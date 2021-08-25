Талибы призвали афганских женщин не выходить на улицу
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Женщин призывают не выходить на улицу якобы из-за поведения боевиков. Ограничение будет действовать, пока Талибан не сможет "гарантировать безопасность" женщинам.
Об этом заявил представитель боевиков Забихулла Муджахид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".
"Мы обеспокоены, что наши новые бойцы еще не обучены и могут плохо обращаться с женщинами… Мы не хотим, чтобы наши силы вредили женщинам или преследовали их", - сказал он.
Пресс-секретарь талибов добавил, что женщины должны оставаться дома, "пока не будет новой процедуры", и что им якобы будут выплачивать зарплату на дому.
Ранее представитель Талибана Ахмадулла Уасек говорил NYT, что движение якобы "не против работающих женщин", но только пока те носят хиджабы.
С 1996 по 2001 года, когда талибы находились у власти в Афганистане, женщинам запрещали учиться, работать вне дома или даже выходить на улицу без сопровождения мужчины. Их обязывали полностью покрывать себя одеждой за пределами дома, а для нарушителей строгих религиозных законов действовали такие наказания, как побиение камнями, порка и повешение.
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дети гор !
женщин не видели, только ишаков.... , с ними "обращались"
Потому так много беженцев.
у когось Тал-****, а у нас ЗЕл-****
Мусульманок похищают и сжигают живьем в Мьянме
Мусульманок бомбят в Ираке и Сирии
Миллионы мусульманок убиты США в Ираке и Афганистане
Но мир куффаров не волнует ничего, кроме вопроса хиджаба в Афганистане
При любом раскладе нах в тюркоязычную страну
Теперь хоть поржут.
Как и донбасян никто не спрашивал - хотят ли они "русский мир".
Прекратите жить иллюзиями, будто население что-то решает без организации и оружия.
Это - утопия.
студентки и преподаватель университета
Афганистан при талибах катают женщин на машине
"воспитывают"
Например Сральченко, ***********, Люкаш