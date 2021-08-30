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Загостренням на Донбасі Росія посилає сигнал США, - член ТКГ Іванова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Загостренням на Донбасі Росія посилає сигнал США, - член ТКГ Іванова

Загострення конфлікту на Донбасі пов'язано з візитом в США президента України Володимира Зеленського. Нові обстріли на сході України є сигналом, який Росія направляє Сполученим Штатам.

Про це в ефірі "Україна 24", заявила учасниця української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

"Я так думаю, що дійсно посилається сигнал Сполученим Штатам перед зустріччю нашого президента у США. Росія знає, що при зустрічі будуть обговорюватися питання, в тому числі й ті, які обговорюються в нормандському форматі й Тристоронній контактній групі. Я думаю, що це такі послання саме туди".

Також вона висловила впевненість, що через обстріли на Донбасі навряд чи відбудеться позачергове засідання ТКГ, навіть якщо українська делегація його ініціюватиме.

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"Навіть якщо Україна ініціюватиме позачергові засідання, для того щоб вони відбулися, потрібна згода всіх сторін переговорів - ОБСЄ як координатора і Російської Федерації. І я думаю, що на це РФ не погодиться, позачергових засідань не буде", - сказала учасниця гуманітарної підгрупи.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Обострением на Донбассе Россия посылает сигнал США, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 5573
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30.08.2021 17:24
+3
то есть наши погибшие по мнению зеленых есть передатчики посланий от парашки, и отвечать на это не надо...
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30.08.2021 17:25
+3
Розумниця!! Та Росія вже визначила та озвучила свою мету,втюхати Даунбас з особливим статусом в України і від свого не відмовиться !!!)))
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30.08.2021 17:32
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Обострением на Донбассе Россия посылает сигнал США, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 5573
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30.08.2021 17:24 Відповісти
то есть наши погибшие по мнению зеленых есть передатчики посланий от парашки, и отвечать на это не надо...
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30.08.2021 17:25 Відповісти
Роздуплилась. Обострением на Донбассе Россия посылает сигнал США, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 7627
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30.08.2021 17:26 Відповісти
Рашка не сигнал посылает. Рашка собственно США посылает. А в ответ невразумительные мямли.
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30.08.2021 17:26 Відповісти
Чергова порція локшини !!! Якщо зебілів локшиною не годувати,то вони вимрут,як мамонти !!!)))
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30.08.2021 17:29 Відповісти
Розумниця!! Та Росія вже визначила та озвучила свою мету,втюхати Даунбас з особливим статусом в України і від свого не відмовиться !!!)))
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30.08.2021 17:32 Відповісти
Тому Зєля, єрмак, вся їхня ОПа вирішили не реагувати на обстріли.
Це є стосується США, а не України ... 😕
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30.08.2021 17:38 Відповісти
Обострением на Донбассе Россия посылает сигнал США, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 5393 Обострением на Донбассе Россия посылает сигнал США, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 2688
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30.08.2021 18:09 Відповісти
Это она вам соплежуям посылает сигнал. Что бы вы Родину защищали, а не стрелять нашим войскам запрещали.
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30.08.2021 19:12 Відповісти
Жаль, что Байден может этого даже не заметить. А вот Зеля и Ермак, очень всего этого ςςατ. Ведь ВСУ придётся отвечать, а им потом перед Путлером ответ держать.
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30.08.2021 19:29 Відповісти
 
 