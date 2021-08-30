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Легкоатлет Цветов, завоевав серебро, принес Украине 50-ю медаль на Паралимпиаде-2020

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Легкоатлет Цветов, завоевав серебро, принес Украине 50-ю медаль на Паралимпиаде-2020

Легкоатлет Игорь Цветов завоевал серебро Паралимпиады-2020 в беге на дистанции 100 метров в классе T35.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Цветов завоевал серебро в беге на дистанции 100 метров в классе T35. Первое место у представителя Паралимпийского комитета России Дмитрия Сафронова.

Отмечается, что это уже пятидесятая награда украинской сборной на Играх-2020. В активе Украины 12 золотых, 26 серебряных и 12 бронзовых медалей.

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Автор: Богдан Гуньковський
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букет цветов для Игоря ЦВЕТОВА. ! )))) ВІТАЄМО !!!
Легкоатлет Цветов, завоевав серебро, принес Украине 50-ю медаль на Паралимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 9456

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30.08.2021 13:41 Ответить
Та им всем и Героев Украины замало будет если обойдут ПКР.
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30.08.2021 13:51 Ответить
Молодець !!! Наші вітання !!!
Легкоатлет Цвєтов, завоювавши срібло, приніс Україні 50-ту медаль на Паралімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 7431
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30.08.2021 14:30 Ответить
 
 