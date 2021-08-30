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ЕС осуждает репрессии Минска против СМИ и гражданского общества

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС осуждает репрессии Минска против СМИ и гражданского общества

Европейский союз осуждает репрессии белорусских властей против гражданского общества, в частности, против независимых СМИ и их журналистов.

Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Режим Беларуси 27 августа приказал закрыть Белорусскую ассоциацию журналистов, крупнейшую независимую журналистскую организацию в стране. Это закрытие является частью систематических и продолжающихся репрессий против всех независимых голосов в стране", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе в понедельник.

В нем сообщается, что среди 649 белорусов, признанных политзаключенными, 27 являются работниками СМИ.

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"В мае крупнейшую независимую медиа-платформу tut.by заставили замолчать, а в отношении ее руководства и журналистов были возбуждены уголовные дела. В июле продолжались беспощадные преследования неправительственных организаций и правозащитников, в том числе рейды в частные дома, и многие граждане были арестованы по серьезным обвинениям", - сказано в документе ЕВС.

ЕС решительно осуждает эти продолжающиеся репрессии, заявляют в Брюсселе, и призывает власти Беларуси прекратить их, соблюдать свои международные обязательства и обязательства в рамках ООН и ОБСЕ и уважать права человека и основные свободы своего собственного населения.

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"ЕС продолжает поддерживать народ Беларуси и будет продолжать поддерживать его гражданское общество, включая независимые и свободные СМИ", - заверяют в Евросоюзе.

Автор: Ольга Лузан
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А Лука бульбу поклав на всі засудження !!!))))
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30.08.2021 19:39 Ответить
Никогда такого не было и вот опять... ЕС осуждает репрессии Минска против СМИ и гражданского общества - Цензор.НЕТ 2488
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30.08.2021 19:39 Ответить
Ну и что?
Закрыли границу с Белорусией, прекратили торговлю, запретили транзит грузов через территорию Белорусии?
Или деньги не пахнут?
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30.08.2021 19:42 Ответить
Беларусь,лаптеногое......
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31.08.2021 06:15 Ответить
Це до чого?? Щоб народ пам"ятав ,що була колись така країна- Республика Беларусь ???)))
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30.08.2021 19:43 Ответить
ЄС засуджує репресії Мінська проти ЗМІ та громадянського суспільства - Цензор.НЕТ 1081
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30.08.2021 20:49 Ответить
Зе виновен в угрозе свободным СМИ в Украине

- запретил печать газеты "Правдоруб",
- запретил публикации преступлений "Слуг 'народа'",
- запретил расследование (и год отрицал) дела вагнеров,
- запретил даже прокат мультфильма 'Король Осёл'
...
Зловещая сторона Зе - стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
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30.08.2021 22:07 Ответить
 
 