2 462 43
Макрон выступил за создание в Кабуле "зоны безопасности" под контролем ООН
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Франция и Великобритания 30 августа обратятся к ООН с призывом о создании "безопасной зоны" в столице Афганистана - Кабуле - для защиты гуманитарных операций.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Le Journal du Dimanche.
"Это - очень важно. Это создаст основу для действий ООН в чрезвычайной ситуации", - сказал он.
Прежде всего, такая безопасная зона позволила бы международному сообществу "сохранить давление" на радикальное исламское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, уверен Макрон.
Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН - Франция, Великобритания, США, Россия и Китай - 30 августа обсудят ситуацию в этой стране.
Топ комментарии
+17 belge
показать весь комментарий29.08.2021 13:41
+14 Панас Стець
показать весь комментарий29.08.2021 13:40
+11 NavigatorUR
показать весь комментарий29.08.2021 14:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Сили НАТО не справилися, а то "потєшні сили ООН" -... справляться...наведуть порядок.. хе-хе
Макрон з кризою у Франції справитися не здатний, а тут -- видає перли ідей... копія ЗЕ
Макрон уже й в "нормандському форматі".... "досяг успіху".,. відмітився, весь час "консультуючись" з Путіним, як і Меркель...
А чим вони в антиукраїнстві відрізняються від Путіна, від ЗЕ?
Зе також, уже другий рок набивається на аудиєнцію до Путіна, відводить війська, забороняючи їм стріляти у відповідь..
шайтаны спят и видят как их будет давть Микрон
ООН буде слідкувати за терористами, серйозно ?
нову генерацію афганців у стерильних пробирках вирощувати ?
всра...спохватився ... хто кому там дасть шось створювати???
Ну вот, ведь самые лучшие миротворцы это ордынцы.
Макроны-шмакроны, просите ***** отправить туда свои доблестные войска. Я "за"!
Подарите Афганистан Израилю и талибан станет историей.
Почему не "кластера безопасности"?
А пропозиція гоміка - макрона про створення т.з. "зони безпеки" в ... Кабулі(!) (читай - чужої військової бази в столиці Афганістану при владі Талібану!!!) - то лиш зайве підтвердження повної бездарності, тупості і імпотентності т.з. "євроПЕЙСкої дермократії". Котра Україні нах. не потрібна зі своїми виразами співчуття, обурення, "північними потоками" , "санкціями".... і, як на завершення - нью-ріббентропами.