Учителей не будут заставлять вакцинироваться от COVID-19, - спикер Минздрава Борщ

В Украине полностью вакцинированы от COVID-19 менее 30% учителей. Минздрав проводит просветительскую работу среди работников образования, чтобы стимулировать их прививаться, но это действие добровольное.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" спикер Минздрава Роман Борщ, передает Цензор.НЕТ.

Представитель Минздрава отметил, что педагоги являются одной из основных групп риска, "ведь это те люди, которые ежедневно в своей работе контактируют с большим количеством людей, и имеют повышенный риск заболеть COVID-19". Борщ напомнил, что при переходе в желтую или оранжевую зону карантина учебные заведения смогут продолжать очное обучение только если там будет 80% и больше вакцинированных работников.

"Это одно из первых мероприятий, которые должны стимулировать учителей и работников образования прививаться и таким образом уберечь себя, своих родных, коллег и обеспечить таким образом очное обучение… Также мы продолжаем совместно с Министерством образования и науки и просветительскую работу, обеспечиваем всей необходимой информацией о процессе вакцинации, о вакцине", - отметил он.

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На вопрос, рассматривает ли Минздрав способы, чтобы более настойчиво стимулировать педагогов к вакцинации, Борщ отметил: "Я скажу, что вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной. Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть у нас постановление Кабинета министров, четко регламентирующее, в каких случаях может работать учреждение или не может... Сейчас в Министерстве не рассматривается какой-либо принудительный элемент или прививки каких-либо групп населения".

Представитель Минздрава также сообщил, что по состоянию на 29 августа, "если брать в целом работников образования, почти 890 тысяч прививок было сделано".

Напомним, начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрий Кононенко сообщил, что перед началом учебного года полностью вакцинированы от коронавируса 29% коллективов школ. Он отметил, что в Минобразования такие показатели вакцинации считают успешными.

По данным Минздрава на 30 августа, от начала кампании вакцинации в Украине суммарное количество сделанных прививок составляет 8 931 640. Из них получили 1 дозу - 5 308 725 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 3 622 915.

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