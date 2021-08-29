Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш
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Чергове загострення на Донбасі - російська провокація напередодні візиту президента України Володимира Зеленського у США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі "Україна 24" представник української делегації в Тристоронній контактній групі журналіст Сергій Гармаш.
"Ми повернулися до перманентного стану конфлікту, коли Росія використовує конфлікт як інструмент, по-перше, тиску на Україну, а по-друге, для геополітичних маніпуляцій. У цьому випадку у зв'язку з майбутньою зустріччю президента Зеленського та президента Байдена це інструмент геополітичних маніпуляцій, коли Вашингтону дають сигнал, що може бути ще один гострий конфлікт на Донбасі, ще одна поразка американської адміністрації, якщо вона не приборкає, як любить казати Путін, не примусить Україну до миру. Їхнє розуміння примусу України до миру - це сісти за стіл переговорів із так званими "ДНР/ЛНР" і фактично зняти з Росії відповідальність за все, що відбувається, а після цього Росія керуватиме нами через ці ОРДЛО з особливим статусом", - підкреслив Гармаш.
За його словами, Росія хоче переконати США в агресії з боку України.
"Для США зараз дуже невигідний ще один конфлікт, втручатися вони не зацікавлені, а не втручатися, якщо конфлікт буде гострим, не можна, це буде розцінено як ще одна поразка адміністрації Байдена. Три години обстрілу Авдіївки - це чиста провокація, розрахована на те, щоб спровокувати нас на неадекватну відповідь, а потім представити це як агресивність України та вимагати від Байдена приборкати Україну. Потрібно чітко витримувати лінію нашої відповіді, принаймні у найближчі три дні", - додав Гармаш.
Нагадаємо, від початку доби до 17:00 28 серпня російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. Як наслідок, четверо військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще 4 - бойових травм.
Будь ласка, зачекайте...
"Три часа обстрела Авдеевки - ..." и полный ЗАПРЕТ от ОПГ зеленского на ответный огонь. Огонь на подавление вражеских батарей.
клован боится фуйла, он видит только мир в глазах фуйла.
А на жизни украинцев зеленскому НАПЛЕВАТЬ
"четко выдерживать линию нашего ответа".. т.е. "линия ответа" - это запрет зеленского на ОТВЕТНЫЙ огонь...
Само оно ссытся, бронник даже на встречу с Папой Римским натянуло. Десять ранненых бойцов ВСУ - и тишина от зеленского.. "А ничего и нет, смотрите квартал95 и видосики от найвеличнейшего п*издобола"
а возможно и просто наглядная демонстрация для желающих договариваться с бешеной собакой и мечтающие провести там выборы...а главное - для верящих что мы адиннарот, мышебратья и тамженашилюди...
Бла-бла-бла... А какой ответ может считаться неадекватным после трёхчасового артиллерийского обстрела населённого пункта?
У нас война .
Организация "Торат Лехима" сообщила о том, что перед ударом ВВС ЦАХАЛа по террористическим целям в Газе минувшей ночью "ВВС предупредили террористов".
ЦАХАЛ атаковал комплекс, использующийся для подготовки террористов и производства вооружений, а также вход в террористический тоннель.
ЦАХАЛ "в упорядоченной манере" предупредил террористов об атаке, и те покинули комплекс, так что потерь среди них не было.
"Торат Лехима" отмечает: "На протяжении последнего времени ЦАХАЛ предпочитает атаковать активы врага, но не самого врага. Это - громадный моральный провал, результатом которого станет увековечивание арабских атак против Государства Израиль. Это прямо влияет на чувство безопасности и безнаказанности террористов, и наносит удар по бойцам на местах, примером чего является тяжелое ранение бойца МАГАВа Бареля Шмуэли. Бесполезные атаки против камней и деревьев - не более, чем анестезия для общественного мнения в Израиле".
Я б вже й радий був, якщо б найвеличніше дало наказ хоча б знищувати тренувальні бази та майстерні окупантів, але в нього в голові війна вже скінчена, а путлєр прагне миру
10 поранених українських воїнів, це провокація для Америки, на яку зебіли не піддадуться?
Скількох кацапи повинні вбити і скалічити, які міста обстріляти, щоб отримати АДЕКВАТНУ відповідь?
БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ Й АРМІЇ,на "провокацію" перед поїздкою Зєльонкіна...
"... Нужно четко выдерживать линию нашего ответа, по крайней в ближайшие три дня", - добавил Гармаш."
А можна вважати провокацією ДТП з бухим слугою Трухіним ? Він теж ніби як в США збирався ?
"Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США. Тому вони видаляють інформацію про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?" https://www.facebook.com/olgavytak/posts/4331000460313738
и какова же эта
линия ответа? Заодно пусть Гармаш растолкует какой ответ Украины на обстрелы рашистскими
наемниками украинских территорий адекватный, а какой нет
Начал за здравие, закончил за упокой. Что значит "неадекватный"? Так вот, дядя Гармаш, неадекватным ответом как раз является не открывать огонь в ответ на обстрелы.
На нас здійснили напад. То не треба було захищатись чи як ?
Чи здатні ми боротись , чи відсиджуємось у кущах, як зеленський.
Висновки вони зроблять - не надто втішні для нас.
Приїде лупате чмо просити у Байдена зброю, а він розкриє папочку і скаже - ти три роки не озброюєш військо, хоча гроші в бюджеті закладені. Ти не дозволяєш армії давати відсіч супротивнику, хоча раніше проблем з цим не було. То навіщо тобі зброя ??
Ну,что ты несешь,хрен собачий. Какая провокация для США,если гибнут наши граждане,уничтожают жилью....Ну нет слов без матюков, что бы высказаться...
Більшість із цих молодих, здорових мужиків ненавиділа Порошенка за те, що він не звільняє від окупантів їхні домівки, поки вони сидять на диванах в Києві.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
надо провести расследование и привлечь к ответственности того, кто приказал огонь не открывать!
Стріляти у відповідь? - Це взагалі адекватно? - На мій погляд, не дуже адекватно. Хоча, Юрій Бутусов добре пояснив у цій статті - https://censor.net/ua/n3285161 , як можна вогонь у відповідь зробити хоча би трохи наближеним до адекватності: хоча би, цілі більш-менш значні мають бути.
Вогонь у відповідь - це означає бути керованими супротивником, адже, коли супротивник захоче, то він спровокує такий вогонь у відповідь - коли йому це знадобиться, щоб він досяг якихось своїх цілей.
ТОМУ ЩО ПІДГОТОВКА ДО ОБСТРІЛУ - ЦЕ Є ЧАСТИНА ПРОЦЕСУ ОБСТРІЛУ. А обстріл - це порушення домовленості про те, що обстрілів повинно не бути. Якщо ці провокатори СВОЇМИ ДІЯМИ порушують цю домовленість, значить, ВОНИ цими СВОЇМИ ДІЯМИ відмовляються від цієї домовленості. А це означає, що і друга сторона-учасник домовленості звільняється від своїх зобов'язань, тобто, обіцянок не здійснювати обстрілів. Таким чином, щодо цих провокаторів, які вже розпочали процес обстрілу (навіть на етапі їх підготовки до обстрілу), домовленості вже не повинні діяти, а це значить, що друга сторона має повне право (і моральне, і формальне) знищити цих провокаторів превентивним ударом (вогнем на випередження) заради самозахисту. Оце буде адекватно.