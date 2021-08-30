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обстріл (21114) Донбас (21733) Авдіївка (2054) Разумков Дмитро (1449)

Разумков на фронті: Ми не мовчатимемо, коли на нас здійснюють атаки

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Разумков на фронті: Ми не мовчатимемо, коли на нас здійснюють атаки

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відвідав район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Відвідав район проведення Операції об’єднаних сил. Ворог продовжує порушувати домовленості та відкриває вогонь по позиціях українських військових і цивільних об’єктах. А кілька днів тому відбувся зухвалий обстріл мирної Авдіївки із забороненого озброєння.

Україна виконує свої зобов’язання та дотримується Мінських домовленостей. Але ми точно не будемо мовчати, коли на нас здійснюються атаки. Адже люди та їхнє здоров’я для нас - найголовніше.

Ми докладаємо зусиль, щоб життя цивільних людей на прифронтових територіях було мирним. Впевнений, українська армія та військово-цивільна адміністрація зроблять все, що від них буде залежати. І Верховна Рада зі свого боку також готова долучитися, щоб саме так і було", - написав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ з початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Разумков на фронті: Ми не мовчатимемо, коли на нас здійснюють атаки 01

Напомним, 28 августа войска РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы десять украинских военнослужащих.

Также читайте: Обострением на Донбассе Россия посылает сигнал США, - член ТКГ Иванова

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
УБД вже отримав?
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30.08.2021 18:47
+26
Звіздун!!! Імітація державної діяльності триває !!!)))
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30.08.2021 18:48
+26
Разумков на фронті: Ми не мовчатимемо, коли на нас здійснюють атаки - Цензор.НЕТ 9122
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30.08.2021 18:57
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УБД вже отримав?
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30.08.2021 18:47 Відповісти
він бубочку підсижує
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30.08.2021 18:58 Відповісти
От підступна потвора ,зазіхає на святе !!!)))
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30.08.2021 19:09 Відповісти
Отвечать можно по разному, можно языком как вы а можно из арты как положено.Кстати пора бы уже применять байрактавры по назначению.
А так это мы видим начало избирательной кампании ватноголового.
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30.08.2021 19:14 Відповісти
Люблю , когда так называемые «слуги» жрут друг-друга ! Разумков хоть не такой мерзский , как нарик-имитатор ,пожизненная марионетка 🤢🤡
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30.08.2021 19:19 Відповісти
Ну это если мы забудем, кто был спикером на всех телешоу и пресс-конференциях вместо Зе!
Разумков и Данилюк бубочку вкзде водили и за него говорили!
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30.08.2021 20:13 Відповісти
почему подсиживает? ЗЕбеня шансов выиграть следующие "выборы" имеет очень мало, вот владельцы ЗАО "Украина" готовят следующую креатуру очередного "народного" ***********.
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31.08.2021 08:46 Відповісти
ты тут каким боком? кто эти "мы"?
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30.08.2021 18:47 Відповісти
По слухам, Ахмет спонсирует его
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30.08.2021 18:48 Відповісти
Той самий, що засновник ДНР?
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30.08.2021 18:50 Відповісти
Угу
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30.08.2021 18:50 Відповісти
Вполне возможно. Ахмет финансирует и сепаратиста из Харькова Мишу Добкина а так как Харьков битком набит сторонниками регионалов то шансы стать мэром у него хорошие.Конечно же потом они пустят Харьков по миру и попытаются снова сдать его так же как Ахмет в 2014 сдал Путину Донбасс. Имея одних охранных фирм с десяток с тысячами вооружёнными до зубов мордоворотами Ахметов мог потушить тот кипишь за два часа поотбивав бошки особо ретивым но он и пальцем не шевельнул тогда а даже наоборот будучи на то время депутатом ВР он вместе с толпой бывших регионалов блокировал принятие закона о вводе дополнительных войск для усиления границы и организовывал пикеты по препятствию движению военных колон в сторону границы с РФ. .
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30.08.2021 19:22 Відповісти
Ну, мне кажется Ахметов в 2014 решил сыграть в свою игру, но более опытные игроки из РФ его обыграли. По результату - какие бонусы получил Ринат Леонидович от того, что россияне оккупировали Донбасс?
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30.08.2021 20:17 Відповісти
Навез быдло из ростовской обл, хотел поторговаться с киевом...а получил зеленых человечков...и по сути просрал алчевский завод...
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30.08.2021 21:46 Відповісти
АМК никогда Ахметке не принадлежал.
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31.08.2021 09:02 Відповісти
врядли старый и проверенный агент Кремля будет играть в "свои" игры, вопрос в другом - почему пришедшие в 2014 году "патриоты" ничего с этим Ахметом не сделали, чтобы он хотябы умотал за поребрик !
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30.08.2021 22:35 Відповісти
"хотябы умотал за поребрик"
Всі ті, хто "умоталі", давно вже зрозуміли імпульсивність та надреакційність власного вибору, та зараз кусають лікті, і заздрять Нелі Штепі.
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31.08.2021 00:57 Відповісти
не молчит но и не делает ничего
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30.08.2021 19:05 Відповісти
Ясна річ ,що звіздіти ,це не мішки тягати !!!)))
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30.08.2021 19:10 Відповісти
Звіздун!!! Імітація державної діяльності триває !!!)))
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30.08.2021 18:48 Відповісти
МАБУТЬ НЕ МОВЧАТИМЕ В ОБСЄ ,БУДЕ КРИЧАТЬ РЯТУЙТЕ, ЗАМІСТЬ ДОЗВОЛУ ВСУ РОБИТИ СВОЮ СПРАВУ.
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30.08.2021 18:54 Відповісти
Разумков на фронте: Мы не будем молчать, когда на нас осуществляют атаки - Цензор.НЕТ 2423 У Мін'юст взяли на роботу довічно засуджену за подвійне вбивство, - помічниця нардепа.

За словами помічниці "слуги народу", мова про Катерину Щуку, яка у 2016 році стала першою в Україні засудженою до довічного ув'язнення, яка вийшла заміж.
У Міністерстві юстиції України почала працювати довічно засуджена жінка. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник відомства Денис Малюська, інформує UAINFO.org з посиланням на Фокус.
У коментарі до цієї публікації Яна Баранова, психологиня і помічниця народного депутата від "Слуги народу" Святослава Юраша, написала, що мова про жінку, яку звуть Катерина Щука.
"Від довічниці Каті Щуки, яку Ви взяли на роботу, окрема подяка. Вона дуже натхненна і мотивована бути максимально корисною", - повідомила Баранова, супроводивши свій коментар знімком Катерини Щуки.
Втім, яку саме роботу виконує нова співробітниця Мін'юсту, не повідомлялося.
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У вересні 2020 року Денис Малюська говорив, що в нього була ідея працевлаштовувати засуджених до довічного ув'язнення в call-центр міністерства.
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30.08.2021 18:51 Відповісти
НЕВЖЕ НАТХНЕНЯ ЩУКИ ПЕРЕЙДЕ НА БАРАНОВУ, І ЩЕ ОДНА ДОВІЧНА СПІВРОБТНИЦЯ МІНЮСТУ.МАРАЗМ.
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30.08.2021 18:58 Відповісти
"Мы" - это, собственно, кто ? Можно надеяться , что не депутаты ? Иначе возникают подозрения, что опять обманут!
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30.08.2021 18:51 Відповісти
"... а потом прилетят самолёты и будут всех бамбить!" (С)
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30.08.2021 18:51 Відповісти
ПОХОЖЕ ЇХ БАМБИТЬ, З ПЕРШОГО ДНЯ ПРИ ВЛАДІ.
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30.08.2021 19:01 Відповісти
Ого! У Шойги-багатура аж коряга из лап выпала.
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30.08.2021 18:52 Відповісти
Мы не будем молчать... Мы будем говорить, что надо просто перестать стрелять...
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30.08.2021 18:52 Відповісти
ну ты хоть пЁрни в сторону сепаров.... хоть так им воздух испорть.....
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30.08.2021 18:53 Відповісти
"мьi нє будем молчать...", и ножкой топнул - всех сепаров напугал.
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30.08.2021 18:53 Відповісти
І писульку в ОБСЕ написав ....
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30.08.2021 18:56 Відповісти
Разумков на фронті: Ми не мовчатимемо, коли на нас здійснюють атаки - Цензор.НЕТ 9122
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30.08.2021 18:57 Відповісти
СУПЕР СЛУГИ, АТЬ ДВА .
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30.08.2021 19:03 Відповісти
Шо значить "не будемо мовчати"?..Будемо кричати "гевулт,помогітє"!..Чи без лишніх базарів відповімо тим же?..Якось ясніше Розумкову треба говорити,по українськи,не по гебрейськи...
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30.08.2021 18:57 Відповісти
РОЗУМ БУДЕ ВЕРЕЩАТЬ РЯТУЙТЕ У ВРУ.
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30.08.2021 19:05 Відповісти
Регионал Разумков говорит так, как учил Янукович.
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30.08.2021 22:46 Відповісти
Ну да,только для того чтоб ты не молчало надо было украинцам просто вопить на весь интернет ,что происходят обстрелы,а зекрысу и это не проняло...
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30.08.2021 18:57 Відповісти
Конечно не будете молчать. Вы скажете,что возбудили уголовное дело после очередного обстрела кацапнёй.
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30.08.2021 18:59 Відповісти
Але і верещати марно !! Треба лише виконувати власні Конституційні обов"язки !!!)))
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30.08.2021 19:00 Відповісти
Мы стараемся, чтобы жизнь гражданских людей на прифронтовых территориях была мирной. Уверен, украинская армия и военно-гражданская администрация сделают все от них зависящее. И Верховная Рада со своей стороны также готова присоединиться, чтобы именно так и было", - написал Разумков.Источник: https://censor.net/ru/n3285345-
Що це? Верховна Рада бере всі мисливські і короткі стволи, їде автобусами на лінію зіткнення і починає відстрілбватся? Чи дружно йде у військкомати і підписує контракти? А як щодо Верховного? Його куди? Чи мають інформацію, що зі Штатів він не повернеться? 🤢 Невже ЩюШтати його щаарештують, як спільника Коломойського? 😮🤢
Насправді Разумков починає протиставляти себе Зєлєнскому. Тобто починає піар і самостійну гру. Цікаво, що я пропустив?
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30.08.2021 19:02 Відповісти
у чела зарплата и статус позволяют говорить что угодно, как в ООН или ОБСЕ-пацан таки пришел к успеху
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30.08.2021 19:02 Відповісти
Разумкову надо было на оккупированную территории ехать. Там у "ополченцев" видимо-невидимо мародёрки собралось, как раз для разумовских ломбардов.
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30.08.2021 19:03 Відповісти
Ще один популіст в президенти лізе. То дайте йому СВД - хай повоює
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30.08.2021 19:11 Відповісти
Разумков начал свою неофициальную предбыворную работу по выборам президента.
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30.08.2021 19:15 Відповісти
Крыса с дома - кошки в пляс
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30.08.2021 19:22 Відповісти
"Але ми точно не будемо мовчати, коли на нас здійснюються атаки. Адже люди та їхнє здоров'я для нас - найголовніше".Джерело: https://censor.net/ua/n3285345
А що ж ви позавчора сцикотливо мовчали і бігом не відмінили наказ"...на вогонь-негайна відповідь"?!
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30.08.2021 19:27 Відповісти
А з якого дива спікеру туди їхати, там же "перемир*я". Це вже щось нагадує поїздки високопосадовців в свій час в район Чорнобильської АЕС.
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30.08.2021 19:59 Відповісти
Написал ни о чём .Митяй,ты-никто и звать тебя никак .А Цензор рекламирует этого рыганала Разумков на фронті: Ми не мовчатимемо, коли на нас здійснюють атаки - Цензор.НЕТ 8173
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30.08.2021 20:02 Відповісти
конченное зеленое говно
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30.08.2021 20:21 Відповісти
говнюк
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30.08.2021 20:38 Відповісти
Кому потрібне твоє пустопорожнє пасталакання ?
Іди хлопцям в госпіталі це скажи !
Чому ж мовчали останні дні ?
Людей пробували заспокоїти вчора , що чимось там стрельнули один раз ...
Нема чого говорити, коли не здатен зробити: іди, тлі кажи.
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30.08.2021 20:41 Відповісти
А как же приказ главнокомандующего - не отвечать?
Разумков устроил бунт в войсках, призывая игнорировать Зеленского?
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30.08.2021 20:58 Відповісти
"Слугонародне" кодло вже почало готувати заміну Вовану Півголобородьки ....

Разумков - типу фрондер !

Але ж землю й він голосував продавати - й це єдине , що потрібно знати українцям про Разумкова !
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30.08.2021 21:41 Відповісти
Разумков йще гірший за Вована .

Чому ? Хоча б тому , що Вован може й танцював на корпоративах Єнакієвського імбіцила , але ж він не був в його банді . Він в жодній партії не був .

А Разумков був членом риголювотини и саме тому небеспечен на перших ролях .
Ось й Альоша Гончаренко -- його перевага перед Разумковим , що Альоша не претендує на лідерство .
Й по землі він особисто пійшов проти лінії Порошенка . Тобто проти дерібану землі !

Але стрибки в протилежний кут повністю повині закривати дорого до самої гори .
Той же Тарасик Чорновіл -- нехай й залишається типо "незалежним" (порохо)еспертом .

Зараз в Україні подавна більшість йще помаранчьових виборців . Й обирати президента требо виключно з тих ,хто був цьому таборі з початку й до сьогодення .
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30.08.2021 21:50 Відповісти
Будемо дуже гучно плакатися путєну, щоби перестав???
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30.08.2021 22:32 Відповісти
ермаку-Козырю об этом скажи.
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30.08.2021 22:36 Відповісти
верно.
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31.08.2021 02:19 Відповісти
Янепонел? Барыга Разумков решил зарабатывать на войне, раз не хочет ее прекращать (да, зеленые?) или пойдет пулеметчиком на передовую?
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31.08.2021 07:03 Відповісти
Пока зе-бил на заокеанских гастролях....
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31.08.2021 07:52 Відповісти
Чьорный пастор №2
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31.08.2021 09:03 Відповісти
Одна потвора підсиджує іншу потвору.
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31.08.2021 09:07 Відповісти
да лучше бы вы, суки памперсные уже б молчали и не мешали армии защищать страну.
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31.08.2021 10:10 Відповісти
Из коврово-кабинетного слизнячка лепят отважного мачо в трико на коне с гранатомётом
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02.09.2021 21:34 Відповісти
 
 