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Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минцифры в ходе визита в США представит

В ходе визита в США украинская делегация представит ряд электронных сервисов, в том числе приложение "Дія".

Об этом в Facebook сообщил мининстр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Вылетаем в США в составе официальной делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским. Помимо встреч с топовыми компаниями, будет питчинг (устная или визуальная презентация проекта с целью поиска инвесторов, готовых финансировать в этот проект. - Ред.) Украины самым крупным инвесторам планеты. Дія, Дія City, фонд фондов. Нам есть что показать и предложить", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский 30 августа вылетает в США.

Читайте: Украина может быть для США стратегически важным союзником, - Ванетик

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
мда....
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30.08.2021 12:01
+8
Гугл збанкрутує. Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 4945
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30.08.2021 12:02
+8
Это шутка,что ли? Может ещё в apple украинский смартфон отнесут?🤦
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30.08.2021 12:05
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мда....
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30.08.2021 12:01 Ответить
Гугл збанкрутує. Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 4945
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30.08.2021 12:02 Ответить
А Фейсбук останется еще и должен. Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 4365
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30.08.2021 12:05 Ответить
Ну, ну - поучите отсталых америкосов как весь народ на контроль поставить совершенно легально.
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30.08.2021 12:01 Ответить
А історію про Людмилу Ж. теж розкажуть?

https://elnews.com.ua/uk/shahrayi-oformyly-na-zhinku-kredyt-za-dopomogoyu-diyayak-praczyuye-shema/
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30.08.2021 12:02 Ответить
во-во) - уровень зеленского - скоморох на презентации. Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 8209
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30.08.2021 12:03 Ответить
Я что-то не понял, поясните мне, а что, "Дія" - это коммерческий проект, на этой программе можно деньги зарабатывать? На каком основании будет кто-то инвестировать в это свои кровные деньги?
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30.08.2021 12:03 Ответить
видимо надо хоть как-то показать "важность" визита. Реклама приложения в телефоне как раз уровень презедента зеленского. Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 652
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30.08.2021 12:07 Ответить
так ту Дію никак не показать - нужно везти целое министерство с президентом
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30.08.2021 12:05 Ответить
Это шутка,что ли? Может ещё в apple украинский смартфон отнесут?🤦
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30.08.2021 12:05 Ответить
Дия сырой продукт. Мошенники уже реально вешают кредиты через нее на обычных граждан, которые там даже не зарегистрированны. Госчиновники и органы морозятся.
Вот конкретный случай.
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30.08.2021 12:08 Ответить
Да. Научите Майкрософт как надо работать. Токо там над шутками квартала95 смеяться не будут. Там такое не проканает. Будут смотреть как на дурачков.
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30.08.2021 12:09 Ответить
кроме приложухи в смартфоне вам, писюнистам, за 2 года у власти показать не-че-го, от слова совсем!
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30.08.2021 12:11 Ответить
Согласен. Даже сняв штаны Бубоче нечего показать.
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30.08.2021 12:12 Ответить
Можно показать новые виллы Ахметова.
Но Байден может не так понять.
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30.08.2021 12:16 Ответить
В Голливуде будет питчинг...или в Диснейленде?? Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 8941
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30.08.2021 12:15 Ответить
Автандыл не захадыл?
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30.08.2021 12:21 Ответить
Ага. Ще початковий код надайте усім тим "інвесторам", щоб їх спеціалісти "зацінили" круть, впали на коліна та оголосили цих діджиталізаторів богами цифрового Всесвіту!
Ідіоти!
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30.08.2021 13:17 Ответить
Зеклоун продемонстрирует Илону Маску мастерскую игру на пианино без рук, а также покажет инновационное изобретение Дія, возле которой проект Space X нервно курит в сторонке.
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30.08.2021 13:23 Ответить
Грёбаный стыд Мінцифри під час візиту до США представить "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 2653
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30.08.2021 14:45 Ответить
Федоров расскажет американцам как разводить людей, продавая через сайт поддельные препараты для похудения! Мінцифри під час візиту до США представить "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 1886 У него гигантский опыт по этой части. Еще Арахамия того же класса специалист, но ему в США стрёмно лететь - там на него уголовное дела за это Мінцифри під час візиту до США представить "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 5012
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30.08.2021 14:47 Ответить
Мля... Инноваторы хреновы. Мінцифри під час візиту до США представить "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 8344

Билла Гейтса удивите своими поделками. Мінцифри під час візиту до США представить "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 45
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30.08.2021 15:43 Ответить
 
 