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Байден (2324) Зеленський (17439) обстріл (21057) Росія (47208) США (14469) Донбас (21733) Гармаш (136)

Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш

Чергове загострення на Донбасі - російська провокація напередодні візиту президента України Володимира Зеленського у США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі "Україна 24" представник української делегації в Тристоронній контактній групі журналіст Сергій Гармаш.

"Ми повернулися до перманентного стану конфлікту, коли Росія використовує конфлікт як інструмент, по-перше, тиску на Україну, а по-друге, для геополітичних маніпуляцій. У цьому випадку у зв'язку з майбутньою зустріччю президента Зеленського та президента Байдена це інструмент геополітичних маніпуляцій, коли Вашингтону дають сигнал, що може бути ще один гострий конфлікт на Донбасі, ще одна поразка американської адміністрації, якщо вона не приборкає, як любить казати Путін, не примусить Україну до миру. Їхнє розуміння примусу України до миру - це сісти за стіл переговорів із так званими "ДНР/ЛНР" і фактично зняти з Росії відповідальність за все, що відбувається, а після цього Росія керуватиме нами через ці ОРДЛО з особливим статусом", - підкреслив Гармаш.

Читайте також: Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш

За його словами, Росія хоче переконати США в агресії з боку України.

"Для США зараз дуже невигідний ще один конфлікт, втручатися вони не зацікавлені, а не втручатися, якщо конфлікт буде гострим, не можна, це буде розцінено як ще одна поразка адміністрації Байдена. Три години обстрілу Авдіївки - це чиста провокація, розрахована на те, щоб спровокувати нас на неадекватну відповідь, а потім представити це як агресивність України та вимагати від Байдена приборкати Україну. Потрібно чітко витримувати лінію нашої відповіді, принаймні у найближчі три дні", - додав Гармаш.

Нагадаємо, від  початку доби до 17:00 28 серпня російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. Як наслідок, четверо військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще 4 - бойових травм.

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Топ коментарі
+25
бред безнаказанность порождает еще большее зло, если бы Гармаша ранили или контузили думаю он бы поменял свое мнение, на обстрелы надо отвечать жестко и быстро
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29.08.2021 13:04
+20
Три часа обстрела Авдеевки - это чистая провокация, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ!

Бла-бла-бла... А какой ответ может считаться неадекватным после трёхчасового артиллерийского обстрела населённого пункта? Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8791
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29.08.2021 13:04
+19
У зелених більшовиків ніякої тактики, а мислити стратегічно главзебілу ніколи. Він висаджує мільярд дерев.
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29.08.2021 13:03
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Синдром поиска глубинного смысла. Сто лет все все понимают. Одно,как всегда, не понятно - наша тактика и стратегия. К чему мы стремимся, что хотим, что делаем. Парадигма "не стрелять", повесить коту колокольчик на шею, и прочие дебильные идеи нашей элитки не работают.
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29.08.2021 13:00 Відповісти
У зелених більшовиків ніякої тактики, а мислити стратегічно главзебілу ніколи. Він висаджує мільярд дерев.
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29.08.2021 13:03 Відповісти
Лялька з ганчір"я,напхана тирсою ,неспроможна мислити чи діяти самостіно !!! Тирса ,це не мізки !!!)))
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29.08.2021 13:12 Відповісти
І торгує сіріальчиками на московському базарі.
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29.08.2021 13:27 Відповісти
"Три часа обстрела Авдеевки - это чистая провокация, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ, потом представить это как агрессивность Украины и требовать от Байдена усмирить Украину. Нужно четко выдерживать линию нашего ответа, по крайней в ближайшие три дня"

"Три часа обстрела Авдеевки - ..." и полный ЗАПРЕТ от ОПГ зеленского на ответный огонь. Огонь на подавление вражеских батарей.
клован боится фуйла, он видит только мир в глазах фуйла.
А на жизни украинцев зеленскому НАПЛЕВАТЬ



"четко выдерживать линию нашего ответа".. т.е. "линия ответа" - это запрет зеленского на ОТВЕТНЫЙ огонь...

Само оно ссытся, бронник даже на встречу с Папой Римским натянуло. Десять ранненых бойцов ВСУ - и тишина от зеленского.. "А ничего и нет, смотрите квартал95 и видосики от найвеличнейшего п*издобола"
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29.08.2021 13:45 Відповісти
Потому это пуйло и не рукопожатное.брехливое, подлое , завистливое.
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29.08.2021 13:02 Відповісти
Ясравий взірець параноїдального шизофреніка в стадіі загострення !!!)))
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29.08.2021 13:16 Відповісти
возможно...
а возможно и просто наглядная демонстрация для желающих договариваться с бешеной собакой и мечтающие провести там выборы...а главное - для верящих что мы адиннарот, мышебратья и тамженашилюди...
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29.08.2021 13:04 Відповісти
Три часа обстрела Авдеевки - это чистая провокация, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ!

Бла-бла-бла... А какой ответ может считаться неадекватным после трёхчасового артиллерийского обстрела населённого пункта? Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8791
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29.08.2021 13:04 Відповісти
неадекватный - закрыть кпп и прекратить платить пенсии в лугандон... Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9608 Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6264
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29.08.2021 13:06 Відповісти
Какой конликт ,какая провокация ? Очередная подмена понятий у Гармаша .
У нас война .
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29.08.2021 13:08 Відповісти
Не берите пример с Израиля!

Организация "Торат Лехима" сообщила о том, что перед ударом ВВС ЦАХАЛа по террористическим целям в Газе минувшей ночью "ВВС предупредили террористов".
ЦАХАЛ атаковал комплекс, использующийся для подготовки террористов и производства вооружений, а также вход в террористический тоннель.
ЦАХАЛ "в упорядоченной манере" предупредил террористов об атаке, и те покинули комплекс, так что потерь среди них не было.
"Торат Лехима" отмечает: "На протяжении последнего времени ЦАХАЛ предпочитает атаковать активы врага, но не самого врага. Это - громадный моральный провал, результатом которого станет увековечивание арабских атак против Государства Израиль. Это прямо влияет на чувство безопасности и безнаказанности террористов, и наносит удар по бойцам на местах, примером чего является тяжелое ранение бойца МАГАВа Бареля Шмуэли. Бесполезные атаки против камней и деревьев - не более, чем анестезия для общественного мнения в Израиле".
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29.08.2021 13:04 Відповісти
В Україні навіть такого немає. Тут "перемирря" і "режим тиші" бо всі "просто пєрєсталі стрєлять". Вчорашній обстріл Авдіївки і реакція не це "узєлєнських" - ще одне підтвердження тому. А сєпари все сильніше гатять по нашим воїнам, наче по мішеням в тирі, а у відповідь - слідство!
Я б вже й радий був, якщо б найвеличніше дало наказ хоча б знищувати тренувальні бази та майстерні окупантів, але в нього в голові війна вже скінчена, а путлєр прагне миру
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29.08.2021 13:23 Відповісти
Это военным запрещено,а тебе нет,просачивайся и уничтожай.
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29.08.2021 13:37 Відповісти
бред безнаказанность порождает еще большее зло, если бы Гармаша ранили или контузили думаю он бы поменял свое мнение, на обстрелы надо отвечать жестко и быстро
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29.08.2021 13:04 Відповісти
А ничего,что у свинособак ,каждый год в августе обострение? Снова свою чушку приписали ..
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29.08.2021 13:05 Відповісти
А запрет нашим воинам давать ответку и бить на упереждение - это мирный план зе-сепара?
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29.08.2021 13:09 Відповісти
Ні ,це лише складова частина кремлівського сценарія розвитку України !!!))))
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29.08.2021 13:19 Відповісти
Безкарність породжує вседозволеність !!)))
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29.08.2021 13:14 Відповісти
_Провокацыя?! Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4683 Тогда завоеваниеа гитлеровцами Европы - это просто провокацыя... Негодяй!
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29.08.2021 13:17 Відповісти
Змінили військове керівництво на супер-пупер бойових генералів і що? А нічого, Авдієвка показала. Укр влада - це таке мерзенне гівно, що хто торкнувся - все! Законтачений. Тільки напалм, все це кодло випалить !!!! (с)
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29.08.2021 13:19 Відповісти
Саме так ,сенс всіх негараздів ,це відсутність в Україні реальної української державної влади !!!)))
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29.08.2021 13:21 Відповісти
То есть этот дурик как бэ намекает что в ближайшие три дня ответки не будет и сепары могут стрельть сколько захотят.Зебилы,какие же вы идиоты.
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29.08.2021 13:21 Відповісти
" ... чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ ..." Шо?

10 поранених українських воїнів, це провокація для Америки, на яку зебіли не піддадуться?
Скількох кацапи повинні вбити і скалічити, які міста обстріляти, щоб отримати АДЕКВАТНУ відповідь?
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29.08.2021 13:25 Відповісти
_Сколько влезет! Под лозунгом "мы не поддадимся на провокации" предатели сдадут врагу всю Украину, если народ им не помешает.
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29.08.2021 13:30 Відповісти
Усі оті донецькі діячі,призначені Зєльонкіним,-Казанскій,Гармаш,(а,тим більш,-Горан і Лібстер),-варті одне одного.
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29.08.2021 13:31 Відповісти
Тобто,цей донецький правдолюб переводить стрілки з головного,-
БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ Й АРМІЇ,на "провокацію" перед поїздкою Зєльонкіна...
"... Нужно четко выдерживать линию нашего ответа, по крайней в ближайшие три дня", - добавил Гармаш." Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9790

А можна вважати провокацією ДТП з бухим слугою Трухіним ? Він теж ніби як в США збирався ?
"Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США. Тому вони видаляють інформацію про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?" https://www.facebook.com/olgavytak/posts/4331000460313738
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29.08.2021 13:28 Відповісти
Недавно наш снайпер вальнул кацапского подполковника из важных. Кацапы просто мстят, лупаша по мирняку. Чтобы нашим боьше не хотелось давить кацапов.
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29.08.2021 13:29 Відповісти
Били не по мирняку, а били по ЗСУ.
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29.08.2021 13:46 Відповісти
Нужно четко выдерживать линию нашего ответа, по крайней в ближайшие три дня", - добавил Гармаш. Источник: https://censor.net/ru/n3285125 Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8561
и какова же эта
линия ответа? Заодно пусть Гармаш растолкует какой ответ Украины на обстрелы рашистскими
наемниками украинских территорий адекватный, а какой нет
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29.08.2021 13:34 Відповісти
"это чистая провокация, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ"

Начал за здравие, закончил за упокой. Что значит "неадекватный"? Так вот, дядя Гармаш, неадекватным ответом как раз является не открывать огонь в ответ на обстрелы.
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29.08.2021 13:37 Відповісти
Проще,конечно,было не начинать войну.Но война УЖЕ ИДЕТ.Ее можно выиграть или сдаться.Другого варианта не существует.Трус- уклонист предпочитает сдаться.
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29.08.2021 13:43 Відповісти
Кому проще ?
На нас здійснили напад. То не треба було захищатись чи як ?
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29.08.2021 13:47 Відповісти
В Крыму уже попробывали не начинать и что с этого вышло?
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29.08.2021 15:07 Відповісти
Отвечаю всем бешеным дятлам.Проще- ЭТО СОЗДАТЬ СИЛЬНУЮ АРМИЮ РАНЬШЕ ВОЙНЫ И НЕ ЗАКЛЮЧАТЬ С РАШКОЙ ДУРАЦКИХ ДОГОВОРОВ.Не бредить нейтральным статусом и в оборонной доктрине иметь рашку ВЕРОЯТНЫМ ПРОТИВНИКОМ!!!
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29.08.2021 17:06 Відповісти
Може й так. І штати дуже уважно стежать за відповіддю українців.
Чи здатні ми боротись , чи відсиджуємось у кущах, як зеленський.
Висновки вони зроблять - не надто втішні для нас.
Приїде лупате чмо просити у Байдена зброю, а він розкриє папочку і скаже - ти три роки не озброюєш військо, хоча гроші в бюджеті закладені. Ти не дозволяєш армії давати відсіч супротивнику, хоча раніше проблем з цим не було. То навіщо тобі зброя ??
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29.08.2021 13:46 Відповісти
Гармаш здулся)))( а вздуваются кто....)))
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29.08.2021 13:51 Відповісти
Він завжди таким був.
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29.08.2021 14:45 Відповісти
""Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш""
Ну,что ты несешь,хрен собачий. Какая провокация для США,если гибнут наши граждане,уничтожают жилью....Ну нет слов без матюков, Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 418 что бы высказаться...
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29.08.2021 13:53 Відповісти
Двое раненных детей в Горловке - тоже провокация?
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29.08.2021 13:53 Відповісти
А что там за ранения?Опять распяли кресте?
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29.08.2021 15:03 Відповісти
Щось я не пам'ятаю, щоб за минулої влади журналісти-блохєри, які в 2014 втікли з Донецька та Луганська в Київ, закликали владу бути стриманою на обстріли і вбивства українців.
Більшість із цих молодих, здорових мужиків ненавиділа Порошенка за те, що він не звільняє від окупантів їхні домівки, поки вони сидять на диванах в Києві.
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29.08.2021 13:58 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.08.2021 14:13 Відповісти
Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9334
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29.08.2021 14:20 Відповісти
Обстрел Авдеевки из тяжелой артиллерии - это вооруженная агрессия россии против Украины. А провокация - это ваши переговоры с росийскими купантами и убийцами . А так же запрет на открытие ответного огня. Очень надеюсь, что всем причастным к этим преступлениям и просто предателям воздастся по заслугам.
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29.08.2021 14:22 Відповісти
США не треба себя недооценивать.США может спокойно вести войну на несколько фронтов,чего не скажешь о той же Рашке Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2331
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29.08.2021 14:22 Відповісти
Тут главное таварищя Пукена не рассерчать!
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29.08.2021 14:24 Відповісти
3 часа обстрела...странно шо мы молчали..може надо опять снарядить хлопцев шобы кровь пустили на той стороне?
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29.08.2021 15:46 Відповісти
Где извинения (заявления) бывших представителей власти в ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ИЛОВАЙСКОЙ ТРАГЕДИИ перед родственниками погибших? Тишина... Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4782
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29.08.2021 16:17 Відповісти
Владимир Пехтерев ты придурок? по твоему бывшие представители власти должны извиниться за ***** что тот напал на Украину? Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3181
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29.08.2021 16:28 Відповісти
3 часа обстрела Авдеевки! а где были наши противобатарейные радары,подаренные США? неужели за 3 часа не успели засечь батарею противника?

надо провести расследование и привлечь к ответственности того, кто приказал огонь не открывать!
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29.08.2021 16:26 Відповісти
Это удар по украинскому городу, какая провокация США идиот
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29.08.2021 17:31 Відповісти
да причом тут кто куда поедет?! они палят и стреляют по поводу и без повода ...каждый день иногда перерыв на сутки у этих абезян ....все новости мною читаются ....последнее время каждый день как минимум через день убитый или раненые....((
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29.08.2021 18:11 Відповісти
может так. а может перестреливались потом психанули и стали перебрасываться минами.
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29.08.2021 20:04 Відповісти
Это Байден не хочет вмешиваться, а военные его после Кабула, очень хотят вмешаться.
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29.08.2021 20:56 Відповісти
Щодо адекватності - це ключове питання.
Стріляти у відповідь? - Це взагалі адекватно? - На мій погляд, не дуже адекватно. Хоча, Юрій Бутусов добре пояснив у цій статті - https://censor.net/ua/n3285161 , як можна вогонь у відповідь зробити хоча би трохи наближеним до адекватності: хоча би, цілі більш-менш значні мають бути.
Вогонь у відповідь - це означає бути керованими супротивником, адже, коли супротивник захоче, то він спровокує такий вогонь у відповідь - коли йому це знадобиться, щоб він досяг якихось своїх цілей.
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30.08.2021 00:47 Відповісти
Я думаю, що треба знищувати провокаторів вогнем на випередження: ЯКЩО є дані про те, що якісь ворожі ПРОВОКАТОРИ ГОТУЮТЬСЯ ЗДІЙСНИТИ ОБСТРІЛ, ТО ЦЕЙ ФАКТ Є ДОСТАТНЯ УМОВА для того, ЩОБ ЇХ ЗНИЩИТИ ПРЕВЕНТИВНИМ УДАРОМ.
ТОМУ ЩО ПІДГОТОВКА ДО ОБСТРІЛУ - ЦЕ Є ЧАСТИНА ПРОЦЕСУ ОБСТРІЛУ. А обстріл - це порушення домовленості про те, що обстрілів повинно не бути. Якщо ці провокатори СВОЇМИ ДІЯМИ порушують цю домовленість, значить, ВОНИ цими СВОЇМИ ДІЯМИ відмовляються від цієї домовленості. А це означає, що і друга сторона-учасник домовленості звільняється від своїх зобов'язань, тобто, обіцянок не здійснювати обстрілів. Таким чином, щодо цих провокаторів, які вже розпочали процес обстрілу (навіть на етапі їх підготовки до обстрілу), домовленості вже не повинні діяти, а це значить, що друга сторона має повне право (і моральне, і формальне) знищити цих провокаторів превентивним ударом (вогнем на випередження) заради самозахисту. Оце буде адекватно.
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30.08.2021 00:48 Відповісти
вывод - ИДИОТА.....
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30.08.2021 09:32 Відповісти
 
 