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Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Спроби зобразити Йосипа Сталіна головним лиходієм свого часу є частиною атаки на минуле Росії, на підсумки Другої світової війни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
"(Ви згадали. - Ред.) Йосипа Сталіна, який ... всіма процесами мав керувати. Я абсолютно згоден з тим, що історію не можна чіпати. До речі, нападки на Сталіна як на головного лиходія, звалювання в одну купу всього, що він зробив у довоєнний час, під час, після війни, - це ж теж частина тієї самої атаки на наше минуле, на підсумки Другої світової війни", - сказав міністр закордонних справ держави-агресора.
За його словами, зовнішня політика Росії завжди спиралася на гідність, правду і справедливість.
Топ коментарі
+28 Роман с камнем
показати весь коментар30.08.2021 15:38
+21 jklpqrs
показати весь коментар30.08.2021 14:56
+21 Роман с камнем
показати весь коментар30.08.2021 15:38
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Будь ласка, зачекайте...
Лавров ты просто моральный урод
Все остальные были расстрелляны...
Но все может измениться...
Саме смішне , що Поліну в 1949 посадили , коли Берія сам був в опалі й міністром МГБ був Абакумов . Але після смерті вурдалага саме Берія зробив усе , що жінку "залізної дупи" випустили як умога скоріше . На другий день після похорон вурдалга він це зробив .
Й ще одна рисочка в особистості кремплівских орків ... Зараз вже онук Молотова-Жемчужиної дехто Ніконов (названий в честь дідуся) Вячеславом сьогодні дуже ретельно полирує дупу Недопалка-Хуйла в ЄДРОсії ...
Ану негайно забезпечити болєзного клізмою Есмарка, гамівною косовороткою і гігантським заштриком галаперидолу!
Это нельзя забывать никогда и никогда это не поменяется.