговле людьми и наркотиками", - подчеркнули лидеры.

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Участники встречи отметили, что сейчас приоритетом является обеспечение эвакуации их граждан и тех афганцев, которые сотрудничали с ними, а также обеспечения непрерывного выезда из Афганистана.

Они отметили, что будут судить о будущем правительстве по его действиям, а не по словам.

"Легитимность любого будущего правительства зависит от подхода, который он сейчас применяет к выполнению своих международных обязательств и обязательств по обеспечению стабильного Афганистана", - подчеркивается в заявлении.