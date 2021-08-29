Наши войска нанесли ответный удар за обстрел Авдеевки, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что в ночь с 28 на 29 августа украинские войска нанесли ответный удар за обстрел российскими войсками Авдеевки 28 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "Развитие ситуации в связи с обстрелом Авдеевки. Сегодня ночью с 28 на 29 августа наши войска нанесли удар по российским оккупантам, чтобы отомстить за обстрел украинского города и позиций двух наших батальонов, которые россияне осуществили 28 августа.

Наши воины вели обстрел плановых целей, которые отмечены в зоне ответственности ряда бригад ВСУ. Это действительно был ответный огонь".

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"Но все еще остается вопрос относительно "адекватности". Адекватный ответ после обстрела Авдеевки - это поражение ствольной артиллерией с достаточным расходом снарядов одной из российских военных баз, которые находятся в зоне поражения. Такой обстрел должен проводиться с корректировкой с беспилотника и с точной наводкой. Так, как россияне наносили удары по командным пунктам 34 -го батальона, 16-го батальона, и по базе одного из подраздлеений в Авдеевке. Вот это по-настоящему "адекватный ответ". Очень ждем проявления такой полноценной адекватности", - подчеркнул он.

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Бутусов продолжил: "Для всех фантазеров на Банковой, которые верят в силу "перемирий", повторяю - война продолжается даже тогда, когда вы заставляете людей писать неполные рапорты. Если не отвечать на огонь и требовать "не стрелять", противник не сокращает свою активность, а наоборот - чувствует безнаказанность и действует нагло, демонстративно. Авдеевку не обстреливали с 2017-го года, и если сейчас не ответить так, чтобы россияне это поняли, они будут бить дальше. А Россия понимает только один язык - язык гаубиц. Все остальное до них не доходит и воспринимается как слабость.

В обновленном военном руководстве Украины изучают обстановку, и хочется верить, что главком ВСУ Валерий Залужный и командующий ООС Александр Павлюк получат возможность дать полноценный и максимально адекватный ответ российским оккупантам".

"Сохраняю доверие к действиям нашего военного командования, надеюсь, что они смогут сделать все, что требует профессиональных решений независимо от политического давления. Будем, конечно, ждать, и оценивать события по конкретным результатам", - резюмировал он.

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