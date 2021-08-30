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Учителей не будут заставлять вакцинироваться от COVID-19, - спикер Минздрава Борщ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Учителей не будут заставлять вакцинироваться от COVID-19, - спикер Минздрава Борщ

В Украине полностью вакцинированы от COVID-19 менее 30% учителей. Минздрав проводит просветительскую работу среди работников образования, чтобы стимулировать их прививаться, но это действие добровольное.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" спикер Минздрава Роман Борщ, передает Цензор.НЕТ.

Представитель Минздрава отметил, что педагоги являются одной из основных групп риска, "ведь это те люди, которые ежедневно в своей работе контактируют с большим количеством людей, и имеют повышенный риск заболеть COVID-19". Борщ напомнил, что при переходе в желтую или оранжевую зону карантина учебные заведения смогут продолжать очное обучение только если там будет 80% и больше вакцинированных работников.

"Это одно из первых мероприятий, которые должны стимулировать учителей и работников образования прививаться и таким образом уберечь себя, своих родных, коллег и обеспечить таким образом очное обучение… Также мы продолжаем совместно с Министерством образования и науки и просветительскую работу, обеспечиваем всей необходимой информацией о процессе вакцинации, о вакцине", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ

На вопрос, рассматривает ли Минздрав способы, чтобы более настойчиво стимулировать педагогов к вакцинации, Борщ отметил: "Я скажу, что вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной. Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть у нас постановление Кабинета министров, четко регламентирующее, в каких случаях может работать учреждение или не может... Сейчас в Министерстве не рассматривается какой-либо принудительный элемент или прививки каких-либо групп населения".

Представитель Минздрава также сообщил, что по состоянию на 29 августа, "если брать в целом работников образования, почти 890 тысяч прививок было сделано".

Напомним, начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрий Кононенко сообщил, что перед началом учебного года полностью вакцинированы от коронавируса 29% коллективов школ. Он отметил, что в Минобразования такие показатели вакцинации считают успешными.

По данным Минздрава на 30 августа, от начала кампании вакцинации в Украине суммарное количество сделанных прививок составляет 8 931 640. Из них получили 1 дозу - 5 308 725 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 3 622 915.

Также читайте: На фоне замедления вакцинации Европе грозит увеличение смертности от COVID-19, - ВОЗ

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Ну да. Давайте разносить заразу как можно сильнее. Только за неделю в моем ближайшем окружении знакомых - 2 смерти от ковида. Один человек преклонного возраста, один до 30 лет.
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30.08.2021 21:34
+5
Каждый должен сам принимать решение вакцинироваться или нет...никто не вправе принуждать человека...вне зависимости от профессии человека...
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30.08.2021 22:46
+5
Ага...и еще добавить там пункт...что если чела вакцинировали...а он заболел...то сразу ему делать эвтаназию...он гад и продукт перевел...купленый кстати и за деньги с налогов не вакцинированных... и врачей с медсестрами убивает..😀
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30.08.2021 22:52
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Ну да. Давайте разносить заразу как можно сильнее. Только за неделю в моем ближайшем окружении знакомых - 2 смерти от ковида. Один человек преклонного возраста, один до 30 лет.
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30.08.2021 21:34 Ответить
Поздно, эти вакцины им уже не помогут /будут получать естественный иммунитет, кому повезет, а кто и копыта отбросит/, в любом случае справедливо, забота о собственной жизни и здоровье - это проблема каждого!
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30.08.2021 21:39 Ответить
забота о собственной жизни и здоровье - это проблема каждого

Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 4710
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30.08.2021 21:46 Ответить
Если вовремя всё делать, то не проблема.
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30.08.2021 21:57 Ответить
Что значит вовремя и что значит все?
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30.08.2021 22:00 Ответить
Начиная с посещения стоматолога, и дальше по списку: профилактическимие мероприятия, обследования и т.д.
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30.08.2021 22:21 Ответить
Это да. Тут трудно не согласиться. Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 7598
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30.08.2021 22:27 Ответить
Шоб было понятно - вакцинация как раз одно из профилактических мероприятий и есть.
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30.08.2021 22:28 Ответить
Тоже не могу не согласиться. Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 7925 Вопрос может стоять только от чего и чем вакцинироваться. Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 7925
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30.08.2021 23:01 Ответить
Очевидно же, что от вирусной инфекции и вакцинироваться вакциной. Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 5813
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31.08.2021 09:54 Ответить
Мне к примеру не очевидно. Совсем неочевидно если смотреть к примеру статистику вакцинации по странам и сравнивать со статистикой заражений и смертности.
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31.08.2021 10:49 Ответить
Ну давай посмотрим. Вот графики заболеваемости и смертности в вакцинированной Британии и НЕ вакцинированной Индонезии. А ниже графики собственно вакцинации в этих странах, чтоб было понятней (нажимай "развернуть", а то не всё попадает в открытую часть поста):
Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 1953
Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 3423
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31.08.2021 10:58 Ответить
До лампады мне твои насмыканные непонятно где картинки. Я на сайте минфина нашего статистику смотрю.
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31.08.2021 11:25 Ответить
Ну покажи мне на сайте минфина (министерства финансов? они тоже медики?) сравнительную статистику зависимости заболеваемости и смертности среди вакцинированных и НЕ вакцинированных.
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31.08.2021 11:37 Ответить
Самому слабо сходить сюда и посмотреть? И чтобы статистику вести нужно быть медиком?
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31.08.2021 11:50 Ответить
О, сразу не обратил внимания. С возвращением. А то мы уже беспокоиться начали куда Вы запропали. Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 6870
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30.08.2021 22:17 Ответить
А кого будут?
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31.08.2021 09:29 Ответить
Враньё. Ибо заставляют учителей вакцинироваться.
В школах сообщают учителям, что кто не вакцинируется тот не будет допущен к работе с 1 сентября.
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30.08.2021 21:41 Ответить
Значит вариант НЕ вакцинироваться всё же есть. А вы переживали. Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 9483
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30.08.2021 21:48 Ответить
Учителей не будут заставлять вакцинироваться от COVID-19, - спикер Минздрава Борщ

Кто-то в это верит? Директорам школ Минобразования циркуляр скинет и будет как всегда добровольно-принудительно.
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30.08.2021 21:43 Ответить
"если там будет 80% и больше вакцинированных работников". не работников ,а родителей учеников. на одного учителя 30 учеников не привитых,которые перезаражают себя и всех своих родственников. учителя как бы на распространение влияют аж никак.Источник: https://censor.net/ru/n3285367
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30.08.2021 21:45 Ответить
В Штатах учитель ненадолго снял маску - и полкласса ковид подцепили.
Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 1629
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30.08.2021 22:06 Ответить
та читал. но если бы родители детей были бы привиты то ничего страшного не произошло бы,а так хз сколько не привитых родителей перенесли ковид в тяжелом виде.
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30.08.2021 22:55 Ответить
діти в більшості до певного віку не хворіють. А отже й не являються носіями. А отже не заражають. А якщо тест показує ковід, а ти його не відчуваєш, то може ж тест - бреше. Вже давно говорять про ненадійність тетстування (це я відносно американського вчителя, що посмів зняти намордник).
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30.08.2021 23:30 Ответить
В Украине полностью вакцинированы от COVID-19 менее 30% учителей .-Толи учителя знают что-то отрицательное о вакцинации, толи у них атрофировался инстинкт самосохранения.
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30.08.2021 21:47 Ответить
У нас спикеры говорят одно, а в реальности делают другое, а кто против, говорят, что ищите таких спикеров и пишите письма, недоделанную вакцину закупили, даже даром дали, законы под нее поменяли, надо же над кем то опыты проводить
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30.08.2021 21:47 Ответить
Прийняти простий закон: людина, якій пропонували вакцинацію і яка відмовилась, у разі захворювання на ковід на госпіталізацію і швл не претендує. Наче всі були б задоволені, адже вакцинація шкідливіша за вірус (а може його і не існує), правда ж грамотії? А у разі, якщо раптом стане важко дихати, моз могло б порекомендувати дихати сракою, думати ж нею якось умієте.

Шкода, такий закон не реальний, зразу ці ж грамотії заволають про конституцію, а у разі захворювання швидко згадають про 103 і поїдуть убивати лікарів і медсестер.
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30.08.2021 21:56 Ответить
Ага...и еще добавить там пункт...что если чела вакцинировали...а он заболел...то сразу ему делать эвтаназию...он гад и продукт перевел...купленый кстати и за деньги с налогов не вакцинированных... и врачей с медсестрами убивает..😀
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30.08.2021 22:52 Ответить
Так і ЗЕкономляться по 4000 у.е.))
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30.08.2021 21:58 Ответить
Щось борщу захотілося. Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 7211

Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 1063
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30.08.2021 22:13 Ответить
Робота учителя это, фактически, работа без выходных и свободного времени. Учитель, каждый день, и в выходные нужен родителям, детям, коллегам, руководству это не считая планов на учебный год, методических материалов, работы с детьми, семинаров и кучи всякой всячины, нужной и не нужной но которую нужно и заставляют делать. Я бы посмотрел на то как местные "специалисты", которые предлагают избавиться от 70% процентов учетилей, закрыли эту дыру своими широкими и " умными" задницами. Чем бы они были согласны уколться, только бы избавиться от такой "радости".
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30.08.2021 22:36 Ответить
если б ещё про шторки написал я бы заплакал Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 6303
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30.08.2021 23:27 Ответить
Каждый должен сам принимать решение вакцинироваться или нет...никто не вправе принуждать человека...вне зависимости от профессии человека...
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30.08.2021 22:46 Ответить
І правильно - вчителів в Україні явно забагато.
Як, зрештою, і пенсіонерів...
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31.08.2021 00:47 Ответить
 
 