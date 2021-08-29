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Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, -

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена на 1 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це українській службі "Голосу Америки" підтвердили в Білому домі.

За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня. Тоді як 1 вересня у Володимира Зеленського у США були заплановані інші події.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге - спочатку зустріч із президентом Байденом мала відбутись 30 серпня, однак згодом план змінили. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось "у зв'язку з розширенням програми візиту.

Також читайте: Білий дім підтвердив зустріч Зеленського та Байдена попри кризу в Афганістані
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Топ коментарі
+36
а все началось с того, что Бубочка откосил сдавать анализы..
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29.08.2021 22:40
+24
Какого года? Смысл какой Ослу ехать в США? По магазинам первую Лять повыгуливать?
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29.08.2021 22:36
+20
Зустріч Байдена із Зеленським перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2397
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29.08.2021 22:47
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Де Сантіс? А може Круз? Вгадала?
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29.08.2021 23:12 Відповісти
Точно не эти двое.
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29.08.2021 23:16 Відповісти
Слава Богу........... )))))
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29.08.2021 23:18 Відповісти
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 5489
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29.08.2021 23:22 Відповісти
Синди Лу МакКейн, к примеру.
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29.08.2021 23:18 Відповісти
Непогана кандидатура. Шкода, що її чоловіка вже немає.
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29.08.2021 23:22 Відповісти
Ну и правильно. Сейчас повестка уж больно неподходящая. Про Украину, и без того, редко вспоминают. А тут ещё всё внимание оттянут новости с Афганистана. Хотя, конечно, пару дней ничего не решат, но сейчас вообще теракт на теракте...
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29.08.2021 22:49 Відповісти
А у нас обстрел за обстрелом и презик ЛОХ из ЛОХов
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29.08.2021 22:54 Відповісти
Ну всё относительно. По сравнению с ним, многие предыдущие, выглядят большими лохами.
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29.08.2021 23:01 Відповісти
Ни один не выглядит лохом по сравнению с зекретином,даже овоч
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30.08.2021 02:59 Відповісти
1 сентября Зеля в школу пойдёт. День Знаний у него. Подготовиться надо, детокс пройти... Зустріч Байдена із Зеленським перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 6871
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29.08.2021 22:51 Відповісти
Историю поучит, географию, математику.
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29.08.2021 22:55 Відповісти
Органическую химию... Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 5521
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 4232
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29.08.2021 23:06 Відповісти
Oh, my God....
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29.08.2021 23:14 Відповісти
God ain't got nothing to do with it. It's the other dude's doing, with horns and hooves.
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29.08.2021 23:27 Відповісти
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2270

he's actually a good guy
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30.08.2021 01:05 Відповісти
Чувак в простраціі,в іншому вимірі !!!))))
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29.08.2021 23:28 Відповісти
Боже, какой *****... неудивительно что байден брезгует.
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29.08.2021 23:42 Відповісти
это же придурок, утилизируйте его вместе с мудаком который сидит на столах в кабмине...
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30.08.2021 00:14 Відповісти
Днем раньше вовочке штаны снимут, или днем позже... Встреча будет хотя бы потому, чтобы пояснить клоуну вопросы мироздания без того, чтобы записи бесед(пусть и смонтированные) потом не появились в какой-нибудь "Правде деркача", или "Вестнике Кандона на палочке". Приведение клоуна в чувство в резиденции Байдена исключит потом манипуляции против самого Байдена в будущем. Что хорошо.
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29.08.2021 22:55 Відповісти
це непогано, а краще ще на два-три тижнi пiзнiше, бо зараз через Афган не до недолугоi Зелупи... так сталося...
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29.08.2021 22:55 Відповісти
Дали время на замену зека-Трухина...
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29.08.2021 23:00 Відповісти
В штатах просто не успевают подходящий рояль найти
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29.08.2021 23:01 Відповісти
По росту ,та можно ножки чють подпелить и все
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30.08.2021 06:44 Відповісти
С некоторыми президентами, с которыми я перестал общаться - хочется перестать общаться ещё раз Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 8196
Д. Байден
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29.08.2021 23:02 Відповісти
Нашого обкуреного сцикуна в США не чекають. Поки йде руйнація державних інституцій, зірваний конкурс на керівника САП, кейс Нафтогазу - клоуну туди не має з чим їхати. Ну хіба рояль взяти ...
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29.08.2021 23:02 Відповісти
вересня якого року, не сказали?
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29.08.2021 23:06 Відповісти
до речі Зеленський пасує до Байдена, словарний запас, обоє на колесах, молозрозумілі речення, відсутнє щасливе обличчя. Із Зе гарна кандидатура замість Джен Псакі.
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29.08.2021 23:10 Відповісти
Пианино сломалось?
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29.08.2021 23:14 Відповісти
Треба лагідніше по клавішах тарабанити !!))))
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29.08.2021 23:22 Відповісти
Тю. А найвеличніший діяч всіх часів і народів вже змастив свого лісапета щоб їхати в Гамерику. Навіть колеса підкачав.
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29.08.2021 23:20 Відповісти
Не очень спешит Байден услышать голос гнусавого п.дора.
Та и что умного оно может сказать в наркотическом угаре нон-стоп!?
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29.08.2021 23:20 Відповісти
Йому Козирь все написав на бамашкє.
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29.08.2021 23:24 Відповісти
Ну, разве что.
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29.08.2021 23:28 Відповісти
" Куме, може вип"єпо чарці ? З задоволенням. А тоді вгадайте, в якій руці в мене за спиною пляшка ? В лівій. Ой, думайте, куме... Добре думайте ... "
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29.08.2021 23:21 Відповісти
"Тогда как 1 сентября у Владимира Зеленского в США были запланированы другие события."

Не получится турне для дурне в США. Вальодя Вазеленский так и не понял с кем имеет дело.
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29.08.2021 23:27 Відповісти
А что Зедебилу помешает там сидеть сколько оно захочет?
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29.08.2021 23:29 Відповісти
Оно после разговора с Байденом про бородатую бабушку пешком через океан побежит.
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29.08.2021 23:32 Відповісти
А я думаю, что пока не сфоткается с Маском и не выгуляет там свою лять-15 тыщ-, оно не вернется. Типа - зря что ли перся туда?))
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29.08.2021 23:38 Відповісти
Не получится, как уже не получилось устроить турне по своему плану. А Маску этот лузер только имидж подпортит со своей кармой бедоносца.
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29.08.2021 23:58 Відповісти
А я думаю, оно от своего турне не откажется.
Может это его последнй шанс в жизни посетить США!?
Скорее всего не может, а точно!
Пора ему сухари сушить.
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30.08.2021 00:01 Відповісти
Та этот оманосел ни от ничего не откажется. Только не разрешат главному зебилу по свободной стране гулять. Тем более что на доклад надо будет сразу же явиться грушникам РФ, например в тот же самый Оман.
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30.08.2021 00:07 Відповісти
Скорее кого-то пришлют с ********* к Зедебилу.
Не будет он палиться второй раз.
А если не разрешат погулять, типа сразу из БД подсрачником в самолёт с запрещением шастать по штатам, то было бы хорошо.
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30.08.2021 00:54 Відповісти
Ахахах)))) Як я і думав, знову перенесли) Я не здивуюся, якщо і це не в останній раз
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29.08.2021 23:29 Відповісти
по прогнозам амеровских синоптиков в среду ураган Ида должен присутствовать в Вашингтоне гугл карта маршрута урагана
Вот и гадай, к чему бы этот перенос? Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 103
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29.08.2021 23:31 Відповісти
На Восточное побережье с юго-запада идет ураган с еврейским именем. Гастроль Нелоха начинается с Калифорнии, заканчивается в Вашингтоне. ******..... Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2547
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29.08.2021 23:37 Відповісти
До вас їде всесвітній бідося. Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 9702
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29.08.2021 23:48 Відповісти
я таки надеюсь на их встречу Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2568
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29.08.2021 23:57 Відповісти
дохлий Джо вирішив ширнути бустер-щеплення не закусюючи
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29.08.2021 23:34 Відповісти
Это реально позор для Зели.
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29.08.2021 23:38 Відповісти
Кто-еще не вытер об него ноги в мире?
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29.08.2021 23:40 Відповісти
А якого року? Хоча, "какая разніца"...)))
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29.08.2021 23:42 Відповісти
слился зелох. пиднр современности. теперь одна дорога куйлу в глаз...
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29.08.2021 23:43 Відповісти
Шпыняют, как щенка безродного: встречу Байдена и Зеленского перенесли в третий раз !

В свою очередь в Белом доме подтвердили, что встреча президентов состоится, несмотря на кризис в Афганистане, но точной даты не назвали. (с)
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29.08.2021 23:44 Відповісти
А какой смысл перекладывать с дня на день?
Я понимаю, если бы на неделю по объективным обстоятельствам.
А так действительно "какая разница" - 30, 31, 1?
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29.08.2021 23:51 Відповісти
совершенно верно !!! и можно назначить встречу на 32 августа..
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29.08.2021 23:53 Відповісти
І знову двійка...І авіабілети-тю-тю...
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29.08.2021 23:47 Відповісти
Які білети? Воно поїде на лісапеті.
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29.08.2021 23:50 Відповісти
А мо й на лісапеті, потім-на катамарані,а потім знову на лісапеті, І круто, і дешевше обійдеться.
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30.08.2021 00:40 Відповісти
нахер им бухой трухин на встрече...
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29.08.2021 23:49 Відповісти
Байден знает.кто такой зеЛя.клоун и шеткора олигархов.
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29.08.2021 23:50 Відповісти
клоун не нужен...
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29.08.2021 23:51 Відповісти
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 1806
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29.08.2021 23:52 Відповісти
Эстонский президент слегка предварила эти события.
Ахметов будет возить уголь из Америки и забивать это в стоимость коммуналки,
атомную генерацию будут сокращать, а Байден будет хлопать Зеленского по плечу ?
В Природе так не бывает.
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29.08.2021 23:59 Відповісти
Не зря талибы в моськву ездили...
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30.08.2021 00:30 Відповісти
перенос встречи на 1 день - это прекрасный повод для местной ботвы прокукарекать 200 остроумнейших комментов.
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30.08.2021 02:59 Відповісти
Так он не в первый раз передвигают,зесрань)
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30.08.2021 03:03 Відповісти
ну вот ты и прокукарекало остроумнейший коммент..
хорошо ты себя обозвало зесранью. ты ещё и кацапская зесрань.
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30.08.2021 03:16 Відповісти
"С некоторыми президентами ,с которыми перестал общаться,хочется снова перестать общаться..."-Байден.Жри ,зесрань
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30.08.2021 03:19 Відповісти
это он про папередника.
хорошо ты само себе написало, ты кацапская зесрань ""С некоторыми президентами ,с которыми перестал общаться,хочется снова перестать общаться..."-Байден. Жри ,зесрань"
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30.08.2021 03:22 Відповісти
корешей зеленского не хотят видеть в США,
вот и весь ответ
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30.08.2021 08:33 Відповісти
візи б не відкривали, конспіратор
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30.08.2021 10:22 Відповісти
корешей ПЕ не хотят видеть в США,
вот и весь ответ.
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30.08.2021 13:09 Відповісти
Ан Мур
Депутат от Слуги Народа Трухин Александр Николаевич - вечно пьяный за рулем. Зеленский получит красную карточку от Байдена, - СМИ США*
Скандально известный депутат от Слуги Народа Трухин Александр Николаевич и его пьяное ДТП на левом берегу Киева стали последней каплей в чаше терпения Вашингтона накануне визита президента Зеленского в Соединенные Штаты. Как известно, Александр Николаевич Трухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, едва не убил итальянца Лучано Лучи (председателя комитета арбитров УАФ), его водителя, переводчика и двух детей.
Наступает заключительный отсчет времени до встречи президента Джозефа Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. В США президент Украины пребывает не один. Но присутствие некоторых делегатов явно устраивает не всех. Так спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси считает включение Александра Трухина неуместным в данный момент, отмечает в статье «Nancy Pelosi considers the inclusion of Oleksandr Trukhin in Ukrainian delegation inappropriate» американское издание *****************.org. Вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения является серьезным правонарушением, и такие люди не могут быть включены в делегацию высшего ранга. Киев должен избегать услуг Александра Трухина, по крайней мере, до тех пор, пока не будет завершено полное, прозрачное и всестороннее расследование, считает Пелоси.
Александр Трухин включен в состав официальной делегации в качестве члена Группы по межпарламентским отношениям с Соединенными Штатами Америки. Член президентской партии "Слуга народа" и влиятельный народный депутат Александр Трухин подозревается в пьяном ДТП с отягчающими обстоятельствами.
Автомобильная авария произошла в Киеве несколько дней назад. По данным полиции, шесть человек получили ранения, в том числе двое детей. Это стало результатом безответственного поведения на дороге пьяного Трухина Александра Николаевича, который управлял своим автомобилем марки Ауди. Есть подозрение, что в момент аварии он находился под воздействием алкоголя.
В результате инцидента пострадал Лучано Лючи, ветеран футбольного судейства из Италии. У него было диагностировано сотрясение головного мозга и повреждение мягких тканей лица. Его жизни ничего не угрожает, но Лючи какое-то время останется в больнице. Лучано Лючи вернется в Италию, как только это станет оправданным с медицинской точки зрения.
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30.08.2021 08:32 Відповісти
ссылка на сайт какой-то левый, небось кацапские пропагандоны за ним стоят.
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30.08.2021 13:08 Відповісти
... ну и скажите, тут-то "китаизацией" и поиском "других партнёров" не вылазит из архаровых ушей? Языком иногда лучше употреблядь мороженное!
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30.08.2021 05:06 Відповісти
..а ураган в Новом Орлеане?) не подпускайте его к ему!) это будет финита ля комедия. стендап! нового мирового уровня. батл а_ля чемпион
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30.08.2021 07:41 Відповісти
йеллоустоун уже не страшен думаете?
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30.08.2021 10:03 Відповісти
вспоминаю снег в Омане дрожь Меркель и начинаю бояться за Байдена.Зеле надо бы с пу встретиться.может хоть какой-то толк был бы с правления полшестого
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30.08.2021 07:42 Відповісти
- Доктор, почему меня все игнорируют?
- Следующий.
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30.08.2021 08:40 Відповісти
думаю что власти США в экстренном порядке проводят проверку готовности служб ЧС в связи с визитом осла апокалипсиса.
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30.08.2021 10:00 Відповісти
Давай Владимир , не подкачай . Миллионы американцев надеются что после твоего визита с байденом случиться что-то непоправимое .
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30.08.2021 20:54 Відповісти
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