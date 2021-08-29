Лідер талібів Ахундзада прибув до Афганістану
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідер радикального руху "Талібан" мулла Хайбатулла Ахундзада прибув до Афганістану.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в неділю афганські ЗМІ.
За наявною інформацією, в роки перебування сил США та їхніх союзників в Афганістані Ахундзада переховувався в сусідньому Пакистані.
"Ахундзада перебуває у провінції Кандагар вже чотири дні і обговорює з лідерами "Талібану" ситуацію в Афганістані та створення майбутньої системи управління", - повідомило видання Ariana News.
Ахундзада є третім після засновника руху мулли Омара та Ахтара Мансура керівником організації. У 2013 році Ахтар Мансур оголосив про смерть мулли Омара і був призначений його наступником. Мансур був убитий у 2016 році ударом із американського безпілотника, після чого Хайбатулла Ахундзада був оголошений главою талібів.
У липні-серпні бойовики на тлі виведення з Афганістану військ США та їхніх союзників захопили одну за одною майже всі провінції країни, увійшовши 15 серпня до Кабулу. За декілька годин до захоплення столиці Афганістану талібами з країни втік президент Ашраф Гані. Його приклад наслідували багато керівників країни.
Наразі лише провінцію Панджшер не контролюють радикали. Лідер Панджшеру Ахмад Масуд, син національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда, виступає за створення в країні уряду з участю представників усіх національних меншин.
Лідери радикального руху, який захопив Афганістан, запевняють, що ведуть переговори зі створення інклюзивного уряду в країні.
Прессекретар руху Забіхулла Муджахід заявив, що інклюзивний уряд буде сформовано найближчими днями, консультації з цього питання тривають.
Будь ласка, зачекайте...
Поки працює та машина і є фанатики вони якби непереможні.
Це класика війни - бойовий дух проти зброї. Як правило перемагає бойовий дух.
Что-то не так с Европой.
Отгадайте, кто это.
Это Афганистан до 1970 года, до вторжения войск Союза. На фото две студенки- медика беседуют с преподавателем высшего учебного заведения.
Да-да. И для не меня это был шок.
Сейчас попробую найти фото с афганками в платье мини.
И это Афганистан до 1970 года.
👐
Поганое ублюдочное племя, располагающее огромными запасами всего, обрекло на нищету своих людей, но выбрасывает многие миллиарды на "помощь" всяким разным Кубам, Венесуэлам...
Особенно те, кто проводит политику двойных стандартов.😀 А проводят Ее все, только не каждому дают возможность развернуться в этом направлении. ....😀Сперва американцы поддерживали муджахедов против СССР и взростили Усаму. Усама так вошел во вкус, поменяв хозяев, что рухнули Два больших домика США. Потом, США пришлось вычищать 18 лет те авгиеаы конюшни, которые сами и засрали😀....Талибы поддерживаются Пакистанскими спецслужбами, которые тесно сотрудничают с США....Вобщем, нужно драпать из этой страны, еще ипятки скипидаром намазывать😀....Хотя, один мой знакомый афганец, родители которого здрыснули от туда в 89 году, говорит что у его деда там есть КОНЬ,.... говорит, что красивый 😀😀😀😀😀😀😀
Против аэрозолей, расщепляющихся боеголовок и вакуумных бомб боевой дух не особо помогает. А вот превратить в пепел пару сотен тысяч бармалеев помогает.
На место сотни тысяч убитых муллы пришлют еще миллион-два-десять.
Разборки с которыми будут стоить огромных ресурсов и десятки тысяч убитых солдат.
При этом результат всего этого явно не стоит усилий.
Да это всё уже было и не раз в Афгане.
Тут или власть получать, или в горах сидеть. Одновременно никак.
И всё же эпидемия, это отдельный случай.
На примерно 39 минуте уважаемый А. Сотник называет фамилии этих совков, сильно поднявшихся с тех времен в иерархии банды "рф".
Скорее из Ростова
Бог есть любовь (с)
По-моему, сейчас, когда вся нечисть повылазила, самое время проводить такие операции.
И отсидеться в горах у бармалеев уже не получится - или власть, или партизанство.
И всего-то надо - показать связь Талибана и ИГИЛЛ.