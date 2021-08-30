Вугілля на складах - удвічі менше, ніж повинно бути, - Укренерго
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На складах ТЕС нині в 2,2 раза менше вугілля, ніж повинно бути на 30 серпня. Ситуація залишається критичною.
Про це сказано в огляді роботи енергосистеми 25 - 29 серпня 2021 року від "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС, незважаючи на зменшення їх виробництва, не змінюється і залишається критичною. Станом на ранок 30 серпня на складах ТЕС зберігається 720 тис. тонн вугілля, що на 4% менше, ніж вранці 25 серпня (750 тис.тонн). зокрема, запаси газового вугілля порівняно з 25 серпня знизилися на 4,2% до 480 тис. тонн, а обсяги антрацитового вугілля - на 3,6% до 240 тис. тонн", - йдеться в огляді.
Згідно з графіком накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС до 30 серпня має бути в 2,2 раза більше вугілля.
Газового вугілля накопичено в 2,4 раза менше, ніж заплановано, антрацитового - в 1,7 раза.
Через відсутність палива не можуть працювати 18 блоків і 1 корпус ТЕС і ТЕЦ потужністю 7 ГВт, - зазначили в "Укренерго".
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Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол и дом.
Контракт с Польшей 320тыс тонн
Т.е. еще 9 таких контрактов надо
Люди сами обогреют свои квартиры.
100+ лет прошло, ничего не изменилось: так и живем от кризиса к кризису, ибо папуасы не восприимчивы к новым технологиям.
Сейчас прямо по его же телекАналу Украина24 плачут что металлолом вывозят из Украины в Турцию и Молдову. А металлургам Украины (читаем Ахметову и Пинчуку) не достается металлолом для плавки металлопроката. Дать нормальную цену им не хочется, но кабмин им оказывается должен помочь. И закрыть импорт металлолома из Украины.