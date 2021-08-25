РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
19970 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5925 62
G7 (302) Афганистан (443) Талибан (138)

G7 признает легитимность правительства Афганистана, если талибы выполнят свои обязательства

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

G7 признает легитимность правительства Афганистана, если талибы выполнят свои обязательства

Лидеры стран "Группы семи" заявили, что легитимность будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять свои международные обязательства.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам экстренной встречи, посвященной ситуации в Афганистане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

К лидерам присоединились генеральные секретари ООН и НАТО. Они подтвердили свою твердую приверженность народу Афганистана.

"Мы призываем соблюдать обязательства, предусмотренные международным правом в области прав человека, включая права женщин, девушек и групп меньшинств, а также соблюдать международное гуманитарное право при любых обстоятельствах", - говорится в заявлении.

Читайте: Талибы назначают в Афганистане новых членов правительства

Лидеры отметили, что Афганистан больше никогда не должен стать убежищем для терроризма или источником террористических нападений на других.

"Работая с партнерами, в частности с союзниками по НАТО, мы продолжим решительную и солидарную борьбу с терроризмом, где бы это ни было обнаружено. Любое будущее правительство Афганистана должно придерживаться международных обязательств и обязательств по защите от терроризма; защищать права всех афганцев, особенно женщин, детей и этнических и религиозных меньшинств; поддерживать верховенство права; разрешить беспрепятственный и безоговорочный гуманитарный доступ и эффективно противодействовать торговле людьми и наркотиками", - подчеркнули лидеры.

Также читайте: Талибы против продления сроков эвакуации из Кабула после 31 августа, - Associated Press

Участники встречи отметили, что сейчас приоритетом является обеспечение эвакуации их граждан и тех афганцев, которые сотрудничали с ними, а также обеспечения непрерывного выезда из Афганистана.

Они отметили, что будут судить о будущем правительстве по его действиям, а не по словам.

"Легитимность любого будущего правительства зависит от подхода, который он сейчас применяет к выполнению своих международных обязательств и обязательств по обеспечению стабильного Афганистана", - подчеркивается в заявлении.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+7
И все тактично молчат о том, что же будет с потоками героина и на что будут жить эти замечательные бородатые дяди в безумных одеждах?.. G7 признает легитимность правительства Афганистана, если талибы выполнят свои обязательства - Цензор.НЕТ 741
показать весь комментарий
25.08.2021 00:51
+6
и убивают и калечат . и умирают мужчины раньше . смертные приговоры выносят за преступления только мужчинам и за те же преступления сажают на значительно больший срок . при разводе обдирают мужчину как липку и сажают на алименты не только за ребенка но и за саму бывшую жену . а если мужчина переспал с малолетней он педофил . если женщина - ну бывает , чего уж там .
показать весь комментарий
25.08.2021 02:05
+3
Это верно. Пока глобализаторы не получат по пуле в затылок, они не успокоятся.
показать весь комментарий
25.08.2021 02:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И все тактично молчат о том, что же будет с потоками героина и на что будут жить эти замечательные бородатые дяди в безумных одеждах?.. G7 признает легитимность правительства Афганистана, если талибы выполнят свои обязательства - Цензор.НЕТ 741
показать весь комментарий
25.08.2021 00:51 Ответить
В свое время они очень быстро и эффективно ети потоки героина обрубали, когда им разрешили транзитную торговлю и дали денег на компенсацию.
Торговать героином выгодно только если ты локальный варлорд, типа генрала Дустума.
С точки зрения государства выгоднее торговать легальными товарами.
показать весь комментарий
25.08.2021 09:12 Ответить
Всё правильно. Понятно, что талибы это сумасшедшая организация, которая хочет вернуть средневековье и шариат, но если афганский народ сам ничего не хочет делать? "Мы не будем вас спасать и воевать за вас, потому что ваше правительство разворовало все деньги, которые мы вам дали. Вам не нужна демократия, вы всю идею превратили в коррупцию"- вот что по сути всё это значит. Признать, и пусть теперь живут как сами решили в связи со своей трусостью и коррумпированностью!
показать весь комментарий
25.08.2021 00:56 Ответить
Так проблема не в этом...Если бы дело было просто в том что б они там жили как хотели, то как по мне пусть там хоть вырежут друг друга под ноль во имя Аллаха..Но они же как кацапы сразу засунут своё рыло к соседям и начнут гадить...Проблема то в этом.
показать весь комментарий
25.08.2021 01:03 Ответить
Не засунут. Кто они такие? Это ж просто банды. Даже не структурированная армия. Когда такое было. Они просто хотят средневековье, соответствующие законы и "иметь трёх жён". Естественно торговать абсолютно неконтролируемой наркотой в гигантских масштабах (там в этом всё и дело, так то они никому и нах. не нужны ).
показать весь комментарий
25.08.2021 01:14 Ответить
G7 признает легитимность правительства Афганистана, если талибы выполнят свои обязательства - Цензор.НЕТ 6821
показать весь комментарий
25.08.2021 00:59 Ответить
Эээээ,да ты оказывается (давно уже) Ослан из Ольгино...
показать весь комментарий
25.08.2021 07:15 Ответить
А что он не правильно сказал?
показать весь комментарий
25.08.2021 07:43 Ответить
Тобто признають дикунство і збочення? А як же права жінок?
показать весь комментарий
25.08.2021 00:59 Ответить
а чем в принципе права женщин отличаються от прав мужчин ?
показать весь комментарий
25.08.2021 01:21 Ответить
Шаріат найбільше проти жінок направлений.
показать весь комментарий
25.08.2021 01:35 Ответить
а современные западные законодательства направлены против гетеросексуальных белых мужчин . ничего идеального нет . но шариат позволяет им поддерживать патриархальное общество которое эффективно противостоит в борьбе с технологически развитым западным . как видим они побеждают .
показать весь комментарий
25.08.2021 01:51 Ответить
"There is safety in numbers" (C)
показать весь комментарий
25.08.2021 01:53 Ответить
Чоловіків не вбивають і не калічать на Заході, як роблять таліби з жінками. Це дикунство і збочення.
показать весь комментарий
25.08.2021 01:56 Ответить
и убивают и калечат . и умирают мужчины раньше . смертные приговоры выносят за преступления только мужчинам и за те же преступления сажают на значительно больший срок . при разводе обдирают мужчину как липку и сажают на алименты не только за ребенка но и за саму бывшую жену . а если мужчина переспал с малолетней он педофил . если женщина - ну бывает , чего уж там .
показать весь комментарий
25.08.2021 02:05 Ответить
Так чоловіки самі складають шлюбні уонтракти і самі сплятб з малолітками. Крімтого, їх судять такі ж самі білі.
показать весь комментарий
25.08.2021 02:12 Ответить
Вони не взмозі протистояти. Це відбувається тому, що на Заході не такі кровожерливі і дикі Їх можна повністю розбомбити і та територія могла би стати місячною поверхнею.
показать весь комментарий
25.08.2021 02:01 Ответить
СССР бомбил десять лет; и где результат ? Из пушки по воробьям.

Половина Парижа заселена африканцами. Так кто побеждает-то ?
показать весь комментарий
25.08.2021 02:05 Ответить
Ссср хотів захопити, а маю на увазі тотальне знищення.
показать весь комментарий
25.08.2021 02:14 Ответить
СССР убил, по разным данным, от миллиона до двух. И что ?
Вы предлагаете тотальный геноцид ? А вы технику этого дела знаете ?
показать весь комментарий
25.08.2021 02:15 Ответить
Я не пропоную. Я ж вів до того, що Захід міг дикунів повністю знищити, якби був такий самий кровожерливий. І ніякого протистряння дикуни не можуть витримати.
показать весь комментарий
25.08.2021 02:24 Ответить
Управление западными странами захвачено сворой подонков.
показать весь комментарий
25.08.2021 02:27 Ответить
Всі смертні.В світі завжди все змінювалось.Сьогодні одне,а завтра інше.
показать весь комментарий
25.08.2021 02:47 Ответить
Что те террористы, что эти; какая разница ? Они одинаковы.
показать весь комментарий
25.08.2021 01:00 Ответить
а если не выполнят , то все равно признают выразив озабоченность .
показать весь комментарий
25.08.2021 01:14 Ответить
"включая права женщин, девушек и групп меньшинств"

а значит права мальчиков которых насилуют согласно чудесной национальной традиции соблюдать не требуете ? современное западное общество какое-то сборище иррациональных идиотов . ни логики и ни прагматизма в их действиях нет.
показать весь комментарий
25.08.2021 01:20 Ответить
Eсть логика: тотальное разрушение Западной цивилизации, и замена её фашизмом китайского образца. В перспективе: геноцид христиан и белой расы в целом. Все их действия за последние десятилетия укладываются в эту схему.
показать весь комментарий
25.08.2021 01:39 Ответить
Они не смогут. Это эволюция. Не толерантно совсем, но белый человек был вынужден выживать в более сложном климате. Из-за этого его мозг развился лучше. Постоянно что-то придумывать, что-то организовывать, усовершенствовать быт и оружие для охоты....
-под бананами в набедренной повязке круглый год, не тоже самое конечно...
показать весь комментарий
25.08.2021 01:47 Ответить
Oни это знают, и потому целенаправленно разрушали нашу цивилизацию. Приводили всяких Троцких и Гитлеров к власти (заметьте, в обеих мировых войнах белые убивали белых). Разлагали общество, например, пропихивая однополые "браки". Свели в ноль школьное образование (в школах отменили историю, географию; научные предметы теперь "по желанию" и т.д.). Раньше один мужик мог содержать семью, троих детей, и выплачивать ипотеку; теперь это невозможно в принципе даже если оба в семье работают. Список очень длинен.
показать весь комментарий
25.08.2021 01:52 Ответить
Не они разрушили разрушают, а их так пытаются социализировать. В этом ключевая разница. Все эти минусы, про который вы говорите, это новая ступень эволюции белого человека. Просто не каждый это ещё способен осознать.
Цель- глобализация мира.
показать весь комментарий
25.08.2021 01:59 Ответить
Это верно. Пока глобализаторы не получат по пуле в затылок, они не успокоятся.
показать весь комментарий
25.08.2021 02:00 Ответить
Они её и не получат. Идёт нормальный, эволюционный процесс.
показать весь комментарий
25.08.2021 02:03 Ответить
"Нормальный"? Та ладно, что же в этом нормального...
показать весь комментарий
25.08.2021 07:57 Ответить
Однополые "браки" - это новая степень эволюции ?
Ликвидация нормального школьного образования - это эволюция ?
Неспособность мужика содержать семью - это эволюция ?

Да вы шутник, герр Шкицкий.
показать весь комментарий
25.08.2021 02:03 Ответить
Да. Всё это вытекающее. Всё это связано с усилением прав и возможностей у женщин. Времена изменились. Мне тоже не нравится, но это эволюция.
показать весь комментарий
25.08.2021 02:06 Ответить
Иди уже своей дорогой, эволюционизатор.
показать весь комментарий
25.08.2021 02:07 Ответить
Как видим женские общества не способны противостоять внутренней и внешней угрозе ибо женщины физиологически используют для прнятия решений ту часть мозга которая отвечает за эммоции , а не за логическое мышление . к слову сказать некоторые мужчины тоже используют эммоциональную часть серого вещества , они как правило леваки-либералы или гомосексуалисты .
показать весь комментарий
25.08.2021 02:12 Ответить
А это всё не важно, эта логика уже не работает в связи с пром. прогрессом. Идет "равноправие". В кавычках, потому что это не правда- женщина достаточно намного выше в правах, чем мужчина сейчас. Причём официально, на законодательном уровне- возможность забрать ребёнка в случае развода, алименты, не обязательность воен. службы, понимание, что её всё равно возьмут в жёны вместе с чужим для нового папаши ребёнком, более ранний уход на пенсию, гарант. квоты в правительство и просто на предприятие(хотя возможно есть более способный конкурент, но видите ли с членом) и тд..
Хотя, изначально женщина, это только хранительница очага. Т.е ждет мужчину пока он принесёт еду и побрасывает дровишки в огонь- всё. Отсюда и эмоциональность, как и народов с мягким климатом развития.
показать весь комментарий
25.08.2021 02:50 Ответить
канешна,канешна,по логике рашистских дикарей все демократические цивилизованные страны живут неправильно. Отвечать не надо ,фуфлогон пригожинский...
показать весь комментарий
25.08.2021 07:28 Ответить
Т.е. публичные казни, убийства пленных и отрезанные головы никак не влияют на легитимность?
Т.е. всем можно больше не стесняться?

Тогда отпадает множество вопросов о том, что делать с ЗЕ и Ко.
показать весь комментарий
25.08.2021 01:55 Ответить
A это вообще Зе, а не кукла говорящая, как в РФ ?
Ну замените вы их - на кого ? Где в Украине влиятельная партия националистов ?
показать весь комментарий
25.08.2021 01:57 Ответить
Покажите мне процветающую страну, где рулят националисты.
показать весь комментарий
25.08.2021 01:58 Ответить
Сейчас националистам везде трудно. Ну, например, Польша старается таковой быть.
показать весь комментарий
25.08.2021 02:01 Ответить
Польша , Венгрия .
показать весь комментарий
25.08.2021 02:06 Ответить
Страны бывшего советского блока оказались более устойчивы в отношении всей этой глобалистской мафии.
показать весь комментарий
25.08.2021 02:08 Ответить
Соглашусь . Но это только пока .
показать весь комментарий
25.08.2021 02:15 Ответить
Как всегда, всё от вас зависит. Если вы сможете прогнать глобалистскую банду, которая у вас с января захватила власть, то есть шанс развернуть колесо в обратную сторону.
показать весь комментарий
25.08.2021 02:17 Ответить
Они только стремятся таковыми стать. Не без недоразумений я теми, благодаря кому, они таковыми стать могут.
показать весь комментарий
25.08.2021 10:36 Ответить
Израиль
показать весь комментарий
25.08.2021 10:48 Ответить
Израиль - особый случай. И не с нашим счастьем.
показать весь комментарий
25.08.2021 10:53 Ответить
Американцы боятся что талибы побегут к китайцам.
показать весь комментарий
25.08.2021 06:45 Ответить
От в котре переконуюсь, що немає супротивника страшніше, ніж союзник довбошлЁп. З таким самим успіхом можна з повією про цноту, ато з наріком про здоровий спосіб життя розмовляти.
показать весь комментарий
25.08.2021 07:13 Ответить
То шо вони вже не терористи говорили балакали все на очах зміюється ціності у європи і америкі
показать весь комментарий
25.08.2021 08:25 Ответить
"Лидеры стран "Группы семи" заявили, что легитимность будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять свои международные обязательства".
G7 визнає легітимність уряду Афганістану, якщо таліби виконають свої зобов'язання - Цензор.НЕТ 3209
Это что, стёб такой?
Каким образом террористы будут выполнять международные обязательства?
Вы им на это ещё бабла подкиньте, и пригласите погостить. Хотя они и без приглашения к вам заявятся, выполнять "международные обязательства".
показать весь комментарий
25.08.2021 09:53 Ответить
Ці європовії сьогодні, схоже, і Гітлера визнати зможуть. За певних обставин...
показать весь комментарий
25.08.2021 10:17 Ответить
Дивні світові "стандарти".
Через Лукашенка, Білорусь мочать санкціями всі кому не лінь.
Талібан - це чистий тероризм, який захопив владу військовим шляхом. Уряд талібів в Афганістані збираються визнавати легітимним, хоча ці орки у крові буквально "купаються". Про перелік тих умов, які виставили G7 просто смішно говорити. бо таліби відразу заявили про управління державою згідно законів шаріату. Про санкції взагалі мова не йде.

Якщо Лукашенко - зло, тоді таліби менше зло чи як...
показать весь комментарий
25.08.2021 10:22 Ответить
то виявляється таліби давали якісь зобов'язання в обмін на здачу всього Афгану їм в руки? Чи як?
показать весь комментарий
25.08.2021 11:55 Ответить
Штаб-квартира талибов находится в Дохе. То есть это арабский проект, с целью свалить Байдена.
показать весь комментарий
25.08.2021 12:52 Ответить
Лидеры стран "Группы семи" заявили, что легитимность будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять свои международные обязательства.Источник: https://censor.net/ru/n3284357

===========
А как там на счет РФ?
показать весь комментарий
25.08.2021 13:19 Ответить
так талибы и пришли к власти, чтобы нарушать международные обязательства и обязательства по защите от терроризма; нарушать права всех афганцев, особенно женщин, детей и этнических и религиозных меньшинств; низложить верховенство права; запретить беспрепятственный и безоговорочный гуманитарный доступ и эффективно содействовать торговле людьми и наркотиками. Источник: https://censor.net/ru/n3284357
показать весь комментарий
25.08.2021 15:39 Ответить
 
 