Талибы призвали афганских женщин не выходить на улицу

Женщин призывают не выходить на улицу якобы из-за поведения боевиков. Ограничение будет действовать, пока Талибан не сможет "гарантировать безопасность" женщинам.

Об этом заявил представитель боевиков Забихулла Муджахид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

"Мы обеспокоены, что наши новые бойцы еще не обучены и могут плохо обращаться с женщинами… Мы не хотим, чтобы наши силы вредили женщинам или преследовали их", - сказал он.

Пресс-секретарь талибов добавил, что женщины должны оставаться дома, "пока не будет новой процедуры", и что им якобы будут выплачивать зарплату на дому.

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Ранее представитель Талибана Ахмадулла Уасек говорил NYT, что движение якобы "не против работающих женщин", но только пока те носят хиджабы.

С 1996 по 2001 года, когда талибы находились у власти в Афганистане, женщинам запрещали учиться, работать вне дома или даже выходить на улицу без сопровождения мужчины. Их обязывали полностью покрывать себя одеждой за пределами дома, а для нарушителей строгих религиозных законов действовали такие наказания, как побиение камнями, порка и повешение.

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