G7 признает легитимность правительства Афганистана, если талибы выполнят свои обязательства
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидеры стран "Группы семи" заявили, что легитимность будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять свои международные обязательства.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам экстренной встречи, посвященной ситуации в Афганистане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
К лидерам присоединились генеральные секретари ООН и НАТО. Они подтвердили свою твердую приверженность народу Афганистана.
"Мы призываем соблюдать обязательства, предусмотренные международным правом в области прав человека, включая права женщин, девушек и групп меньшинств, а также соблюдать международное гуманитарное право при любых обстоятельствах", - говорится в заявлении.
Лидеры отметили, что Афганистан больше никогда не должен стать убежищем для терроризма или источником террористических нападений на других.
"Работая с партнерами, в частности с союзниками по НАТО, мы продолжим решительную и солидарную борьбу с терроризмом, где бы это ни было обнаружено. Любое будущее правительство Афганистана должно придерживаться международных обязательств и обязательств по защите от терроризма; защищать права всех афганцев, особенно женщин, детей и этнических и религиозных меньшинств; поддерживать верховенство права; разрешить беспрепятственный и безоговорочный гуманитарный доступ и эффективно противодействовать торговле людьми и наркотиками", - подчеркнули лидеры.
Участники встречи отметили, что сейчас приоритетом является обеспечение эвакуации их граждан и тех афганцев, которые сотрудничали с ними, а также обеспечения непрерывного выезда из Афганистана.
Они отметили, что будут судить о будущем правительстве по его действиям, а не по словам.
"Легитимность любого будущего правительства зависит от подхода, который он сейчас применяет к выполнению своих международных обязательств и обязательств по обеспечению стабильного Афганистана", - подчеркивается в заявлении.
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Торговать героином выгодно только если ты локальный варлорд, типа генрала Дустума.
С точки зрения государства выгоднее торговать легальными товарами.
Половина Парижа заселена африканцами. Так кто побеждает-то ?
Вы предлагаете тотальный геноцид ? А вы технику этого дела знаете ?
а значит права мальчиков которых насилуют согласно чудесной национальной традиции соблюдать не требуете ? современное западное общество какое-то сборище иррациональных идиотов . ни логики и ни прагматизма в их действиях нет.
-под бананами в набедренной повязке круглый год, не тоже самое конечно...
разрушилиразрушают, а их так пытаются социализировать. В этом ключевая разница. Все эти минусы, про который вы говорите, это новая ступень эволюции белого человека. Просто не каждый это ещё способен осознать.
Цель- глобализация мира.
Ликвидация нормального школьного образования - это эволюция ?
Неспособность мужика содержать семью - это эволюция ?
Да вы шутник, герр Шкицкий.
Хотя, изначально женщина, это только хранительница очага. Т.е ждет мужчину пока он принесёт еду и побрасывает дровишки в огонь- всё. Отсюда и эмоциональность, как и народов с мягким климатом развития.
Т.е. всем можно больше не стесняться?
Тогда отпадает множество вопросов о том, что делать с ЗЕ и Ко.
Ну замените вы их - на кого ? Где в Украине влиятельная партия националистов ?
Это что, стёб такой?
Каким образом террористы будут выполнять международные обязательства?
Вы им на это ещё бабла подкиньте, и пригласите погостить. Хотя они и без приглашения к вам заявятся, выполнять "международные обязательства".
Через Лукашенка, Білорусь мочать санкціями всі кому не лінь.
Талібан - це чистий тероризм, який захопив владу військовим шляхом. Уряд талібів в Афганістані збираються визнавати легітимним, хоча ці орки у крові буквально "купаються". Про перелік тих умов, які виставили G7 просто смішно говорити. бо таліби відразу заявили про управління державою згідно законів шаріату. Про санкції взагалі мова не йде.
Якщо Лукашенко - зло, тоді таліби менше зло чи як...
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А как там на счет РФ?