""Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш""

Очередное обострение на Донбассе - российская провокация накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире "Украина 24" представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

"Мы вернулись к перманентному состоянию конфликта, когда Россия использует конфликт как инструмент, во-первых, давления на Украину, а во-вторых, для геополитических манипуляций. В данном случае в связи с предстоящей встречей президента Зеленского с президентом Байденом это инструмент геополитических манипуляций, когда Вашингтону дают сигнал, что может быть еще один острый конфликт на Донбассе, еще одно поражение американской администрации, если она не усмирит, как любит говорить Путин, не принудит Украину к миру. Их понимание принуждения Украины к миру - это сесть за стол переговоров с так называемыми "ДНР/ЛНР", и фактически убрать с России ответственность за все, что происходит, а после этого Россия будет руководить нами через эти ОРДЛО с особым статусом", - подчеркнул Гармаш.

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По его словам, Россия хочет убедить США в агрессии со стороны Украины.

"Для США сейчас очень невыгоден еще один конфликт, вмешиваться они не заинтересованы, а не вмешиваться, если конфликт будет острым, нельзя, это будет расценено как еще одно поражение администрации Байдена. Три часа обстрела Авдеевки - это чистая провокация, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ, потом представить это как агрессивность Украины и требовать от Байдена усмирить Украину. Нужно четко выдерживать линию нашего ответа, по крайней в ближайшие три дня", - добавил Гармаш.

Напомним, с начала суток до 17:00 28 августа российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы.

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