Білий дім підтвердив зустріч Зеленського та Байдена попри кризу в Афганістані
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На тлі кризи в Афганістані зустріч президентів США й України Джо Байдена та Володимира Зеленського все ж відбудеться, що підтвердили в Білому домі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
"Наступного тижня президент Джо Байден зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі", - підкреслила Псакі.
За її словами, буде висловлено підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і в Криму. Також буде обговорюватися співпраця в галузі енергетичної безпеки, підтримка зусиль президента Зеленського в боротьбі з корупцією та імплементації реформ, заснованих на спільних демократичних цінностях.
Будь ласка, зачекайте...
"ми всьо рєфарміровалі", "карупциі нєт", "а єслі і єсть, то гдє єйо нєт??"
а если будет упираться нужно публично обвинить старого в антисемитизме к Зеленскому - тоже срабатывает на все 100
Лишняя хромосома покоя не даёт?))
Сколько уже катаклизмов происходило в местах, в которых побывал наш гарант, а они все равно не побоялись)
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Зе удачи.
не хватало еще потопа после визита бедоносца....
ніби сам Білий дім ту кризу і не закаламутив
а хто завтра ?