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Потужний вибух пролунав у Кабулі, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Потужний вибух пролунав у Кабулі, - ЗМІ

У неділю 29 серпня, в Кабулі пролунав сильний вибух.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє індійське телебачення.

За первинними даними, вибух прогримів поблизу аеропорту.

На кадрах із місця події видно густі клуби чорного диму, що піднімаються в небо.

Про жодні деталі події поки що не повідомляється.

Також читайте: Лідер талібів Ахундзада прибув до Афганістану
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Топ коментарі
+17
как там посол рыфы говорил :ситуация в Кабуле отличная ,лучше чем при призеденте Гани
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29.08.2021 16:12
+9
Обезьяны опять подорвались. Бабуины чертовы.
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29.08.2021 16:07
+9
Потужний вибух пролунав у Кабулі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8875
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29.08.2021 16:18
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Обезьяны опять подорвались. Бабуины чертовы.
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29.08.2021 16:07 Відповісти
Новость пустая. Кто-то из обезьян запустил ракету по Кабулу. Там это может быть теперь хоть каждый день.
Аэропорт пустой. Все улетели. Так что теперь это внутренние дела талибов, которые мало кому интересны.
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29.08.2021 16:15 Відповісти
Я сильно ошибался, когда говорил, что американцы в течение ближайших трех лет ощутят последствия своего решения вывести войска из Афганистана. Я ошибался. Хреновая из меня ванга.
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29.08.2021 16:07 Відповісти
Совпадение ? Не думаю ! )
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29.08.2021 16:40 Відповісти
В смысле совпадение? Чего с чем?
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29.08.2021 17:21 Відповісти
В смысле Ванга фартовая ! )
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29.08.2021 17:32 Відповісти
Ну с ней все понятно. Только я вот оказался не она. Много времени давал.
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29.08.2021 17:37 Відповісти
Тяжело воевать с теми кто хочет смерти .
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29.08.2021 16:08 Відповісти
Это только начало. Со временем место действия перенесется на улицы Америки.
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29.08.2021 17:38 Відповісти
Таль-каида.
Хороший Талибан против плохого ИГИЛа - основной дискурс сегодня в Вашингтоне. Их разводят как лохов все кому не лень. И прежде всего Путин и Патрушев-Рязанский, пославшие Царнаева в Бостон ещё 9 лет назад.
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29.08.2021 16:09 Відповісти
Вони і Європу будуть підривати і навіть США.За допомоги москалів.Бо фанатичних дикунів вже повно в Європі і США.
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29.08.2021 16:10 Відповісти
как там посол рыфы говорил :ситуация в Кабуле отличная ,лучше чем при призеденте Гани
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29.08.2021 16:12 Відповісти
ну раз говорил-пусть работает там...хотя бы ближайшие лет пять
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29.08.2021 16:17 Відповісти
Потужний вибух пролунав у Кабулі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8875
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29.08.2021 16:18 Відповісти
По-моему, лучшего повода для отстрела "духовных лидеров" с беспилотников потом может не быть.

1. Они все повылазили из гор и Пакистана. Они сейчас уязвимы.
2. Связь Талибана и ИГИЛЛ налицо.

Слегка подчистить верхушку, а пока чурбаны будут делить власть, антиталибские афганцы авось чего и придумают. Сейчас вобще гражданская война в Афгане - лучшее, что может быть. Надо только вовремя масло подливать и ослаблять одну из сторон.
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29.08.2021 16:18 Відповісти
Хайбатулла Ахундзада прибыл в Афганистан, Штаты встретили с огоньком.
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29.08.2021 16:27 Відповісти
Американцы себе знают за такие операции, за ними не заржавеет.
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29.08.2021 16:39 Відповісти
По напутствию кацапов,100%. Для кацапТВ людей убили.
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29.08.2021 16:21 Відповісти
рашисти будуватимуть в Афгані за згодою з талібами "кадирівщину" (може разом з Китаєм) - прогноз експерта у Березовця , нижче посилання на ЮТЮБ
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29.08.2021 16:30 Відповісти
Ну не знаю .Стрелков -гиркин наобороот говорит ,что талибы это новые протеже штатов недаром ведь главы спецслужб и госдепа сша на каждой неделе проводят переговоры с их верхушкой и как то подозрительно быстро штаты начали вывод своих войск и дали талибану захватить почти всю территорию страны .По мнению дыркина между сша и талибами существует некая договорённость :штаты отдают им власть в стране в обмен на какие то услуги со стороны талибов
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29.08.2021 17:00 Відповісти
Ну нашла эксперДа...Березовца. Хасид переобувшийся резко в вышиванку после событий майдана. Хуцпа у этих- дело "святое"...
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29.08.2021 17:03 Відповісти
Азорвите уже нах ту взлетку и сидите у себе в зоопарке
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29.08.2021 16:24 Відповісти
А как же наши люди.
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29.08.2021 16:28 Відповісти
Всё будет Талибан? / Афганистан уже, России приготовиться / МОХАММАД ФАРАДЖАЛЛАХ / BEREZOVETSНАЖИВО
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29.08.2021 16:27 Відповісти
Вообще то у раши с Таджикистаном ОДКБ. Так что особой разницы нет.
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29.08.2021 17:57 Відповісти
в Таджикистане талибское движение сразу за талибами пойдут.... Без боя.... *уйло не знает даже что его ждет.
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29.08.2021 22:50 Відповісти
Потужний вибух пролунав у Кабулі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4810 андрій нікі 4b97a3fb

Релігійних фанатиків неможливо перемогти особливо коли в них нічого немає крім сліпої віри і зброї.В Афгані зломали зуби усі хто влазив туди з своїм уставом США не виключення думаю після того як почнутся теракти і полиєтся наркотрафік знов комусь захочеться навести там порядок
15.08.2021 18:24
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Теракти вже є і це тільки початок думаю що Афган стане центром тероризму і теракти перекинуться на США І Європу а замовники сидять в Рашці яка визнає талібан адекватними ну і в багатих арабських країнах також для Китая це може бути вигідно, на жаль люди будуть гинути
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29.08.2021 16:27 Відповісти
Терпели,терпели диверсанты и разведчики других стран,но рука все равно тянулась к взрывам.Уже не втерпеж.
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29.08.2021 16:31 Відповісти
это пердеж невтерпеж, а взрывают с умом и расстановкой..
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29.08.2021 16:39 Відповісти
Когда уже Западу надоест бегать по граблям.
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29.08.2021 16:33 Відповісти
Ракетный удар американцев. По ТВ уже новости пошли, странно, тут спят наверное😁
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29.08.2021 16:46 Відповісти
Шо,опять?!..
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29.08.2021 16:50 Відповісти
Так це ж було вже!
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29.08.2021 18:21 Відповісти
Ну, що затихли?
США пішли, тепер ваша черга розказувати як там в Афганістані повинно бути.
Жабоїди і макаронними з фріцами впереред!!!
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29.08.2021 16:51 Відповісти
Их дело маленькое. Принимать и заботиться о беженцах. Как всегда.
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29.08.2021 16:56 Відповісти
Когда населению похер на то, что происходит в стране, приходят какие бородатые овцеепы ко власти и начинают взрывать что-угодно и убивать кого захотят. Так было на бамбасе, та сейвас с афгане. а все потому что "какая разница"
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29.08.2021 16:52 Відповісти
я не могу понять, с чего этому муслимскому зоопарку е**нутых, который живет "чиста па панятиям шариата" исключительно по собственному желанию, столько внимания? кацапы обстреливают украинских воинов и мирных людей каждый день, по несколько раз на дню, но ни на CNN, ни на ВВС о этом не услышишь.
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29.08.2021 18:11 Відповісти
 
 