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Наши войска нанесли ответный удар за обстрел Авдеевки, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наши войска нанесли ответный удар за обстрел Авдеевки, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что в ночь с 28 на 29 августа украинские войска нанесли ответный удар за обстрел российскими войсками Авдеевки 28 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "Развитие ситуации в связи с обстрелом Авдеевки. Сегодня ночью с 28 на 29 августа наши войска нанесли удар по российским оккупантам, чтобы отомстить за обстрел украинского города и позиций двух наших батальонов, которые россияне осуществили 28 августа.

Наши воины вели обстрел плановых целей, которые отмечены в зоне ответственности ряда бригад ВСУ. Это действительно был ответный огонь".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки. ВИДЕО

"Но все еще остается вопрос относительно "адекватности". Адекватный ответ после обстрела Авдеевки - это поражение ствольной артиллерией с достаточным расходом снарядов одной из российских военных баз, которые находятся в зоне поражения. Такой обстрел должен проводиться с корректировкой с беспилотника и с точной наводкой. Так, как россияне наносили удары по командным пунктам 34 -го батальона, 16-го батальона, и по базе одного из подраздлеений в Авдеевке. Вот это по-настоящему "адекватный ответ". Очень ждем проявления такой полноценной адекватности", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восемь украинских воинов получили ранения в результате российских обстрелов Авдеевки, - украинская сторона в ТКГ

Бутусов продолжил: "Для всех фантазеров на Банковой, которые верят в силу "перемирий", повторяю - война продолжается даже тогда, когда вы заставляете людей писать неполные рапорты. Если не отвечать на огонь и требовать "не стрелять", противник не сокращает свою активность, а наоборот - чувствует безнаказанность и действует нагло, демонстративно. Авдеевку не обстреливали с 2017-го года, и если сейчас не ответить так, чтобы россияне это поняли, они будут бить дальше. А Россия понимает только один язык - язык гаубиц. Все остальное до них не доходит и воспринимается как слабость.

В обновленном военном руководстве Украины изучают обстановку, и хочется верить, что главком ВСУ Валерий Залужный и командующий ООС Александр Павлюк получат возможность дать полноценный и максимально адекватный ответ российским оккупантам".

"Сохраняю доверие к действиям нашего военного командования, надеюсь, что они смогут сделать все, что требует профессиональных решений независимо от политического давления. Будем, конечно, ждать, и оценивать события по конкретным результатам", - резюмировал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские наемники выпустили по Авдеевке более 20 мин 120 мм. Результаты обстрела. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+52
Ну нарешті..
Хоч в когось влучили ?
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29.08.2021 21:21
+39
Кацапы настолько обнаглели что сейчас это не обязательно..координаты базирования изветны до милиметра... А вот кочующие средства повычислять действительно проблемно..аэроразведка нужна постоянная..а она запрещена ведь чмо увидело мир в глазах *****
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29.08.2021 21:39
+30
молитесь, сепары, что не я главнокомандующий. давно бы уже сожгли этот клоповник
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29.08.2021 21:22
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та там проблемы не только с начартом - там проблема с приказом от говнокомандующего...
и требованием запрашивать разрешение на выстрел-ответтку чуть ли не в Киеве..
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29.08.2021 22:35 Ответить
уровень комбрига Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1427 он должен брат на себя ответственость Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1427
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29.08.2021 22:38 Ответить
хрен его знает, как им там крылья обрезали.. раз не сразу шмальнули (10 раненных за день... это не заноза в ж*пе)
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29.08.2021 22:42 Ответить
пля кошмарят каждую бригаду Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8629 что по ротации заходит Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8629 нач арт должен выбрать огневые запасные для дежурки время ответа выдвинутся с пвд и с *колёс" отработать Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4099
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29.08.2021 22:47 Ответить
шо кошмарят - то кошмарят...
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29.08.2021 22:51 Ответить
На то и Война но мать его так Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3334
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29.08.2021 22:53 Ответить
А точно нанесли ответный удар? Или только отчитались? Или пуляли в чисто поле? Потому как Скобеева молчит. Если б ответка была, Скобеева уже захлёбывалась бы от воплей, шо Украина нарушила "перемирие"
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29.08.2021 22:16 Ответить
бася признал 1 200 го Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4337
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29.08.2021 22:18 Ответить
шабат был у главносмеха, потому и не отвечали...
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29.08.2021 22:18 Ответить
Адекватна відповідь - це коли по сепарам і маскалям втрічі більше влупити
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29.08.2021 22:21 Ответить
бася признал 1 тело в Ростов +- 10 Кто из басурман считать будет (ц)их фульмаршаль Сувороф Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7399
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29.08.2021 22:24 Ответить
Та хотя бы по логистике удар...складам гсм, боеприпасов, очень неплохо по загруженной автомобильной технике, казармам за линией соприкосновения в 5.00..
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29.08.2021 22:27 Ответить
а это не левел теперь комбрига а выше Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3155
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29.08.2021 22:34 Ответить
Байрактары вылетят прикрывать отлет бубочки в Израиль в случае полномасштабного вторжения и наступления орков на Киев Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2882 то же самое и с применением Джевлинов
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29.08.2021 22:46 Ответить
Це з тої гармати шо на фото давали відповідь? Чи постреляли з автоматів куди попало. Шось я не поняв.
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29.08.2021 22:24 Ответить
дежурная батарейка или красная Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 515
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29.08.2021 22:27 Ответить
главное трассерами зарядить магазины для устрашения
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29.08.2021 22:28 Ответить
пля привет кацапы у них ком взводов по случаю ночной постерлялки любят трасера Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3975 ну и подумай потом куда полетит из всего с опорника ЗСУ Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3975 у орков убыль в взводных скоро делдов догонит Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3441
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29.08.2021 22:33 Ответить
Ты тупой ,как сибирский валенок ,несешь какую то хрень
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30.08.2021 19:58 Ответить
вы ж тут второй день ноете что ненанесли ,что низзя стрелять и прочие сопли , а вчера Донецк и Ясиновата тряслись целый день
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29.08.2021 22:42 Ответить
та там опять пострелялки Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6506
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29.08.2021 22:48 Ответить
это не15 й и 14й когда кизляки и вагнеровцы делили бабло Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1048нам тогда легче работать по ним было Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8656
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29.08.2021 22:52 Ответить
піськограй-прєпіздєнт, якому агент ФСБ Єрмак поставляє наркоту - грає у "перемирья"... якби його дітей заїбашили під час такого "перемирья" може воно убоге прозріло б...?
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29.08.2021 22:54 Ответить
Все больше данных указывает, что обстрел Авдеевки 28.08.2021 года прямым образом связан с гибелью подполковника Манакова убитого снайпером ВСУ 22.08.2021 г. в районе Широкино. Узнав об этом Шойгу был просто вне себя. И дело вовсе не в смерти где то, какого то подполковника.
Дело в том, что уже подписан приказ о присвоении ему звания «полковник» и самое главное, его кандидатура согласована на самом верху в качестве руководителя специальной военной миссии РФ в Таджикистане.
А теперь нужно собирать бумажки и идти снова наверх рассказывать, что предыдущего согласованного украинцы успели пристрелить на Донбассе. Зная Путина, поход этот будет не из приятных. Хроника президента 29.08.21
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29.08.2021 22:55 Ответить
Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4496 звездёж к сожалению Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5777
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29.08.2021 23:04 Ответить
Нет там никакого пу
Есть говорящая голова конторы
Это непуганная гидра со многими смертными грехами
Привлекшая на свою службу и РПЦ, одетую в порфиру и багряницу
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30.08.2021 10:23 Ответить
Бутусов: чтобы отомстить за обстрел(с). Пока наши СМИ и военные будут говорить языком совковых замполитов, победы нам не видать.
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29.08.2021 23:04 Ответить
Шел тяжелый бой с фашистами, у пулеметчика Иванова кончились патроны...К нему подошел комиссар и сказал..Иванов ты же коммунист...И снова застрочил пулемет...
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29.08.2021 23:13 Ответить
Красава))))))
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30.08.2021 13:47 Ответить
В условиях перемирия ответным может быть только удар, препятствующий текущему обстрелу со стороны врага, а "ответы" на события значительной давности - это просто война, без правил и соглашений.
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29.08.2021 23:13 Ответить
А еще лучше упреждающий когда орки на марше...но это опять же БПЛА ..а это запрещено...в шоколадном глазу ***** виден путь к миру
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29.08.2021 23:24 Ответить
А что такое война по правилам и соглашениям???
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30.08.2021 05:02 Ответить
Например советско-германская война...когда обе стороны договорились не применять химическое оружие
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30.08.2021 08:00 Ответить
А можно документик где договорились МЕЖДУ СОБОЙ его не применять?) Ссылочку на Женевский протокол не предлагать)))
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30.08.2021 12:42 Ответить
Для этого не пишут документики...а просто предупреждают о возможностях применения...
На скололько известно фраза "примените табун, зальем германию ипритом.."
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30.08.2021 19:05 Ответить
Только эта фраза принадлежит англичанам)
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30.08.2021 23:14 Ответить
Любой ответный огонь по кремлёвской нечисти - это лучше, чем гробовая тишина в ответ....Надо всему патриотическому обществу требовать от Зеленского вернуть на передовую снайперов, тяжёлое вооружение и усиленно минировать полосу разграничения, чтобы не шастали путинские выродки....
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29.08.2021 23:21 Ответить
Где наши высокоточные ракеты Ольха м????
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29.08.2021 23:31 Ответить
1 ?
З чого стріляли ? Скільки ?
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29.08.2021 23:37 Ответить
Так немає насправді ниякої інформації, а виходячи з того, що з мацкви не верещять про вбитих шахтарів та розірваних на шматки дітей у трусиках, то точно можна сказати, що немає значення з чого стріляли. Якщо комбат з ПМ постріляв то гарно. А якщо зі ствольної артилерії стріляли та не влучили то це лише марно пройобаний дорогий боєкомплект.
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30.08.2021 00:11 Ответить
Ігор,про що ти верзеш?Ще в 2014 пуйло засекретив всі втрати,які були і будуть в кацапській армії.Ніяких втрат в кацапів нема і не може бути.
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30.08.2021 07:13 Ответить
Все на ум пішло))))
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30.08.2021 13:49 Ответить
Наносить удары в ответ нужно тут-же через 2 минуты еще во время обстрела:поднимать беспилотники и контрбатарейную защиту и лупить в ответ. А не ждать сутки пока противник спрячется. И желательно чтобы контрудар был в 3 раза массивнее чем удар прпотивника
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30.08.2021 00:00 Ответить
если приказали ответить через сутки, то что приказывали до этого ?
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30.08.2021 01:51 Ответить
Кто что стер? Может просто кто то рукожопый и не может искать?))) https://censor.net/ru/news/3285042/rossiyiskaya_artilleriya_dvajdy_obstrelyala_avdeevku_komandovanie_oos_otvetnyyi_ogon_prikazalo_ne_otkryvat
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30.08.2021 05:07 Ответить
reznich chenko, не бреши.
Ось ця публікація через кілька годин після обстрілів Авдіївки:

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6238616712845239
Адекватного негайного вогню на ураження у відповідь оркам дійсно не було.
Очевидно, що як мінімум до рівня бригади діє заборона.
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30.08.2021 14:04 Ответить
Щодо адекватності - це ключове питання.
Стріляти у відповідь? - Це взагалі адекватно? - На мій погляд, не дуже адекватно. Хоча, Юрій Бутусов добре пояснив у цій статті, як можна вогонь у відповідь зробити хоча би трохи наближеним до адекватності: хоча би, цілі більш-менш значні мають бути.
Вогонь у відповідь - це означає бути керованими супротивником, адже, коли супротивник захоче, то він спровокує такий вогонь у відповідь - коли йому це знадобиться, щоб він досяг якихось своїх цілей.
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30.08.2021 00:36 Ответить
Я думаю, що треба знищувати провокаторів вогнем на випередження: ЯКЩО є дані про те, що якісь ворожі ПРОВОКАТОРИ ГОТУЮТЬСЯ ЗДІЙСНИТИ ОБСТРІЛ, ТО ЦЕЙ ФАКТ Є ДОСТАТНЯ УМОВА для того, ЩОБ ЇХ ЗНИЩИТИ ПРЕВЕНТИВНИМ УДАРОМ.
ТОМУ ЩО ПІДГОТОВКА ДО ОБСТРІЛУ - ЦЕ Є ЧАСТИНА ПРОЦЕСУ ОБСТРІЛУ. А обстріл - це порушення домовленості про те, що обстрілів повинно не бути. Якщо ці провокатори СВОЇМИ ДІЯМИ порушують цю домовленість, значить, ВОНИ цими СВОЇМИ ДІЯМИ відмовляються від цієї домовленості. А це означає, що і друга сторона-учасник домовленості звільняється від своїх зобов'язань, тобто, обіцянок не здійснювати обстрілів. Таким чином, щодо цих провокаторів, які вже розпочали процес обстрілу (навіть на етапі їх підготовки до обстрілу), домовленості вже не повинні діяти, а це значить, що друга сторона має повне право (і моральне, і формальне) знищити цих провокаторів превентивним ударом (вогнем на випередження) заради самозахисту. Оце буде адекватно.
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30.08.2021 00:37 Ответить
ермак-Козырь не позволяет обстреливать свои войска! Вот такое "перемирие", со связанными руками перед руSSнявскими войсками и их агентами в ОПе.
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30.08.2021 02:20 Ответить
а как вообще спится барану тарану и главкому, отдавшим приказ не отвечать на обстрел?
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30.08.2021 04:18 Ответить
за кожний обстріл України зравняти окупантськи бліндажі з землею та " вирівнювати " лінію фронта по трошки на 20 - 30 км та на стільки ж у глибину .... тоді кацапня мабуть відчипиться .....
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30.08.2021 05:56 Ответить
Ответный удар в "молоко".
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30.08.2021 06:07 Ответить
Через сколько часов после их передислокации?
Они прямо там стояли и ждали ответки...
Пока террористы не обезопасились, я так понимаю, никто разрешение на ответный огонь не давал...
А наш президент почему то упорно закрывает глаза на то, что террористы ОБСТРЕЛИВАЮТ ГОРОДА ИЗ АРТЕЛЛЕРИИ!
Почему президент не выполняет свои прямые обязанности?!
Почему не сделаны заявления для всего цивилизованного мира, почему не сделаны заявления с осуждением агрессора?!
Такое впечатление, что ему важнее защитить свой бизнес и недвижимость в стране агрессоре, чем будущее Украины и жизнь украинцев...
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30.08.2021 06:30 Ответить
клован с буховыми корешами готовится показать
мериуанцам как нужно членороялить
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30.08.2021 07:47 Ответить
Це щось з тієї серії - "будєм всєх бамбіть". З гармати по горобцям?
Піар 100%. Російський шпигун Зєля продовжує шкодити
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30.08.2021 06:31 Ответить
Намолол погавкал на власть.куда ответили чей провал...?
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30.08.2021 06:43 Ответить
Нема ні якої довіри Зеленському та його малороській шоблі.
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30.08.2021 06:44 Ответить
удару у відповідь потрібно наносити відразу, а не потім коли вже війська і техніку відвели.
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30.08.2021 07:34 Ответить
Молчание - знак согласия.
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30.08.2021 07:34 Ответить
ШО ОПЯТЬ КГБЭШНИКИ !?)
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30.08.2021 07:58 Ответить
Бутусов тебя обманули, после падения последнего снаряда на Авдеевку 28.08.2021. здесь стоит абсолютная тишина ни одного выстрела ни с какого калибра, сейчас 08.30, 30.08.2021
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30.08.2021 08:43 Ответить
спустя сутки... и что... куда вы попали???????
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30.08.2021 10:00 Ответить
Навіть нга постріл із кацапського пістолета відповідати вогнем губиць! Бити гадів,бити й бити!
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30.08.2021 10:19 Ответить
Для всех фантазеров на Банковой, повторяю... Если не отвечать на огонь и требовать "не стрелять", противник не сокращает свою активность, а наоборот - чувствует безнаказанность и действует нагло. © Бутусов
Не чіпайте чотириразового ухилянта.

Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1898
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30.08.2021 10:35 Ответить
Йому і його команді це взагалі POHUY. У них інші пріоритети і задачі.

Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4778
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30.08.2021 10:36 Ответить
США предоставили нам еще в 2014 контбатарейные комплексы. Есть наш комплекс Зоопарк-3. Комплексы артиллерийской разведки позволяет определять координаты позиций артиллерийских систем, которые стреляют, координаты точек старта ракетных комплексов залпового огня и оперативно-тактических ракет. Почему они не задействованы?
Создать автоматическую систему по линии разграничения и каждый орк будет знать, что выстрелив, он автоматический получит ответку, а не через сутки!
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30.08.2021 10:40 Ответить
написать и я могу а где пруфы
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30.08.2021 13:39 Ответить
Нвносить ответный удар нада мгновенно.
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30.08.2021 15:54 Ответить
нужно дрессировать как израиль арабов - обстреляли ? ракетный удар в ответ. без разницы, мирные или нет. ракеты полетят туда откуда стреляли.
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30.08.2021 17:29 Ответить
+ контрольный
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30.08.2021 20:35 Ответить
Огонь должен быть не ответным, а упреждающим (превентивным) и асимметричным! Это азы военной науки! Но для этого у командиров и командования должны быть железные яйца.
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30.08.2021 22:40 Ответить
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