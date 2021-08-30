Разумков вирушив у район проведення ООС

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розпочав робочу поїздку в район проведення Операції об'єднаних сил.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби парламенту у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що під час поїздки глава українського парламенту ознайомиться з поточною політикою безпеки та оперативною ситуацією в районі проведення Операції об'єднаних сил.

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