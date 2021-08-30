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Нападки на Сталина - это часть атаки на прошлое России, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Нападки на Сталина - это часть атаки на прошлое России, - Лавров

Попытки изобразить Иосифа Сталина главным злодеем своего времени являются частью атаки на прошлое России, на итоги Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"(Вы упомянули. - Ред.) Иосифа Сталина, который ... всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны, — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", - сказал министр иностранных дел государства-агрессора.

По его словам, внешняя политика России всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба ответил Лаврову на слова о "приватизации Дня Крещения Руси" Украиной: "Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+28
Нападки на Сталина - это часть атаки на прошлое России, - Лавров - Цензор.НЕТ 4684
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30.08.2021 15:38
+21
Овёс попался прогнившим. Вот и буянит
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30.08.2021 14:56
+21
Нападки на Сталина - это часть атаки на прошлое России, - Лавров - Цензор.НЕТ 5036
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30.08.2021 15:38
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Страница 2 из 2
а нападки на чикатилло это тоже атаки на прошлое московии? ...
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30.08.2021 17:05 Ответить
Российская "дипломатия" пробила очередное дно.
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30.08.2021 17:06 Ответить
Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 868
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30.08.2021 17:07 Ответить
Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 4969
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30.08.2021 17:09 Ответить
По словам Чикатилло,его поведение всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость...
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30.08.2021 17:11 Ответить
он тоже ********
Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 4241
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30.08.2021 17:13 Ответить
ЯКОГО ЛІДЕРА ЗАХИЩАЄ РФ, ТАКА І Є ВОНА САМА!!! ЯКЩО ДЛЯ РОССІЇ СТАЛІН Є ІКОНОЮ СТИЛЯ ЛІДЕРІВ, ТО ЦЕ МАНЬЯЧНА І ГИБЛА ДЕРЖАВА!!!
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30.08.2021 17:21 Ответить
Голодомор организовали и провели инопланетяне ?
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30.08.2021 17:24 Ответить
Рептілоїди!
Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 4015
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30.08.2021 21:29 Ответить
Интересно девки пляшут, сами ж объявили культ личности Сталина, выперли его мумию из Мавзолея, повалили по всему Союзу его бюсты и памятники, а тепер трындят про какие-то "нападки". И кто им (в частности, "коню") доктор? Наверное только коновал.
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30.08.2021 17:30 Ответить
Ах ты ((ука лагерная , прошлое расии вспомнил , да твой Сралин и это прошлое , полное Говнище , убить 30-40 миллионов по разным оценкам , из-за ущербной идеи . Да вы даже Гитлера перещеголяли . Нагадили везде от Финляндии и до Дальнего Востока Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 2430
Лавров ты просто моральный урод
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30.08.2021 17:41 Ответить
Правильно, как можно забирать ПРОШЛОЕ у убийцы, когда настоящее такое же......
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30.08.2021 18:36 Ответить
Лавруша знает что Иосиф Виссарионович не расстреллял министра иностранных дел Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 4670
Все остальные были расстрелляны...
Но все может измениться...
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30.08.2021 19:52 Ответить
Скажу навіть більше . Цей вурдак посадив жінку мініста на 5 років , але "залізна дупа" не тільки продовжувала полірувати дупу вурдолажу , але ця Поліна , коли повернулась з Гулагу в той же місяц (березень), після того як вурдолага забрав до себе Люцефер (сконала тварина) , так ось ця Поліна Жемчужина усе її життя продовжувала захищати вурдалга , кажучи "вИ фсьо врьотє" , типо це мовляв Берія , а Висцарионич він не знав ("бідолага") .

Саме смішне , що Поліну в 1949 посадили , коли Берія сам був в опалі й міністром МГБ був Абакумов . Але після смерті вурдалага саме Берія зробив усе , що жінку "залізної дупи" випустили як умога скоріше . На другий день після похорон вурдалга він це зробив .

Й ще одна рисочка в особистості кремплівских орків ... Зараз вже онук Молотова-Жемчужиної дехто Ніконов (названий в честь дідуся) Вячеславом сьогодні дуже ретельно полирує дупу Недопалка-Хуйла в ЄДРОсії ...
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30.08.2021 21:21 Ответить
Сталин - людоед (как и Гитлер), а сталинская система (советская) - сверхфашистская!!!
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30.08.2021 20:48 Ответить
Йой! Осінь вдарила говорящого буцефала по тімені Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 931 .
Ану негайно забезпечити болєзного клізмою Есмарка, гамівною косовороткою і гігантським заштриком галаперидолу!
Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 2069
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30.08.2021 21:24 Ответить
Яке лайно, таке й минуле підоросії!
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30.08.2021 21:25 Ответить
На злодію шапка горить Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 4919
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30.08.2021 22:00 Ответить
Сталин =Рассея.
Это нельзя забывать никогда и никогда это не поменяется.
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30.08.2021 22:03 Ответить
На правдууу????придурок старый....это про безмозглого лаврушку
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30.08.2021 22:36 Ответить
Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 3944
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30.08.2021 22:40 Ответить
Сталин клон Гитлера, с той только разницей что он оказался в числе победителей во второй мировой войне, а Гитлер в числе проигравших эту войну. Некоторые скажут, что такое сравнение "перебор".. Да нет.. У Гитлера просто не было Сибири , Заполярного круга ( таких территорий от Мордовских лесов до Чукотки) где на этих просторах Сталин замучил десятки миллионы людей в лагерях ( тем более в основном граждан своей же страны), а Гитлер сжигал в печах..Но смерть при этом все равно остается смертью, безвинно погибших от рук двух тиранов. При этом немцы покаялись за преступления своих бывших вождей и их адептов и несут этот крест до сих пор, а в Раше наследники и последователи Сталина правят и творят свое зло и у себя и по всему миру до сих пор и еще умудряются восхвалять их деяния. Одно зло было наказано, а втрое осталось безнаказанным. Недаром один из основоположников партии Гитлера когда то сказал " Историю пишут победители.."
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30.08.2021 23:51 Ответить
Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 3533 Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 3533 Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 3533
Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 5723
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31.08.2021 01:03 Ответить
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