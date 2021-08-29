Потужний вибух пролунав у Кабулі, - ЗМІ

У неділю 29 серпня, в Кабулі пролунав сильний вибух.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє індійське телебачення.

За первинними даними, вибух прогримів поблизу аеропорту.

На кадрах із місця події видно густі клуби чорного диму, що піднімаються в небо.

Про жодні деталі події поки що не повідомляється.

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