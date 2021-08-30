Угля на складах - вдвое меньше, чем должно быть, - Укрэнерго
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На складах ТЭС находится в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть на 30 августа. Ситуация остается критической.
Об этом сказано в обзоре работы энергосистемы 25 - 29 августа 2021 года от "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС, несмотря на уменьшение их производства, не меняется и остается критической. По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс тонн угля, что на 4% меньше, чем утром 25 августа (750 тыс тонн). В частности, запасы газового угля по сравнению с 25 августа снизились на 4,2% до 480 тыс тонн, а объемы антрацитового угля - на 3,6% до 240 тыс тонн", - говорится в обзоре.
Согласно графику накопления топлива, утвержденному Минэнерго, на складах ТЭС к 30 августа должно быть в 2,2 раза больше угля.
Газового угля накоплено в 2,4 раза меньше, чем запланировано, антрацитового - в 1,7 раза.
Из-за отсутствия топлива не могут работать 18 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ мощностью 7 ГВт, - отметили в "Укрэнерго".
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Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол и дом.
Контракт с Польшей 320тыс тонн
Т.е. еще 9 таких контрактов надо
Люди сами обогреют свои квартиры.
100+ лет прошло, ничего не изменилось: так и живем от кризиса к кризису, ибо папуасы не восприимчивы к новым технологиям.
Сейчас прямо по его же телекАналу Украина24 плачут что металлолом вывозят из Украины в Турцию и Молдову. А металлургам Украины (читаем Ахметову и Пинчуку) не достается металлолом для плавки металлопроката. Дать нормальную цену им не хочется, но кабмин им оказывается должен помочь. И закрыть импорт металлолома из Украины.