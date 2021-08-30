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Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров

Спроби зобразити Йосипа Сталіна головним лиходієм свого часу є частиною атаки на минуле Росії, на підсумки Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"(Ви згадали. - Ред.) Йосипа Сталіна, який ... всіма процесами мав керувати. Я абсолютно згоден з тим, що історію не можна чіпати. До речі, нападки на Сталіна як на головного лиходія, звалювання в одну купу всього, що він зробив у довоєнний час, під час, після війни, - це ж теж частина тієї самої атаки на наше минуле, на підсумки Другої світової війни", - сказав міністр закордонних справ держави-агресора.

За його словами, зовнішня політика Росії завжди спиралася на гідність, правду і справедливість.

Читайте: Путін намагається вирішити завдання, яке не вирішив Сталін, - Чубаров про репресії в окупованому Криму

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Нападки на Сталина - это часть атаки на прошлое России, - Лавров - Цензор.НЕТ 4684
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30.08.2021 15:38
+21
Овёс попался прогнившим. Вот и буянит
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30.08.2021 14:56
+21
Нападки на Сталина - это часть атаки на прошлое России, - Лавров - Цензор.НЕТ 5036
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30.08.2021 15:38
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а нападки на чикатилло это тоже атаки на прошлое московии? ...
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30.08.2021 17:05 Відповісти
Российская "дипломатия" пробила очередное дно.
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30.08.2021 17:06 Відповісти
Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 868
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30.08.2021 17:07 Відповісти
Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 4969
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30.08.2021 17:09 Відповісти
По словам Чикатилло,его поведение всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость...
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30.08.2021 17:11 Відповісти
он тоже ********
Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 4241
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30.08.2021 17:13 Відповісти
ЯКОГО ЛІДЕРА ЗАХИЩАЄ РФ, ТАКА І Є ВОНА САМА!!! ЯКЩО ДЛЯ РОССІЇ СТАЛІН Є ІКОНОЮ СТИЛЯ ЛІДЕРІВ, ТО ЦЕ МАНЬЯЧНА І ГИБЛА ДЕРЖАВА!!!
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30.08.2021 17:21 Відповісти
Голодомор организовали и провели инопланетяне ?
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30.08.2021 17:24 Відповісти
Рептілоїди!
Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 4015
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30.08.2021 21:29 Відповісти
Интересно девки пляшут, сами ж объявили культ личности Сталина, выперли его мумию из Мавзолея, повалили по всему Союзу его бюсты и памятники, а тепер трындят про какие-то "нападки". И кто им (в частности, "коню") доктор? Наверное только коновал.
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30.08.2021 17:30 Відповісти
Ах ты ((ука лагерная , прошлое расии вспомнил , да твой Сралин и это прошлое , полное Говнище , убить 30-40 миллионов по разным оценкам , из-за ущербной идеи . Да вы даже Гитлера перещеголяли . Нагадили везде от Финляндии и до Дальнего Востока Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 2430
Лавров ты просто моральный урод
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30.08.2021 17:41 Відповісти
Правильно, как можно забирать ПРОШЛОЕ у убийцы, когда настоящее такое же......
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30.08.2021 18:36 Відповісти
Лавруша знает что Иосиф Виссарионович не расстреллял министра иностранных дел Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 4670
Все остальные были расстрелляны...
Но все может измениться...
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30.08.2021 19:52 Відповісти
Скажу навіть більше . Цей вурдак посадив жінку мініста на 5 років , але "залізна дупа" не тільки продовжувала полірувати дупу вурдолажу , але ця Поліна , коли повернулась з Гулагу в той же місяц (березень), після того як вурдолага забрав до себе Люцефер (сконала тварина) , так ось ця Поліна Жемчужина усе її життя продовжувала захищати вурдалга , кажучи "вИ фсьо врьотє" , типо це мовляв Берія , а Висцарионич він не знав ("бідолага") .

Саме смішне , що Поліну в 1949 посадили , коли Берія сам був в опалі й міністром МГБ був Абакумов . Але після смерті вурдалага саме Берія зробив усе , що жінку "залізної дупи" випустили як умога скоріше . На другий день після похорон вурдалга він це зробив .

Й ще одна рисочка в особистості кремплівских орків ... Зараз вже онук Молотова-Жемчужиної дехто Ніконов (названий в честь дідуся) Вячеславом сьогодні дуже ретельно полирує дупу Недопалка-Хуйла в ЄДРОсії ...
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30.08.2021 21:21 Відповісти
Сталин - людоед (как и Гитлер), а сталинская система (советская) - сверхфашистская!!!
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30.08.2021 20:48 Відповісти
Йой! Осінь вдарила говорящого буцефала по тімені Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 931 .
Ану негайно забезпечити болєзного клізмою Есмарка, гамівною косовороткою і гігантським заштриком галаперидолу!
Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 2069
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30.08.2021 21:24 Відповісти
Яке лайно, таке й минуле підоросії!
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30.08.2021 21:25 Відповісти
На злодію шапка горить Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 4919
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30.08.2021 22:00 Відповісти
Сталин =Рассея.
Это нельзя забывать никогда и никогда это не поменяется.
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30.08.2021 22:03 Відповісти
На правдууу????придурок старый....это про безмозглого лаврушку
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30.08.2021 22:36 Відповісти
Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 3944
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30.08.2021 22:40 Відповісти
Сталин клон Гитлера, с той только разницей что он оказался в числе победителей во второй мировой войне, а Гитлер в числе проигравших эту войну. Некоторые скажут, что такое сравнение "перебор".. Да нет.. У Гитлера просто не было Сибири , Заполярного круга ( таких территорий от Мордовских лесов до Чукотки) где на этих просторах Сталин замучил десятки миллионы людей в лагерях ( тем более в основном граждан своей же страны), а Гитлер сжигал в печах..Но смерть при этом все равно остается смертью, безвинно погибших от рук двух тиранов. При этом немцы покаялись за преступления своих бывших вождей и их адептов и несут этот крест до сих пор, а в Раше наследники и последователи Сталина правят и творят свое зло и у себя и по всему миру до сих пор и еще умудряются восхвалять их деяния. Одно зло было наказано, а втрое осталось безнаказанным. Недаром один из основоположников партии Гитлера когда то сказал " Историю пишут победители.."
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30.08.2021 23:51 Відповісти
Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 3533 Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 3533 Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 3533
Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров - Цензор.НЕТ 5723
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31.08.2021 01:03 Відповісти
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