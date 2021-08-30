Шахраї телефонують керівникам підприємств від імені заступника голови Держекоінспекції та вимагають хабарі, - Мальований
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Голова державної екологічної інспекції України Андрій Мальований повідомляє про шахрайство.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку чиновника.
"Останнім часом керівники суб’єктів господарювання почали отримувати телефонні дзвінки від невстановлених осіб. Шахраї представляються ім'ям мого заступника та за, ніби-то, моїм дорученням вимагають неправомірну вигоду щодо порушень екологічного законодавства, погрожують. Якщо ви отримали дзвінок такого характеру – не реагуйте, це шахрайство. В свою чергу вже підготував заяву до кіберполіції для подальшого розслідування справи", - повідомив Мальований.
Він також вказав один з номерів, з яких телефонують: +380 95 314 64 97.
Топ коментарі
+5 Роман Петров 34ac3a86
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+4 Cтарий Кінь
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+4 Alex Lodje
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Гамлетенко, директор підприємства.