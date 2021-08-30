Разумков отправился в район проведения ООС

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков начал рабочую поездку в район проведения операции объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что во время поездки глава украинского парламента ознакомится с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции объединенных сил.

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