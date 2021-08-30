1 486 24
Мінцифри під час візиту до США представить "Дію", - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Під час візиту до США українська делегація представить низку електронних сервісів, зокрема застосунок "Дія".
Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вилітаємо до США у складі офіційної делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Крім зустрічей з топовими компаніями, буде пітчинг (усна або візуальна презентація проєкту з метою пошуку інвесторів, готових фінансувати в цей проєкт. - Ред.) України найбільшим інвесторам планети. Дія, Дія City, фонд фондів. Нам є що показати і запропонувати", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський 30 серпня вилітає до США.
Топ коментарі
+9 Стрелок
показати весь коментар30.08.2021 12:01
+8 vitaliymkua
показати весь коментар30.08.2021 12:02
+8 Garry Grant
показати весь коментар30.08.2021 12:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://elnews.com.ua/uk/shahrayi-oformyly-na-zhinku-kredyt-za-dopomogoyu-diyayak-praczyuye-shema/
Вот конкретный случай.
Но Байден может не так понять.
Ідіоти!
Билла Гейтса удивите своими поделками.