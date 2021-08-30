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Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В ходе визита в США украинская делегация представит ряд электронных сервисов, в том числе приложение "Дія".
Об этом в Facebook сообщил мининстр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Вылетаем в США в составе официальной делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским. Помимо встреч с топовыми компаниями, будет питчинг (устная или визуальная презентация проекта с целью поиска инвесторов, готовых финансировать в этот проект. - Ред.) Украины самым крупным инвесторам планеты. Дія, Дія City, фонд фондов. Нам есть что показать и предложить", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский 30 августа вылетает в США.
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показать весь комментарий30.08.2021 12:01
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https://elnews.com.ua/uk/shahrayi-oformyly-na-zhinku-kredyt-za-dopomogoyu-diyayak-praczyuye-shema/
Вот конкретный случай.
Но Байден может не так понять.
Ідіоти!
Билла Гейтса удивите своими поделками.