Загостренням на Донбасі Росія посилає сигнал США, - член ТКГ Іванова

Загострення конфлікту на Донбасі пов'язано з візитом в США президента України Володимира Зеленського. Нові обстріли на сході України є сигналом, який Росія направляє Сполученим Штатам.

Про це в ефірі "Україна 24", заявила учасниця української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

"Я так думаю, що дійсно посилається сигнал Сполученим Штатам перед зустріччю нашого президента у США. Росія знає, що при зустрічі будуть обговорюватися питання, в тому числі й ті, які обговорюються в нормандському форматі й Тристоронній контактній групі. Я думаю, що це такі послання саме туди".

Також вона висловила впевненість, що через обстріли на Донбасі навряд чи відбудеться позачергове засідання ТКГ, навіть якщо українська делегація його ініціюватиме.

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"Навіть якщо Україна ініціюватиме позачергові засідання, для того щоб вони відбулися, потрібна згода всіх сторін переговорів - ОБСЄ як координатора і Російської Федерації. І я думаю, що на це РФ не погодиться, позачергових засідань не буде", - сказала учасниця гуманітарної підгрупи.