Шахраї телефонують керівникам підприємств від імені заступника голови Держекоінспекції та вимагають хабарі, - Мальований

Голова державної екологічної інспекції України Андрій Мальований повідомляє про шахрайство.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку чиновника.

"Останнім часом керівники суб’єктів господарювання почали отримувати телефонні дзвінки від невстановлених осіб. Шахраї представляються ім'ям мого заступника та за, ніби-то, моїм дорученням вимагають неправомірну вигоду щодо порушень екологічного законодавства, погрожують. Якщо ви отримали дзвінок такого характеру – не реагуйте, це шахрайство. В свою чергу вже підготував заяву до кіберполіції для подальшого розслідування справи", - повідомив Мальований.

Він також вказав один з номерів, з яких телефонують: +380 95 314 64 97.

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