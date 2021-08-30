Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена на 1 вересня в зв'язку з ситуацією в Афганістані.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в західних дипломатичних колах.

За словами джерела, перенесення зустрічі Зеленського і Байдена відбулося тому, що "насущні потреби, що випливають з кризи в Афганістані, вимагають повної уваги президента (США. - Ред) цього дня.

Джерело зазначило, що адміністрації Байдена також довелося перенести зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю.

За словами джерела, Зеленський з розумінням поставився до ситуації, зазначивши, що Україна сама щойно евакуювала з Афганістану своїх громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Байдена і Зеленського перенесли на 1 вересня, - "Голос Америки"