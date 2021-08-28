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Білий дім підтвердив зустріч Зеленського та Байдена попри кризу в Афганістані

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Білий дім підтвердив зустріч Зеленського та Байдена попри кризу в Афганістані

На тлі кризи в Афганістані зустріч президентів США й України Джо Байдена та Володимира Зеленського все ж відбудеться, що підтвердили в Білому домі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

"Наступного тижня президент Джо Байден зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі", - підкреслила Псакі.

За її словами, буде висловлено підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і в Криму. Також буде обговорюватися співпраця в галузі енергетичної безпеки, підтримка зусиль президента Зеленського в боротьбі з корупцією та імплементації реформ, заснованих на спільних демократичних цінностях.

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Топ коментарі
+10
От чем хороши руские штирлицы - их всегда видно по будёновке и парашюту, волочащемуся за спиной.
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28.08.2021 00:53
+7
Странные и бесстрашные они люди)
Сколько уже катаклизмов происходило в местах, в которых побывал наш гарант, а они все равно не побоялись)
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28.08.2021 00:28
+6
Белый Дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена, несмотря на кризис в Афганистане - Цензор.НЕТ 6009
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28.08.2021 00:27
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буде пробувати насцяти в вуха Байдену, типу
"ми всьо рєфарміровалі", "карупциі нєт", "а єслі і єсть, то гдє єйо нєт??"
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28.08.2021 00:12 Відповісти
Буде розповідати Байдену про свої досягнення , особливо про потужну нашу армію , яку він створив ніби то створив , а не його попередник !!
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28.08.2021 00:33 Відповісти
Буде піаритися після зустрічи, що тепер він - найвеличайший лiдер **********.
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28.08.2021 02:30 Відповісти
Байден высморкается о его пиджак и похлопает по плечу.
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28.08.2021 08:08 Відповісти
Байден хорошо воспитан, и дерьма не касается.
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28.08.2021 14:05 Відповісти
Україна має за зерно та їжу викупити зброю в талібів за фінансової допомоги США та НАТО, гелікоптери та бронемашини, літаки та артилерія, стрілецька зброя та засоби зв'язку - все це має бути обміняне на продовольство для афганців, які скоро будуть мерти від голоду!
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28.08.2021 18:33 Відповісти
Таліби не такі ідіоти, як Україна до 2014 го - зброю за їжу не віддадуть.
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28.08.2021 19:15 Відповісти
І як він "потужно" відводить цю армію назад від передової, заборговуючи виплати військовим.
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28.08.2021 08:01 Відповісти
Байден в 10 разів розумніше за Зеленського. Він поківає головою и діпломатично нах"й пішле.
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28.08.2021 17:09 Відповісти
Белый Дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена, несмотря на кризис в Афганистане - Цензор.НЕТ 8015 Зеля, хватит клянчить про "пустите в Евросоюз". Бери быка за рога. Просись 51-м штатом к Байдену. Если будет упираться, кричи про Холокост. У ваших это всегда работает.
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28.08.2021 00:13 Відповісти
Байден после Афгана уже "хромая утка" - так что нашему Черчиллю дожать его будет раз плюнуть..
а если будет упираться нужно публично обвинить старого в антисемитизме к Зеленскому - тоже срабатывает на все 100
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28.08.2021 00:21 Відповісти
От чем хороши руские штирлицы - их всегда видно по будёновке и парашюту, волочащемуся за спиной.
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28.08.2021 00:53 Відповісти
И откуда вы, дауны, вылазите?!
Лишняя хромосома покоя не даёт?))
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28.08.2021 14:10 Відповісти
Отримає пенделя і покотиться додому. Ото і всі роги.
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28.08.2021 00:22 Відповісти
Білий дім підтвердив зустріч Зеленського та Байдена попри кризу в Афганістані - Цензор.НЕТ 1309
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28.08.2021 22:39 Відповісти
Белый Дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена, несмотря на кризис в Афганистане - Цензор.НЕТ 6009
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28.08.2021 00:27 Відповісти
Странные и бесстрашные они люди)
Сколько уже катаклизмов происходило в местах, в которых побывал наш гарант, а они все равно не побоялись)
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28.08.2021 00:28 Відповісти
Хоть бы Йеллоустоун не рванул.
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28.08.2021 00:30 Відповісти
За последние 2 года Мир изменился кардинально,идет фашизация цивилизации....
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28.08.2021 05:13 Відповісти
Джордж Орруэл "Скотный двор", Белый Дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена, несмотря на кризис в Афганистане - Цензор.НЕТ 2131
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28.08.2021 05:18 Відповісти
... всё подтверждаеться : бубочка , как ангел Нескладуха. Вот такая байда. Интересно посмотреть , а перед воЯжем в КНР (если такое будет) не разразиться в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе какой-нить перфоманс, наманер кабульскага?.А, ведь Байден не знал!
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28.08.2021 05:31 Відповісти
зе-лох поехал в париж - просрал в договорняке множество наших сел. поехал в берлин - просрал сп-2. что в этот раз просрет это тупоголовое чучело в вашингтоне?
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28.08.2021 07:24 Відповісти
Так вроді вже все просрано, хіба що землі залишилося продати.
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28.08.2021 08:04 Відповісти
В Вашингтоне уже раскатывают блины для шаурмы.
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28.08.2021 08:06 Відповісти
Та почекайте ще.
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28.08.2021 09:29 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1431443775373692933
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28.08.2021 09:55 Відповісти
А ЗЄ Коломойшу с собой возьмет? Его там в Америке ждут не дождуться

Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам...
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28.08.2021 11:22 Відповісти
Окружной суд США Южного округа Флориды (U.S. District Court for the Southern District of Florida) с сентября 2021 г. начнет рассмотрение иска Министерство юстиции США о конфискации имущества и коммерческой недвижимости в Кливленде, штат Огайо, которая по их утверждению приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка в Украине.
Объекты, подлежащие конфискации: офисная башня, известная как 55 Public Square в Кливленде, штат Огайо, офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе. известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет более $60 млн
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28.08.2021 11:33 Відповісти
В ходе "борьбы с олигархами" с раздачей подарков в 100 млрд. гривен, Зеленский решил еще выкупить МАУ у Коломойского вместе с долгами для создания "национального авиаперевозчика". В довершение он еще собирается для святого дела спасения Коломойского взять французский кредит.
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28.08.2021 11:24 Відповісти
Дизельный бизнес Медведчука поделили Ахметов и КОЛОМОЙСКИЙ: лидера ОПЗЖ раскулачивают перед выборами


https://tricolor-center.ru/stati/86437-dizelnyj-biznes-medvedchuka-podelili-axmetov-i-kolomojskij-lidera-opzzh-raskulachivayut-pered-vyborami.html
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28.08.2021 11:45 Відповісти
Ровно 100 лет назад комисари в основном еврейской и росиянской национальности похоже на.бивали простих наивних жителей Украини, 100 лет прошло и ничего не изменилось
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28.08.2021 15:10 Відповісти
комиссары были большевики . а у этих животных национальностей не было --- у них даже все женщины должны быть ..общими.. какие там нахер национальности
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28.08.2021 19:26 Відповісти
Це ви про що...
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28.08.2021 20:16 Відповісти
это уважаемый про то . что в чк . потом в нквд . потом в мгб и кгб служили не только евреи . и голодомор устроили красножопые многих национальностей в 32-33 годах --- и ВАСИЛЯ СТУСА ..защищало.. животное по фамилии медведчук . а в кпсс было около 17 000 000 млн которые все это одобряли --- и в том числе евреи . я прекрасно понимаю о чем вы . что президент еврей . НУ И ЧТО ---так народ проголосовал ..по приколу.. --- лучше бы за гройсмана . не так стыдно было бы . да и толку намного больше было бы чем это зеленое ничтожество
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29.08.2021 07:09 Відповісти
Жаль, что повестка не подходящая и так стремительно изменилась. Не тот резонанс сейчас в мире, чтоб об Украине думать. Украину итак то редко вспоминают, а тут ещё и заглушат новостями из Афгана. Но что делать, нужно брать что есть.
Зе удачи.
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28.08.2021 17:54 Відповісти
белому дому и дедушке байдэну некуда деваться . а то не ровен час зеленые придурки еще .. уголовных дел .. откроют против ПРЕЗИДЕНТА США и как ..спросят.. почему мы не в нато --- ***** аж мурашки по коже у байдэна --- надо принять зеленую абезяну . а то с китаем ..дружить.. начнем --- арахамчик обещал . а в основном прекрасная маркиза все хорошо.......калломойский живет не жалуется . правда два киоска так и не покрасил . денег не хватило . опозажопная мразь из анала медведчука перекочевала до васьки голованова и натахи влащенко . а в основном прекрасная маркиза ..... воруют как перед концом . а у байдэна в афгане бардак --- вкинули трилл долл. и обосрались как сэрэсэр . так что пообещают и дальше выражать нам поддержку --- и на том спасибо
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28.08.2021 19:19 Відповісти
Про шо взагалі може розмовляти нормальний ,а от я чомусь таки думаю, що Президент Байден таки нормальний політик, з цим чмошником?
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28.08.2021 21:04 Відповісти
Коли Зеленський з ким небудь зустрічається - це просто навіть звучить абсурдно.
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28.08.2021 22:35 Відповісти
а ще біден попередив, що знову можуть підірвати аеропорт! О це буде номер, якщо зелен-ий прилетить до бідена і під час візиту знову там теракт.....
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28.08.2021 23:33 Відповісти
страшновато как то - а може ну его на хм, тот визит?
не хватало еще потопа после визита бедоносца....
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29.08.2021 02:41 Відповісти
зёля выклянчил пропуск для поломничества в Белый дом. Все вопросы решают без него,а нам подсовывают видосик про причастность к этому какого то шута с их точки зрения.
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29.08.2021 04:32 Відповісти
"нєсмотря"
ніби сам Білий дім ту кризу і не закаламутив
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29.08.2021 06:31 Відповісти
сьогодні- Афганістан,
а хто завтра ?
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29.08.2021 06:34 Відповісти
Зеля, ежай в Лас-Вегас (вашингтаны и новь арки ненада) и поставь на 18 красное все деньги и получи Джек-Пот и поделись! За идею!
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29.08.2021 20:40 Відповісти
 
 