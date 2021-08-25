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Афганистан (599) женщины (813) Талибан (168)

Талибы призвали афганских женщин не выходить на улицу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибы призвали афганских женщин не выходить на улицу

Женщин призывают не выходить на улицу якобы из-за поведения боевиков. Ограничение будет действовать, пока Талибан не сможет "гарантировать безопасность" женщинам.

Об этом заявил представитель боевиков Забихулла Муджахид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

"Мы обеспокоены, что наши новые бойцы еще не обучены и могут плохо обращаться с женщинами… Мы не хотим, чтобы наши силы вредили женщинам или преследовали их", - сказал он.

Пресс-секретарь талибов добавил, что женщины должны оставаться дома, "пока не будет новой процедуры", и что им якобы будут выплачивать зарплату на дому.

Читайте: Около 90 граждан Украины остаются в Афганистане. Прорабатываем пути эвакуации, - спикер МИД Николенко

Ранее представитель Талибана Ахмадулла Уасек говорил NYT, что движение якобы "не против работающих женщин", но только пока те носят хиджабы.

С 1996 по 2001 года, когда талибы находились у власти в Афганистане, женщинам запрещали учиться, работать вне дома или даже выходить на улицу без сопровождения мужчины. Их обязывали полностью покрывать себя одеждой за пределами дома, а для нарушителей строгих религиозных законов действовали такие наказания, как побиение камнями, порка и повешение.

Также читайте: ООН опасается голода в Афганистане: Если положение ухудшится - для народа наступит "ад на земле"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Афганистан, 1962.
студентки и преподаватель университета
Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 9874

Афганистан при талибах катают женщин на машине

Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 9621

"воспитывают"

Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 4891
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25.08.2021 20:03
+13
Афганские зебилы наколядовали себе "нову чесну владу".
Теперь хоть поржут.
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25.08.2021 19:55
+10
"реформы" полным ходом, в турборежиме ... похоже "конец эпохи бедности" в Афганистане уже не за горами Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 6773 бородатые "новые лица" намного прикольнее, чем старые "скучные"... теперь на улице и расстреливают в реале и камнями забить могут за паранджу одетую не по уставу...
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25.08.2021 19:47
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Вот тебе бабушка и юрьев день!
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25.08.2021 19:36 Ответить
наши новые бойцы еще не обучены и могут плохо обращаться с женщинами



дети гор !
женщин не видели, только ишаков.... , с ними "обращались" Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 9352
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25.08.2021 20:43 Ответить
а что, кто-то ожидал другого? Талибанские пуштуны пришли к власти в Афгане не впервые.
Потому так много беженцев.
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25.08.2021 23:18 Ответить
Та і йух з ними. Нам би зі своєю зе-навалою справитись...
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25.08.2021 19:37 Ответить
ото ж бо !
у когось Тал-****, а у нас ЗЕл-**** Таліби закликали афганських жінок не виходити на вулицю - Цензор.НЕТ 5088
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25.08.2021 22:20 Ответить
Мусульманок подвергают насилию и мучают в Китае и в Индии

Мусульманок похищают и сжигают живьем в Мьянме

Мусульманок бомбят в Ираке и Сирии

Миллионы мусульманок убиты США в Ираке и Афганистане

Но мир куффаров не волнует ничего, кроме вопроса хиджаба в Афганистане
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25.08.2021 19:37 Ответить
Угу. а муфтий из страны-помойки требует подвергать мусульманок на московии обрезанию.
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25.08.2021 19:39 Ответить
какаяразница
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25.08.2021 20:09 Ответить
Лечись, дебил. Заодно вспомни как зовут фюрерка дикой русни.
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25.08.2021 22:34 Ответить
Как ни русская свинья, так обязательно сьезжает на гомосячью тему. Не зря же ваших самок только китайцы оплодотворяют.
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25.08.2021 23:21 Ответить
русский, твои влажные фантазии тут не катят. Все русские гомосеки - на срусьвЯЯане. Тебе туда, русский гомосек.
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25.08.2021 23:46 Ответить
Напрасно. Твоя свиномамка тебя бы научила хотя бы не совать рыло к людям.
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25.08.2021 23:50 Ответить
Таліби закликали афганських жінок не виходити на вулицю - Цензор.НЕТ 6877
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25.08.2021 23:57 Ответить
Нужно дать бабок больше и вид на жительстао
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25.08.2021 19:40 Ответить
Мне вот интересно, сколько ещё в цивилизованный мир вместе с беженцами переедет на пмж этих дикарей, которые "ещё не обучены и могут плохо обращаться с женщинами"?... Убивать научился, а бабу живую не видел. И вся эта дичь на наших глазах, в онлайне Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 6404
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25.08.2021 19:41 Ответить
В цивилизованный мир религиозные дикари не поедут...Поедут торгаши которые быстро сойдуться со своим землячеством и усилят афганские ОПГ...Кто не верит идите посмотрите на 7-м км...
При любом раскладе нах в тюркоязычную страну Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 9846
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25.08.2021 20:21 Ответить
не выходит на улицу/ Алло! Кто говорит? Царь.Кто? Ца-рь. Повторяю по буквам: "Циля, Абрам, Рувим с мягким кончиком".
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25.08.2021 19:45 Ответить
"реформы" полным ходом, в турборежиме ... похоже "конец эпохи бедности" в Афганистане уже не за горами Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 6773 бородатые "новые лица" намного прикольнее, чем старые "скучные"... теперь на улице и расстреливают в реале и камнями забить могут за паранджу одетую не по уставу...
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25.08.2021 19:47 Ответить
Афганские зебилы наколядовали себе "нову чесну владу".
Теперь хоть поржут.
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25.08.2021 19:55 Ответить
Трамп не спрашивал местное население, когда подписывал соглашение с талибами. Как и Байден не спрашивал их, хотят ли они чтобы ими снова управляли террористы.
Как и донбасян никто не спрашивал - хотят ли они "русский мир".
Прекратите жить иллюзиями, будто население что-то решает без организации и оружия.
Это - утопия.
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25.08.2021 23:21 Ответить
Афганистан, 1962.
студентки и преподаватель университета
Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 9874

Афганистан при талибах катают женщин на машине

Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 9621

"воспитывают"

Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 4891
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25.08.2021 20:03 Ответить
Ну все, талибы нарвались, теперь им конец. Щаз ООН за права женщин как жахнет, не хуже чем по кацапам за Крым и Донбасс!
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25.08.2021 20:16 Ответить
У нас бы тоже не мешало запретить некоторым женщинам появляться в телевизоре Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 4316
Например Сральченко, ***********, Люкаш
Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 7429
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25.08.2021 21:04 Ответить
Женщины свободны, независимы, сильны. Они ничем не хуже мужчин. Поэтому пусть берут автомат в руки и идут защищать идеалы фе-ме-низма. А их западные союзницы пусть окажут им поддержку женскими батальонно-тактическими группами))
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25.08.2021 21:17 Ответить
Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу и сбрить бороды.
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25.08.2021 21:27 Ответить
Скоты.
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25.08.2021 22:14 Ответить
полностью поддерживаю.
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25.08.2021 23:22 Ответить
 
 