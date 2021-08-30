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Новости Общество
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Растаможка "евроблях" принесла бюджету 1 млрд грн

Новости Цензор.НЕТ Общество

Растаможка

За 2,5 месяца в государственный бюджет Украины поступило более 1 млрд грн за растаможивание на льготных условиях автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба, информирует Цензор.НЕТ.

"С 15 июня по 27 августа 2021 года включительно в результате упрощенного таможенного оформления и налогообложения свыше 28 тыс. авто на еврономерах в госбюджет перечислено свыше 1 млрд грн, которые пойдут на борьбу с COVID-19, в частности на вакцинацию", – сказано в сообщении.

В Гостаможслужбе напомнили, что оформить "евробляхи" на льготных условиях можно еще до 10 ноября, а участникам боевых действий, которые находятся в зоне ООС - до 8 февраля 2022 года.

Читайте: Кабмин предлагает направить средства от растаможки "евроблях" на борьбу с пандемией, - Шмыгаль

За период с 15 июня 2021 по 31 июля 2021 года в рамках льготного периода по новой формуле растаможили более 17 тысяч "евроблях" - в бюджет заплатили больше 600 млн грн.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Тільки десь копійка і зразу в ковідний фонд, а звідти вже куди не лінь
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30.08.2021 20:24
+5
Якщо з 65млрд на велике крадівницто пішло 32, а на боротьбу з ковідом може трохи більше 1млрд, то з того 1млрд, що отримали від розтаможки, на боротьбу з пандемією піде тисяч 100-150... Адже ще продовжується велике крадівництво, до нього дадовся університет імені ЗЕ! і ще лярд дерев посадити треба...
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30.08.2021 20:38
+4
В наших реалиях поступления в бюджет никоим образом не отражаются на благосостоянии обычного гражданина. Ну поступил миллиард в бюджет дополнительно благодаря тому что дополнительно ободрали своих же граждан. А толку то. На тот же миллиард больше разворуется. А вот интересно - никто не считал на сколько больше бы бюджет получил с акцизов на бензин, с развития малого бизнеса от более доступного транспорта и логистических услуг, если бы растаможка была ниже и завозилось машин больше. Думаю цифры как минимум сопоставимы вышли бы.
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30.08.2021 21:19
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Тільки десь копійка і зразу в ковідний фонд, а звідти вже куди не лінь
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30.08.2021 20:24 Ответить
Якщо з 65млрд на велике крадівницто пішло 32, а на боротьбу з ковідом може трохи більше 1млрд, то з того 1млрд, що отримали від розтаможки, на боротьбу з пандемією піде тисяч 100-150... Адже ще продовжується велике крадівництво, до нього дадовся університет імені ЗЕ! і ще лярд дерев посадити треба...
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30.08.2021 20:38 Ответить
Схему воровства бюджетного бабла построил когда то не Вор и не Олигарх Леонид Данилыч...Хотя Александр Мороз колысь назва Данилыча Батьком Української Олігархии...сбрехав мабуть для піару...Батька,їхни дома поруч....у якомусь селі під Києвом... Растаможка "евроблях" принесла бюджету 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 5594сусіди...
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30.08.2021 20:40 Ответить
А МРЕО сколько принесла?
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30.08.2021 20:41 Ответить
Растаможка "евроблях" принесла бюджету 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 4525
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30.08.2021 20:43 Ответить
Докладаю жителям Урала - в Киеве нехилый дождь.
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30.08.2021 20:45 Ответить
підтверджую Розмитнення "євроблях" принесли бюджету 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 4684
Навалює нормально, знову буде в деяких місцях потоп.
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30.08.2021 20:54 Ответить
блискає сильно, але не дуже сильно ллє.
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30.08.2021 20:55 Ответить
На левом берегу сильно.
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30.08.2021 20:58 Ответить
на Хорьку не сильно
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30.08.2021 21:37 Ответить
Вор не должен сидеть в тюрьме,Шарапов,єто все сказки для дураков и баранов в органах НКВД Растаможка "евроблях" принесла бюджету 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 2187
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30.08.2021 20:46 Ответить
Розмитнення "євроблях" принесли бюджету 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 6423 Розмитнення "євроблях" принесли бюджету 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 4186 Розмитнення "євроблях" принесли бюджету 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 4186
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30.08.2021 20:49 Ответить
А скільки принесла коштів і головне кому в кишеню у вигляді штрафу (благодійний внесок) 8500 грн. Навіть якщо цей штраф був оплачений раніше і є квитанція про сплату, всеодно платять люди. Нормальна цифра виходить з 28 тис авто.
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30.08.2021 20:52 Ответить
цікаво, а скільки приносить маленькій Південній Кореї експорт авто? Я навіть не про Японію чи ФРН.
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30.08.2021 20:54 Ответить
И чему радуются? По дорогам в городах уже стало невозможно ездить.
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30.08.2021 20:58 Ответить
Ходи пешком как в Северной Корее или советском союзе ходили. Для твоей тупой головы, пробки не от количества машин а от отсутствия дорог и развязок. А так же из-за масовых застроей многоетажными скворечниками что негде перднуть не то что машину поставить Розмитнення "євроблях" принесли бюджету 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 7024
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30.08.2021 21:37 Ответить
хороший бизнес план, надо развивать эти высокие технологии
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30.08.2021 21:05 Ответить
Маленькое государство Таиланд собирает любые автомобили из США,налогов не платят совсем,а знаете почему? Автомеханики Таиланда считаются лучшими в Мире... Розмитнення "євроблях" принесли бюджету 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 7508
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30.08.2021 21:05 Ответить
В наших реалиях поступления в бюджет никоим образом не отражаются на благосостоянии обычного гражданина. Ну поступил миллиард в бюджет дополнительно благодаря тому что дополнительно ободрали своих же граждан. А толку то. На тот же миллиард больше разворуется. А вот интересно - никто не считал на сколько больше бы бюджет получил с акцизов на бензин, с развития малого бизнеса от более доступного транспорта и логистических услуг, если бы растаможка была ниже и завозилось машин больше. Думаю цифры как минимум сопоставимы вышли бы.
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30.08.2021 21:19 Ответить
Мрази. Закон один для всех. Аферистам можно, а честным людям хрен
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30.08.2021 21:27 Ответить
Аферисты- ето те которые продают или покупают новые авто. Нормальный трудяга на новую хорошую иномарку в Украине честно заработать не сможет даже за 10 лет.
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30.08.2021 21:32 Ответить
Он про то что нужно или всем разрешать или всем запрещать
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30.08.2021 21:35 Ответить
Так кто хотел тому разрешили. Остальные визжали что нужно запретить. Вот им и запретили. Теперь они визжат что хотят тоже как те. Не поймешь вас. Давайте все выйдем на улицы кто хочет хорошую машину недорого. Так опять 10% выйдет а 90% будут в них камни бросать и кричать давайте их сожгем.
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30.08.2021 21:40 Ответить
скажи спасиба сивочолову з його недоучкою гносманом..розвели оцей євробляхерний чум..
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30.08.2021 21:34 Ответить
какой закон? про самую дорогую растаможку в европпе?

так этот " закон" нинка (южанина) реформатору подкинула
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30.08.2021 21:40 Ответить
Нинка вводила 50 процентную скидку для всех. А эти мрази плевать хотели на Конституцию
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30.08.2021 22:57 Ответить
Бляхи- ето то что делает Украина или завозит с Рашки. А с Европы возят хорошие автомобили хоть и б/у. Лучше купить европейское б/у чем наше новое говно.
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30.08.2021 21:30 Ответить
Розмитнення "євроблях" принесли бюджету 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 5819
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30.08.2021 21:34 Ответить
Нормальное б/у с Европы стоит также как и у нас.а то что завозят то хлам!!!с пробелами от 300 тыс+
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30.08.2021 21:38 Ответить
Етот *хлам* после Европы еще 300тыс с комфортом у нас проездит. В отличии от твоего запорожца или жигулей которые с автосалона притащил и залезай под него *****ись всю жизнь.
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30.08.2021 21:49 Ответить
не твое собачье дело Сереженька Розмитнення "євроблях" принесли бюджету 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 4804
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30.08.2021 22:46 Ответить
так это ровно столько, сколько зеленский себе за один день крадёт с бюджета..
нужно было так издеваться над евробляхерами?
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30.08.2021 21:36 Ответить
Гетьманцеву морду набить, за то, что упирался рогом против растаможки - " Бюджет только потеряет ,не выгодно", а теперь небось попилит с радостью миллиард с подельниками.
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30.08.2021 22:25 Ответить
а чего же вы курвы раньше муму сношали? Может надо так держать? Розмитнення "євроблях" принесли бюджету 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 9647
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30.08.2021 22:45 Ответить
ЭТИ МРАЗИ И НА ИНВАЛИДАХ ЗАРАБАТЫВАЮТ !!!
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31.08.2021 00:28 Ответить
А я знаю Лохов, которые растамаживали как положено по Закону Украины.
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31.08.2021 09:22 Ответить
Интересно, завтра на мобилки введут налог в 10% от цены, а может и 20 или тридцать.. И что? Мы же платим за газ по любым ценам... В стране где судьи ездят на Панамеро, априори не может быть европейских норм.
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11.12.2021 15:54 Ответить
 
 