Таліби закликали афганських жінок не виходити на вулицю
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Жінок закликають не виходити на вулицю нібито через поведінку бойовиків. Обмеження діятиме, поки Талібан не зможе "гарантувати безпеку" жінкам.
Про це заявив представник бойовиків Забіхула Муджахід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новий час".
"Ми стурбовані, що наші нові бійці ще не навчені і можуть погано поводитися з жінками ... Ми не хочемо, щоб наші сили шкодили жінкам або переслідували їх", - сказав він.
Прессекретар талібів додав, що жінки мають залишатися вдома, "доки не буде нової процедури", і що їм нібито виплачуватимуть зарплату за домашньою адресою.
Раніше представник Талібану Ахмадулла Уасек говорив NYT, що рух нібито "не проти працюючих жінок", але тільки поки ті носять хіджаби.
З 1996 по 2001 рік, коли таліби перебували при владі в Афганістані, жінкам забороняли вчитися, працювати поза домом або навіть виходити на вулицю без супроводу чоловіка. Їх зобов'язували повністю вкривати себе одягом за межами будинку, а для порушників суворих релігійних законів діяли такі покарання, як побиття камінням, шмагання і повішення.
Будь ласка, зачекайте...
дети гор !
женщин не видели, только ишаков.... , с ними "обращались"
Потому так много беженцев.
у когось Тал-****, а у нас ЗЕл-****
Мусульманок похищают и сжигают живьем в Мьянме
Мусульманок бомбят в Ираке и Сирии
Миллионы мусульманок убиты США в Ираке и Афганистане
Но мир куффаров не волнует ничего, кроме вопроса хиджаба в Афганистане
При любом раскладе нах в тюркоязычную страну
Теперь хоть поржут.
Как и донбасян никто не спрашивал - хотят ли они "русский мир".
Прекратите жить иллюзиями, будто население что-то решает без организации и оружия.
Это - утопия.
студентки и преподаватель университета
Афганистан при талибах катают женщин на машине
"воспитывают"
Например Сральченко, ***********, Люкаш