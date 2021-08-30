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Новини Політика України
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Разумков вирушив у район проведення ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков вирушив у район проведення ООС

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розпочав робочу поїздку в район проведення Операції об'єднаних сил.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби парламенту у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що під час поїздки глава українського парламенту ознайомиться з поточною політикою безпеки та оперативною ситуацією в районі проведення Операції об'єднаних сил.

Також читайте: Двох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші", - штаб ООС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
встречай страна ещё одного заслуженного участника бд...
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30.08.2021 11:09
+6
Димон решил что пора начинать гонку за кресло.... Разумков отправился в район проведения ООС - Цензор.НЕТ 3441
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30.08.2021 11:04
+5
Разумков отправился в район проведения ООС.- Где растолкует почему "Разумков не поддержал санкции против Козака и телеканалов Медведчука".
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30.08.2021 11:07
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Так сказать натянул каску на жопу.
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30.08.2021 10:58 Відповісти
А як же наказ начГенштабу, щоб VІР в зону не їздили?
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30.08.2021 10:59 Відповісти
Болт на наказ ,як і на всі Закони України !!!)))
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30.08.2021 11:17 Відповісти
Димон решил что пора начинать гонку за кресло.... Разумков отправился в район проведения ООС - Цензор.НЕТ 3441
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30.08.2021 11:04 Відповісти
Разумков отправился в район проведения ООС.- Где растолкует почему "Разумков не поддержал санкции против Козака и телеканалов Медведчука".
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30.08.2021 11:07 Відповісти
встречай страна ещё одного заслуженного участника бд...
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30.08.2021 11:09 Відповісти
Да, как-то не хочется встречать... Может, сам решит там остаться, как минимум, надолго...
Тут и сивохо хватает.
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30.08.2021 11:17 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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30.08.2021 11:12 Відповісти
На разведку. Скоро в генштаб раши пойдет новое сообщение от компетентного источника. Шпиён, бляха муха!
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30.08.2021 11:22 Відповісти
Надо пропиарится. А может у него деловая поездка: скупает мародёрку для ломбарда. Тогда ему нужно было на оккупированную територрию заехать.
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30.08.2021 11:24 Відповісти
А вам, панове, не здається, що цей "спєктакль" дещо затягнувся?!!
Пора б й антракт знати...
Курва.
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30.08.2021 12:04 Відповісти
Разумков наверно расчитывает местный опзжопный лохторат переманить обещаниями "услышать всех"
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30.08.2021 12:07 Відповісти
Видимо, нужно срочно фото этого кабинетно-коврового слизнячка с голым торсом на коне
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31.08.2021 11:44 Відповісти
 
 