Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Події
Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що в ніч з 28 на 29 серпня українські війська завдали удару у відповідь за обстріл російськими військами Авдіївки 28 серпня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Бутусов зазначив: "Розвиток ситуації в зв'язку з обстрілом Авдіївки. Сьогодні вночі з 28 на 29 серпня наші війська завдали удару по російських окупантах, щоб помститися за обстріл українського міста і позицій двох наших батальйонів, які росіяни здійснили 28 серпня.
Наші воїни вели обстріл планових цілей, які відзначені в зоні відповідальності низки бригад ЗСУ. Це дійсно був вогонь у відповідь".
"Але все ще залишається питання щодо "адекватності". Адекватна відповідь після обстрілу Авдіївки - це поразка ствольної артилерії з достатньою витратою снарядів однієї з російських військових баз, які розташовані в зоні ураження. Такий обстріл повинен проводитися з коригуванням з безпілотника і з точною наводкою. Так, як росіяни наносили удари по командних пунктах 34-го батальйону, 16-го батальйону і по базі одного з підрозділів в Авдіївці. Ось це по-справжньому "адекватна відповідь". Дуже чекаємо прояву такої повноцінної адекватності", - підкреслив він.
Бутусов продовжив: "Для всіх фантазерів на Банковій, які вірять в силу "перемир'я", повторюю - війна триває навіть тоді, коли ви змушуєте людей писати неповні рапорти. Якщо не відповідати на вогонь і вимагати "не стріляти", противник не скорочує свою активність, а навпаки - відчуває безкарність і діє нахабно, демонстративно. Авдіївку не обстрілювали з 2017-го року, і якщо зараз не відповісти так, щоб росіяни це зрозуміли, вони будуть бити далі. А Росія розуміє тільки одну мову - мову гаубиць. Все інше до них не доходить і сприймається як слабкість.
В оновленому військовому керівництві України вивчають обстановку, і хочеться вірити, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач ООС Олександр Павлюк отримають можливість дати повноцінну і максимально адекватну відповідь російським окупантам".
"Зберігаю довіру до дій нашого військового командування, сподіваюся, що вони зможуть зробити все, що вимагає професійних рішень незалежно від політичного тиску. Будемо, звичайно, чекати, і оцінювати події за конкретними результатами", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
и требованием запрашивать разрешение на выстрел-ответтку чуть ли не в Киеве..
Дело в том, что уже подписан приказ о присвоении ему звания «полковник» и самое главное, его кандидатура согласована на самом верху в качестве руководителя специальной военной миссии РФ в Таджикистане.
А теперь нужно собирать бумажки и идти снова наверх рассказывать, что предыдущего согласованного украинцы успели пристрелить на Донбассе. Зная Путина, поход этот будет не из приятных. Хроника президента 29.08.21
Есть говорящая голова конторы
Это непуганная гидра со многими смертными грехами
Привлекшая на свою службу и РПЦ, одетую в порфиру и багряницу
На скололько известно фраза "примените табун, зальем германию ипритом.."
З чого стріляли ? Скільки ?
Ось ця публікація через кілька годин після обстрілів Авдіївки:
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6238616712845239
Адекватного негайного вогню на ураження у відповідь оркам дійсно не було.
Очевидно, що як мінімум до рівня бригади діє заборона.
Стріляти у відповідь? - Це взагалі адекватно? - На мій погляд, не дуже адекватно. Хоча, Юрій Бутусов добре пояснив у цій статті, як можна вогонь у відповідь зробити хоча би трохи наближеним до адекватності: хоча би, цілі більш-менш значні мають бути.
Вогонь у відповідь - це означає бути керованими супротивником, адже, коли супротивник захоче, то він спровокує такий вогонь у відповідь - коли йому це знадобиться, щоб він досяг якихось своїх цілей.
ТОМУ ЩО ПІДГОТОВКА ДО ОБСТРІЛУ - ЦЕ Є ЧАСТИНА ПРОЦЕСУ ОБСТРІЛУ. А обстріл - це порушення домовленості про те, що обстрілів повинно не бути. Якщо ці провокатори СВОЇМИ ДІЯМИ порушують цю домовленість, значить, ВОНИ цими СВОЇМИ ДІЯМИ відмовляються від цієї домовленості. А це означає, що і друга сторона-учасник домовленості звільняється від своїх зобов'язань, тобто, обіцянок не здійснювати обстрілів. Таким чином, щодо цих провокаторів, які вже розпочали процес обстрілу (навіть на етапі їх підготовки до обстрілу), домовленості вже не повинні діяти, а це значить, що друга сторона має повне право (і моральне, і формальне) знищити цих провокаторів превентивним ударом (вогнем на випередження) заради самозахисту. Оце буде адекватно.
Они прямо там стояли и ждали ответки...
Пока террористы не обезопасились, я так понимаю, никто разрешение на ответный огонь не давал...
А наш президент почему то упорно закрывает глаза на то, что террористы ОБСТРЕЛИВАЮТ ГОРОДА ИЗ АРТЕЛЛЕРИИ!
Почему президент не выполняет свои прямые обязанности?!
Почему не сделаны заявления для всего цивилизованного мира, почему не сделаны заявления с осуждением агрессора?!
Такое впечатление, что ему важнее защитить свой бизнес и недвижимость в стране агрессоре, чем будущее Украины и жизнь украинцев...
мериуанцам как нужно членороялить
Піар 100%. Російський шпигун Зєля продовжує шкодити
Не чіпайте чотириразового ухилянта.
Создать автоматическую систему по линии разграничения и каждый орк будет знать, что выстрелив, он автоматический получит ответку, а не через сутки!