Наши войска нанесли ответный удар за обстрел Авдеевки, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что в ночь с 28 на 29 августа украинские войска нанесли ответный удар за обстрел российскими войсками Авдеевки 28 августа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Бутусов отметил: "Развитие ситуации в связи с обстрелом Авдеевки. Сегодня ночью с 28 на 29 августа наши войска нанесли удар по российским оккупантам, чтобы отомстить за обстрел украинского города и позиций двух наших батальонов, которые россияне осуществили 28 августа.
Наши воины вели обстрел плановых целей, которые отмечены в зоне ответственности ряда бригад ВСУ. Это действительно был ответный огонь".
"Но все еще остается вопрос относительно "адекватности". Адекватный ответ после обстрела Авдеевки - это поражение ствольной артиллерией с достаточным расходом снарядов одной из российских военных баз, которые находятся в зоне поражения. Такой обстрел должен проводиться с корректировкой с беспилотника и с точной наводкой. Так, как россияне наносили удары по командным пунктам 34 -го батальона, 16-го батальона, и по базе одного из подраздлеений в Авдеевке. Вот это по-настоящему "адекватный ответ". Очень ждем проявления такой полноценной адекватности", - подчеркнул он.
Бутусов продолжил: "Для всех фантазеров на Банковой, которые верят в силу "перемирий", повторяю - война продолжается даже тогда, когда вы заставляете людей писать неполные рапорты. Если не отвечать на огонь и требовать "не стрелять", противник не сокращает свою активность, а наоборот - чувствует безнаказанность и действует нагло, демонстративно. Авдеевку не обстреливали с 2017-го года, и если сейчас не ответить так, чтобы россияне это поняли, они будут бить дальше. А Россия понимает только один язык - язык гаубиц. Все остальное до них не доходит и воспринимается как слабость.
В обновленном военном руководстве Украины изучают обстановку, и хочется верить, что главком ВСУ Валерий Залужный и командующий ООС Александр Павлюк получат возможность дать полноценный и максимально адекватный ответ российским оккупантам".
"Сохраняю доверие к действиям нашего военного командования, надеюсь, что они смогут сделать все, что требует профессиональных решений независимо от политического давления. Будем, конечно, ждать, и оценивать события по конкретным результатам", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
и требованием запрашивать разрешение на выстрел-ответтку чуть ли не в Киеве..
Дело в том, что уже подписан приказ о присвоении ему звания «полковник» и самое главное, его кандидатура согласована на самом верху в качестве руководителя специальной военной миссии РФ в Таджикистане.
А теперь нужно собирать бумажки и идти снова наверх рассказывать, что предыдущего согласованного украинцы успели пристрелить на Донбассе. Зная Путина, поход этот будет не из приятных. Хроника президента 29.08.21
Есть говорящая голова конторы
Это непуганная гидра со многими смертными грехами
Привлекшая на свою службу и РПЦ, одетую в порфиру и багряницу
На скололько известно фраза "примените табун, зальем германию ипритом.."
З чого стріляли ? Скільки ?
Ось ця публікація через кілька годин після обстрілів Авдіївки:
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6238616712845239
Адекватного негайного вогню на ураження у відповідь оркам дійсно не було.
Очевидно, що як мінімум до рівня бригади діє заборона.
Стріляти у відповідь? - Це взагалі адекватно? - На мій погляд, не дуже адекватно. Хоча, Юрій Бутусов добре пояснив у цій статті, як можна вогонь у відповідь зробити хоча би трохи наближеним до адекватності: хоча би, цілі більш-менш значні мають бути.
Вогонь у відповідь - це означає бути керованими супротивником, адже, коли супротивник захоче, то він спровокує такий вогонь у відповідь - коли йому це знадобиться, щоб він досяг якихось своїх цілей.
ТОМУ ЩО ПІДГОТОВКА ДО ОБСТРІЛУ - ЦЕ Є ЧАСТИНА ПРОЦЕСУ ОБСТРІЛУ. А обстріл - це порушення домовленості про те, що обстрілів повинно не бути. Якщо ці провокатори СВОЇМИ ДІЯМИ порушують цю домовленість, значить, ВОНИ цими СВОЇМИ ДІЯМИ відмовляються від цієї домовленості. А це означає, що і друга сторона-учасник домовленості звільняється від своїх зобов'язань, тобто, обіцянок не здійснювати обстрілів. Таким чином, щодо цих провокаторів, які вже розпочали процес обстрілу (навіть на етапі їх підготовки до обстрілу), домовленості вже не повинні діяти, а це значить, що друга сторона має повне право (і моральне, і формальне) знищити цих провокаторів превентивним ударом (вогнем на випередження) заради самозахисту. Оце буде адекватно.
Они прямо там стояли и ждали ответки...
Пока террористы не обезопасились, я так понимаю, никто разрешение на ответный огонь не давал...
А наш президент почему то упорно закрывает глаза на то, что террористы ОБСТРЕЛИВАЮТ ГОРОДА ИЗ АРТЕЛЛЕРИИ!
Почему президент не выполняет свои прямые обязанности?!
Почему не сделаны заявления для всего цивилизованного мира, почему не сделаны заявления с осуждением агрессора?!
Такое впечатление, что ему важнее защитить свой бизнес и недвижимость в стране агрессоре, чем будущее Украины и жизнь украинцев...
мериуанцам как нужно членороялить
Піар 100%. Російський шпигун Зєля продовжує шкодити
Не чіпайте чотириразового ухилянта.
Создать автоматическую систему по линии разграничения и каждый орк будет знать, что выстрелив, он автоматический получит ответку, а не через сутки!