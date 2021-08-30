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Вугілля на складах - удвічі менше, ніж повинно бути, - Укренерго

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вугілля на складах - удвічі менше, ніж повинно бути, - Укренерго

На складах ТЕС нині в 2,2 раза менше вугілля, ніж повинно бути на 30 серпня. Ситуація залишається критичною.

Про це сказано в огляді роботи енергосистеми 25 - 29 серпня 2021 року від "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС, незважаючи на зменшення їх виробництва, не змінюється і залишається критичною. Станом на ранок 30 серпня на складах ТЕС зберігається 720 тис. тонн вугілля, що на 4% менше, ніж вранці 25 серпня (750 тис.тонн). зокрема, запаси газового вугілля порівняно з 25 серпня знизилися на 4,2% до 480 тис. тонн, а обсяги антрацитового вугілля - на 3,6% до 240 тис. тонн", - йдеться в огляді.

Згідно з графіком накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС до 30 серпня має бути в 2,2 раза більше вугілля.

Газового вугілля накопичено в 2,4 раза менше, ніж заплановано, антрацитового - в 1,7 раза.

Також читайте: Україні для проходження зими необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн вугілля, - Галущенко

Через відсутність палива не можуть працювати 18 блоків і 1 корпус ТЕС і ТЕЦ потужністю 7 ГВт, - зазначили в "Укренерго".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
зато потом вовка-шмаркля снимет видосик как лично встречает эшелоны с углем из рашки... для спасения зебилов))
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30.08.2021 19:24
+7
***
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол и дом.
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30.08.2021 19:00
+6
ни в коем разе не запускать на полную мощность аэс!!! ахметову нужны деньги
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30.08.2021 19:08
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***
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол и дом.
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30.08.2021 19:00 Відповісти
Это Порошенко виноват.😧
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30.08.2021 19:01 Відповісти
100%
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30.08.2021 19:06 Відповісти
1000%
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30.08.2021 19:18 Відповісти
зато потом вовка-шмаркля снимет видосик как лично встречает эшелоны с углем из рашки... для спасения зебилов))
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30.08.2021 19:24 Відповісти
В 2020 г. СЭС и ВЭС выработали 10,4 млрд кВт*час . Удельный расход топлива на украинских ТЭС 0,4 кг у.т./ кВт*час .Количество сэкономленного СЭС и ВЭС условного топлива 10,4 *0,4 * 1 000 000 000 / 1000 *1 000 000 =4,16 млн т.у.т. Количество сэкономленного каменного угля 4,16/0,9 =4,6 млн тонн. Найдём стоимость этого угля СУ. В 2018 г. Украина покупала уголь РФ по $ 104 за тонну и уголь США по $ 174 за тонну. Если уголь российский СУ=4,6 *104= 478,4 млн долл Если уголь американский СУ=4,6 *174= 800,4 млн долл .
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30.08.2021 19:06 Відповісти
ни в коем разе не запускать на полную мощность аэс!!! ахметову нужны деньги
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30.08.2021 19:08 Відповісти
А сколько сейчас энергоблоков АЭС в резерве? ходят слухи, что все энергоблоки в работе, резерва нет.
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30.08.2021 19:26 Відповісти
Не в резерве, а в ремонтах. 2 в среднем и один в капитальном. Резерв мощности .из учёта блока на КР до 4 ГВт.
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30.08.2021 20:16 Відповісти
тоесть ремонт и перезарядка не нужны? или нужны зимой?
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30.08.2021 21:52 Відповісти
Я же написал, что 3 блока на ремонтах. До этого были ещё 2. А перезагрузка зависит не от сезона, а от выработки имеющегося топлива. Тут уж как повезет. Но то, что смогут запустить все 15 блоков одновременно не верю. Может на очень короткий период в несколько недель. Очень давно такого не было.
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30.08.2021 21:57 Відповісти
так это и невозможно. каждый год каждый энергоблок проходит планово-предупредительный ремонт. блоков больше 12, ремонт может идти больше месяца. естественно по 2-3-4 блока каждый месяц в ремонте. Блоков в резерве на данный момент нет.
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30.08.2021 22:48 Відповісти
Блоков нет, но некоторые используются не на полную мощность. Порядка 3 ГВт можно нарастить оперативно в течении суток. А плановые ремонты стараются подгадать на летний сезон. Но проблема в том, что блоки старые и межремонтные циклы сокращаются. Плюс постепенно заканчиваются 30 летние нормативные сроки службы. И тогда начинаем имя продление, а это процедура на 10:12 месяцев. Но первая волна продления позади, первая проблема в конце 2023-го. При чем это будет уже окончание продлённого периода, соответственно, будут новые программы продления с неизвестным сроком.
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30.08.2021 23:52 Відповісти
Всраться можно,энергетики.Ремонты не делают "как повезет".Их планируют на 4 года и на текущий год.Последние 2 года планируют с переходом на зиму. Раньше за такое выгоняли.
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31.08.2021 07:47 Відповісти
Ну вы то энергетик, а вот с банальным пониманием прочитанного проблемы. Может потому и в полужепии отрасль? Где у меня написано про как повезет по отношению к ремонтам? Как повезет, описывалась ситуация с выработкой топлива. Как случилось в прошлом году, в результате недозагрузки мощностей весной летом, блоки остановились осенью-зимой.
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31.08.2021 15:04 Відповісти
Все немного не так.Прочитаное я понимаю.Вы просто не знаете некоторых вещей.Загрузки реакторов компонуются на определенный цикл,исходя из наличия топлива разной степени выгорания и планируемого графика нагрузок.Кампанию можно сделать очень короткой и длинной.Так вот в 20 году блоки вставали именно так,как было запланировано в 2019. Выводы делайте сами.
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31.08.2021 21:35 Відповісти
Я с вами не спорю. Словосочетание "как повезет" как раз и отражает далеко не 💯% вероятность предполагаемого события. Упала нагрузка на блоки в 20-м и никто этого не мог предвидеть в 19-м, хотя составляли много графиков, табличек, расчетных балансов и т.д. и т.п.
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31.08.2021 21:53 Відповісти
Вы меня ставите в тупик.Хорошо,выражусь попроще.ТО,ЧТО ПРОИСХОДИЛО С ПРОСТОЯМИ БЛОКОВ АЭС В 2020 ГОДУ БЫЛО ЗАПЛАНИРОВАНО В 2019 ГОДУ И В ТОЧНОСТИ ВЫПОЛНЕНО!ТАК ПОНЯТНО?Ради бога не отвечайте!
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01.09.2021 06:14 Відповісти
Ага, кому-то нужно было продавить уголь из ОРДЛО через паРашку, вот и все "проблемы"!
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30.08.2021 19:17 Відповісти
Украине необходимо импортировать приблизительно 3,5 млн тонн энергетического угля на протяжении предстоящего отопительного сезона, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Контракт с Польшей 320тыс тонн
Т.е. еще 9 таких контрактов надо
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30.08.2021 19:18 Відповісти
В ОРДЛО закрыты почти все шахты,разграблены и затоплены...недавно машинистка подъема шахты "Известия" вбросила видео...все...концерт окончен шахта закрыта...,каже Денис Казанский... Вугілля на складах - удвічі менше, ніж повинно бути, - Укренерго - Цензор.НЕТ 9323
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30.08.2021 19:22 Відповісти
" не смотря на уменьшение производства " "ситуация не меняется" ,а складские запасы уменьшаются.... Эзоповым языком предупреждают просвещенный народ, что без австралийского ,американского или другого чужестранного уголька нам не обойтись, а потому цены на свет и тепло неизбежно подымут. Своим шахтерам платить нечем .но вы держитесь!
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30.08.2021 19:22 Відповісти
Ничего удивительного. Менеджеры частных компаний считают уголь, который лежит на скаладах пассивом, и предпочитают не накапливать пассив, а использовать деньги в активах, деньги должны круттиться, а не лежать мертвым грузом на складе угля. Вот и весь .уй до копейки.
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30.08.2021 19:24 Відповісти
ОТ ЪЕ БИ ТЕСЬ от граждан с ваши проклятым центральным отоплением !
Люди сами обогреют свои квартиры.
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30.08.2021 19:25 Відповісти
Чем ?
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30.08.2021 19:40 Відповісти
УМОМ))) Вугілля на складах - удвічі менше, ніж повинно бути, - Укренерго - Цензор.НЕТ 7064
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30.08.2021 19:41 Відповісти
Очень хорошо горит разная пластиковая тара.
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30.08.2021 20:18 Відповісти
Это вообще не серьёзно . Как можно заменить уголь на электростанциях пластиковой тарой , какое колличество её потребуется ? Даже частный дом отапливать не получтся . А речь тут шла об индивидуальном отоплении квартир , вместо центализованного . К тому же это экологическое преступление .
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30.08.2021 22:06 Відповісти
Так а чем индивидуальщикам топить? Газ им впаяют по 20 будут кричать про геноцид, Электричество без подготовки не справится. А так буржуечки поставят и топи себе высокоэнергетическими углеводородами. А в мусоре их полно. Заведут себе сарайчики, за лето насобирают тонну и вуаля.
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30.08.2021 22:17 Відповісти
Так и я о том же . Цены на газ и электроэнергию такие , что за один отопительный сезон на 5 лет в долги влезут . Только централизованное . Никаких бутылок на буржуйку не хватит , никто никогда на такие действия рарешения не даст . Это абсурд , отравят себя , соседей и всех в округе .
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30.08.2021 22:26 Відповісти
В частном секторе зимой весьма специфические запахи.
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30.08.2021 22:28 Відповісти
Можно сжечь накопившийся мусор , но перейти полностью на отопление этим мусором нереально .
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30.08.2021 22:49 Відповісти
Почему нереально? Вы недооцениваете потенциал ресурсов свалок. Миллионы тонн свалочного продукта гниёт. Процентов 50 из них горючие. Небольшая ТЭЦ для города на пару сотен тыс жителей будет достаточно тонн 90 в час. А город генерирует ежедневно около 1000 т, на свалке несколько миллионов тонн ресурса.
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31.08.2021 00:00 Відповісти
А что касается электростанций, то строят мусТЭСы и достаточно активно. Чутка газа для розжига и горит отлично. А сырье прямо с мусорок после сортировки и сушки. Менее калорийное, чем уголь, но более, чем дрова. А экология дело второе. Зато сырья лет на 30 активной работы по любом крупном городе.
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30.08.2021 22:27 Відповісти
"В апреле 1920 г. проходил I Всероссийский учредительный съезд горнорабочих, где В. Ленин произнес знаменитую фразу: «Уголь - это настоящий хлеб промышленности». " (c)
100+ лет прошло, ничего не изменилось: так и живем от кризиса к кризису, ибо папуасы не восприимчивы к новым технологиям.
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30.08.2021 19:33 Відповісти
Самая трудоемкая,энергозатратная и неэфективная отрасль,это есть уголная промышленность...Маргарэт Тэтчер когда то решила эту проблему раз и навсегда...
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30.08.2021 19:39 Відповісти
Да , но у Англии есть откуда привезти уголь дешевле собственной добычи. А хоронить угольную промышленность рановато. Достаточно посмотреть динамику мирового производства и ведущий состав стран.
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30.08.2021 19:54 Відповісти
Осенью снова побегут к кацапам электричество просить.
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30.08.2021 19:41 Відповісти
Левада-Центр на Мацковии провел опрос недавно,64 % РАБссинцев не могут купить себе элементарных продуктов чтобы выжить...Денег нет,но вы держитесь....,ЛЕВАДУ и телеканал Дождь Мавзолейные болваны признали иностранными агентами Вугілля на складах - удвічі менше, ніж повинно бути, - Укренерго - Цензор.НЕТ 917Кругом одни враги РАБссии и Бандеровцы и правосеки... Вугілля на складах - удвічі менше, ніж повинно бути, - Укренерго - Цензор.НЕТ 917
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30.08.2021 19:44 Відповісти
Вот самое интересное что угля критически мало, но вот только наступит 15 октября и не смотря на то что на улице будет ориентировочно 15 градусов тепла днем и 10 ночью отопление врубят на полную катушку. И половину осени как уже который год подряд будем открывать окна и отапливать улицу ибо иначе задохнешься от жары дома. Вот такой вот парадокс.
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30.08.2021 19:48 Відповісти
Вам хорошо. У нас если к 7 ноября неплохой старт.
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30.08.2021 20:20 Відповісти
Хорошо ли. Да как сказать. Я бы не отказался чтобы включали в средине ноября. Ибо в квартире достаточно комфортно. Достаточно раз или два в неделю на пару часов кондиционер врубить на обогрев, чтобы подсушить воздух что с улицы заходит. Да и то если на улице сыро. Ибо когда отопление при таких раскладах включают то в квартире даже с открытыми в режиме проветривания окнами температура выше 26 градусов в квартире. Не будешь же осенью держать окна нараспашку открытыми как летом. За финансовую сторону вопроса вообще промолчу. Платишь непонятно за свои мучения.
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30.08.2021 21:12 Відповісти
Для этого есть осмд и регулирование на входе в дом.
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30.08.2021 21:20 Відповісти
А вот тут не так все просто. Теплосети просят (на сколько настоятельно не знаю, но полностью перекрыть не получается у председателя) не перекрывать отопление это якобы разбалансирует сети. И полностью не перекрывают на доме. Так что в любом случае топят.
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30.08.2021 21:33 Відповісти
Так днём они не топят, а ночь чутка нужно, что бы не снижать температуру в квартире кардинально. Для меня это не комфортно. Пусть лучше заплачу несколько сотен гривен, чем буду мерзнуть за компьютером.
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30.08.2021 21:54 Відповісти
Кто не топит днем? У нас центральное отопление круглосуточно топит с момента включения. Я уже честно говоря и не помню, когда последний раз в межсезонье мы страдали от недостатка тепла. Уже лет пять наверное, если не больше у меня межсезонье ассоциируется с жарой в квартире. Хоть кондиционер на охлаждение включай. Хотя это конечно же абсурдно. Тем не менее в межсезонье крайне дискомфортно от жары, учитывая что и я и супруга гипертоники.
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30.08.2021 21:59 Відповісти
Видимо, у вас новый район. У нас старая подвальная котельная на 3-4 дома, если дневная температура более 10 градусов, отключаются, на ночь чуть тепленькие батареи. Но и счета потом умеренные. В ноябре переедем в другой дом, там уже от ТЭЦ, сравню.
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30.08.2021 22:12 Відповісти
Какой там новый район. Наш дом к примеру был сдан в эксплуатацию в 95-м году прошлого века. Кстати вон уже объявление вывесили что будут заполнять отопительную систему 6 сентября и тестировать просят чтобы закончили работы, у кого батареи во время ремонта были сняты. Т.е. уже подготовка к запуску идет.
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30.08.2021 22:16 Відповісти
Так она везде идёт. У нас сталинский ампир, 1956 года. Правда стены толстые.
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30.08.2021 22:22 Відповісти
У нас блочный дом. Но из пенобетона. Так что вроде теплый. Во всяком случае за десять лет что живем в этой квартире вроде никогда не мерзли. Среднегодовая температура 24-26 градусов тепла. Вугілля на складах - удвічі менше, ніж повинно бути, - Укренерго - Цензор.НЕТ 3207
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30.08.2021 22:25 Відповісти
Единая энергетическая система в дохлом ССРе была закольцована таким образом,что все 15 республдик сраных советов были зависимы друг от друга на все 100 %...,Украина постепенно уходит от этого дерьма...к 2023 году реконструкция энергосистемы Украины будет завершена... Вугілля на складах - удвічі менше, ніж повинно бути, - Укренерго - Цензор.НЕТ 4360
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30.08.2021 19:50 Відповісти
Первый мороз в Украине по прогнозам синоптиков ожидается 8 января...минус 9 градусов...Глобальное потепление Чуваки... Вугілля на складах - удвічі менше, ніж повинно бути, - Укренерго - Цензор.НЕТ 6093Это вам не Сибирь и не Оймякон...
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30.08.2021 19:53 Відповісти
Выкиньте эти прогнозы. При достоверности 10% это чуть реалистичней гадания на картах.
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30.08.2021 20:21 Відповісти
2 года назад зима была теплой....первый мороз был 11 января минус 6 кажись......Небесная Канцелярия зна шо делать... Вугілля на складах - удвічі менше, ніж повинно бути, - Укренерго - Цензор.НЕТ 363
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30.08.2021 20:24 Відповісти
А год назад?
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30.08.2021 21:22 Відповісти
Ну и кто этому кабмину доктор? Это свидетельствует о полной некомпетенции как саиого кабмина в общем, тек и каждого министра поотдельности. И, тем не менее, они цепляются за хлебные должности, а премьер с президентом это поощряют, не обращая внмания на людоедские заявления министра финансов и министра энергетики, к примеру.
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30.08.2021 20:00 Відповісти
Слуги нарида подумали, что мы уже в тропиках живем, что так мало угля заготовили.
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30.08.2021 20:06 Відповісти
Посмотрел статистику Китая по углю....Капец...за 10 лет китайцы закрыли более 3 тысяч неэффективных шахт...,но к 2025 году хотят добыть 5 миллиардов тонн...,зачем Китаю столько дерьма? Вугілля на складах - удвічі менше, ніж повинно бути, - Укренерго - Цензор.НЕТ 9535
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30.08.2021 20:06 Відповісти
КАБМИН ШМЫГАЛЯ В ОТСТАВКУ!!!
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30.08.2021 20:10 Відповісти
Шмыгаль чувак Ахметова...
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30.08.2021 20:15 Відповісти
Мыкола Янавич Азиров требовал ежегодно 13 миллиардов дотаций в уголную отрасль,а это значит Украина кормила Донбасс из кармана налоплательщиков бешеное бабло...,типа Данбасс порожняк не гонит...
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30.08.2021 20:22 Відповісти
Де вугілля - ми не знаємо,Трухін винуватий у ДТП - ми не знаємо,Трухін був п"яний - ми не знаємо.Так наша влада. Вугілля на складах - удвічі менше, ніж повинно бути, - Укренерго - Цензор.НЕТ 798
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30.08.2021 20:55 Відповісти
А как там с зарплатами членов наблюдательного совета? Все нормально, задержек нет?
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30.08.2021 20:58 Відповісти
І не буде,доки Шмарклі при владі.
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30.08.2021 21:03 Відповісти
Тес-ы Ахметка давно скупил. Теперь Украина виновата что там нет запаса угля.

Сейчас прямо по его же телекАналу Украина24 плачут что металлолом вывозят из Украины в Турцию и Молдову. А металлургам Украины (читаем Ахметову и Пинчуку) не достается металлолом для плавки металлопроката. Дать нормальную цену им не хочется, но кабмин им оказывается должен помочь. И закрыть импорт металлолома из Украины.
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30.08.2021 21:05 Відповісти
Ну шо лупонём газ по 7 тыс только за отопление в городах народ проглотит .
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30.08.2021 21:38 Відповісти
так а зачем уголь ??? своего газа хватает на все...
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01.09.2021 11:20 Відповісти
 
 