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Мінцифри під час візиту до США представить "Дію", - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінцифри під час візиту до США представить

Під час візиту до США українська делегація представить низку електронних сервісів, зокрема застосунок "Дія".

Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вилітаємо до США у складі офіційної делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Крім зустрічей з топовими компаніями, буде пітчинг (усна або візуальна презентація проєкту з метою пошуку інвесторів, готових фінансувати в цей проєкт. - Ред.) України найбільшим інвесторам планети. Дія, Дія City, фонд фондів. Нам є що показати і запропонувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський 30 серпня вилітає до США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може бути для США стратегічно важливим союзником, - Ванетик

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
мда....
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30.08.2021 12:01
+8
Гугл збанкрутує. Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 4945
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30.08.2021 12:02
+8
Это шутка,что ли? Может ещё в apple украинский смартфон отнесут?🤦
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30.08.2021 12:05
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мда....
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30.08.2021 12:01 Відповісти
Гугл збанкрутує. Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 4945
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30.08.2021 12:02 Відповісти
А Фейсбук останется еще и должен. Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 4365
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30.08.2021 12:05 Відповісти
Ну, ну - поучите отсталых америкосов как весь народ на контроль поставить совершенно легально.
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30.08.2021 12:01 Відповісти
А історію про Людмилу Ж. теж розкажуть?

https://elnews.com.ua/uk/shahrayi-oformyly-na-zhinku-kredyt-za-dopomogoyu-diyayak-praczyuye-shema/
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30.08.2021 12:02 Відповісти
во-во) - уровень зеленского - скоморох на презентации. Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 8209
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30.08.2021 12:03 Відповісти
Я что-то не понял, поясните мне, а что, "Дія" - это коммерческий проект, на этой программе можно деньги зарабатывать? На каком основании будет кто-то инвестировать в это свои кровные деньги?
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30.08.2021 12:03 Відповісти
видимо надо хоть как-то показать "важность" визита. Реклама приложения в телефоне как раз уровень презедента зеленского. Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 652
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30.08.2021 12:07 Відповісти
так ту Дію никак не показать - нужно везти целое министерство с президентом
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30.08.2021 12:05 Відповісти
Это шутка,что ли? Может ещё в apple украинский смартфон отнесут?🤦
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30.08.2021 12:05 Відповісти
Дия сырой продукт. Мошенники уже реально вешают кредиты через нее на обычных граждан, которые там даже не зарегистрированны. Госчиновники и органы морозятся.
Вот конкретный случай.
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30.08.2021 12:08 Відповісти
Да. Научите Майкрософт как надо работать. Токо там над шутками квартала95 смеяться не будут. Там такое не проканает. Будут смотреть как на дурачков.
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30.08.2021 12:09 Відповісти
кроме приложухи в смартфоне вам, писюнистам, за 2 года у власти показать не-че-го, от слова совсем!
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30.08.2021 12:11 Відповісти
Согласен. Даже сняв штаны Бубоче нечего показать.
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30.08.2021 12:12 Відповісти
Можно показать новые виллы Ахметова.
Но Байден может не так понять.
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30.08.2021 12:16 Відповісти
В Голливуде будет питчинг...или в Диснейленде?? Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 8941
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30.08.2021 12:15 Відповісти
Автандыл не захадыл?
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30.08.2021 12:21 Відповісти
Ага. Ще початковий код надайте усім тим "інвесторам", щоб їх спеціалісти "зацінили" круть, впали на коліна та оголосили цих діджиталізаторів богами цифрового Всесвіту!
Ідіоти!
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30.08.2021 13:17 Відповісти
Зеклоун продемонстрирует Илону Маску мастерскую игру на пианино без рук, а также покажет инновационное изобретение Дія, возле которой проект Space X нервно курит в сторонке.
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30.08.2021 13:23 Відповісти
Грёбаный стыд Мінцифри під час візиту до США представить "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 2653
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30.08.2021 14:45 Відповісти
Федоров расскажет американцам как разводить людей, продавая через сайт поддельные препараты для похудения! Мінцифри під час візиту до США представить "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 1886 У него гигантский опыт по этой части. Еще Арахамия того же класса специалист, но ему в США стрёмно лететь - там на него уголовное дела за это Мінцифри під час візиту до США представить "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 5012
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30.08.2021 14:47 Відповісти
Мля... Инноваторы хреновы. Мінцифри під час візиту до США представить "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 8344

Билла Гейтса удивите своими поделками. Мінцифри під час візиту до США представить "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 45
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30.08.2021 15:43 Відповісти
 
 