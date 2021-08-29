Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш
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Очередное обострение на Донбассе - российская провокация накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире "Украина 24" представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.
"Мы вернулись к перманентному состоянию конфликта, когда Россия использует конфликт как инструмент, во-первых, давления на Украину, а во-вторых, для геополитических манипуляций. В данном случае в связи с предстоящей встречей президента Зеленского с президентом Байденом это инструмент геополитических манипуляций, когда Вашингтону дают сигнал, что может быть еще один острый конфликт на Донбассе, еще одно поражение американской администрации, если она не усмирит, как любит говорить Путин, не принудит Украину к миру. Их понимание принуждения Украины к миру - это сесть за стол переговоров с так называемыми "ДНР/ЛНР", и фактически убрать с России ответственность за все, что происходит, а после этого Россия будет руководить нами через эти ОРДЛО с особым статусом", - подчеркнул Гармаш.
По его словам, Россия хочет убедить США в агрессии со стороны Украины.
"Для США сейчас очень невыгоден еще один конфликт, вмешиваться они не заинтересованы, а не вмешиваться, если конфликт будет острым, нельзя, это будет расценено как еще одно поражение администрации Байдена. Три часа обстрела Авдеевки - это чистая провокация, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ, потом представить это как агрессивность Украины и требовать от Байдена усмирить Украину. Нужно четко выдерживать линию нашего ответа, по крайней в ближайшие три дня", - добавил Гармаш.
Напомним, с начала суток до 17:00 28 августа российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы.
Пожалуйста, подождите...
"Три часа обстрела Авдеевки - ..." и полный ЗАПРЕТ от ОПГ зеленского на ответный огонь. Огонь на подавление вражеских батарей.
клован боится фуйла, он видит только мир в глазах фуйла.
А на жизни украинцев зеленскому НАПЛЕВАТЬ
"четко выдерживать линию нашего ответа".. т.е. "линия ответа" - это запрет зеленского на ОТВЕТНЫЙ огонь...
Само оно ссытся, бронник даже на встречу с Папой Римским натянуло. Десять ранненых бойцов ВСУ - и тишина от зеленского.. "А ничего и нет, смотрите квартал95 и видосики от найвеличнейшего п*издобола"
а возможно и просто наглядная демонстрация для желающих договариваться с бешеной собакой и мечтающие провести там выборы...а главное - для верящих что мы адиннарот, мышебратья и тамженашилюди...
Бла-бла-бла... А какой ответ может считаться неадекватным после трёхчасового артиллерийского обстрела населённого пункта?
У нас война .
Организация "Торат Лехима" сообщила о том, что перед ударом ВВС ЦАХАЛа по террористическим целям в Газе минувшей ночью "ВВС предупредили террористов".
ЦАХАЛ атаковал комплекс, использующийся для подготовки террористов и производства вооружений, а также вход в террористический тоннель.
ЦАХАЛ "в упорядоченной манере" предупредил террористов об атаке, и те покинули комплекс, так что потерь среди них не было.
"Торат Лехима" отмечает: "На протяжении последнего времени ЦАХАЛ предпочитает атаковать активы врага, но не самого врага. Это - громадный моральный провал, результатом которого станет увековечивание арабских атак против Государства Израиль. Это прямо влияет на чувство безопасности и безнаказанности террористов, и наносит удар по бойцам на местах, примером чего является тяжелое ранение бойца МАГАВа Бареля Шмуэли. Бесполезные атаки против камней и деревьев - не более, чем анестезия для общественного мнения в Израиле".
Я б вже й радий був, якщо б найвеличніше дало наказ хоча б знищувати тренувальні бази та майстерні окупантів, але в нього в голові війна вже скінчена, а путлєр прагне миру
10 поранених українських воїнів, це провокація для Америки, на яку зебіли не піддадуться?
Скількох кацапи повинні вбити і скалічити, які міста обстріляти, щоб отримати АДЕКВАТНУ відповідь?
БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ Й АРМІЇ,на "провокацію" перед поїздкою Зєльонкіна...
"... Нужно четко выдерживать линию нашего ответа, по крайней в ближайшие три дня", - добавил Гармаш."
А можна вважати провокацією ДТП з бухим слугою Трухіним ? Він теж ніби як в США збирався ?
"Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США. Тому вони видаляють інформацію про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?" https://www.facebook.com/olgavytak/posts/4331000460313738
и какова же эта
линия ответа? Заодно пусть Гармаш растолкует какой ответ Украины на обстрелы рашистскими
наемниками украинских территорий адекватный, а какой нет
Начал за здравие, закончил за упокой. Что значит "неадекватный"? Так вот, дядя Гармаш, неадекватным ответом как раз является не открывать огонь в ответ на обстрелы.
На нас здійснили напад. То не треба було захищатись чи як ?
Чи здатні ми боротись , чи відсиджуємось у кущах, як зеленський.
Висновки вони зроблять - не надто втішні для нас.
Приїде лупате чмо просити у Байдена зброю, а він розкриє папочку і скаже - ти три роки не озброюєш військо, хоча гроші в бюджеті закладені. Ти не дозволяєш армії давати відсіч супротивнику, хоча раніше проблем з цим не було. То навіщо тобі зброя ??
Ну,что ты несешь,хрен собачий. Какая провокация для США,если гибнут наши граждане,уничтожают жилью....Ну нет слов без матюков, что бы высказаться...
Більшість із цих молодих, здорових мужиків ненавиділа Порошенка за те, що він не звільняє від окупантів їхні домівки, поки вони сидять на диванах в Києві.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
надо провести расследование и привлечь к ответственности того, кто приказал огонь не открывать!
Стріляти у відповідь? - Це взагалі адекватно? - На мій погляд, не дуже адекватно. Хоча, Юрій Бутусов добре пояснив у цій статті - https://censor.net/ua/n3285161 , як можна вогонь у відповідь зробити хоча би трохи наближеним до адекватності: хоча би, цілі більш-менш значні мають бути.
Вогонь у відповідь - це означає бути керованими супротивником, адже, коли супротивник захоче, то він спровокує такий вогонь у відповідь - коли йому це знадобиться, щоб він досяг якихось своїх цілей.
ТОМУ ЩО ПІДГОТОВКА ДО ОБСТРІЛУ - ЦЕ Є ЧАСТИНА ПРОЦЕСУ ОБСТРІЛУ. А обстріл - це порушення домовленості про те, що обстрілів повинно не бути. Якщо ці провокатори СВОЇМИ ДІЯМИ порушують цю домовленість, значить, ВОНИ цими СВОЇМИ ДІЯМИ відмовляються від цієї домовленості. А це означає, що і друга сторона-учасник домовленості звільняється від своїх зобов'язань, тобто, обіцянок не здійснювати обстрілів. Таким чином, щодо цих провокаторів, які вже розпочали процес обстрілу (навіть на етапі їх підготовки до обстрілу), домовленості вже не повинні діяти, а це значить, що друга сторона має повне право (і моральне, і формальне) знищити цих провокаторів превентивним ударом (вогнем на випередження) заради самозахисту. Оце буде адекватно.