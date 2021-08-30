Разумков на фронті: Ми не мовчатимемо, коли на нас здійснюють атаки

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відвідав район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Відвідав район проведення Операції об’єднаних сил. Ворог продовжує порушувати домовленості та відкриває вогонь по позиціях українських військових і цивільних об’єктах. А кілька днів тому відбувся зухвалий обстріл мирної Авдіївки із забороненого озброєння.

Україна виконує свої зобов’язання та дотримується Мінських домовленостей. Але ми точно не будемо мовчати, коли на нас здійснюються атаки. Адже люди та їхнє здоров’я для нас - найголовніше.

Ми докладаємо зусиль, щоб життя цивільних людей на прифронтових територіях було мирним. Впевнений, українська армія та військово-цивільна адміністрація зроблять все, що від них буде залежати. І Верховна Рада зі свого боку також готова долучитися, щоб саме так і було", - написав Разумков.

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Напомним, 28 августа войска РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы десять украинских военнослужащих.

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