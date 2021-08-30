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ЄС засуджує репресії Мінська проти ЗМІ та громадянського суспільства

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС засуджує репресії Мінська проти ЗМІ та громадянського суспільства

Європейський Союз засуджує репресії білоруської влади проти громадянського суспільства, зокрема, проти незалежних ЗМІ та їхніх журналістів.

Про це заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Режим Білорусі 27 серпня наказав закрити Білоруську асоціацію журналістів, найбільшу незалежну журналістську організацію в країні. Це закриття є частиною систематичних і тривалих репресій проти всіх незалежних голосів у країні", - йдеться в комюніке, поширеному в Брюсселі в понеділок.

У ньому повідомляється, що серед 649 білорусів, визнаних політв'язнями, 27 є працівниками ЗМІ.

"У травні найбільшу незалежну медіа-платформу tut.by змусили замовкнути, а щодо її керівництва і журналістів були порушені кримінальні справи. У липні тривали жорстокі переслідування неурядових організацій та правозахисників, зокрема рейди в приватні будинки, і багато громадян були заарештовані за серйозним обвинуваченням", - йдеться в документі ЄЗС.

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ЄС рішуче засуджує ці репресії, заявляють у Брюсселі, і закликає владу Білорусі припинити їх, дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і зобов'язання в рамках ООН та ОБСЄ і поважати права людини і основні свободи власного населення.

"ЄС продовжує підтримувати народ Білорусі і продовжуватиме підтримувати його громадянське суспільство, включно з незалежними і вільними ЗМІ", - запевняють в Євросоюзі.

Автор: Анастасія Потіха
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А Лука бульбу поклав на всі засудження !!!))))
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30.08.2021 19:39 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять... ЕС осуждает репрессии Минска против СМИ и гражданского общества - Цензор.НЕТ 2488
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30.08.2021 19:39 Відповісти
Ну и что?
Закрыли границу с Белорусией, прекратили торговлю, запретили транзит грузов через территорию Белорусии?
Или деньги не пахнут?
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30.08.2021 19:42 Відповісти
Беларусь,лаптеногое......
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31.08.2021 06:15 Відповісти
Це до чого?? Щоб народ пам"ятав ,що була колись така країна- Республика Беларусь ???)))
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30.08.2021 19:43 Відповісти
ЄС засуджує репресії Мінська проти ЗМІ та громадянського суспільства - Цензор.НЕТ 1081
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30.08.2021 20:49 Відповісти
Зе виновен в угрозе свободным СМИ в Украине

- запретил печать газеты "Правдоруб",
- запретил публикации преступлений "Слуг 'народа'",
- запретил расследование (и год отрицал) дела вагнеров,
- запретил даже прокат мультфильма 'Король Осёл'
...
Зловещая сторона Зе - стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
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30.08.2021 22:07 Відповісти
 
 