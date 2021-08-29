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Лидер талибов Ахундзада прибыл в Афганистан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лидер талибов Ахундзада прибыл в Афганистан

Лидер радикального движения "Талибан" мулла Хайбатулла Ахундзада прибыл в Афганистан.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в воскресенье афганские СМИ.

По имеющейся информации, в годы нахождения сил США и их союзников в Афганистане Ахундзада скрывался в соседнем Пакистане.

"Ахундзада находится в провинции Кандагар уже четыре дня и обсуждает с лидерами "Талибана" ситуацию в Афганистане и создание будущей системы управления", - сообщило издание Ariana News.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Талибан" заявляет, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни

Ахундзада является третьим после основателя движения муллы Умара и Ахтара Мансура руководителем организации. В 2013 году Ахтар Мансур объявил о смерти муллы Умара и был назначен его преемником. Мансур был убит в 2016 году ударом с американского беспилотника после чего Хайбатулла Ахундзада был объявлен главой талибов.

В июле-августе боевики на фоне вывода из Афганистана войск США и их союзников захватили одну за другой почти все провинции страны, войдя 15 августа в Кабул. За несколько часов до захвата столицы Афганистана талибами из страны бежал президент Ашраф Гани. Его примеру последовали многие руководители страны.

В настоящее время лишь провинция Панджшер не контролируется радикалами. Лидер Панджшера Ахмад Масуд, сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, выступает за создание в стране правительства с участием представителей всех национальных меньшинств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула

Лидеры захватившего Афганистан радикального движения заверяют, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства в стране.

Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни, консультации по этому вопросу продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы призвали афганских женщин не выходить на улицу
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Топ комментарии
+16
Здорова короче.Я прибыл строить Эмират
Лидер талибов Ахундзада прибыл в Афганистан - Цензор.НЕТ 4516 Лидер талибов Ахундзада прибыл в Афганистан - Цензор.НЕТ 3564
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29.08.2021 15:32
+13
мало кому известно о их приоритетах. у меня есть друг - украинец афганского происхождения. так вот он расказывал что кроме выращивания маков и картошки - там нечем заниматься. крестьяне выращивают маки, естественно. все что там сейчас происходит - не более чем очередной передел героинового рынка, всего то навсего.
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29.08.2021 15:23
+11
Я вже в інші темі написав,що талібів дуже розпіарили змі.Невже вони не переможні? Вони ж навіть візуально недорозвинені.
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29.08.2021 15:14
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Я вже в інші темі написав,що талібів дуже розпіарили змі.Невже вони не переможні? Вони ж навіть візуально недорозвинені.
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29.08.2021 15:14 Ответить
Талібан це пропагандистська машина. Вони створюють релігійних фанатиків яких переконали, що смерті немає і вони попадуть в рай. Відповідно завжди мають в великих кількостях кадри готові на смерть.
Поки працює та машина і є фанатики вони якби непереможні.
Це класика війни - бойовий дух проти зброї. Як правило перемагає бойовий дух.
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29.08.2021 15:26 Ответить
Талібан зараз розкручений в змі.
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29.08.2021 15:38 Ответить
А фото и это простите меня мужчины или после груминга гориллы гамадрилы ??
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29.08.2021 15:46 Ответить
Это дикие зверушки, ошибочная ветвь развития обезьян. Тупик. Но с оружием эти хверушки станлвятся опасны даже для остальных зверушек, тем более, для цивилизованных стран. Но, странное дело, этих зверушек принимают цивилизованные страны, платят им пособия, наблюдают, как зверушки сбиваются в криминальные стаи, не работают, паразитируют на налоги от работающих немцев, австрийцев, французов... И все равно продолжают принимать новые полчища зверушек со всех континентов.
Что-то не так с Европой.
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29.08.2021 16:09 Ответить
Лідер талібів Ахундзада прибув до Афганістану - Цензор.НЕТ 5747

Отгадайте, кто это.
Это Афганистан до 1970 года, до вторжения войск Союза. На фото две студенки- медика беседуют с преподавателем высшего учебного заведения.
Да-да. И для не меня это был шок.
Сейчас попробую найти фото с афганками в платье мини.
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29.08.2021 17:07 Ответить
Лідер талібів Ахундзада прибув до Афганістану - Цензор.НЕТ 5212

И это Афганистан до 1970 года.
👐
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29.08.2021 17:19 Ответить
МНе один иранец показывал подобные фото до их революции тоже.
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29.08.2021 18:12 Ответить
И в Иране была собственно не революция, а государственный переворот, устроенный СССР (Андроповым), как и в Ираке, Сирии, Ливии, Египте, Эфиопии...
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29.08.2021 18:54 Ответить
И я об этом. Где расеюшка простирает свои поганые лапы и "руцке мир" - там горе, смерть, слезы, средневековье...
Поганое ублюдочное племя, располагающее огромными запасами всего, обрекло на нищету своих людей, но выбрасывает многие миллиарды на "помощь" всяким разным Кубам, Венесуэлам...
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29.08.2021 20:56 Ответить
Копайте глубже, если такую силу держать под （контролем,) то можно Горы свернуть 😀или себе шею.😀
Особенно те, кто проводит политику двойных стандартов.😀 А проводят Ее все, только не каждому дают возможность развернуться в этом направлении. ....😀Сперва американцы поддерживали муджахедов против СССР и взростили Усаму. Усама так вошел во вкус, поменяв хозяев, что рухнули Два больших домика США. Потом, США пришлось вычищать 18 лет те авгиеаы конюшни, которые сами и засрали😀....Талибы поддерживаются Пакистанскими спецслужбами, которые тесно сотрудничают с США....Вобщем, нужно драпать из этой страны, еще ипятки скипидаром намазывать😀....Хотя, один мой знакомый афганец, родители которого здрыснули от туда в 89 году, говорит что у его деда там есть КОНЬ,.... говорит, что красивый 😀😀😀😀😀😀😀
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29.08.2021 18:51 Ответить
Вот опять Европа приняла новые сотни диких обезьян, которые прутся в сытую Европу, чтобы жить на пособия, плодиться и пожирать остатки цивилизации.
Лідер талібів Ахундзада прибув до Афганістану - Цензор.НЕТ 1302
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29.08.2021 21:15 Ответить
Смотря, какие цели преследует тот, у кого оружие.

Против аэрозолей, расщепляющихся боеголовок и вакуумных бомб боевой дух не особо помогает. А вот превратить в пепел пару сотен тысяч бармалеев помогает.
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29.08.2021 16:01 Ответить
В данном случае это малоэффективно. Особенно в горах.
На место сотни тысяч убитых муллы пришлют еще миллион-два-десять.
Разборки с которыми будут стоить огромных ресурсов и десятки тысяч убитых солдат.
При этом результат всего этого явно не стоит усилий.
Да это всё уже было и не раз в Афгане.

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29.08.2021 16:10 Ответить
А они уже не в горах.

Тут или власть получать, или в горах сидеть. Одновременно никак.
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29.08.2021 16:14 Ответить
А в этой стране везде горы, там только ОДНА дорога.
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29.08.2021 18:57 Ответить
Самое печальное что ТАЛИБАН сидит в головах каждого афганца （Как говорят Петины каналы －Генетичний код націі）Поэтому победить его в Афганистане нельзЯ от слова СОВСЕМ.😀😀😀И вообще, восток дело тонкое......
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29.08.2021 18:18 Ответить
Что же это за поганая "религия", что у них за "бог", если муллы несут яд лжи, обман, хитростью делают рабами сатаны?
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29.08.2021 20:57 Ответить
Вони навіть кізяки від ніг не повідшкрібали, в середньовіччі знаходяться
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29.08.2021 15:37 Ответить
У кожного （народу） своя доля і свій шлях широкий.
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29.08.2021 18:21 Ответить
В Средние века была чудесная экология, чистый воздух и воду можно было пить прямо из рек.
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29.08.2021 18:58 Ответить
ага и чума выкосившая пол-Европы, в том числе и потому, что трупы падали в реку выше по течению
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29.08.2021 19:23 Ответить
На сколько я читал, та чума была Бубонною и переносилась ветром...

И всё же эпидемия, это отдельный случай.
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29.08.2021 19:51 Ответить
аху... ахунд...зада ? это диагноз ? )))
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29.08.2021 15:16 Ответить
Если исходить из их мировоззрения, приоритетов в жизни и тд, то можно и так сказать.
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29.08.2021 15:19 Ответить
мало кому известно о их приоритетах. у меня есть друг - украинец афганского происхождения. так вот он расказывал что кроме выращивания маков и картошки - там нечем заниматься. крестьяне выращивают маки, естественно. все что там сейчас происходит - не более чем очередной передел героинового рынка, всего то навсего.
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29.08.2021 15:23 Ответить
Не Мустафа Найем, часом？😀😀😀
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29.08.2021 18:22 Ответить
не он этот лет 25 уже гражданин Украины, занимает достаточно высокую должность в одном ЧОПе, раньше занимался спортом серьезно, выступал на соревнованиях и побеждал даже. потом был тренером по единоборствам, а потом жизнь привела его с его талантами на работу телохранителем, ну вот так и продолжает до сих пор, уже других давно учит. вобщем нормальный мусульманин, не пьет не курит, намаз выполняет регулярно, всю жизнь развивает свое тело и навыки наносить критические повреждения другим двуногим с оружием и без
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30.08.2021 09:56 Ответить
даже совки туда полезли что бы отжать часть рынка, в гробах цинковых в союз тащили килограммами, вместе с жмуром.
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29.08.2021 15:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4bPIrx19UNA

На примерно 39 минуте уважаемый А. Сотник называет фамилии этих совков, сильно поднявшихся с тех времен в иерархии банды "рф".
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29.08.2021 15:40 Ответить
Знаю...Сам с напарником выгружал цинковые гробы из самолетов Того направления. Студентом подрабатывал грузчиком в Борисполе в 1983...*ука тяжелые ...На всю жизнь запомнил странное сочетание запаха дынь и смерти....
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29.08.2021 18:29 Ответить
все на самом деле очень прагматично и просто - деньги... очень большие деньги, за которые можно себе армию купить, правительство любой страны, ЦРУ, АНБ, ФСБ - кого угодно. это только с виду дикие и живут в палатке. там у каждого есть виллы в панаме, европе, дети учатся в престижных вузах в США или британии.
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29.08.2021 15:29 Ответить
*у каждого из верхушки, естественно, я не про холопов говорю.
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29.08.2021 15:31 Ответить
а які породи собак, в назві яких зустрічається "хунд" знаєте ви?
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29.08.2021 15:20 Ответить
А чому він ховався в Пакистані а не в мечеті? І взагалі навіщо йому ховатися якщо з ним Аллах? Чи він аллаху не довіряє?))
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29.08.2021 15:25 Ответить
Як говорить афганська мудрість, － на Аллаха сподівайся, але сам не схиби....😀
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29.08.2021 18:55 Ответить
Афгану - ахундзадец.
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29.08.2021 15:26 Ответить
прибыл из Пакистана...вряд ли..
Скорее из Ростова
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29.08.2021 15:30 Ответить
К стати, ваша версия имеет место быть😊
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29.08.2021 18:57 Ответить
Що підтверджує що всі вони серуни величезні. А проти жінок вони молодці.
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29.08.2021 15:32 Ответить
Здорова короче.Я прибыл строить Эмират
Лидер талибов Ахундзада прибыл в Афганистан - Цензор.НЕТ 4516 Лидер талибов Ахундзада прибыл в Афганистан - Цензор.НЕТ 3564
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29.08.2021 15:32 Ответить
Убежал и героически прятался от музыки и женских лиц. Теперь страна заживет и зацветет под строгим шириатом, поскольку без него никак не может страна цвести, посмотрите на капиталистов, они очень страдают без шириата.
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29.08.2021 15:35 Ответить
Капиталисты страдают от безбожия так же, как и исламисты
Бог есть любовь (с)
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30.08.2021 10:34 Ответить
Новости из "мира животных"
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29.08.2021 15:49 Ответить
Мансур был убит в 2016 году ударом с американского беспилотника

По-моему, сейчас, когда вся нечисть повылазила, самое время проводить такие операции.
И отсидеться в горах у бармалеев уже не получится - или власть, или партизанство.

И всего-то надо - показать связь Талибана и ИГИЛЛ.
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29.08.2021 15:58 Ответить
дали руль диким людям. чего от них ждут? думаю, хотят развязать серьезную войну между талибами и игил. то есть заставить рф кормить афган и вооружать талибов. классный ход...
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29.08.2021 16:14 Ответить
строго говоря у талибов есть вполне нормальный путь который прошли саудиты. Пойдут им - будет в стране порядок. Будут исполнять фигню, получат гражданскую войну в которой американцы поддержат их противников.
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29.08.2021 19:24 Ответить
у них в отличии от саудитов - нефти нет, поэтому это смесь колумбии и мексики, с исламским колоритом.
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30.08.2021 10:00 Ответить
По вере их и будет им (с)
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30.08.2021 10:31 Ответить
 
 