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Встреча Байдена и Зеленского перенесена из-за событий в Афганистане, - источник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Встреча Байдена и Зеленского перенесена из-за событий в Афганистане, - источник

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена на 1 сентября в связи с ситуацией в Афганистане.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в западных дипломатических кругах.

По словам источника, перенос встречи Зеленского и Байдена состоялся потому что "насущные потребности, вытекающие из кризиса в Афганистане, требуют полного внимания президента (США, - ред) в этот день.

Источник отметил, что администрации Байдена также пришлось перенести встречу с премьер-министром Израиля.

По словам источника Зеленский с пониманием отнесся к ситуации, отметив, что Украина сама только что эвакуировала из Афганистана  своих граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встречу Байдена и Зеленского перенесли на 1 сентября, - "Голос Америки"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+24
Ну и хорошо, не будет Зеля в очередной раз позорить Украину
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29.08.2021 23:51
+15
перенесена на 1 сентября

Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 5045
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30.08.2021 00:03
+12
Трепещі Америка, Зеля їде. Встреча Байдена и Зеленского перенесена из-за событий в Афганистане, - источник - Цензор.НЕТ 7424
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29.08.2021 23:54
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Правила форума Совет форумчан
Ну и хорошо, не будет Зеля в очередной раз позорить Украину
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29.08.2021 23:51 Ответить
Будет. Но сначала позорить будут его.
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30.08.2021 01:32 Ответить
Куди там зєлі до неповносправного Жо, який зганьбив США на увесь світ і займається знищенням власної країни.
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30.08.2021 07:50 Ответить
Куди там зєлі до неповносправного Жо, який зганьбив США на увесь світ і займається знищенням власної країни.
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30.08.2021 14:24 Ответить
ага, первого сентября в Вашингтон прилетает ураган Ида...во будет встреча...
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29.08.2021 23:52 Ответить
Трепещі Америка, Зеля їде. Встреча Байдена и Зеленского перенесена из-за событий в Афганистане, - источник - Цензор.НЕТ 7424
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29.08.2021 23:54 Ответить
перенесена на 1 сентября

Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 5045
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30.08.2021 00:03 Ответить
Верим...
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29.08.2021 23:52 Ответить
зе-лошара, по обещалкиным свежим губам...
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29.08.2021 23:52 Ответить
злб пнх
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29.08.2021 23:53 Ответить
авжеж, не помножуйте скорбот... зє ж бідоносний, аки вірус кору
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29.08.2021 23:53 Ответить
просто туфли лифтовые ещё не подготовили
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29.08.2021 23:53 Ответить
Клоун їде до США з повним кошиком г**на, - Єрмак, Трухін і далі за списком 😀
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29.08.2021 23:54 Ответить
А, ну понятно, будуь переносить, пока Зедебил не догадается вычернуть из списка Трухина.
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29.08.2021 23:59 Ответить
А д'Ерьмака , они все токсичные ☢️
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30.08.2021 08:04 Ответить
А чего трухин? Ну задавил несколько человек, так у него от Зеленского карт-бланш на ДТП.
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30.08.2021 08:10 Ответить
Тред в твитере про выход из Иловайска
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29.08.2021 23:54 Ответить
Мальчик, погуляй пока дяди решают
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29.08.2021 23:54 Ответить
Встреча Байдена и Зеленского перенесена из-за событий в Афганистане, - источник - Цензор.НЕТ 1650
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29.08.2021 23:55 Ответить
Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 4813
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30.08.2021 22:57 Ответить
"Я календарь переверну..."
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29.08.2021 23:55 Ответить
А что - к 1 сентября уже все нормализуется в Афганистане?
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29.08.2021 23:57 Ответить
23 года.
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30.08.2021 00:12 Ответить
23 года - что? Присутствие США в Афганистане?
И как это связано с перенесением срока визита?
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30.08.2021 00:58 Ответить
Дуже "професійна" адміністрація "козака" так планувала візитик, наплювавши на повідомлення розвідки ще за кілька місяців про те, що афганська =влада= і армія дуже швидко заваляться.
І деменційний зі своїми тріпачами навіть не припускав (бо треба мати, чим), чим обернеться його "план". Персонаж майже півстоліття штани протирає в політиці, скільки був 2-ою особою в державі і такий пшик на виході.
А вже, певно, уявляв, як бадьоренько рапортуватиме про успішне завершення місії.
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30.08.2021 00:01 Ответить
Дик угода з талібами і указ про вивід військ - це заслуга ще Трампа...
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30.08.2021 00:08 Ответить
???
Вам не соромно ? Ви ж - освічений.
Йдеться про реалізацію виходу, за який повністю відповідальна адміністрація Вашого божества.

І од =дик= мене трясе, бо це - москальщина. Ви як український інтелігент не маєте права дозволяти собі подібне.
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30.08.2021 00:14 Ответить
А я і не кажу, що реалізовано добре... Взагалі, у США в Афгані все реалізовано не надто добре. Не треба було гратися з афганцями в демократію, варто було поставити сильного лояльного лідера на чолі (бажано із військових) та випалити оранжем макові поля!
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30.08.2021 08:21 Ответить
вот
посмотрите, НО обязательно до самого конца
- там Бомба
особенно с 1:04
https://youtu.be/Li08G6dz8a4

Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 6974
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30.08.2021 00:14 Ответить
А можете, будь ласка, в двох словах розказати суть ?
Я не сильно жалую Іларіонова і решту москалів + надаю перевагу читанню - так краще і швидше сприймаю інформацію.
До якого висновку вони приходять ?
Перепрошую.
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30.08.2021 00:22 Ответить
нах всех москалей и ваню ваню, вонючего ольгинского
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30.08.2021 00:27 Ответить
нужно смотреть
но если в 2-х словах, то Байден перестал снабжать армию Афганистана боеприпасами еще с начала июля и запретил эвакуировать от туда своих союзников тоже тогда же.
- и еще поздравил мусульман со всеми их праздниками БЕЗ исключения , НО ни разу не поздравил ни христиан, ни иудеев ни с одним их праздником
- ВЫВОД, который делает Иларионов - цель Байдена разрушение США, которых он ненавидит..
Там он приводит много убойных фактов в подтверждение - ВООБЩЕМ НУЖНО СМОТРЕТЬ..
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30.08.2021 00:29 Ответить
коцап завали хлебало, ольгинский червь
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30.08.2021 00:36 Ответить
Зрозуміло. Дякую. Може, послухаю, або знайду транскрипцію передачі.
Капець. Так персонаж ще на початку каденції заявив, що найбільшою внутрішньою загрозою для Штатів є білий тероризм.
Американці (на консервативному ресурсі) криком кричать про це.

До речі, пам*ятаєте =чорні= мітинги минулого року з їхнім defund the police ?
Від південних сусідів вони і сюди перекинулися, лазили-горлали.
Довищалися. Про неймовірне зростання стрілянини та злочинності в Монреалі я Вам раніше писала.
Так наша дебілка мереса (вибори в листопаді) сьогодні оголосила про збільшення бюджету поліції на 5,5 млн.
А щодо федеральних виборів 20.09. поки лідирують консерватори.
Тримаємо кулачки.
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30.08.2021 00:38 Ответить
ну если в США при Байдане допустили больше миллиона незаконных мигрантов - то что это как не диверсия против США?
а унижение вот это все на коленах - потакание любым проявлениям насилия против белых и растление нации через ЛГБТ и других леваков?
- СП-2 ?
- поддержка Минских кабальных договоренностей + восстановление финансирования палестинцев + Иран + прекращение давления на сев,Корею
- заигрывание с путиным и тд и тп.
вообщем Байден разрушитель западного Мира и США..
Я баиньки.. Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 3206
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30.08.2021 00:47 Ответить
Та и с вирусом непонятно - немцы подсчитали шо смертность 0.37%, тут вроде писало - особенно насмехается с вируса Эль Мюридка, но он прав же - до эпидпорога очень далеко - и это на Рашке где вирус уже нехилое такое стадо пенсионистов взял в ад)
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30.08.2021 06:52 Ответить
Володимир-Володимир пише: нужно смотреть
но если в 2-х словах, то Байден перестал снабжать армию Афганистана боеприпасами еще с начала июля и запретил эвакуировать от туда своих союзников тоже тогда же.
- и еще поздравил мусульман со всеми их праздниками БЕЗ исключения , НО ни разу не поздравил ни христиан, ни иудеев ни с одним их праздником
- ВЫВОД, который делает Иларионов - цель Байдена разрушение США, которых он ненавидит..
Там он приводит много убойных фактов в подтверждение - ВООБЩЕМ НУЖНО СМОТРЕТЬ.
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30.08.2021 14:26 Ответить
Ви не жалуєте Ілларіонова від великого вашого розуму. А інколи треба дивитися притомних людей. Він, до речі, підтримує Трампа, і перший з політолухів сказав, що козак байда працює на хутіна.
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30.08.2021 07:53 Ответить
пнх ватник со своими пропагандонами
вскрылся ты врнючка
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30.08.2021 00:26 Ответить
Vadym Tsyrkalyuk - нах я твою сестру и жену вертел.. Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 9725
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30.08.2021 00:32 Ответить
ты в лужу пердел, лошара коцапская )
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30.08.2021 00:35 Ответить
Тебя пса чечены вертят, как и бабу твою
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30.08.2021 01:19 Ответить
Еще немного и ты со своей вакцинофобией и байденофобией ***** и зелупария целовать будешь готова.
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30.08.2021 01:32 Ответить
Позбавте мене, будь ласка, своїх п'яних і вакцинних галюцинацій, ок ?
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30.08.2021 01:40 Ответить
Не вопрос. Обеспокоенных неудовлетворяшек трогать нет смысла.

Борись с мельницами в свое удовольствие. Но за последние пару месяцев ты окончательно потеряла адекватность.
Характерно, что тебя, как и конченых зебилов, можно увидеть только в темах про вакцинацию и Байдена (зебилы от Пороха сцут кипятком). Остальное вам уже пофигу.
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30.08.2021 09:22 Ответить
Ви брешете, що не дивно.
На себе подивіться.
Тут обговорюють новини, а не марення свої виписують і до людей чіпляються.
Бай.
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30.08.2021 09:23 Ответить
так гелю зеть или не зеть?
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30.08.2021 00:01 Ответить
З-Е-Л-О-Ш-А-Р-А!
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30.08.2021 00:04 Ответить
Вава уже настроился

Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 7146
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30.08.2021 00:07 Ответить
смичок змазують каніфолью. Де депутат Каніфоль чи
Іонушас Сергій Костянтинович;? Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 9424
https://iprop-ua.com/tm/jkst669i/
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30.08.2021 00:36 Ответить
Ответ зеле на встречу.Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 9527
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30.08.2021 00:11 Ответить
От взяли й зіпсували вечір свідкам сив. Петра. Вони ж годиною раніше з колготок вискакували, доводячи що штати ігнорують Зеленського. Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 6409
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30.08.2021 00:12 Ответить
а перенести встречу это конечно не игнор... пеши исчо зелибоба
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30.08.2021 00:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=E-bCmbh7320
Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 6802
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30.08.2021 00:34 Ответить
зелоха опустили
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30.08.2021 00:18 Ответить
Оманский султан умер, чтобы только не встречаться с проходимцем и брехуном....
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30.08.2021 00:19 Ответить
Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 2526
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30.08.2021 00:20 Ответить
блин!.. реально похож! Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 1995
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30.08.2021 00:33 Ответить
отправленые в омск афганские беженцы попросили чтобы их отправили взад в Кабул.
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30.08.2021 00:22 Ответить
А рюцькій Кабул де,в Якутську?
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30.08.2021 00:58 Ответить
это не прикол. пуштуны отказались жить на сайберии и сказали что лучше взад к узбекскому талибану чем жить в такой жути.
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30.08.2021 01:17 Ответить
"Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять", - признался беженец.
Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул.
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30.08.2021 06:45 Ответить
чето странно не фейк ли - что, их на второй же день выпустили шататься по "городу"? а карантин? а оформление и размещение и т.д.? я только за, но больно уж осведомлен талиб, ой, беженец про то что эмиры воруют и никому за это ничего.
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30.08.2021 06:56 Ответить
Была какая- то закрытая встреча Зеленского с журналистами из Америки Израиля и от россии был Дмитрий Быков.
И вот, в прессу просочилось мнение Быкова о Зеленском. Что мол он, Зеленский, такой себе Братец Лис. С Одной стороны очень реактивный, реагирует на все реплики. С другой стороны, понятно что лицедействует. Умеет красиво сказать и красиво пошутить. У него, здоровая ирония. И то ,что он конечно такой, как он говорит, быстро думающий и ХИТРЫЙ)
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30.08.2021 00:27 Ответить
Спасибо поржал. Это тело уже 2+ года официальная персона, а я до сих пор не смог посмотреть ни одного его видосика без применения первого буддийского способа смотреть телевизр - выключить звук. У него возможно есть некий перфоманс среди камерного театра генетических родичей, но на колено коенов он не тянет от слова совсем.
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30.08.2021 00:41 Ответить
Вот про быстродумающий особенно доставило.

Достаточно пересмотреть мычание ЗЕ по бумажке. Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 215
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30.08.2021 01:34 Ответить
"быстродумающий" =))) Косноязычный дурак. Меня больше всего удивляет, что ни дня не работавший в свой жизни зе-банат, всю жизнь проведший в самодеятельности, так ужасно говорит и так боится публику. Его "дискуссия" на стадионе, когда оно вычитывала с бумажки вопросы "слушателей", - это Позорище Вселенского масштаба!
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30.08.2021 09:47 Ответить
как нехорошо с бубочкой нашим обошлись готовился вылетать уже с Ленкой на чемоданах а тут еще ждать
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30.08.2021 00:30 Ответить
А Єрмак йому на 1 вересня пінджак і сандалики вже купив на зустріч? Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 2751
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30.08.2021 00:31 Ответить
Зеленского опять динамят.
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30.08.2021 00:32 Ответить
А *****?
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30.08.2021 01:21 Ответить
знатно натянули зелоха... запили видосик с теслы, которой у тебя нет, зелошара
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30.08.2021 00:55 Ответить
зелох это судьба, утрется, бо он пустое место, а ещё ему наезд со 100% своим прокурором вспомнят...
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30.08.2021 00:57 Ответить
взагалі не розумію чого всі так потіють про цю зустріч? Переноси, не переноси, а наслідки все-одно будуть НУЛЬОВІ!!!
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30.08.2021 01:21 Ответить
Вроде денег дают. Или зачет делают. Прошли дефолт в сентябре похоже.
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30.08.2021 03:29 Ответить
які "тєньгє? Америка ніколи не давала Україні живі гроші! НІКОЛИ! один раз дала кредитні гарантії і багато раз передавала якусь там військову техніку (толку з якої, як ми всі бачимо практично нуль, бо українська земля так і залишається окупованою).... А щоб давала готівку? НІ РАЗУ не пригадаю!
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30.08.2021 07:49 Ответить
Ага... А учитывая что на Луизиану и на многострадальный Новый Орлеан сегодня обрушился ураган четвертой категории "Ида" то походу и первого она не состоится, потому как кем будет Байден если не поедет туда где будут масштабные разрушения.
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30.08.2021 02:06 Ответить
Какая разница, може зустрітися і з мамою Рімою
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30.08.2021 03:17 Ответить
А у порохоботів методичка не міняється: маріонеткою куйла і ворогом США виявився козак байда, а винуватий все одно вувузєла.
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30.08.2021 07:59 Ответить
Трухин будет в делегации, вы серьезно?
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30.08.2021 03:27 Ответить
...на языке дипломатии это шикарный посыл в прекрасное будущее: наши мидовские даже не коментируют - ссылка на западных международников...
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30.08.2021 05:11 Ответить
Когда тебя чичи в два смычка пользуют, ты гордишься сраной?
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30.08.2021 06:18 Ответить
хорошо, ты кацап, само себе о себе написало "Когда тебя чичи в два смычка пользуют, ты гордишься сраной?"
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30.08.2021 06:50 Ответить
Свинособака, тебе за сегодня пасть не порвали, или она рабочая, что и троих равшанов одновременно потянет?😀
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30.08.2021 06:58 Ответить
молодец, кацапсина, снова ты само себе лишь о себе написало "Свинособака, тебе за сегодня пасть не порвали, или она рабочая, что и троих равшанов одновременно потянет?😀"
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30.08.2021 07:14 Ответить
После Крымской платфомы РАБссии кирдык...по факту.... Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 8012
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30.08.2021 05:58 Ответить
ХОРОШЕЕ НАЧАЛО ДЛЯ ОТСЧЕТА ДЛЯ КОНЦА ТЕРРОРИЗМА !!!!
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30.08.2021 06:19 Ответить
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ДО СКОЛЬКИ СЧИТАТЬ !?)
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30.08.2021 06:53 Ответить
талибы строят нормальное азиатское гос-во. мог бы зеля и по телефону поддержать строителей. время же есть теперь
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30.08.2021 06:22 Ответить
Собираешься туда на пмж?)))
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30.08.2021 07:00 Ответить
"Первый раз в первый класс"...
Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело - Цензор.НЕТ 3886
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30.08.2021 07:08 Ответить
ай какая зрада, прям конец света, вся ботва зашлась в шакальем тявканье
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30.08.2021 07:15 Ответить
...а ураган в Новом Орлеане?) не подпускайте его к ему!) это будет финита ля комедия. стендап! нового мирового уровня. батл а_ля чемпион
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30.08.2021 07:39 Ответить
а на какой год?
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30.08.2021 10:12 Ответить
Може протягне до кінця канікул?
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30.08.2021 11:16 Ответить
 
 