Турция построила уже 43 километра бетонной стены на границе с Ираном
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Турция построила уже 43 километра бетонной стены на границе с Ираном. Работы проводятся в районе Чалдиран, в провинции Ван на востоке страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СNN Türk.
"Бетонные блоки высотой 3 метра, шириной 2 метра на 80 сантиметров и массой 7 тонн каждый, произведенные на бетонных заводах компаний-подрядчиков. Их укладывают на границе на заранее подготовленную строительной техникой основу", - сообщает телеканал.
На стенах также будут установлены "умные" башни, на которых разместят чувствительное оборудование для выявления нелегалов.
Пока силы безопасности дежурят на границе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, они постоянно патрулируют районы, где происходят незаконные пересечения государственной границы.
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не знаю как после развала СССР,осталось или нет,но вот таджики,свою границу с узбеками,тупо заминировали.
И это в мирное время, когда нет войны между Турцией и Ираном... И не своровано на строительстве стены ничего...
А у нас, во время войны с рашкой, вот такая "стена" на границе... Деньги на строительство стены явно разворованы.
Интересно, Эрдоган так не считает или просто слепой?
Все інше закопування грошей в землю і бетон!
вон на фото выше наш главный кроликовед кошерный правильную идею толкал,
и главное почти дагом
Не верю, что Байден хочет развала экономики союзника.
Наступило время политики интересов. Если Америка не заинтересована в Эрдогане, то в Турции-союзнике точно да.
Китайці підсуєтилися ще в 14 столітті.
Для военных, любая стена - это очень условная преграда. С десяток выстрелов из 120 мм. и нет стены.
Для контрабандистов - лишний геморрой по рытью тоннелей и микроавиации. Правда это потом окупается, т.к. повышаются расценки за "переправить"
Для остановки потока нелегальных эммигрантов ...? Ну не знаю, и дорого и опять же услугами контрабандистов можно воспользоваться. Граница США-Мексика в пример.