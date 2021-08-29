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Сильный взрыв прогремел в Кабуле, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сильный взрыв прогремел в Кабуле, - СМИ

В воскресенье 29 августа, в Кабуле прозвучал сильный взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает индийское телевидение.

По первоначальным данным, взрыв прогремел близ аэропорта.

На кадрах с места события видны густые клубы черного дыма, поднимающиеся в небо.

О каких-либо деталях происшествия пока не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден сообщил об угрозе нового теракта в Кабуле в ближайшее время: "Ситуация крайне опасная"
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Топ комментарии
+17
как там посол рыфы говорил :ситуация в Кабуле отличная ,лучше чем при призеденте Гани
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29.08.2021 16:12
+9
Обезьяны опять подорвались. Бабуины чертовы.
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29.08.2021 16:07
+9
Потужний вибух пролунав у Кабулі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8875
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29.08.2021 16:18
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Обезьяны опять подорвались. Бабуины чертовы.
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29.08.2021 16:07 Ответить
Новость пустая. Кто-то из обезьян запустил ракету по Кабулу. Там это может быть теперь хоть каждый день.
Аэропорт пустой. Все улетели. Так что теперь это внутренние дела талибов, которые мало кому интересны.
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29.08.2021 16:15 Ответить
Я сильно ошибался, когда говорил, что американцы в течение ближайших трех лет ощутят последствия своего решения вывести войска из Афганистана. Я ошибался. Хреновая из меня ванга.
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29.08.2021 16:07 Ответить
Совпадение ? Не думаю ! )
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29.08.2021 16:40 Ответить
В смысле совпадение? Чего с чем?
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29.08.2021 17:21 Ответить
В смысле Ванга фартовая ! )
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29.08.2021 17:32 Ответить
Ну с ней все понятно. Только я вот оказался не она. Много времени давал.
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29.08.2021 17:37 Ответить
Тяжело воевать с теми кто хочет смерти .
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29.08.2021 16:08 Ответить
Это только начало. Со временем место действия перенесется на улицы Америки.
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29.08.2021 17:38 Ответить
Таль-каида.
Хороший Талибан против плохого ИГИЛа - основной дискурс сегодня в Вашингтоне. Их разводят как лохов все кому не лень. И прежде всего Путин и Патрушев-Рязанский, пославшие Царнаева в Бостон ещё 9 лет назад.
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29.08.2021 16:09 Ответить
Вони і Європу будуть підривати і навіть США.За допомоги москалів.Бо фанатичних дикунів вже повно в Європі і США.
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29.08.2021 16:10 Ответить
как там посол рыфы говорил :ситуация в Кабуле отличная ,лучше чем при призеденте Гани
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29.08.2021 16:12 Ответить
ну раз говорил-пусть работает там...хотя бы ближайшие лет пять
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29.08.2021 16:17 Ответить
Потужний вибух пролунав у Кабулі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8875
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29.08.2021 16:18 Ответить
По-моему, лучшего повода для отстрела "духовных лидеров" с беспилотников потом может не быть.

1. Они все повылазили из гор и Пакистана. Они сейчас уязвимы.
2. Связь Талибана и ИГИЛЛ налицо.

Слегка подчистить верхушку, а пока чурбаны будут делить власть, антиталибские афганцы авось чего и придумают. Сейчас вобще гражданская война в Афгане - лучшее, что может быть. Надо только вовремя масло подливать и ослаблять одну из сторон.
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29.08.2021 16:18 Ответить
Хайбатулла Ахундзада прибыл в Афганистан, Штаты встретили с огоньком.
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29.08.2021 16:27 Ответить
Американцы себе знают за такие операции, за ними не заржавеет.
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29.08.2021 16:39 Ответить
По напутствию кацапов,100%. Для кацапТВ людей убили.
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29.08.2021 16:21 Ответить
рашисти будуватимуть в Афгані за згодою з талібами "кадирівщину" (може разом з Китаєм) - прогноз експерта у Березовця , нижче посилання на ЮТЮБ
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29.08.2021 16:30 Ответить
Ну не знаю .Стрелков -гиркин наобороот говорит ,что талибы это новые протеже штатов недаром ведь главы спецслужб и госдепа сша на каждой неделе проводят переговоры с их верхушкой и как то подозрительно быстро штаты начали вывод своих войск и дали талибану захватить почти всю территорию страны .По мнению дыркина между сша и талибами существует некая договорённость :штаты отдают им власть в стране в обмен на какие то услуги со стороны талибов
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29.08.2021 17:00 Ответить
Ну нашла эксперДа...Березовца. Хасид переобувшийся резко в вышиванку после событий майдана. Хуцпа у этих- дело "святое"...
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29.08.2021 17:03 Ответить
Азорвите уже нах ту взлетку и сидите у себе в зоопарке
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29.08.2021 16:24 Ответить
А как же наши люди.
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29.08.2021 16:28 Ответить
Всё будет Талибан? / Афганистан уже, России приготовиться / МОХАММАД ФАРАДЖАЛЛАХ / BEREZOVETSНАЖИВО
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29.08.2021 16:27 Ответить
Вообще то у раши с Таджикистаном ОДКБ. Так что особой разницы нет.
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29.08.2021 17:57 Ответить
в Таджикистане талибское движение сразу за талибами пойдут.... Без боя.... *уйло не знает даже что его ждет.
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29.08.2021 22:50 Ответить
Потужний вибух пролунав у Кабулі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4810 андрій нікі 4b97a3fb

Релігійних фанатиків неможливо перемогти особливо коли в них нічого немає крім сліпої віри і зброї.В Афгані зломали зуби усі хто влазив туди з своїм уставом США не виключення думаю після того як почнутся теракти і полиєтся наркотрафік знов комусь захочеться навести там порядок
15.08.2021 18:24
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Мне нравится 1
Теракти вже є і це тільки початок думаю що Афган стане центром тероризму і теракти перекинуться на США І Європу а замовники сидять в Рашці яка визнає талібан адекватними ну і в багатих арабських країнах також для Китая це може бути вигідно, на жаль люди будуть гинути
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29.08.2021 16:27 Ответить
Терпели,терпели диверсанты и разведчики других стран,но рука все равно тянулась к взрывам.Уже не втерпеж.
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29.08.2021 16:31 Ответить
это пердеж невтерпеж, а взрывают с умом и расстановкой..
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29.08.2021 16:39 Ответить
Когда уже Западу надоест бегать по граблям.
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29.08.2021 16:33 Ответить
Ракетный удар американцев. По ТВ уже новости пошли, странно, тут спят наверное😁
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29.08.2021 16:46 Ответить
Шо,опять?!..
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29.08.2021 16:50 Ответить
Так це ж було вже!
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29.08.2021 18:21 Ответить
Ну, що затихли?
США пішли, тепер ваша черга розказувати як там в Афганістані повинно бути.
Жабоїди і макаронними з фріцами впереред!!!
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29.08.2021 16:51 Ответить
Их дело маленькое. Принимать и заботиться о беженцах. Как всегда.
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29.08.2021 16:56 Ответить
Когда населению похер на то, что происходит в стране, приходят какие бородатые овцеепы ко власти и начинают взрывать что-угодно и убивать кого захотят. Так было на бамбасе, та сейвас с афгане. а все потому что "какая разница"
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29.08.2021 16:52 Ответить
я не могу понять, с чего этому муслимскому зоопарку е**нутых, который живет "чиста па панятиям шариата" исключительно по собственному желанию, столько внимания? кацапы обстреливают украинских воинов и мирных людей каждый день, по несколько раз на дню, но ни на CNN, ни на ВВС о этом не услышишь.
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29.08.2021 18:11 Ответить
 
 