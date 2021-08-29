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Байден (2383) Зеленский (16541)

Встречу Байдена и Зеленского перенесли на 1 сентября, - "Голос Америки"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Встречу Байдена и Зеленского перенесли на 1 сентября, -

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена на 1 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинской службе "Голоса Америки" подтвердили в Белом доме.

По первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа. Тогда как 1 сентября у Владимира Зеленского в США были запланированы другие события.

Дату приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз - сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло "в связи с расширением программы визита".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый Дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена, несмотря на кризис в Афганистане

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+36
а все началось с того, что Бубочка откосил сдавать анализы..
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29.08.2021 22:40
+24
Какого года? Смысл какой Ослу ехать в США? По магазинам первую Лять повыгуливать?
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29.08.2021 22:36
+20
Зустріч Байдена із Зеленським перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2397
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29.08.2021 22:47
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Страница 2 из 2
Де Сантіс? А може Круз? Вгадала?
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29.08.2021 23:12 Ответить
Точно не эти двое.
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29.08.2021 23:16 Ответить
Слава Богу........... )))))
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29.08.2021 23:18 Ответить
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 5489
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29.08.2021 23:22 Ответить
Синди Лу МакКейн, к примеру.
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29.08.2021 23:18 Ответить
Непогана кандидатура. Шкода, що її чоловіка вже немає.
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29.08.2021 23:22 Ответить
Ну и правильно. Сейчас повестка уж больно неподходящая. Про Украину, и без того, редко вспоминают. А тут ещё всё внимание оттянут новости с Афганистана. Хотя, конечно, пару дней ничего не решат, но сейчас вообще теракт на теракте...
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29.08.2021 22:49 Ответить
А у нас обстрел за обстрелом и презик ЛОХ из ЛОХов
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29.08.2021 22:54 Ответить
Ну всё относительно. По сравнению с ним, многие предыдущие, выглядят большими лохами.
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29.08.2021 23:01 Ответить
Ни один не выглядит лохом по сравнению с зекретином,даже овоч
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30.08.2021 02:59 Ответить
1 сентября Зеля в школу пойдёт. День Знаний у него. Подготовиться надо, детокс пройти... Зустріч Байдена із Зеленським перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 6871
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29.08.2021 22:51 Ответить
Историю поучит, географию, математику.
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29.08.2021 22:55 Ответить
Органическую химию... Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 5521
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 4232
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29.08.2021 23:06 Ответить
Oh, my God....
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29.08.2021 23:14 Ответить
God ain't got nothing to do with it. It's the other dude's doing, with horns and hooves.
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29.08.2021 23:27 Ответить
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2270

he's actually a good guy
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30.08.2021 01:05 Ответить
Чувак в простраціі,в іншому вимірі !!!))))
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29.08.2021 23:28 Ответить
Боже, какой *****... неудивительно что байден брезгует.
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29.08.2021 23:42 Ответить
это же придурок, утилизируйте его вместе с мудаком который сидит на столах в кабмине...
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30.08.2021 00:14 Ответить
Днем раньше вовочке штаны снимут, или днем позже... Встреча будет хотя бы потому, чтобы пояснить клоуну вопросы мироздания без того, чтобы записи бесед(пусть и смонтированные) потом не появились в какой-нибудь "Правде деркача", или "Вестнике Кандона на палочке". Приведение клоуна в чувство в резиденции Байдена исключит потом манипуляции против самого Байдена в будущем. Что хорошо.
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29.08.2021 22:55 Ответить
це непогано, а краще ще на два-три тижнi пiзнiше, бо зараз через Афган не до недолугоi Зелупи... так сталося...
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29.08.2021 22:55 Ответить
Дали время на замену зека-Трухина...
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29.08.2021 23:00 Ответить
В штатах просто не успевают подходящий рояль найти
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29.08.2021 23:01 Ответить
По росту ,та можно ножки чють подпелить и все
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30.08.2021 06:44 Ответить
С некоторыми президентами, с которыми я перестал общаться - хочется перестать общаться ещё раз Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 8196
Д. Байден
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29.08.2021 23:02 Ответить
Нашого обкуреного сцикуна в США не чекають. Поки йде руйнація державних інституцій, зірваний конкурс на керівника САП, кейс Нафтогазу - клоуну туди не має з чим їхати. Ну хіба рояль взяти ...
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29.08.2021 23:02 Ответить
вересня якого року, не сказали?
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29.08.2021 23:06 Ответить
до речі Зеленський пасує до Байдена, словарний запас, обоє на колесах, молозрозумілі речення, відсутнє щасливе обличчя. Із Зе гарна кандидатура замість Джен Псакі.
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29.08.2021 23:10 Ответить
Пианино сломалось?
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29.08.2021 23:14 Ответить
Треба лагідніше по клавішах тарабанити !!))))
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29.08.2021 23:22 Ответить
Тю. А найвеличніший діяч всіх часів і народів вже змастив свого лісапета щоб їхати в Гамерику. Навіть колеса підкачав.
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29.08.2021 23:20 Ответить
Не очень спешит Байден услышать голос гнусавого п.дора.
Та и что умного оно может сказать в наркотическом угаре нон-стоп!?
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29.08.2021 23:20 Ответить
Йому Козирь все написав на бамашкє.
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29.08.2021 23:24 Ответить
Ну, разве что.
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29.08.2021 23:28 Ответить
" Куме, може вип"єпо чарці ? З задоволенням. А тоді вгадайте, в якій руці в мене за спиною пляшка ? В лівій. Ой, думайте, куме... Добре думайте ... "
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29.08.2021 23:21 Ответить
"Тогда как 1 сентября у Владимира Зеленского в США были запланированы другие события."

Не получится турне для дурне в США. Вальодя Вазеленский так и не понял с кем имеет дело.
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29.08.2021 23:27 Ответить
А что Зедебилу помешает там сидеть сколько оно захочет?
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29.08.2021 23:29 Ответить
Оно после разговора с Байденом про бородатую бабушку пешком через океан побежит.
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29.08.2021 23:32 Ответить
А я думаю, что пока не сфоткается с Маском и не выгуляет там свою лять-15 тыщ-, оно не вернется. Типа - зря что ли перся туда?))
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29.08.2021 23:38 Ответить
Не получится, как уже не получилось устроить турне по своему плану. А Маску этот лузер только имидж подпортит со своей кармой бедоносца.
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29.08.2021 23:58 Ответить
А я думаю, оно от своего турне не откажется.
Может это его последнй шанс в жизни посетить США!?
Скорее всего не может, а точно!
Пора ему сухари сушить.
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30.08.2021 00:01 Ответить
Та этот оманосел ни от ничего не откажется. Только не разрешат главному зебилу по свободной стране гулять. Тем более что на доклад надо будет сразу же явиться грушникам РФ, например в тот же самый Оман.
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30.08.2021 00:07 Ответить
Скорее кого-то пришлют с ********* к Зедебилу.
Не будет он палиться второй раз.
А если не разрешат погулять, типа сразу из БД подсрачником в самолёт с запрещением шастать по штатам, то было бы хорошо.
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30.08.2021 00:54 Ответить
Ахахах)))) Як я і думав, знову перенесли) Я не здивуюся, якщо і це не в останній раз
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29.08.2021 23:29 Ответить
по прогнозам амеровских синоптиков в среду ураган Ида должен присутствовать в Вашингтоне гугл карта маршрута урагана
Вот и гадай, к чему бы этот перенос? Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 103
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29.08.2021 23:31 Ответить
На Восточное побережье с юго-запада идет ураган с еврейским именем. Гастроль Нелоха начинается с Калифорнии, заканчивается в Вашингтоне. ******..... Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2547
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29.08.2021 23:37 Ответить
До вас їде всесвітній бідося. Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 9702
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29.08.2021 23:48 Ответить
я таки надеюсь на их встречу Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2568
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29.08.2021 23:57 Ответить
дохлий Джо вирішив ширнути бустер-щеплення не закусюючи
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29.08.2021 23:34 Ответить
Это реально позор для Зели.
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29.08.2021 23:38 Ответить
Кто-еще не вытер об него ноги в мире?
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29.08.2021 23:40 Ответить
А якого року? Хоча, "какая разніца"...)))
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29.08.2021 23:42 Ответить
слился зелох. пиднр современности. теперь одна дорога куйлу в глаз...
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29.08.2021 23:43 Ответить
Шпыняют, как щенка безродного: встречу Байдена и Зеленского перенесли в третий раз !

В свою очередь в Белом доме подтвердили, что встреча президентов состоится, несмотря на кризис в Афганистане, но точной даты не назвали. (с)
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29.08.2021 23:44 Ответить
А какой смысл перекладывать с дня на день?
Я понимаю, если бы на неделю по объективным обстоятельствам.
А так действительно "какая разница" - 30, 31, 1?
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29.08.2021 23:51 Ответить
совершенно верно !!! и можно назначить встречу на 32 августа..
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29.08.2021 23:53 Ответить
І знову двійка...І авіабілети-тю-тю...
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29.08.2021 23:47 Ответить
Які білети? Воно поїде на лісапеті.
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29.08.2021 23:50 Ответить
А мо й на лісапеті, потім-на катамарані,а потім знову на лісапеті, І круто, і дешевше обійдеться.
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30.08.2021 00:40 Ответить
нахер им бухой трухин на встрече...
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29.08.2021 23:49 Ответить
Байден знает.кто такой зеЛя.клоун и шеткора олигархов.
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29.08.2021 23:50 Ответить
клоун не нужен...
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29.08.2021 23:51 Ответить
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 1806
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29.08.2021 23:52 Ответить
Эстонский президент слегка предварила эти события.
Ахметов будет возить уголь из Америки и забивать это в стоимость коммуналки,
атомную генерацию будут сокращать, а Байден будет хлопать Зеленского по плечу ?
В Природе так не бывает.
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29.08.2021 23:59 Ответить
Не зря талибы в моськву ездили...
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30.08.2021 00:30 Ответить
перенос встречи на 1 день - это прекрасный повод для местной ботвы прокукарекать 200 остроумнейших комментов.
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30.08.2021 02:59 Ответить
Так он не в первый раз передвигают,зесрань)
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30.08.2021 03:03 Ответить
ну вот ты и прокукарекало остроумнейший коммент..
хорошо ты себя обозвало зесранью. ты ещё и кацапская зесрань.
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30.08.2021 03:16 Ответить
"С некоторыми президентами ,с которыми перестал общаться,хочется снова перестать общаться..."-Байден.Жри ,зесрань
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30.08.2021 03:19 Ответить
это он про папередника.
хорошо ты само себе написало, ты кацапская зесрань ""С некоторыми президентами ,с которыми перестал общаться,хочется снова перестать общаться..."-Байден. Жри ,зесрань"
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30.08.2021 03:22 Ответить
корешей зеленского не хотят видеть в США,
вот и весь ответ
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30.08.2021 08:33 Ответить
візи б не відкривали, конспіратор
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30.08.2021 10:22 Ответить
корешей ПЕ не хотят видеть в США,
вот и весь ответ.
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30.08.2021 13:09 Ответить
Ан Мур
Депутат от Слуги Народа Трухин Александр Николаевич - вечно пьяный за рулем. Зеленский получит красную карточку от Байдена, - СМИ США*
Скандально известный депутат от Слуги Народа Трухин Александр Николаевич и его пьяное ДТП на левом берегу Киева стали последней каплей в чаше терпения Вашингтона накануне визита президента Зеленского в Соединенные Штаты. Как известно, Александр Николаевич Трухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, едва не убил итальянца Лучано Лучи (председателя комитета арбитров УАФ), его водителя, переводчика и двух детей.
Наступает заключительный отсчет времени до встречи президента Джозефа Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. В США президент Украины пребывает не один. Но присутствие некоторых делегатов явно устраивает не всех. Так спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси считает включение Александра Трухина неуместным в данный момент, отмечает в статье «Nancy Pelosi considers the inclusion of Oleksandr Trukhin in Ukrainian delegation inappropriate» американское издание *****************.org. Вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения является серьезным правонарушением, и такие люди не могут быть включены в делегацию высшего ранга. Киев должен избегать услуг Александра Трухина, по крайней мере, до тех пор, пока не будет завершено полное, прозрачное и всестороннее расследование, считает Пелоси.
Александр Трухин включен в состав официальной делегации в качестве члена Группы по межпарламентским отношениям с Соединенными Штатами Америки. Член президентской партии "Слуга народа" и влиятельный народный депутат Александр Трухин подозревается в пьяном ДТП с отягчающими обстоятельствами.
Автомобильная авария произошла в Киеве несколько дней назад. По данным полиции, шесть человек получили ранения, в том числе двое детей. Это стало результатом безответственного поведения на дороге пьяного Трухина Александра Николаевича, который управлял своим автомобилем марки Ауди. Есть подозрение, что в момент аварии он находился под воздействием алкоголя.
В результате инцидента пострадал Лучано Лючи, ветеран футбольного судейства из Италии. У него было диагностировано сотрясение головного мозга и повреждение мягких тканей лица. Его жизни ничего не угрожает, но Лючи какое-то время останется в больнице. Лучано Лючи вернется в Италию, как только это станет оправданным с медицинской точки зрения.
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30.08.2021 08:32 Ответить
ссылка на сайт какой-то левый, небось кацапские пропагандоны за ним стоят.
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30.08.2021 13:08 Ответить
... ну и скажите, тут-то "китаизацией" и поиском "других партнёров" не вылазит из архаровых ушей? Языком иногда лучше употреблядь мороженное!
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30.08.2021 05:06 Ответить
..а ураган в Новом Орлеане?) не подпускайте его к ему!) это будет финита ля комедия. стендап! нового мирового уровня. батл а_ля чемпион
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30.08.2021 07:41 Ответить
йеллоустоун уже не страшен думаете?
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30.08.2021 10:03 Ответить
вспоминаю снег в Омане дрожь Меркель и начинаю бояться за Байдена.Зеле надо бы с пу встретиться.может хоть какой-то толк был бы с правления полшестого
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30.08.2021 07:42 Ответить
- Доктор, почему меня все игнорируют?
- Следующий.
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30.08.2021 08:40 Ответить
думаю что власти США в экстренном порядке проводят проверку готовности служб ЧС в связи с визитом осла апокалипсиса.
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30.08.2021 10:00 Ответить
Давай Владимир , не подкачай . Миллионы американцев надеются что после твоего визита с байденом случиться что-то непоправимое .
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30.08.2021 20:54 Ответить
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