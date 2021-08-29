Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки"

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена на 1 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це українській службі "Голосу Америки" підтвердили в Білому домі.

За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня. Тоді як 1 вересня у Володимира Зеленського у США були заплановані інші події.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге - спочатку зустріч із президентом Байденом мала відбутись 30 серпня, однак згодом план змінили. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось "у зв'язку з розширенням програми візиту.

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