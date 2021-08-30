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хабар (3992) Держекоінспекція (125) шахрайство (672) Мальований (22)

Шахраї телефонують керівникам підприємств від імені заступника голови Держекоінспекції та вимагають хабарі, - Мальований

Новини Цензор.НЕТ Події

Шахраї телефонують керівникам підприємств від імені заступника голови Держекоінспекції та вимагають хабарі, - Мальований

Голова державної екологічної інспекції України Андрій Мальований повідомляє про шахрайство.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку чиновника.

"Останнім часом керівники суб’єктів господарювання почали отримувати телефонні дзвінки від невстановлених осіб. Шахраї представляються ім'ям мого заступника та за, ніби-то, моїм дорученням вимагають неправомірну вигоду щодо порушень екологічного законодавства, погрожують. Якщо ви отримали дзвінок такого характеру – не реагуйте, це шахрайство. В свою чергу вже підготував заяву до кіберполіції для подальшого розслідування справи", - повідомив Мальований.

Він також вказав один з номерів, з яких телефонують: +380 95 314 64 97.

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Шахраї телефонують керівникам підприємств від імені заступника голови Держекоінспекції та вимагають хабарі, - Мальований 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Замглавы Госэкоинспекции звонит и требует взятки, а если спалят - отмазка уже есть - это звонили мошенники от его имени.
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30.08.2021 17:50
+4
Йому самому вже звонити влом?
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30.08.2021 17:45
+4
Надо ему в суд обратиться и добиваться возмещения недополученной прибыли.
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30.08.2021 17:49
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короче.. дело малюют..
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30.08.2021 17:36 Відповісти
...і знову запрацювали "кол-центри" Нацбанку. Цікаво, хто їх кришує - фсбу чи мєнти?
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31.08.2021 06:45 Відповісти
Давать чи не давати - от у чому питання!
Гамлетенко, директор підприємства.
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30.08.2021 17:38 Відповісти
это не мошенники, это набу провоцирует
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30.08.2021 17:39 Відповісти
Мошенники получат свои взятки, поскольку руководители предприятий берут огромные взятки, и хотят и дальше продолжать.
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30.08.2021 17:42 Відповісти
Йому самому вже звонити влом?
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30.08.2021 17:45 Відповісти
ну вот и молодец - теперь хоть будут знать куда надо правильно нести (и телефон бы надо было правильный указать ))))...а не каким-то там мошенникам (сволочи! на чужую территорию влезли!!))))
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30.08.2021 17:45 Відповісти
конкуренты цену сбивают, демпингуют черти
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30.08.2021 17:47 Відповісти
Мошенники звонят руководителям предприятий от имени замглавы Госэкоинспекции и требуют взятки, - Малеваный - Цензор.НЕТ 321№19
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30.08.2021 17:53 Відповісти
Надо ему в суд обратиться и добиваться возмещения недополученной прибыли.
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30.08.2021 17:49 Відповісти
Замглавы Госэкоинспекции звонит и требует взятки, а если спалят - отмазка уже есть - это звонили мошенники от его имени.
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30.08.2021 17:50 Відповісти
позвони мне кто то с такими запросами...хотя я пенсионер.. обычно редко бывало кто звонил...посылал сразу на ху..... а вообще настроил смартфон по ютюб блогерам их подсказки .заблокировал рекламу. спам .и другие номера непонятные . полезная инфа у них у блогеров...советую ютуб просаматривать их блоги обучения как избавиться от всякого гавна и муслора пожирающего заряд и шпионские программы . в общем теперь ничего лишнего....))
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30.08.2021 18:51 Відповісти
Госэкоинспекция поставила за 30 лет это дело так, что никто обиженным не останется.
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30.08.2021 19:24 Відповісти
Мошенники звонят мошенникам.
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30.08.2021 19:24 Відповісти
Шахраї з зеленої команди...
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30.08.2021 19:40 Відповісти
А руководители предприятий дети малые. Сразу же испугаются. Какой дебильный бред. Если кто туда и заносит то с глазу на глаз и из рук в руки. Какие нахрен звонки.
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30.08.2021 20:01 Відповісти
Та да, а ещё эти "мошенники" приходят в каждом порту Украины на суда и требуют взятки,причём они заходят на борт вместе с портовыми влястями, при оформлении захода,с официальными документами, это может подтвердить каждый моряк, когда либо заходивший в любой порт Украины. УХ тыж, какие мошенники продвинутые!
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30.08.2021 20:13 Відповісти
чмо с фамилией Малёваный не берёт взятки? не смешите, да оно за счет взяток живёт
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30.08.2021 20:24 Відповісти
Мода пошла,чуть что это " мошенники"
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30.08.2021 21:59 Відповісти
самозванцы.
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31.08.2021 02:08 Відповісти
 
 