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Статус "инвалид войны" впервые получила раненая при обстрелах девочка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Статус

Восьмилетняя Майя из Бахмута попала под обстрел в 2015 году и потеряла маму, а в ее спине застряли осколки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

"Мы с мамой вышли за Викой (сестра. - Ред.) в садик, немного отошли от дома и услышали выстрелы. Спряталась за маму, и мы сначала стояли, а потом думали до дома добежать... Когда я очнулась, она уже лежала", - рассказывает девочка.

Майя попала в больницу на несколько месяцев с открытым переломом ноги и трещиной в кости.

"Там косточка разбита, она так и осталось. Там осколки остались еще в тканях", - поясняет бабушка Майи.

Смотрите: "Каждый третий боец обращается к нам для протезирования. Часто их отправляют на фронт даже без осмотра стоматолога. Государство просто забило на эту проблему", - волонтеры "Тризуб-Дентал". ВИДЕО

Юристы из гуманитарной миссии предложили помочь получить статус инвалида войны, но сначала это было невозможно: инвалидами войны могли быть только взрослыми. На то, чтобы внести изменения в законодательство, понадобилось три года. Теперь это возможно, хотя процесс по-прежнему непростой.

"Может получить ребенок, который получил ранение, и ранение привело к инвалидности, и нужно подтвердить документами из больницы, от полиции. Межведомственная комиссия, на которую этот пакет документов отправляется, и она принимает решение", - говорит юрист гуманитарной миссии Ольга Юдина.

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С этим статусом Майя сможет бесплатно получать лекарства и ездить в санаторий, ей не нужно платить за коммунальные услуги и проезд в городском транспорте.

ТСН пишет, что в Донецкой и Луганской областях до сотни детей могут претендовать на статус инвалида войны.

Автор: Ольга Лузан
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До слёз жалко ребятёнка..пускай у неё всё будет хорошо...
п.с.русня-п@доры
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30.08.2021 19:34 Ответить
И потомственные убийцы, у которых это в крови.
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30.08.2021 20:20 Ответить
Чужих дітей не буває. Тільки за це треба ненавидити москалів.
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30.08.2021 20:50 Ответить
Росія - це завжди смерть , тероризм , ніщіта і мародерство . Гамно країна .
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30.08.2021 20:51 Ответить
 
 