Нападки на Сталина - это часть атаки на прошлое России, - Лавров
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Попытки изобразить Иосифа Сталина главным злодеем своего времени являются частью атаки на прошлое России, на итоги Второй мировой войны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"(Вы упомянули. - Ред.) Иосифа Сталина, который ... всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны, — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", - сказал министр иностранных дел государства-агрессора.
По его словам, внешняя политика России всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость.
Пожалуйста, подождите...
Лавров ты просто моральный урод
Все остальные были расстрелляны...
Но все может измениться...
Саме смішне , що Поліну в 1949 посадили , коли Берія сам був в опалі й міністром МГБ був Абакумов . Але після смерті вурдалага саме Берія зробив усе , що жінку "залізної дупи" випустили як умога скоріше . На другий день після похорон вурдалга він це зробив .
Й ще одна рисочка в особистості кремплівских орків ... Зараз вже онук Молотова-Жемчужиної дехто Ніконов (названий в честь дідуся) Вячеславом сьогодні дуже ретельно полирує дупу Недопалка-Хуйла в ЄДРОсії ...
Ану негайно забезпечити болєзного клізмою Есмарка, гамівною косовороткою і гігантським заштриком галаперидолу!
Это нельзя забывать никогда и никогда это не поменяется.