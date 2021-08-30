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Мошенники звонят руководителям предприятий от имени замглавы Госэкоинспекции и требуют взятки, - Малеваный

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мошенники звонят руководителям предприятий от имени замглавы Госэкоинспекции и требуют взятки, - Малеваный

Председатель государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный сообщает о мошенничестве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу чиновника.

"В последнее время руководители субъектов хозяйствования начали получать телефонные звонки от неустановленных лиц. Мошенники представляются именем моего заместителя и по, якобы, моему поручению требуют неправомерную выгоду из-за нарушений экологического законодательства, угрожают. Если вы получили звонок такого характера - не реагируйте, это мошенничество. В свою очередь уже подготовил заявление в киберполицию для дальнейшего расследования дела", - уведомил Малеваный.

Он также указал один из номеров, с которых звонят: +380 95 314 64 97.

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Мошенники звонят руководителям предприятий от имени замглавы Госэкоинспекции и требуют взятки, - Малеваный 01

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Замглавы Госэкоинспекции звонит и требует взятки, а если спалят - отмазка уже есть - это звонили мошенники от его имени.
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30.08.2021 17:50
+4
Йому самому вже звонити влом?
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30.08.2021 17:45
+4
Надо ему в суд обратиться и добиваться возмещения недополученной прибыли.
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30.08.2021 17:49
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короче.. дело малюют..
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30.08.2021 17:36 Ответить
...і знову запрацювали "кол-центри" Нацбанку. Цікаво, хто їх кришує - фсбу чи мєнти?
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31.08.2021 06:45 Ответить
Давать чи не давати - от у чому питання!
Гамлетенко, директор підприємства.
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30.08.2021 17:38 Ответить
это не мошенники, это набу провоцирует
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30.08.2021 17:39 Ответить
Мошенники получат свои взятки, поскольку руководители предприятий берут огромные взятки, и хотят и дальше продолжать.
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30.08.2021 17:42 Ответить
Йому самому вже звонити влом?
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30.08.2021 17:45 Ответить
ну вот и молодец - теперь хоть будут знать куда надо правильно нести (и телефон бы надо было правильный указать ))))...а не каким-то там мошенникам (сволочи! на чужую территорию влезли!!))))
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30.08.2021 17:45 Ответить
конкуренты цену сбивают, демпингуют черти
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30.08.2021 17:47 Ответить
Мошенники звонят руководителям предприятий от имени замглавы Госэкоинспекции и требуют взятки, - Малеваный - Цензор.НЕТ 321№19
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30.08.2021 17:53 Ответить
Надо ему в суд обратиться и добиваться возмещения недополученной прибыли.
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30.08.2021 17:49 Ответить
Замглавы Госэкоинспекции звонит и требует взятки, а если спалят - отмазка уже есть - это звонили мошенники от его имени.
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30.08.2021 17:50 Ответить
позвони мне кто то с такими запросами...хотя я пенсионер.. обычно редко бывало кто звонил...посылал сразу на ху..... а вообще настроил смартфон по ютюб блогерам их подсказки .заблокировал рекламу. спам .и другие номера непонятные . полезная инфа у них у блогеров...советую ютуб просаматривать их блоги обучения как избавиться от всякого гавна и муслора пожирающего заряд и шпионские программы . в общем теперь ничего лишнего....))
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30.08.2021 18:51 Ответить
Госэкоинспекция поставила за 30 лет это дело так, что никто обиженным не останется.
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30.08.2021 19:24 Ответить
Мошенники звонят мошенникам.
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30.08.2021 19:24 Ответить
Шахраї з зеленої команди...
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30.08.2021 19:40 Ответить
А руководители предприятий дети малые. Сразу же испугаются. Какой дебильный бред. Если кто туда и заносит то с глазу на глаз и из рук в руки. Какие нахрен звонки.
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30.08.2021 20:01 Ответить
Та да, а ещё эти "мошенники" приходят в каждом порту Украины на суда и требуют взятки,причём они заходят на борт вместе с портовыми влястями, при оформлении захода,с официальными документами, это может подтвердить каждый моряк, когда либо заходивший в любой порт Украины. УХ тыж, какие мошенники продвинутые!
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30.08.2021 20:13 Ответить
чмо с фамилией Малёваный не берёт взятки? не смешите, да оно за счет взяток живёт
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30.08.2021 20:24 Ответить
Мода пошла,чуть что это " мошенники"
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30.08.2021 21:59 Ответить
самозванцы.
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31.08.2021 02:08 Ответить
 
 