Разумков на фронті: Ми не мовчатимемо, коли на нас здійснюють атаки
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відвідав район проведення операції Об'єднаних сил.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Відвідав район проведення Операції об’єднаних сил. Ворог продовжує порушувати домовленості та відкриває вогонь по позиціях українських військових і цивільних об’єктах. А кілька днів тому відбувся зухвалий обстріл мирної Авдіївки із забороненого озброєння.
Україна виконує свої зобов’язання та дотримується Мінських домовленостей. Але ми точно не будемо мовчати, коли на нас здійснюються атаки. Адже люди та їхнє здоров’я для нас - найголовніше.
Ми докладаємо зусиль, щоб життя цивільних людей на прифронтових територіях було мирним. Впевнений, українська армія та військово-цивільна адміністрація зроблять все, що від них буде залежати. І Верховна Рада зі свого боку також готова долучитися, щоб саме так і було", - написав Разумков.
Напомним, 28 августа войска РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы десять украинских военнослужащих.
Будь ласка, зачекайте...
А так это мы видим начало избирательной кампании ватноголового.
Разумков и Данилюк бубочку вкзде водили и за него говорили!
Всі ті, хто "умоталі", давно вже зрозуміли імпульсивність та надреакційність власного вибору, та зараз кусають лікті, і заздрять Нелі Штепі.
За словами помічниці "слуги народу", мова про Катерину Щуку, яка у 2016 році стала першою в Україні засудженою до довічного ув'язнення, яка вийшла заміж.
У Міністерстві юстиції України почала працювати довічно засуджена жінка. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник відомства Денис Малюська, інформує UAINFO.org з посиланням на Фокус.
У коментарі до цієї публікації Яна Баранова, психологиня і помічниця народного депутата від "Слуги народу" Святослава Юраша, написала, що мова про жінку, яку звуть Катерина Щука.
"Від довічниці Каті Щуки, яку Ви взяли на роботу, окрема подяка. Вона дуже натхненна і мотивована бути максимально корисною", - повідомила Баранова, супроводивши свій коментар знімком Катерини Щуки.
Втім, яку саме роботу виконує нова співробітниця Мін'юсту, не повідомлялося.
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У вересні 2020 року Денис Малюська говорив, що в нього була ідея працевлаштовувати засуджених до довічного ув'язнення в call-центр міністерства.
Що це? Верховна Рада бере всі мисливські і короткі стволи, їде автобусами на лінію зіткнення і починає відстрілбватся? Чи дружно йде у військкомати і підписує контракти? А як щодо Верховного? Його куди? Чи мають інформацію, що зі Штатів він не повернеться? 🤢 Невже ЩюШтати його щаарештують, як спільника Коломойського? 😮🤢
Насправді Разумков починає протиставляти себе Зєлєнскому. Тобто починає піар і самостійну гру. Цікаво, що я пропустив?
А що ж ви позавчора сцикотливо мовчали і бігом не відмінили наказ"...на вогонь-негайна відповідь"?!
Іди хлопцям в госпіталі це скажи !
Чому ж мовчали останні дні ?
Людей пробували заспокоїти вчора , що чимось там стрельнули один раз ...
Нема чого говорити, коли не здатен зробити: іди, тлі кажи.
Разумков устроил бунт в войсках, призывая игнорировать Зеленского?
Разумков - типу фрондер !
Але ж землю й він голосував продавати - й це єдине , що потрібно знати українцям про Разумкова !
Чому ? Хоча б тому , що Вован може й танцював на корпоративах Єнакієвського імбіцила , але ж він не був в його банді . Він в жодній партії не був .
А Разумков був членом риголювотини и саме тому небеспечен на перших ролях .
Ось й Альоша Гончаренко -- його перевага перед Разумковим , що Альоша не претендує на лідерство .
Й по землі він особисто пійшов проти лінії Порошенка . Тобто проти дерібану землі !
Але стрибки в протилежний кут повністю повині закривати дорого до самої гори .
Той же Тарасик Чорновіл -- нехай й залишається типо "незалежним" (порохо)еспертом .
Зараз в Україні подавна більшість йще помаранчьових виборців . Й обирати президента требо виключно з тих ,хто був цьому таборі з початку й до сьогодення .