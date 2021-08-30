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Разумков вирушив у район проведення ООС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розпочав робочу поїздку в район проведення Операції об'єднаних сил.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби парламенту у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що під час поїздки глава українського парламенту ознайомиться з поточною політикою безпеки та оперативною ситуацією в районі проведення Операції об'єднаних сил.
Топ коментарі
+7 Державне Підпрємство
показати весь коментар30.08.2021 11:09
+6 Привет
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+5 Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар30.08.2021 11:07
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Тут и сивохо хватает.
Пора б й антракт знати...
Курва.