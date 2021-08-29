Сильный взрыв прогремел в Кабуле, - СМИ

В воскресенье 29 августа, в Кабуле прозвучал сильный взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает индийское телевидение.

По первоначальным данным, взрыв прогремел близ аэропорта.

На кадрах с места события видны густые клубы черного дыма, поднимающиеся в небо.

О каких-либо деталях происшествия пока не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден сообщил об угрозе нового теракта в Кабуле в ближайшее время: "Ситуация крайне опасная"