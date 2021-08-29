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Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов

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Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що в ніч з 28 на 29 серпня українські війська завдали удару у відповідь за обстріл російськими військами Авдіївки 28 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Розвиток ситуації в зв'язку з обстрілом Авдіївки. Сьогодні вночі з 28 на 29 серпня наші війська завдали удару по російських окупантах, щоб помститися за обстріл українського міста і позицій двох наших батальйонів, які росіяни здійснили 28 серпня.

Наші воїни вели обстріл планових цілей, які відзначені в зоні відповідальності низки бригад ЗСУ. Це дійсно був вогонь у відповідь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш

"Але все ще залишається питання щодо "адекватності". Адекватна відповідь після обстрілу Авдіївки - це поразка ствольної артилерії з достатньою витратою снарядів однієї з російських військових баз, які розташовані в зоні ураження. Такий обстріл повинен проводитися з коригуванням з безпілотника і з точною наводкою. Так, як росіяни наносили удари по командних пунктах 34-го батальйону, 16-го батальйону і по базі одного з підрозділів в Авдіївці. Ось це по-справжньому "адекватна відповідь". Дуже чекаємо прояву такої повноцінної адекватності", - підкреслив він.

Також читайте: За минулу добу війська РФ 18 разів порушили режим "тиші", 10 українських воїнів зазнали поранень, - штаб ООС

Бутусов продовжив: "Для всіх фантазерів на Банковій, які вірять в силу "перемир'я", повторюю - війна триває навіть тоді, коли ви змушуєте людей писати неповні рапорти. Якщо не відповідати на вогонь і вимагати "не стріляти", противник не скорочує свою активність, а навпаки - відчуває безкарність і діє нахабно, демонстративно. Авдіївку не обстрілювали з 2017-го року, і якщо зараз не відповісти так, щоб росіяни це зрозуміли, вони будуть бити далі. А Росія розуміє тільки одну мову - мову гаубиць. Все інше до них не доходить і сприймається як слабкість.

В оновленому військовому керівництві України вивчають обстановку, і хочеться вірити, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач ООС Олександр Павлюк отримають можливість дати повноцінну і максимально адекватну відповідь російським окупантам".

"Зберігаю довіру до дій нашого військового командування, сподіваюся, що вони зможуть зробити все, що вимагає професійних рішень незалежно від політичного тиску. Будемо, звичайно, чекати, і оцінювати події за конкретними результатами", - підсумував  він.
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Топ коментарі
+52
Ну нарешті..
Хоч в когось влучили ?
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29.08.2021 21:21
+39
Кацапы настолько обнаглели что сейчас это не обязательно..координаты базирования изветны до милиметра... А вот кочующие средства повычислять действительно проблемно..аэроразведка нужна постоянная..а она запрещена ведь чмо увидело мир в глазах *****
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29.08.2021 21:39
+30
молитесь, сепары, что не я главнокомандующий. давно бы уже сожгли этот клоповник
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29.08.2021 21:22
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та там проблемы не только с начартом - там проблема с приказом от говнокомандующего...
и требованием запрашивать разрешение на выстрел-ответтку чуть ли не в Киеве..
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29.08.2021 22:35 Відповісти
уровень комбрига Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1427 он должен брат на себя ответственость Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1427
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29.08.2021 22:38 Відповісти
хрен его знает, как им там крылья обрезали.. раз не сразу шмальнули (10 раненных за день... это не заноза в ж*пе)
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29.08.2021 22:42 Відповісти
пля кошмарят каждую бригаду Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8629 что по ротации заходит Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8629 нач арт должен выбрать огневые запасные для дежурки время ответа выдвинутся с пвд и с *колёс" отработать Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4099
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29.08.2021 22:47 Відповісти
шо кошмарят - то кошмарят...
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29.08.2021 22:51 Відповісти
На то и Война но мать его так Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3334
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29.08.2021 22:53 Відповісти
А точно нанесли ответный удар? Или только отчитались? Или пуляли в чисто поле? Потому как Скобеева молчит. Если б ответка была, Скобеева уже захлёбывалась бы от воплей, шо Украина нарушила "перемирие"
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29.08.2021 22:16 Відповісти
бася признал 1 200 го Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4337
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29.08.2021 22:18 Відповісти
шабат был у главносмеха, потому и не отвечали...
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29.08.2021 22:18 Відповісти
Адекватна відповідь - це коли по сепарам і маскалям втрічі більше влупити
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29.08.2021 22:21 Відповісти
бася признал 1 тело в Ростов +- 10 Кто из басурман считать будет (ц)их фульмаршаль Сувороф Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7399
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29.08.2021 22:24 Відповісти
Та хотя бы по логистике удар...складам гсм, боеприпасов, очень неплохо по загруженной автомобильной технике, казармам за линией соприкосновения в 5.00..
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29.08.2021 22:27 Відповісти
а это не левел теперь комбрига а выше Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3155
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29.08.2021 22:34 Відповісти
Байрактары вылетят прикрывать отлет бубочки в Израиль в случае полномасштабного вторжения и наступления орков на Киев Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2882 то же самое и с применением Джевлинов
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29.08.2021 22:46 Відповісти
Це з тої гармати шо на фото давали відповідь? Чи постреляли з автоматів куди попало. Шось я не поняв.
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29.08.2021 22:24 Відповісти
дежурная батарейка или красная Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 515
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29.08.2021 22:27 Відповісти
главное трассерами зарядить магазины для устрашения
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29.08.2021 22:28 Відповісти
пля привет кацапы у них ком взводов по случаю ночной постерлялки любят трасера Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3975 ну и подумай потом куда полетит из всего с опорника ЗСУ Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3975 у орков убыль в взводных скоро делдов догонит Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3441
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29.08.2021 22:33 Відповісти
Ты тупой ,как сибирский валенок ,несешь какую то хрень
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30.08.2021 19:58 Відповісти
вы ж тут второй день ноете что ненанесли ,что низзя стрелять и прочие сопли , а вчера Донецк и Ясиновата тряслись целый день
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29.08.2021 22:42 Відповісти
та там опять пострелялки Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6506
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29.08.2021 22:48 Відповісти
это не15 й и 14й когда кизляки и вагнеровцы делили бабло Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1048нам тогда легче работать по ним было Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8656
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29.08.2021 22:52 Відповісти
піськограй-прєпіздєнт, якому агент ФСБ Єрмак поставляє наркоту - грає у "перемирья"... якби його дітей заїбашили під час такого "перемирья" може воно убоге прозріло б...?
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29.08.2021 22:54 Відповісти
Все больше данных указывает, что обстрел Авдеевки 28.08.2021 года прямым образом связан с гибелью подполковника Манакова убитого снайпером ВСУ 22.08.2021 г. в районе Широкино. Узнав об этом Шойгу был просто вне себя. И дело вовсе не в смерти где то, какого то подполковника.
Дело в том, что уже подписан приказ о присвоении ему звания «полковник» и самое главное, его кандидатура согласована на самом верху в качестве руководителя специальной военной миссии РФ в Таджикистане.
А теперь нужно собирать бумажки и идти снова наверх рассказывать, что предыдущего согласованного украинцы успели пристрелить на Донбассе. Зная Путина, поход этот будет не из приятных. Хроника президента 29.08.21
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29.08.2021 22:55 Відповісти
Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4496 звездёж к сожалению Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5777
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29.08.2021 23:04 Відповісти
Нет там никакого пу
Есть говорящая голова конторы
Это непуганная гидра со многими смертными грехами
Привлекшая на свою службу и РПЦ, одетую в порфиру и багряницу
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30.08.2021 10:23 Відповісти
Бутусов: чтобы отомстить за обстрел(с). Пока наши СМИ и военные будут говорить языком совковых замполитов, победы нам не видать.
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29.08.2021 23:04 Відповісти
Шел тяжелый бой с фашистами, у пулеметчика Иванова кончились патроны...К нему подошел комиссар и сказал..Иванов ты же коммунист...И снова застрочил пулемет...
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29.08.2021 23:13 Відповісти
Красава))))))
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30.08.2021 13:47 Відповісти
В условиях перемирия ответным может быть только удар, препятствующий текущему обстрелу со стороны врага, а "ответы" на события значительной давности - это просто война, без правил и соглашений.
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29.08.2021 23:13 Відповісти
А еще лучше упреждающий когда орки на марше...но это опять же БПЛА ..а это запрещено...в шоколадном глазу ***** виден путь к миру
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29.08.2021 23:24 Відповісти
А что такое война по правилам и соглашениям???
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30.08.2021 05:02 Відповісти
Например советско-германская война...когда обе стороны договорились не применять химическое оружие
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30.08.2021 08:00 Відповісти
А можно документик где договорились МЕЖДУ СОБОЙ его не применять?) Ссылочку на Женевский протокол не предлагать)))
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30.08.2021 12:42 Відповісти
Для этого не пишут документики...а просто предупреждают о возможностях применения...
На скололько известно фраза "примените табун, зальем германию ипритом.."
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30.08.2021 19:05 Відповісти
Только эта фраза принадлежит англичанам)
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30.08.2021 23:14 Відповісти
Любой ответный огонь по кремлёвской нечисти - это лучше, чем гробовая тишина в ответ....Надо всему патриотическому обществу требовать от Зеленского вернуть на передовую снайперов, тяжёлое вооружение и усиленно минировать полосу разграничения, чтобы не шастали путинские выродки....
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29.08.2021 23:21 Відповісти
Где наши высокоточные ракеты Ольха м????
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29.08.2021 23:31 Відповісти
1 ?
З чого стріляли ? Скільки ?
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29.08.2021 23:37 Відповісти
Так немає насправді ниякої інформації, а виходячи з того, що з мацкви не верещять про вбитих шахтарів та розірваних на шматки дітей у трусиках, то точно можна сказати, що немає значення з чого стріляли. Якщо комбат з ПМ постріляв то гарно. А якщо зі ствольної артилерії стріляли та не влучили то це лише марно пройобаний дорогий боєкомплект.
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30.08.2021 00:11 Відповісти
Ігор,про що ти верзеш?Ще в 2014 пуйло засекретив всі втрати,які були і будуть в кацапській армії.Ніяких втрат в кацапів нема і не може бути.
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30.08.2021 07:13 Відповісти
Все на ум пішло))))
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30.08.2021 13:49 Відповісти
Наносить удары в ответ нужно тут-же через 2 минуты еще во время обстрела:поднимать беспилотники и контрбатарейную защиту и лупить в ответ. А не ждать сутки пока противник спрячется. И желательно чтобы контрудар был в 3 раза массивнее чем удар прпотивника
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30.08.2021 00:00 Відповісти
если приказали ответить через сутки, то что приказывали до этого ?
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30.08.2021 01:51 Відповісти
Кто что стер? Может просто кто то рукожопый и не может искать?))) https://censor.net/ru/news/3285042/rossiyiskaya_artilleriya_dvajdy_obstrelyala_avdeevku_komandovanie_oos_otvetnyyi_ogon_prikazalo_ne_otkryvat
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30.08.2021 05:07 Відповісти
reznich chenko, не бреши.
Ось ця публікація через кілька годин після обстрілів Авдіївки:

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6238616712845239
Адекватного негайного вогню на ураження у відповідь оркам дійсно не було.
Очевидно, що як мінімум до рівня бригади діє заборона.
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30.08.2021 14:04 Відповісти
Щодо адекватності - це ключове питання.
Стріляти у відповідь? - Це взагалі адекватно? - На мій погляд, не дуже адекватно. Хоча, Юрій Бутусов добре пояснив у цій статті, як можна вогонь у відповідь зробити хоча би трохи наближеним до адекватності: хоча би, цілі більш-менш значні мають бути.
Вогонь у відповідь - це означає бути керованими супротивником, адже, коли супротивник захоче, то він спровокує такий вогонь у відповідь - коли йому це знадобиться, щоб він досяг якихось своїх цілей.
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30.08.2021 00:36 Відповісти
Я думаю, що треба знищувати провокаторів вогнем на випередження: ЯКЩО є дані про те, що якісь ворожі ПРОВОКАТОРИ ГОТУЮТЬСЯ ЗДІЙСНИТИ ОБСТРІЛ, ТО ЦЕЙ ФАКТ Є ДОСТАТНЯ УМОВА для того, ЩОБ ЇХ ЗНИЩИТИ ПРЕВЕНТИВНИМ УДАРОМ.
ТОМУ ЩО ПІДГОТОВКА ДО ОБСТРІЛУ - ЦЕ Є ЧАСТИНА ПРОЦЕСУ ОБСТРІЛУ. А обстріл - це порушення домовленості про те, що обстрілів повинно не бути. Якщо ці провокатори СВОЇМИ ДІЯМИ порушують цю домовленість, значить, ВОНИ цими СВОЇМИ ДІЯМИ відмовляються від цієї домовленості. А це означає, що і друга сторона-учасник домовленості звільняється від своїх зобов'язань, тобто, обіцянок не здійснювати обстрілів. Таким чином, щодо цих провокаторів, які вже розпочали процес обстрілу (навіть на етапі їх підготовки до обстрілу), домовленості вже не повинні діяти, а це значить, що друга сторона має повне право (і моральне, і формальне) знищити цих провокаторів превентивним ударом (вогнем на випередження) заради самозахисту. Оце буде адекватно.
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30.08.2021 00:37 Відповісти
ермак-Козырь не позволяет обстреливать свои войска! Вот такое "перемирие", со связанными руками перед руSSнявскими войсками и их агентами в ОПе.
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30.08.2021 02:20 Відповісти
а как вообще спится барану тарану и главкому, отдавшим приказ не отвечать на обстрел?
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30.08.2021 04:18 Відповісти
за кожний обстріл України зравняти окупантськи бліндажі з землею та " вирівнювати " лінію фронта по трошки на 20 - 30 км та на стільки ж у глибину .... тоді кацапня мабуть відчипиться .....
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30.08.2021 05:56 Відповісти
Ответный удар в "молоко".
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30.08.2021 06:07 Відповісти
Через сколько часов после их передислокации?
Они прямо там стояли и ждали ответки...
Пока террористы не обезопасились, я так понимаю, никто разрешение на ответный огонь не давал...
А наш президент почему то упорно закрывает глаза на то, что террористы ОБСТРЕЛИВАЮТ ГОРОДА ИЗ АРТЕЛЛЕРИИ!
Почему президент не выполняет свои прямые обязанности?!
Почему не сделаны заявления для всего цивилизованного мира, почему не сделаны заявления с осуждением агрессора?!
Такое впечатление, что ему важнее защитить свой бизнес и недвижимость в стране агрессоре, чем будущее Украины и жизнь украинцев...
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30.08.2021 06:30 Відповісти
клован с буховыми корешами готовится показать
мериуанцам как нужно членороялить
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30.08.2021 07:47 Відповісти
Це щось з тієї серії - "будєм всєх бамбіть". З гармати по горобцям?
Піар 100%. Російський шпигун Зєля продовжує шкодити
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30.08.2021 06:31 Відповісти
Намолол погавкал на власть.куда ответили чей провал...?
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30.08.2021 06:43 Відповісти
Нема ні якої довіри Зеленському та його малороській шоблі.
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30.08.2021 06:44 Відповісти
удару у відповідь потрібно наносити відразу, а не потім коли вже війська і техніку відвели.
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30.08.2021 07:34 Відповісти
Молчание - знак согласия.
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30.08.2021 07:34 Відповісти
ШО ОПЯТЬ КГБЭШНИКИ !?)
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30.08.2021 07:58 Відповісти
Бутусов тебя обманули, после падения последнего снаряда на Авдеевку 28.08.2021. здесь стоит абсолютная тишина ни одного выстрела ни с какого калибра, сейчас 08.30, 30.08.2021
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30.08.2021 08:43 Відповісти
спустя сутки... и что... куда вы попали???????
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30.08.2021 10:00 Відповісти
Навіть нга постріл із кацапського пістолета відповідати вогнем губиць! Бити гадів,бити й бити!
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30.08.2021 10:19 Відповісти
Для всех фантазеров на Банковой, повторяю... Если не отвечать на огонь и требовать "не стрелять", противник не сокращает свою активность, а наоборот - чувствует безнаказанность и действует нагло. © Бутусов
Не чіпайте чотириразового ухилянта.

Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1898
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30.08.2021 10:35 Відповісти
Йому і його команді це взагалі POHUY. У них інші пріоритети і задачі.

Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4778
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30.08.2021 10:36 Відповісти
США предоставили нам еще в 2014 контбатарейные комплексы. Есть наш комплекс Зоопарк-3. Комплексы артиллерийской разведки позволяет определять координаты позиций артиллерийских систем, которые стреляют, координаты точек старта ракетных комплексов залпового огня и оперативно-тактических ракет. Почему они не задействованы?
Создать автоматическую систему по линии разграничения и каждый орк будет знать, что выстрелив, он автоматический получит ответку, а не через сутки!
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30.08.2021 10:40 Відповісти
написать и я могу а где пруфы
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30.08.2021 13:39 Відповісти
Нвносить ответный удар нада мгновенно.
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30.08.2021 15:54 Відповісти
нужно дрессировать как израиль арабов - обстреляли ? ракетный удар в ответ. без разницы, мирные или нет. ракеты полетят туда откуда стреляли.
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30.08.2021 17:29 Відповісти
+ контрольный
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30.08.2021 20:35 Відповісти
Огонь должен быть не ответным, а упреждающим (превентивным) и асимметричным! Это азы военной науки! Но для этого у командиров и командования должны быть железные яйца.
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30.08.2021 22:40 Відповісти
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