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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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Обострением на Донбассе Россия посылает сигнал США, - член ТКГ Иванова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обострением на Донбассе Россия посылает сигнал США, - член ТКГ Иванова

Обострение конфликта на Донбассе связано с визитом в США президента Украины Владимира Зеленского. Новые обстрелы на востоке Украины являются сигналом, который Россия направляет Соединенным Штатам.

Об этом в эфире "Украина 24", об этом заявила участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

"Я так думаю, что действительно посылается сигнал Соединенным Штатам перед встречей нашего президента в США. Россия знает, что при встрече будут обсуждаться вопросы, в том числе и те, которые обсуждаются в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе. Я думаю, что это такие послания именно туда", - отметила Иванова.

По ее словам, из-за обстрелов на Донбассе вряд ли состоится внеочередное заседание ТКГ, даже если украинская делегация будет его инициировать.

"Даже если Украина будет инициировать внеочередные заседания, для того чтобы они состоялись, требуется согласие всех сторон переговоров - ОБСЕ как координатора и Российской Федерации. И я думаю, что на это РФ не согласится, внеочередных заседаний не будет", - объяснила Иванова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска в другой город не обсуждается, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Обострением на Донбассе Россия посылает сигнал США, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 5573
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30.08.2021 17:24
+3
то есть наши погибшие по мнению зеленых есть передатчики посланий от парашки, и отвечать на это не надо...
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30.08.2021 17:25
+3
Розумниця!! Та Росія вже визначила та озвучила свою мету,втюхати Даунбас з особливим статусом в України і від свого не відмовиться !!!)))
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30.08.2021 17:32
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Обострением на Донбассе Россия посылает сигнал США, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 5573
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30.08.2021 17:24 Ответить
то есть наши погибшие по мнению зеленых есть передатчики посланий от парашки, и отвечать на это не надо...
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30.08.2021 17:25 Ответить
Роздуплилась. Обострением на Донбассе Россия посылает сигнал США, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 7627
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30.08.2021 17:26 Ответить
Рашка не сигнал посылает. Рашка собственно США посылает. А в ответ невразумительные мямли.
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30.08.2021 17:26 Ответить
Чергова порція локшини !!! Якщо зебілів локшиною не годувати,то вони вимрут,як мамонти !!!)))
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30.08.2021 17:29 Ответить
Розумниця!! Та Росія вже визначила та озвучила свою мету,втюхати Даунбас з особливим статусом в України і від свого не відмовиться !!!)))
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30.08.2021 17:32 Ответить
Тому Зєля, єрмак, вся їхня ОПа вирішили не реагувати на обстріли.
Це є стосується США, а не України ... 😕
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30.08.2021 17:38 Ответить
Обострением на Донбассе Россия посылает сигнал США, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 5393 Обострением на Донбассе Россия посылает сигнал США, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 2688
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30.08.2021 18:09 Ответить
Это она вам соплежуям посылает сигнал. Что бы вы Родину защищали, а не стрелять нашим войскам запрещали.
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30.08.2021 19:12 Ответить
Жаль, что Байден может этого даже не заметить. А вот Зеля и Ермак, очень всего этого ςςατ. Ведь ВСУ придётся отвечать, а им потом перед Путлером ответ держать.
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30.08.2021 19:29 Ответить
 
 