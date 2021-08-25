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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) біженці (1013) Іспанія (602) евакуація (1921)

Іспанія запропонувала себе як центр ЄС для прийому біженців з Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Іспанія запропонувала себе як центр ЄС для прийому біженців з Афганістану

Іспанія хоче стати центром Євросоюзу для прийому біженців з Афганістану. Після цього людей розподілятимуть в інші країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Guardian.

Іспанія запропонувала себе як центр ЄС для прийому афганців, які співпрацювали з його установами протягом багатьох років. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес назвав свою країну "портом в'їзду".

"Іспанія - це порт в'їзду. Ми приймаємо їх у себе протягом декількох днів, а потім вони будуть розподілені в різні країни ЄС", - заявив він.

Перший рейс, організований ЄС, з евакуйованими афганцями прибув на авіабазу Торрехон у Мадриді 19 серпня. На борту було 36 осіб і, за словами іспанської влади, вони будуть розміщені в Данію, Німеччину, Польщу і Литву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба

Нагадаємо, що евакуація з Афганістану закінчиться наступного тижня. Про це заявив Байден.

Також повідомлялося, що у ЄС розповіли про ризики евакуації з Афганістану. Там вважають, що США не встигне вивезти всіх.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
ничего они не вкусили
бегут взяточники, ***** и коллаборанты - которым дикари с Талибана режут головы..
- бегут для того, что бы не работать и жить на пособия..
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25.08.2021 08:02
+3
контрольный выстрел в голову Европы и Западной цивилизации..
- если сирийские и иракские беженцы хотя бы обладали хоть какими то чертами цивилизованности (Европа не так далеко), то афганцы это калиброванные дикари...
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25.08.2021 07:56
+2
он карту видел ?где Испания и где Афганистан ...а почему именно ЕС этим дрлжен заниматься ,а не Египет или Китай ?
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25.08.2021 07:43
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он карту видел ?где Испания и где Афганистан ...а почему именно ЕС этим дрлжен заниматься ,а не Египет или Китай ?
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25.08.2021 07:43 Відповісти
Потому что они вывозят людей которые сотрудничали С НИМИ, а не с Китаем или Египтом)))
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25.08.2021 07:48 Відповісти
В 20 веке в Мире было четыре фашистских режима...Муссолини в Италии,Франко в Испании, Салазар в Португалии,Сралин в Сссре,а нацистский режим был всего один....Молотов-Риббеннтроп...Внимание вопрос клуб Знатоков...Что где когда...,кто управлял всеми этими Мудаками?притчем почти в одно время...
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25.08.2021 07:49 Відповісти
ничего они не вкусили
бегут взяточники, ***** и коллаборанты - которым дикари с Талибана режут головы..
- бегут для того, что бы не работать и жить на пособия..
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25.08.2021 08:02 Відповісти
Ещё больше среди бегущих тех кто ловит момент легально спетлять в Европу.
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25.08.2021 10:13 Відповісти
контрольный выстрел в голову Европы и Западной цивилизации..
- если сирийские и иракские беженцы хотя бы обладали хоть какими то чертами цивилизованности (Европа не так далеко), то афганцы это калиброванные дикари...
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25.08.2021 07:56 Відповісти
Доктрина Байдена по Афгану утверждена Конгрессом и Пентагоном...,отсюда вывод...,вся эта матня ляжет на плечи РАБссии и Китая... Испания предложила себя в качестве центра ЕС для приема беженцев из Афганистана - Цензор.НЕТ 5231Как говорил герр Мюллер,начальник НКВД товаристч Берия мой друг,но интересы Германии выше любого Штирлица... Испания предложила себя в качестве центра ЕС для приема беженцев из Афганистана - Цензор.НЕТ 5781
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25.08.2021 08:03 Відповісти
Капиталисты Запада просто так ничего не делают...Это Мавзолейцное быдло вечно лезет во все дыры не думая о гробах на РАБссии и рваных рублях для Шариковых от Камчатки до Кенмгсберга... Іспанія запропонувала себе як центр ЄС для прийому біженців з Афганістану - Цензор.НЕТ 8905 Іспанія запропонувала себе як центр ЄС для прийому біженців з Афганістану - Цензор.НЕТ 8905
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25.08.2021 08:10 Відповісти
Вот и замечательно. Тех кто уже припёрся в Украину тоже заберите.
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25.08.2021 10:11 Відповісти
 
 