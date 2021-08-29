Встречу Байдена и Зеленского перенесли на 1 сентября, - "Голос Америки"

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена на 1 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинской службе "Голоса Америки" подтвердили в Белом доме.

По первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа. Тогда как 1 сентября у Владимира Зеленского в США были запланированы другие события.

Дату приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз - сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло "в связи с расширением программы визита".

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