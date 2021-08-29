Лидер талибов Ахундзада прибыл в Афганистан
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Лидер радикального движения "Талибан" мулла Хайбатулла Ахундзада прибыл в Афганистан.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в воскресенье афганские СМИ.
По имеющейся информации, в годы нахождения сил США и их союзников в Афганистане Ахундзада скрывался в соседнем Пакистане.
"Ахундзада находится в провинции Кандагар уже четыре дня и обсуждает с лидерами "Талибана" ситуацию в Афганистане и создание будущей системы управления", - сообщило издание Ariana News.
Ахундзада является третьим после основателя движения муллы Умара и Ахтара Мансура руководителем организации. В 2013 году Ахтар Мансур объявил о смерти муллы Умара и был назначен его преемником. Мансур был убит в 2016 году ударом с американского беспилотника после чего Хайбатулла Ахундзада был объявлен главой талибов.
В июле-августе боевики на фоне вывода из Афганистана войск США и их союзников захватили одну за другой почти все провинции страны, войдя 15 августа в Кабул. За несколько часов до захвата столицы Афганистана талибами из страны бежал президент Ашраф Гани. Его примеру последовали многие руководители страны.
В настоящее время лишь провинция Панджшер не контролируется радикалами. Лидер Панджшера Ахмад Масуд, сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, выступает за создание в стране правительства с участием представителей всех национальных меньшинств.
Лидеры захватившего Афганистан радикального движения заверяют, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства в стране.
Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что инклюзивное правительство будет сформировано в ближайшие дни, консультации по этому вопросу продолжаются.
Пожалуйста, подождите...
Поки працює та машина і є фанатики вони якби непереможні.
Це класика війни - бойовий дух проти зброї. Як правило перемагає бойовий дух.
Что-то не так с Европой.
Отгадайте, кто это.
Это Афганистан до 1970 года, до вторжения войск Союза. На фото две студенки- медика беседуют с преподавателем высшего учебного заведения.
Да-да. И для не меня это был шок.
Сейчас попробую найти фото с афганками в платье мини.
И это Афганистан до 1970 года.
👐
Поганое ублюдочное племя, располагающее огромными запасами всего, обрекло на нищету своих людей, но выбрасывает многие миллиарды на "помощь" всяким разным Кубам, Венесуэлам...
Особенно те, кто проводит политику двойных стандартов.😀 А проводят Ее все, только не каждому дают возможность развернуться в этом направлении. ....😀Сперва американцы поддерживали муджахедов против СССР и взростили Усаму. Усама так вошел во вкус, поменяв хозяев, что рухнули Два больших домика США. Потом, США пришлось вычищать 18 лет те авгиеаы конюшни, которые сами и засрали😀....Талибы поддерживаются Пакистанскими спецслужбами, которые тесно сотрудничают с США....Вобщем, нужно драпать из этой страны, еще ипятки скипидаром намазывать😀....Хотя, один мой знакомый афганец, родители которого здрыснули от туда в 89 году, говорит что у его деда там есть КОНЬ,.... говорит, что красивый 😀😀😀😀😀😀😀
Против аэрозолей, расщепляющихся боеголовок и вакуумных бомб боевой дух не особо помогает. А вот превратить в пепел пару сотен тысяч бармалеев помогает.
На место сотни тысяч убитых муллы пришлют еще миллион-два-десять.
Разборки с которыми будут стоить огромных ресурсов и десятки тысяч убитых солдат.
При этом результат всего этого явно не стоит усилий.
Да это всё уже было и не раз в Афгане.
Тут или власть получать, или в горах сидеть. Одновременно никак.
И всё же эпидемия, это отдельный случай.
На примерно 39 минуте уважаемый А. Сотник называет фамилии этих совков, сильно поднявшихся с тех времен в иерархии банды "рф".
Скорее из Ростова
Бог есть любовь (с)
По-моему, сейчас, когда вся нечисть повылазила, самое время проводить такие операции.
И отсидеться в горах у бармалеев уже не получится - или власть, или партизанство.
И всего-то надо - показать связь Талибана и ИГИЛЛ.