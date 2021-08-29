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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) Талібан (136)

Лідер талібів Ахундзада прибув до Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лідер талібів Ахундзада прибув до Афганістану

Лідер радикального руху "Талібан" мулла Хайбатулла Ахундзада прибув до Афганістану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в неділю афганські ЗМІ.

За наявною інформацією, в роки перебування сил США та їхніх союзників в Афганістані Ахундзада переховувався в сусідньому Пакистані.

"Ахундзада перебуває у провінції Кандагар вже чотири дні і обговорює з лідерами "Талібану" ситуацію в Афганістані та створення майбутньої системи управління", - повідомило видання Ariana News.

Читайте також: "Талібан" заявляє, що інклюзивний уряд буде сформовано найближчими днями

Ахундзада є третім після засновника руху мулли Омара та Ахтара Мансура керівником організації. У 2013 році Ахтар Мансур оголосив про смерть мулли Омара і був призначений його наступником. Мансур був убитий у 2016 році ударом із американського безпілотника, після чого Хайбатулла Ахундзада був оголошений главою талібів.

У липні-серпні бойовики на тлі виведення з Афганістану військ США та їхніх союзників захопили одну за одною майже всі провінції країни, увійшовши 15 серпня до Кабулу. За декілька годин до захоплення столиці Афганістану талібами з країни втік президент Ашраф Гані. Його приклад наслідували багато керівників країни.

Наразі лише провінцію Панджшер не контролюють радикали. Лідер Панджшеру Ахмад Масуд, син національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда, виступає за створення в країні уряду з участю представників усіх національних меншин.

Читайте також: Таліби встановлюють контроль над аеропортом Кабула

Лідери радикального руху, який захопив Афганістан, запевняють, що ведуть переговори зі створення інклюзивного уряду в країні.

Прессекретар руху Забіхулла Муджахід заявив, що інклюзивний уряд буде сформовано найближчими днями, консультації з цього питання тривають.

Читайте також: Талібан просить міжнародної допомоги у відновленні Афганістану
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Топ коментарі
+16
Здорова короче.Я прибыл строить Эмират
Лидер талибов Ахундзада прибыл в Афганистан - Цензор.НЕТ 4516 Лидер талибов Ахундзада прибыл в Афганистан - Цензор.НЕТ 3564
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29.08.2021 15:32
+13
мало кому известно о их приоритетах. у меня есть друг - украинец афганского происхождения. так вот он расказывал что кроме выращивания маков и картошки - там нечем заниматься. крестьяне выращивают маки, естественно. все что там сейчас происходит - не более чем очередной передел героинового рынка, всего то навсего.
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29.08.2021 15:23
+11
Я вже в інші темі написав,що талібів дуже розпіарили змі.Невже вони не переможні? Вони ж навіть візуально недорозвинені.
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29.08.2021 15:14
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Я вже в інші темі написав,що талібів дуже розпіарили змі.Невже вони не переможні? Вони ж навіть візуально недорозвинені.
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29.08.2021 15:14 Відповісти
Талібан це пропагандистська машина. Вони створюють релігійних фанатиків яких переконали, що смерті немає і вони попадуть в рай. Відповідно завжди мають в великих кількостях кадри готові на смерть.
Поки працює та машина і є фанатики вони якби непереможні.
Це класика війни - бойовий дух проти зброї. Як правило перемагає бойовий дух.
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29.08.2021 15:26 Відповісти
Талібан зараз розкручений в змі.
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29.08.2021 15:38 Відповісти
А фото и это простите меня мужчины или после груминга гориллы гамадрилы ??
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29.08.2021 15:46 Відповісти
Это дикие зверушки, ошибочная ветвь развития обезьян. Тупик. Но с оружием эти хверушки станлвятся опасны даже для остальных зверушек, тем более, для цивилизованных стран. Но, странное дело, этих зверушек принимают цивилизованные страны, платят им пособия, наблюдают, как зверушки сбиваются в криминальные стаи, не работают, паразитируют на налоги от работающих немцев, австрийцев, французов... И все равно продолжают принимать новые полчища зверушек со всех континентов.
Что-то не так с Европой.
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29.08.2021 16:09 Відповісти
Лідер талібів Ахундзада прибув до Афганістану - Цензор.НЕТ 5747

Отгадайте, кто это.
Это Афганистан до 1970 года, до вторжения войск Союза. На фото две студенки- медика беседуют с преподавателем высшего учебного заведения.
Да-да. И для не меня это был шок.
Сейчас попробую найти фото с афганками в платье мини.
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29.08.2021 17:07 Відповісти
Лідер талібів Ахундзада прибув до Афганістану - Цензор.НЕТ 5212

И это Афганистан до 1970 года.
👐
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29.08.2021 17:19 Відповісти
МНе один иранец показывал подобные фото до их революции тоже.
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29.08.2021 18:12 Відповісти
И в Иране была собственно не революция, а государственный переворот, устроенный СССР (Андроповым), как и в Ираке, Сирии, Ливии, Египте, Эфиопии...
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29.08.2021 18:54 Відповісти
И я об этом. Где расеюшка простирает свои поганые лапы и "руцке мир" - там горе, смерть, слезы, средневековье...
Поганое ублюдочное племя, располагающее огромными запасами всего, обрекло на нищету своих людей, но выбрасывает многие миллиарды на "помощь" всяким разным Кубам, Венесуэлам...
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29.08.2021 20:56 Відповісти
Копайте глубже, если такую силу держать под （контролем,) то можно Горы свернуть 😀или себе шею.😀
Особенно те, кто проводит политику двойных стандартов.😀 А проводят Ее все, только не каждому дают возможность развернуться в этом направлении. ....😀Сперва американцы поддерживали муджахедов против СССР и взростили Усаму. Усама так вошел во вкус, поменяв хозяев, что рухнули Два больших домика США. Потом, США пришлось вычищать 18 лет те авгиеаы конюшни, которые сами и засрали😀....Талибы поддерживаются Пакистанскими спецслужбами, которые тесно сотрудничают с США....Вобщем, нужно драпать из этой страны, еще ипятки скипидаром намазывать😀....Хотя, один мой знакомый афганец, родители которого здрыснули от туда в 89 году, говорит что у его деда там есть КОНЬ,.... говорит, что красивый 😀😀😀😀😀😀😀
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29.08.2021 18:51 Відповісти
Вот опять Европа приняла новые сотни диких обезьян, которые прутся в сытую Европу, чтобы жить на пособия, плодиться и пожирать остатки цивилизации.
Лідер талібів Ахундзада прибув до Афганістану - Цензор.НЕТ 1302
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29.08.2021 21:15 Відповісти
Смотря, какие цели преследует тот, у кого оружие.

Против аэрозолей, расщепляющихся боеголовок и вакуумных бомб боевой дух не особо помогает. А вот превратить в пепел пару сотен тысяч бармалеев помогает.
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29.08.2021 16:01 Відповісти
В данном случае это малоэффективно. Особенно в горах.
На место сотни тысяч убитых муллы пришлют еще миллион-два-десять.
Разборки с которыми будут стоить огромных ресурсов и десятки тысяч убитых солдат.
При этом результат всего этого явно не стоит усилий.
Да это всё уже было и не раз в Афгане.

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29.08.2021 16:10 Відповісти
А они уже не в горах.

Тут или власть получать, или в горах сидеть. Одновременно никак.
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29.08.2021 16:14 Відповісти
А в этой стране везде горы, там только ОДНА дорога.
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29.08.2021 18:57 Відповісти
Самое печальное что ТАЛИБАН сидит в головах каждого афганца （Как говорят Петины каналы －Генетичний код націі）Поэтому победить его в Афганистане нельзЯ от слова СОВСЕМ.😀😀😀И вообще, восток дело тонкое......
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29.08.2021 18:18 Відповісти
Что же это за поганая "религия", что у них за "бог", если муллы несут яд лжи, обман, хитростью делают рабами сатаны?
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29.08.2021 20:57 Відповісти
Вони навіть кізяки від ніг не повідшкрібали, в середньовіччі знаходяться
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29.08.2021 15:37 Відповісти
У кожного （народу） своя доля і свій шлях широкий.
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29.08.2021 18:21 Відповісти
В Средние века была чудесная экология, чистый воздух и воду можно было пить прямо из рек.
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29.08.2021 18:58 Відповісти
ага и чума выкосившая пол-Европы, в том числе и потому, что трупы падали в реку выше по течению
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29.08.2021 19:23 Відповісти
На сколько я читал, та чума была Бубонною и переносилась ветром...

И всё же эпидемия, это отдельный случай.
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29.08.2021 19:51 Відповісти
аху... ахунд...зада ? это диагноз ? )))
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29.08.2021 15:16 Відповісти
Если исходить из их мировоззрения, приоритетов в жизни и тд, то можно и так сказать.
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29.08.2021 15:19 Відповісти
мало кому известно о их приоритетах. у меня есть друг - украинец афганского происхождения. так вот он расказывал что кроме выращивания маков и картошки - там нечем заниматься. крестьяне выращивают маки, естественно. все что там сейчас происходит - не более чем очередной передел героинового рынка, всего то навсего.
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29.08.2021 15:23 Відповісти
Не Мустафа Найем, часом？😀😀😀
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29.08.2021 18:22 Відповісти
не он этот лет 25 уже гражданин Украины, занимает достаточно высокую должность в одном ЧОПе, раньше занимался спортом серьезно, выступал на соревнованиях и побеждал даже. потом был тренером по единоборствам, а потом жизнь привела его с его талантами на работу телохранителем, ну вот так и продолжает до сих пор, уже других давно учит. вобщем нормальный мусульманин, не пьет не курит, намаз выполняет регулярно, всю жизнь развивает свое тело и навыки наносить критические повреждения другим двуногим с оружием и без
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30.08.2021 09:56 Відповісти
даже совки туда полезли что бы отжать часть рынка, в гробах цинковых в союз тащили килограммами, вместе с жмуром.
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29.08.2021 15:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4bPIrx19UNA

На примерно 39 минуте уважаемый А. Сотник называет фамилии этих совков, сильно поднявшихся с тех времен в иерархии банды "рф".
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29.08.2021 15:40 Відповісти
Знаю...Сам с напарником выгружал цинковые гробы из самолетов Того направления. Студентом подрабатывал грузчиком в Борисполе в 1983...*ука тяжелые ...На всю жизнь запомнил странное сочетание запаха дынь и смерти....
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29.08.2021 18:29 Відповісти
все на самом деле очень прагматично и просто - деньги... очень большие деньги, за которые можно себе армию купить, правительство любой страны, ЦРУ, АНБ, ФСБ - кого угодно. это только с виду дикие и живут в палатке. там у каждого есть виллы в панаме, европе, дети учатся в престижных вузах в США или британии.
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29.08.2021 15:29 Відповісти
*у каждого из верхушки, естественно, я не про холопов говорю.
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29.08.2021 15:31 Відповісти
а які породи собак, в назві яких зустрічається "хунд" знаєте ви?
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29.08.2021 15:20 Відповісти
А чому він ховався в Пакистані а не в мечеті? І взагалі навіщо йому ховатися якщо з ним Аллах? Чи він аллаху не довіряє?))
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29.08.2021 15:25 Відповісти
Як говорить афганська мудрість, － на Аллаха сподівайся, але сам не схиби....😀
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29.08.2021 18:55 Відповісти
Афгану - ахундзадец.
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29.08.2021 15:26 Відповісти
прибыл из Пакистана...вряд ли..
Скорее из Ростова
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29.08.2021 15:30 Відповісти
К стати, ваша версия имеет место быть😊
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29.08.2021 18:57 Відповісти
Що підтверджує що всі вони серуни величезні. А проти жінок вони молодці.
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29.08.2021 15:32 Відповісти
Здорова короче.Я прибыл строить Эмират
Лидер талибов Ахундзада прибыл в Афганистан - Цензор.НЕТ 4516 Лидер талибов Ахундзада прибыл в Афганистан - Цензор.НЕТ 3564
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29.08.2021 15:32 Відповісти
Убежал и героически прятался от музыки и женских лиц. Теперь страна заживет и зацветет под строгим шириатом, поскольку без него никак не может страна цвести, посмотрите на капиталистов, они очень страдают без шириата.
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29.08.2021 15:35 Відповісти
Капиталисты страдают от безбожия так же, как и исламисты
Бог есть любовь (с)
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30.08.2021 10:34 Відповісти
Новости из "мира животных"
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29.08.2021 15:49 Відповісти
Мансур был убит в 2016 году ударом с американского беспилотника

По-моему, сейчас, когда вся нечисть повылазила, самое время проводить такие операции.
И отсидеться в горах у бармалеев уже не получится - или власть, или партизанство.

И всего-то надо - показать связь Талибана и ИГИЛЛ.
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29.08.2021 15:58 Відповісти
дали руль диким людям. чего от них ждут? думаю, хотят развязать серьезную войну между талибами и игил. то есть заставить рф кормить афган и вооружать талибов. классный ход...
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29.08.2021 16:14 Відповісти
строго говоря у талибов есть вполне нормальный путь который прошли саудиты. Пойдут им - будет в стране порядок. Будут исполнять фигню, получат гражданскую войну в которой американцы поддержат их противников.
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29.08.2021 19:24 Відповісти
у них в отличии от саудитов - нефти нет, поэтому это смесь колумбии и мексики, с исламским колоритом.
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30.08.2021 10:00 Відповісти
По вере их и будет им (с)
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30.08.2021 10:31 Відповісти
 
 