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Разумков отправился в район проведения ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков отправился в район проведения ООС

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков начал рабочую поездку в район проведения операции объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что во время поездки глава украинского парламента ознакомится с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции объединенных сил.

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Топ комментарии
+7
встречай страна ещё одного заслуженного участника бд...
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30.08.2021 11:09
+6
Димон решил что пора начинать гонку за кресло.... Разумков отправился в район проведения ООС - Цензор.НЕТ 3441
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30.08.2021 11:04
+5
Разумков отправился в район проведения ООС.- Где растолкует почему "Разумков не поддержал санкции против Козака и телеканалов Медведчука".
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30.08.2021 11:07
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Так сказать натянул каску на жопу.
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30.08.2021 10:58 Ответить
А як же наказ начГенштабу, щоб VІР в зону не їздили?
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30.08.2021 10:59 Ответить
Болт на наказ ,як і на всі Закони України !!!)))
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30.08.2021 11:17 Ответить
Димон решил что пора начинать гонку за кресло.... Разумков отправился в район проведения ООС - Цензор.НЕТ 3441
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30.08.2021 11:04 Ответить
Разумков отправился в район проведения ООС.- Где растолкует почему "Разумков не поддержал санкции против Козака и телеканалов Медведчука".
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30.08.2021 11:07 Ответить
встречай страна ещё одного заслуженного участника бд...
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30.08.2021 11:09 Ответить
Да, как-то не хочется встречать... Может, сам решит там остаться, как минимум, надолго...
Тут и сивохо хватает.
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30.08.2021 11:17 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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30.08.2021 11:12 Ответить
На разведку. Скоро в генштаб раши пойдет новое сообщение от компетентного источника. Шпиён, бляха муха!
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30.08.2021 11:22 Ответить
Надо пропиарится. А может у него деловая поездка: скупает мародёрку для ломбарда. Тогда ему нужно было на оккупированную територрию заехать.
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30.08.2021 11:24 Ответить
А вам, панове, не здається, що цей "спєктакль" дещо затягнувся?!!
Пора б й антракт знати...
Курва.
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30.08.2021 12:04 Ответить
Разумков наверно расчитывает местный опзжопный лохторат переманить обещаниями "услышать всех"
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30.08.2021 12:07 Ответить
Видимо, нужно срочно фото этого кабинетно-коврового слизнячка с голым торсом на коне
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31.08.2021 11:44 Ответить
 
 