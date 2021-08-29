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Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена на 1 вересня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це українській службі "Голосу Америки" підтвердили в Білому домі.
За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня. Тоді як 1 вересня у Володимира Зеленського у США були заплановані інші події.
Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге - спочатку зустріч із президентом Байденом мала відбутись 30 серпня, однак згодом план змінили. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось "у зв'язку з розширенням програми візиту.
Топ коментарі
+36 Шрек Баблокат
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+24 Вася Быколог
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+20 18c49ed2
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he's actually a good guy
Д. Байден
Та и что умного оно может сказать в наркотическом угаре нон-стоп!?
Не получится турне для дурне в США. Вальодя Вазеленский так и не понял с кем имеет дело.
Может это его последнй шанс в жизни посетить США!?
Скорее всего не может, а точно!
Пора ему сухари сушить.
Не будет он палиться второй раз.
А если не разрешат погулять, типа сразу из БД подсрачником в самолёт с запрещением шастать по штатам, то было бы хорошо.
Вот и гадай, к чему бы этот перенос?
В свою очередь в Белом доме подтвердили, что встреча президентов состоится, несмотря на кризис в Афганистане, но точной даты не назвали. (с)
Я понимаю, если бы на неделю по объективным обстоятельствам.
А так действительно "какая разница" - 30, 31, 1?
Ахметов будет возить уголь из Америки и забивать это в стоимость коммуналки,
атомную генерацию будут сокращать, а Байден будет хлопать Зеленского по плечу ?
В Природе так не бывает.
хорошо ты себя обозвало зесранью. ты ещё и кацапская зесрань.
хорошо ты само себе написало, ты кацапская зесрань ""С некоторыми президентами ,с которыми перестал общаться,хочется снова перестать общаться..."-Байден. Жри ,зесрань"
вот и весь ответ
вот и весь ответ.
Депутат от Слуги Народа Трухин Александр Николаевич - вечно пьяный за рулем. Зеленский получит красную карточку от Байдена, - СМИ США*
Скандально известный депутат от Слуги Народа Трухин Александр Николаевич и его пьяное ДТП на левом берегу Киева стали последней каплей в чаше терпения Вашингтона накануне визита президента Зеленского в Соединенные Штаты. Как известно, Александр Николаевич Трухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, едва не убил итальянца Лучано Лучи (председателя комитета арбитров УАФ), его водителя, переводчика и двух детей.
Наступает заключительный отсчет времени до встречи президента Джозефа Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. В США президент Украины пребывает не один. Но присутствие некоторых делегатов явно устраивает не всех. Так спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси считает включение Александра Трухина неуместным в данный момент, отмечает в статье «Nancy Pelosi considers the inclusion of Oleksandr Trukhin in Ukrainian delegation inappropriate» американское издание *****************.org. Вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения является серьезным правонарушением, и такие люди не могут быть включены в делегацию высшего ранга. Киев должен избегать услуг Александра Трухина, по крайней мере, до тех пор, пока не будет завершено полное, прозрачное и всестороннее расследование, считает Пелоси.
Александр Трухин включен в состав официальной делегации в качестве члена Группы по межпарламентским отношениям с Соединенными Штатами Америки. Член президентской партии "Слуга народа" и влиятельный народный депутат Александр Трухин подозревается в пьяном ДТП с отягчающими обстоятельствами.
Автомобильная авария произошла в Киеве несколько дней назад. По данным полиции, шесть человек получили ранения, в том числе двое детей. Это стало результатом безответственного поведения на дороге пьяного Трухина Александра Николаевича, который управлял своим автомобилем марки Ауди. Есть подозрение, что в момент аварии он находился под воздействием алкоголя.
В результате инцидента пострадал Лучано Лючи, ветеран футбольного судейства из Италии. У него было диагностировано сотрясение головного мозга и повреждение мягких тканей лица. Его жизни ничего не угрожает, но Лючи какое-то время останется в больнице. Лучано Лючи вернется в Италию, как только это станет оправданным с медицинской точки зрения.
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