Разумков отправился в район проведения ООС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков начал рабочую поездку в район проведения операции объединенных сил.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что во время поездки глава украинского парламента ознакомится с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции объединенных сил.
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Пора б й антракт знати...
Курва.