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Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш

Очередное обострение на Донбассе - российская провокация накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире "Украина 24" представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

"Мы вернулись к перманентному состоянию конфликта, когда Россия использует конфликт как инструмент, во-первых, давления на Украину, а во-вторых, для геополитических манипуляций. В данном случае в связи с предстоящей встречей президента Зеленского с президентом Байденом это инструмент геополитических манипуляций, когда Вашингтону дают сигнал, что может быть еще один острый конфликт на Донбассе, еще одно поражение американской администрации, если она не усмирит, как любит говорить Путин, не принудит Украину к миру. Их понимание принуждения Украины к миру - это сесть за стол переговоров с так называемыми "ДНР/ЛНР", и фактически убрать с России ответственность за все, что происходит, а после этого Россия будет руководить нами через эти ОРДЛО с особым статусом", - подчеркнул Гармаш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия самоустранилась от переговоров в ТКГ в качестве стороны конфликта. Процесс стопорится, - Гармаш

По его словам, Россия хочет убедить США в агрессии со стороны Украины.

"Для США сейчас очень невыгоден еще один конфликт, вмешиваться они не заинтересованы, а не вмешиваться, если конфликт будет острым, нельзя, это будет расценено как еще одно поражение администрации Байдена. Три часа обстрела Авдеевки - это чистая провокация, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ, потом представить это как агрессивность Украины и требовать от Байдена усмирить Украину. Нужно четко выдерживать линию нашего ответа, по крайней в ближайшие три дня", - добавил Гармаш.

Напомним, с начала суток до 17:00 28 августа российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы.

Читайте: За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
бред безнаказанность порождает еще большее зло, если бы Гармаша ранили или контузили думаю он бы поменял свое мнение, на обстрелы надо отвечать жестко и быстро
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29.08.2021 13:04
+20
Три часа обстрела Авдеевки - это чистая провокация, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ!

Бла-бла-бла... А какой ответ может считаться неадекватным после трёхчасового артиллерийского обстрела населённого пункта? Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8791
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29.08.2021 13:04
+19
У зелених більшовиків ніякої тактики, а мислити стратегічно главзебілу ніколи. Він висаджує мільярд дерев.
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29.08.2021 13:03
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Синдром поиска глубинного смысла. Сто лет все все понимают. Одно,как всегда, не понятно - наша тактика и стратегия. К чему мы стремимся, что хотим, что делаем. Парадигма "не стрелять", повесить коту колокольчик на шею, и прочие дебильные идеи нашей элитки не работают.
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29.08.2021 13:00 Ответить
У зелених більшовиків ніякої тактики, а мислити стратегічно главзебілу ніколи. Він висаджує мільярд дерев.
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29.08.2021 13:03 Ответить
Лялька з ганчір"я,напхана тирсою ,неспроможна мислити чи діяти самостіно !!! Тирса ,це не мізки !!!)))
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29.08.2021 13:12 Ответить
І торгує сіріальчиками на московському базарі.
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29.08.2021 13:27 Ответить
"Три часа обстрела Авдеевки - это чистая провокация, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ, потом представить это как агрессивность Украины и требовать от Байдена усмирить Украину. Нужно четко выдерживать линию нашего ответа, по крайней в ближайшие три дня"

"Три часа обстрела Авдеевки - ..." и полный ЗАПРЕТ от ОПГ зеленского на ответный огонь. Огонь на подавление вражеских батарей.
клован боится фуйла, он видит только мир в глазах фуйла.
А на жизни украинцев зеленскому НАПЛЕВАТЬ



"четко выдерживать линию нашего ответа".. т.е. "линия ответа" - это запрет зеленского на ОТВЕТНЫЙ огонь...

Само оно ссытся, бронник даже на встречу с Папой Римским натянуло. Десять ранненых бойцов ВСУ - и тишина от зеленского.. "А ничего и нет, смотрите квартал95 и видосики от найвеличнейшего п*издобола"
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29.08.2021 13:45 Ответить
Потому это пуйло и не рукопожатное.брехливое, подлое , завистливое.
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29.08.2021 13:02 Ответить
Ясравий взірець параноїдального шизофреніка в стадіі загострення !!!)))
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29.08.2021 13:16 Ответить
возможно...
а возможно и просто наглядная демонстрация для желающих договариваться с бешеной собакой и мечтающие провести там выборы...а главное - для верящих что мы адиннарот, мышебратья и тамженашилюди...
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29.08.2021 13:04 Ответить
Три часа обстрела Авдеевки - это чистая провокация, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ!

Бла-бла-бла... А какой ответ может считаться неадекватным после трёхчасового артиллерийского обстрела населённого пункта? Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8791
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29.08.2021 13:04 Ответить
неадекватный - закрыть кпп и прекратить платить пенсии в лугандон... Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9608 Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6264
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29.08.2021 13:06 Ответить
Какой конликт ,какая провокация ? Очередная подмена понятий у Гармаша .
У нас война .
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29.08.2021 13:08 Ответить
Не берите пример с Израиля!

Организация "Торат Лехима" сообщила о том, что перед ударом ВВС ЦАХАЛа по террористическим целям в Газе минувшей ночью "ВВС предупредили террористов".
ЦАХАЛ атаковал комплекс, использующийся для подготовки террористов и производства вооружений, а также вход в террористический тоннель.
ЦАХАЛ "в упорядоченной манере" предупредил террористов об атаке, и те покинули комплекс, так что потерь среди них не было.
"Торат Лехима" отмечает: "На протяжении последнего времени ЦАХАЛ предпочитает атаковать активы врага, но не самого врага. Это - громадный моральный провал, результатом которого станет увековечивание арабских атак против Государства Израиль. Это прямо влияет на чувство безопасности и безнаказанности террористов, и наносит удар по бойцам на местах, примером чего является тяжелое ранение бойца МАГАВа Бареля Шмуэли. Бесполезные атаки против камней и деревьев - не более, чем анестезия для общественного мнения в Израиле".
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29.08.2021 13:04 Ответить
В Україні навіть такого немає. Тут "перемирря" і "режим тиші" бо всі "просто пєрєсталі стрєлять". Вчорашній обстріл Авдіївки і реакція не це "узєлєнських" - ще одне підтвердження тому. А сєпари все сильніше гатять по нашим воїнам, наче по мішеням в тирі, а у відповідь - слідство!
Я б вже й радий був, якщо б найвеличніше дало наказ хоча б знищувати тренувальні бази та майстерні окупантів, але в нього в голові війна вже скінчена, а путлєр прагне миру
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29.08.2021 13:23 Ответить
Это военным запрещено,а тебе нет,просачивайся и уничтожай.
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29.08.2021 13:37 Ответить
бред безнаказанность порождает еще большее зло, если бы Гармаша ранили или контузили думаю он бы поменял свое мнение, на обстрелы надо отвечать жестко и быстро
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29.08.2021 13:04 Ответить
А ничего,что у свинособак ,каждый год в августе обострение? Снова свою чушку приписали ..
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29.08.2021 13:05 Ответить
А запрет нашим воинам давать ответку и бить на упереждение - это мирный план зе-сепара?
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29.08.2021 13:09 Ответить
Ні ,це лише складова частина кремлівського сценарія розвитку України !!!))))
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29.08.2021 13:19 Ответить
Безкарність породжує вседозволеність !!)))
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29.08.2021 13:14 Ответить
_Провокацыя?! Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4683 Тогда завоеваниеа гитлеровцами Европы - это просто провокацыя... Негодяй!
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29.08.2021 13:17 Ответить
Змінили військове керівництво на супер-пупер бойових генералів і що? А нічого, Авдієвка показала. Укр влада - це таке мерзенне гівно, що хто торкнувся - все! Законтачений. Тільки напалм, все це кодло випалить !!!! (с)
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29.08.2021 13:19 Ответить
Саме так ,сенс всіх негараздів ,це відсутність в Україні реальної української державної влади !!!)))
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29.08.2021 13:21 Ответить
То есть этот дурик как бэ намекает что в ближайшие три дня ответки не будет и сепары могут стрельть сколько захотят.Зебилы,какие же вы идиоты.
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29.08.2021 13:21 Ответить
" ... чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ ..." Шо?

10 поранених українських воїнів, це провокація для Америки, на яку зебіли не піддадуться?
Скількох кацапи повинні вбити і скалічити, які міста обстріляти, щоб отримати АДЕКВАТНУ відповідь?
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29.08.2021 13:25 Ответить
_Сколько влезет! Под лозунгом "мы не поддадимся на провокации" предатели сдадут врагу всю Украину, если народ им не помешает.
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29.08.2021 13:30 Ответить
Усі оті донецькі діячі,призначені Зєльонкіним,-Казанскій,Гармаш,(а,тим більш,-Горан і Лібстер),-варті одне одного.
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29.08.2021 13:31 Ответить
Тобто,цей донецький правдолюб переводить стрілки з головного,-
БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ Й АРМІЇ,на "провокацію" перед поїздкою Зєльонкіна...
"... Нужно четко выдерживать линию нашего ответа, по крайней в ближайшие три дня", - добавил Гармаш." Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9790

А можна вважати провокацією ДТП з бухим слугою Трухіним ? Він теж ніби як в США збирався ?
"Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США. Тому вони видаляють інформацію про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?" https://www.facebook.com/olgavytak/posts/4331000460313738
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29.08.2021 13:28 Ответить
Недавно наш снайпер вальнул кацапского подполковника из важных. Кацапы просто мстят, лупаша по мирняку. Чтобы нашим боьше не хотелось давить кацапов.
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29.08.2021 13:29 Ответить
Били не по мирняку, а били по ЗСУ.
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29.08.2021 13:46 Ответить
Нужно четко выдерживать линию нашего ответа, по крайней в ближайшие три дня", - добавил Гармаш. Источник: https://censor.net/ru/n3285125 Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8561
и какова же эта
линия ответа? Заодно пусть Гармаш растолкует какой ответ Украины на обстрелы рашистскими
наемниками украинских территорий адекватный, а какой нет
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29.08.2021 13:34 Ответить
"это чистая провокация, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ"

Начал за здравие, закончил за упокой. Что значит "неадекватный"? Так вот, дядя Гармаш, неадекватным ответом как раз является не открывать огонь в ответ на обстрелы.
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29.08.2021 13:37 Ответить
Проще,конечно,было не начинать войну.Но война УЖЕ ИДЕТ.Ее можно выиграть или сдаться.Другого варианта не существует.Трус- уклонист предпочитает сдаться.
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29.08.2021 13:43 Ответить
Кому проще ?
На нас здійснили напад. То не треба було захищатись чи як ?
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29.08.2021 13:47 Ответить
В Крыму уже попробывали не начинать и что с этого вышло?
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29.08.2021 15:07 Ответить
Отвечаю всем бешеным дятлам.Проще- ЭТО СОЗДАТЬ СИЛЬНУЮ АРМИЮ РАНЬШЕ ВОЙНЫ И НЕ ЗАКЛЮЧАТЬ С РАШКОЙ ДУРАЦКИХ ДОГОВОРОВ.Не бредить нейтральным статусом и в оборонной доктрине иметь рашку ВЕРОЯТНЫМ ПРОТИВНИКОМ!!!
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29.08.2021 17:06 Ответить
Може й так. І штати дуже уважно стежать за відповіддю українців.
Чи здатні ми боротись , чи відсиджуємось у кущах, як зеленський.
Висновки вони зроблять - не надто втішні для нас.
Приїде лупате чмо просити у Байдена зброю, а він розкриє папочку і скаже - ти три роки не озброюєш військо, хоча гроші в бюджеті закладені. Ти не дозволяєш армії давати відсіч супротивнику, хоча раніше проблем з цим не було. То навіщо тобі зброя ??
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29.08.2021 13:46 Ответить
Гармаш здулся)))( а вздуваются кто....)))
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29.08.2021 13:51 Ответить
Він завжди таким був.
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29.08.2021 14:45 Ответить
""Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш""
Ну,что ты несешь,хрен собачий. Какая провокация для США,если гибнут наши граждане,уничтожают жилью....Ну нет слов без матюков, Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 418 что бы высказаться...
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29.08.2021 13:53 Ответить
Двое раненных детей в Горловке - тоже провокация?
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29.08.2021 13:53 Ответить
А что там за ранения?Опять распяли кресте?
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29.08.2021 15:03 Ответить
Щось я не пам'ятаю, щоб за минулої влади журналісти-блохєри, які в 2014 втікли з Донецька та Луганська в Київ, закликали владу бути стриманою на обстріли і вбивства українців.
Більшість із цих молодих, здорових мужиків ненавиділа Порошенка за те, що він не звільняє від окупантів їхні домівки, поки вони сидять на диванах в Києві.
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29.08.2021 13:58 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.08.2021 14:13 Ответить
Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9334
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29.08.2021 14:20 Ответить
Обстрел Авдеевки из тяжелой артиллерии - это вооруженная агрессия россии против Украины. А провокация - это ваши переговоры с росийскими купантами и убийцами . А так же запрет на открытие ответного огня. Очень надеюсь, что всем причастным к этим преступлениям и просто предателям воздастся по заслугам.
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29.08.2021 14:22 Ответить
США не треба себя недооценивать.США может спокойно вести войну на несколько фронтов,чего не скажешь о той же Рашке Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2331
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29.08.2021 14:22 Ответить
Тут главное таварищя Пукена не рассерчать!
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29.08.2021 14:24 Ответить
3 часа обстрела...странно шо мы молчали..може надо опять снарядить хлопцев шобы кровь пустили на той стороне?
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29.08.2021 15:46 Ответить
Где извинения (заявления) бывших представителей власти в ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ИЛОВАЙСКОЙ ТРАГЕДИИ перед родственниками погибших? Тишина... Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4782
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29.08.2021 16:17 Ответить
Владимир Пехтерев ты придурок? по твоему бывшие представители власти должны извиниться за ***** что тот напал на Украину? Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3181
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29.08.2021 16:28 Ответить
3 часа обстрела Авдеевки! а где были наши противобатарейные радары,подаренные США? неужели за 3 часа не успели засечь батарею противника?

надо провести расследование и привлечь к ответственности того, кто приказал огонь не открывать!
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29.08.2021 16:26 Ответить
Это удар по украинскому городу, какая провокация США идиот
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29.08.2021 17:31 Ответить
да причом тут кто куда поедет?! они палят и стреляют по поводу и без повода ...каждый день иногда перерыв на сутки у этих абезян ....все новости мною читаются ....последнее время каждый день как минимум через день убитый или раненые....((
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29.08.2021 18:11 Ответить
может так. а может перестреливались потом психанули и стали перебрасываться минами.
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29.08.2021 20:04 Ответить
Это Байден не хочет вмешиваться, а военные его после Кабула, очень хотят вмешаться.
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29.08.2021 20:56 Ответить
Щодо адекватності - це ключове питання.
Стріляти у відповідь? - Це взагалі адекватно? - На мій погляд, не дуже адекватно. Хоча, Юрій Бутусов добре пояснив у цій статті - https://censor.net/ua/n3285161 , як можна вогонь у відповідь зробити хоча би трохи наближеним до адекватності: хоча би, цілі більш-менш значні мають бути.
Вогонь у відповідь - це означає бути керованими супротивником, адже, коли супротивник захоче, то він спровокує такий вогонь у відповідь - коли йому це знадобиться, щоб він досяг якихось своїх цілей.
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30.08.2021 00:47 Ответить
Я думаю, що треба знищувати провокаторів вогнем на випередження: ЯКЩО є дані про те, що якісь ворожі ПРОВОКАТОРИ ГОТУЮТЬСЯ ЗДІЙСНИТИ ОБСТРІЛ, ТО ЦЕЙ ФАКТ Є ДОСТАТНЯ УМОВА для того, ЩОБ ЇХ ЗНИЩИТИ ПРЕВЕНТИВНИМ УДАРОМ.
ТОМУ ЩО ПІДГОТОВКА ДО ОБСТРІЛУ - ЦЕ Є ЧАСТИНА ПРОЦЕСУ ОБСТРІЛУ. А обстріл - це порушення домовленості про те, що обстрілів повинно не бути. Якщо ці провокатори СВОЇМИ ДІЯМИ порушують цю домовленість, значить, ВОНИ цими СВОЇМИ ДІЯМИ відмовляються від цієї домовленості. А це означає, що і друга сторона-учасник домовленості звільняється від своїх зобов'язань, тобто, обіцянок не здійснювати обстрілів. Таким чином, щодо цих провокаторів, які вже розпочали процес обстрілу (навіть на етапі їх підготовки до обстрілу), домовленості вже не повинні діяти, а це значить, що друга сторона має повне право (і моральне, і формальне) знищити цих провокаторів превентивним ударом (вогнем на випередження) заради самозахисту. Оце буде адекватно.
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30.08.2021 00:48 Ответить
вывод - ИДИОТА.....
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30.08.2021 09:32 Ответить
 
 