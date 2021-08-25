УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14393 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
11 858 33
Афганістан (450) жінки (486) Талібан (136)

Таліби закликали афганських жінок не виходити на вулицю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Таліби закликали афганських жінок не виходити на вулицю

Жінок закликають не виходити на вулицю нібито через поведінку бойовиків. Обмеження діятиме, поки Талібан не зможе "гарантувати безпеку" жінкам.

Про це заявив представник бойовиків Забіхула Муджахід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новий час".

"Ми стурбовані, що наші нові бійці ще не навчені і можуть погано поводитися з жінками ... Ми не хочемо, щоб наші сили шкодили жінкам або переслідували їх", - сказав він.

Прессекретар талібів додав, що жінки мають залишатися вдома, "доки не буде нової процедури", і що їм нібито виплачуватимуть зарплату за домашньою адресою.

Раніше представник Талібану Ахмадулла Уасек говорив NYT, що рух нібито "не проти працюючих жінок", але тільки поки ті носять хіджаби.

З 1996 по 2001 рік, коли таліби перебували при владі в Афганістані, жінкам забороняли вчитися, працювати поза домом або навіть виходити на вулицю без супроводу чоловіка. Їх зобов'язували повністю вкривати себе одягом за межами будинку, а для порушників суворих релігійних законів діяли такі покарання, як побиття камінням, шмагання і повішення.

Читайте також: Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Афганистан, 1962.
студентки и преподаватель университета
Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 9874

Афганистан при талибах катают женщин на машине

Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 9621

"воспитывают"

Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 4891
показати весь коментар
25.08.2021 20:03
+13
Афганские зебилы наколядовали себе "нову чесну владу".
Теперь хоть поржут.
показати весь коментар
25.08.2021 19:55
+10
"реформы" полным ходом, в турборежиме ... похоже "конец эпохи бедности" в Афганистане уже не за горами Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 6773 бородатые "новые лица" намного прикольнее, чем старые "скучные"... теперь на улице и расстреливают в реале и камнями забить могут за паранджу одетую не по уставу...
показати весь коментар
25.08.2021 19:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот тебе бабушка и юрьев день!
показати весь коментар
25.08.2021 19:36 Відповісти
наши новые бойцы еще не обучены и могут плохо обращаться с женщинами



дети гор !
женщин не видели, только ишаков.... , с ними "обращались" Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 9352
показати весь коментар
25.08.2021 20:43 Відповісти
а что, кто-то ожидал другого? Талибанские пуштуны пришли к власти в Афгане не впервые.
Потому так много беженцев.
показати весь коментар
25.08.2021 23:18 Відповісти
Та і йух з ними. Нам би зі своєю зе-навалою справитись...
показати весь коментар
25.08.2021 19:37 Відповісти
ото ж бо !
у когось Тал-****, а у нас ЗЕл-**** Таліби закликали афганських жінок не виходити на вулицю - Цензор.НЕТ 5088
показати весь коментар
25.08.2021 22:20 Відповісти
Мусульманок подвергают насилию и мучают в Китае и в Индии

Мусульманок похищают и сжигают живьем в Мьянме

Мусульманок бомбят в Ираке и Сирии

Миллионы мусульманок убиты США в Ираке и Афганистане

Но мир куффаров не волнует ничего, кроме вопроса хиджаба в Афганистане
показати весь коментар
25.08.2021 19:37 Відповісти
Угу. а муфтий из страны-помойки требует подвергать мусульманок на московии обрезанию.
показати весь коментар
25.08.2021 19:39 Відповісти
какаяразница
показати весь коментар
25.08.2021 20:09 Відповісти
Лечись, дебил. Заодно вспомни как зовут фюрерка дикой русни.
показати весь коментар
25.08.2021 22:34 Відповісти
Как ни русская свинья, так обязательно сьезжает на гомосячью тему. Не зря же ваших самок только китайцы оплодотворяют.
показати весь коментар
25.08.2021 23:21 Відповісти
русский, твои влажные фантазии тут не катят. Все русские гомосеки - на срусьвЯЯане. Тебе туда, русский гомосек.
показати весь коментар
25.08.2021 23:46 Відповісти
Напрасно. Твоя свиномамка тебя бы научила хотя бы не совать рыло к людям.
показати весь коментар
25.08.2021 23:50 Відповісти
Таліби закликали афганських жінок не виходити на вулицю - Цензор.НЕТ 6877
показати весь коментар
25.08.2021 23:57 Відповісти
Нужно дать бабок больше и вид на жительстао
показати весь коментар
25.08.2021 19:40 Відповісти
Мне вот интересно, сколько ещё в цивилизованный мир вместе с беженцами переедет на пмж этих дикарей, которые "ещё не обучены и могут плохо обращаться с женщинами"?... Убивать научился, а бабу живую не видел. И вся эта дичь на наших глазах, в онлайне Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 6404
показати весь коментар
25.08.2021 19:41 Відповісти
В цивилизованный мир религиозные дикари не поедут...Поедут торгаши которые быстро сойдуться со своим землячеством и усилят афганские ОПГ...Кто не верит идите посмотрите на 7-м км...
При любом раскладе нах в тюркоязычную страну Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 9846
показати весь коментар
25.08.2021 20:21 Відповісти
не выходит на улицу/ Алло! Кто говорит? Царь.Кто? Ца-рь. Повторяю по буквам: "Циля, Абрам, Рувим с мягким кончиком".
показати весь коментар
25.08.2021 19:45 Відповісти
"реформы" полным ходом, в турборежиме ... похоже "конец эпохи бедности" в Афганистане уже не за горами Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 6773 бородатые "новые лица" намного прикольнее, чем старые "скучные"... теперь на улице и расстреливают в реале и камнями забить могут за паранджу одетую не по уставу...
показати весь коментар
25.08.2021 19:47 Відповісти
Афганские зебилы наколядовали себе "нову чесну владу".
Теперь хоть поржут.
показати весь коментар
25.08.2021 19:55 Відповісти
Трамп не спрашивал местное население, когда подписывал соглашение с талибами. Как и Байден не спрашивал их, хотят ли они чтобы ими снова управляли террористы.
Как и донбасян никто не спрашивал - хотят ли они "русский мир".
Прекратите жить иллюзиями, будто население что-то решает без организации и оружия.
Это - утопия.
показати весь коментар
25.08.2021 23:21 Відповісти
Афганистан, 1962.
студентки и преподаватель университета
Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 9874

Афганистан при талибах катают женщин на машине

Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 9621

"воспитывают"

Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 4891
показати весь коментар
25.08.2021 20:03 Відповісти
Ну все, талибы нарвались, теперь им конец. Щаз ООН за права женщин как жахнет, не хуже чем по кацапам за Крым и Донбасс!
показати весь коментар
25.08.2021 20:16 Відповісти
У нас бы тоже не мешало запретить некоторым женщинам появляться в телевизоре Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 4316
Например Сральченко, ***********, Люкаш
Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу - Цензор.НЕТ 7429
показати весь коментар
25.08.2021 21:04 Відповісти
Женщины свободны, независимы, сильны. Они ничем не хуже мужчин. Поэтому пусть берут автомат в руки и идут защищать идеалы фе-ме-низма. А их западные союзницы пусть окажут им поддержку женскими батальонно-тактическими группами))
показати весь коментар
25.08.2021 21:17 Відповісти
Талибы призвали афганских женщин не выходит на улицу и сбрить бороды.
показати весь коментар
25.08.2021 21:27 Відповісти
Скоты.
показати весь коментар
25.08.2021 22:14 Відповісти
полностью поддерживаю.
показати весь коментар
25.08.2021 23:22 Відповісти
 
 