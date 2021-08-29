Потужний вибух пролунав у Кабулі, - ЗМІ
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У неділю 29 серпня, в Кабулі пролунав сильний вибух.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє індійське телебачення.
За первинними даними, вибух прогримів поблизу аеропорту.
На кадрах із місця події видно густі клуби чорного диму, що піднімаються в небо.
Про жодні деталі події поки що не повідомляється.
Топ коментарі
+17 neverlok lok
показати весь коментар29.08.2021 16:12
+9 Pavel Preobrazhenskiy
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+9 Шрек Баблокат
показати весь коментар29.08.2021 16:18
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Аэропорт пустой. Все улетели. Так что теперь это внутренние дела талибов, которые мало кому интересны.
Хороший Талибан против плохого ИГИЛа - основной дискурс сегодня в Вашингтоне. Их разводят как лохов все кому не лень. И прежде всего Путин и Патрушев-Рязанский, пославшие Царнаева в Бостон ещё 9 лет назад.
1. Они все повылазили из гор и Пакистана. Они сейчас уязвимы.
2. Связь Талибана и ИГИЛЛ налицо.
Слегка подчистить верхушку, а пока чурбаны будут делить власть, антиталибские афганцы авось чего и придумают. Сейчас вобще гражданская война в Афгане - лучшее, что может быть. Надо только вовремя масло подливать и ослаблять одну из сторон.
Релігійних фанатиків неможливо перемогти особливо коли в них нічого немає крім сліпої віри і зброї.В Афгані зломали зуби усі хто влазив туди з своїм уставом США не виключення думаю після того як почнутся теракти і полиєтся наркотрафік знов комусь захочеться навести там порядок
15.08.2021 18:24
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Теракти вже є і це тільки початок думаю що Афган стане центром тероризму і теракти перекинуться на США І Європу а замовники сидять в Рашці яка визнає талібан адекватними ну і в багатих арабських країнах також для Китая це може бути вигідно, на жаль люди будуть гинути
США пішли, тепер ваша черга розказувати як там в Афганістані повинно бути.
Жабоїди і макаронними з фріцами впереред!!!