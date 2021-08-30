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Зустріч Байдена і Зеленського перенесено через події в Афганістані, - джерело
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Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена на 1 вересня в зв'язку з ситуацією в Афганістані.
Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в західних дипломатичних колах.
За словами джерела, перенесення зустрічі Зеленського і Байдена відбулося тому, що "насущні потреби, що випливають з кризи в Афганістані, вимагають повної уваги президента (США. - Ред) цього дня.
Джерело зазначило, що адміністрації Байдена також довелося перенести зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю.
За словами джерела, Зеленський з розумінням поставився до ситуації, зазначивши, що Україна сама щойно евакуювала з Афганістану своїх громадян.
Топ коментарі
+24 Не один из 73%
показати весь коментар29.08.2021 23:51
+15 Диды Выпивали
показати весь коментар30.08.2021 00:03
+12 5 копійок
показати весь коментар29.08.2021 23:54
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Будь ласка, зачекайте...
И как это связано с перенесением срока визита?
І деменційний зі своїми тріпачами навіть не припускав (бо треба мати, чим), чим обернеться його "план". Персонаж майже півстоліття штани протирає в політиці, скільки був 2-ою особою в державі і такий пшик на виході.
А вже, певно, уявляв, як бадьоренько рапортуватиме про успішне завершення місії.
Вам не соромно ? Ви ж - освічений.
Йдеться про реалізацію виходу, за який повністю відповідальна адміністрація Вашого божества.
І од =дик= мене трясе, бо це - москальщина. Ви як український інтелігент не маєте права дозволяти собі подібне.
посмотрите, НО обязательно до самого конца
- там Бомба
особенно с 1:04
https://youtu.be/Li08G6dz8a4
Я не сильно жалую Іларіонова і решту москалів + надаю перевагу читанню - так краще і швидше сприймаю інформацію.
До якого висновку вони приходять ?
Перепрошую.
но если в 2-х словах, то Байден перестал снабжать армию Афганистана боеприпасами еще с начала июля и запретил эвакуировать от туда своих союзников тоже тогда же.
- и еще поздравил мусульман со всеми их праздниками БЕЗ исключения , НО ни разу не поздравил ни христиан, ни иудеев ни с одним их праздником
- ВЫВОД, который делает Иларионов - цель Байдена разрушение США, которых он ненавидит..
Там он приводит много убойных фактов в подтверждение - ВООБЩЕМ НУЖНО СМОТРЕТЬ..
Капець. Так персонаж ще на початку каденції заявив, що найбільшою внутрішньою загрозою для Штатів є білий тероризм.
Американці (на консервативному ресурсі) криком кричать про це.
До речі, пам*ятаєте =чорні= мітинги минулого року з їхнім defund the police ?
Від південних сусідів вони і сюди перекинулися, лазили-горлали.
Довищалися. Про неймовірне зростання стрілянини та злочинності в Монреалі я Вам раніше писала.
Так наша дебілка мереса (вибори в листопаді) сьогодні оголосила про збільшення бюджету поліції на 5,5 млн.
А щодо федеральних виборів 20.09. поки лідирують консерватори.
Тримаємо кулачки.
а унижение вот это все на коленах - потакание любым проявлениям насилия против белых и растление нации через ЛГБТ и других леваков?
- СП-2 ?
- поддержка Минских кабальных договоренностей + восстановление финансирования палестинцев + Иран + прекращение давления на сев,Корею
- заигрывание с путиным и тд и тп.
вообщем Байден разрушитель западного Мира и США..
Я баиньки..
но если в 2-х словах, то Байден перестал снабжать армию Афганистана боеприпасами еще с начала июля и запретил эвакуировать от туда своих союзников тоже тогда же.
- и еще поздравил мусульман со всеми их праздниками БЕЗ исключения , НО ни разу не поздравил ни христиан, ни иудеев ни с одним их праздником
- ВЫВОД, который делает Иларионов - цель Байдена разрушение США, которых он ненавидит..
Там он приводит много убойных фактов в подтверждение - ВООБЩЕМ НУЖНО СМОТРЕТЬ.
вскрылся ты врнючка
Борись с мельницами в свое удовольствие. Но за последние пару месяцев ты окончательно потеряла адекватность.
Характерно, что тебя, как и конченых зебилов, можно увидеть только в темах про вакцинацию и Байдена (зебилы от Пороха сцут кипятком). Остальное вам уже пофигу.
На себе подивіться.
Тут обговорюють новини, а не марення свої виписують і до людей чіпляються.
Бай.
Іонушас Сергій Костянтинович;?
https://iprop-ua.com/tm/jkst669i/
Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул.
И вот, в прессу просочилось мнение Быкова о Зеленском. Что мол он, Зеленский, такой себе Братец Лис. С Одной стороны очень реактивный, реагирует на все реплики. С другой стороны, понятно что лицедействует. Умеет красиво сказать и красиво пошутить. У него, здоровая ирония. И то ,что он конечно такой, как он говорит, быстро думающий и ХИТРЫЙ)
Достаточно пересмотреть мычание ЗЕ по бумажке.