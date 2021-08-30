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Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ

В Україні повністю вакциновані від COVID-19 менше 30% вчителів. МОЗ проводить просвітницьку роботу серед працівників освіти, щоб стимулювати їх робити щеплення, але це дія добровільна.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" спікер МОЗ Роман Борщ, передає Цензор.НЕТ.

Речник МОЗ зазначив, що освітяни є однією з основних груп ризику, "адже це ті люди, які щоденно в своїй роботі контактують з великою кількістю людей, і мають підвищений ризик захворіти на COVID-19". Борщ нагадав, що при переході у жовту чи помаранчеву зону карантину навчальні заклади зможуть продовжувати очне навчання лише якщо там буде 80% та більше вакцинованих працівників.

"Це є одним з найперших заходів, які мають стимулювати вчителів і працівників освіти щепитися і таким чином вберегти себе, своїх рідних, колег, і забезпечити таким чином очне навчання… Також ми продовжуємо спільно з Міністерством освіти та науки і просвітницьку роботу, забезпечуємо всією необхідною інформацією про процес вакцинації, про вакцини", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ

На запитання, чи розглядає МОЗ способи, щоб більш наполегливо стимулювати освітян до вакцинації, Борщ зазначив:

"Я скажу, що вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною і безоплатною. Наразі не передбачено ніякої примусової вакцинації. Є в нас постанова Кабінету міністрів, яка чітко регламентує, в яких випадках може працювати заклад чи не може… Наразі в Міністерстві не розглядається будь-який примусовий елемент або щеплення будь-яких груп населення".

Речник МОЗ також повідомив, що станом на 29 серпня, "якщо брати загалом працівників освіти, майже 890 тисяч щеплень було проведено".

Нагадаємо, начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міносвіти Юрій Кононенко повідомив, що перед початком навчального року повністю вакциновані від коронавірусу 29% колективів шкіл. Він зазначив, що в Міносвіти такі показники вакцинації вважають успішними.

Також читайте: Лише 29% колективів шкіл повністю вакциновані проти COVID-19, - Міносвіти

"Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тисяч педагогів - це 29%. І 23% - ще 145,5 тисяч осіб - вакциновані однією дозою". За даними МОЗ на 30 серпня, від початку кампанії вакцинації в Україні сумарна кількість зроблених щеплень становить 8 931 640. З них отримали 1 дозу — 5 308 725 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 3 622 915.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Ну да. Давайте разносить заразу как можно сильнее. Только за неделю в моем ближайшем окружении знакомых - 2 смерти от ковида. Один человек преклонного возраста, один до 30 лет.
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30.08.2021 21:34
+5
Каждый должен сам принимать решение вакцинироваться или нет...никто не вправе принуждать человека...вне зависимости от профессии человека...
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30.08.2021 22:46
+5
Ага...и еще добавить там пункт...что если чела вакцинировали...а он заболел...то сразу ему делать эвтаназию...он гад и продукт перевел...купленый кстати и за деньги с налогов не вакцинированных... и врачей с медсестрами убивает..😀
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30.08.2021 22:52
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Ну да. Давайте разносить заразу как можно сильнее. Только за неделю в моем ближайшем окружении знакомых - 2 смерти от ковида. Один человек преклонного возраста, один до 30 лет.
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30.08.2021 21:34 Відповісти
Поздно, эти вакцины им уже не помогут /будут получать естественный иммунитет, кому повезет, а кто и копыта отбросит/, в любом случае справедливо, забота о собственной жизни и здоровье - это проблема каждого!
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30.08.2021 21:39 Відповісти
забота о собственной жизни и здоровье - это проблема каждого

Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 4710
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30.08.2021 21:46 Відповісти
Если вовремя всё делать, то не проблема.
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30.08.2021 21:57 Відповісти
Что значит вовремя и что значит все?
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30.08.2021 22:00 Відповісти
Начиная с посещения стоматолога, и дальше по списку: профилактическимие мероприятия, обследования и т.д.
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30.08.2021 22:21 Відповісти
Это да. Тут трудно не согласиться. Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 7598
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30.08.2021 22:27 Відповісти
Шоб было понятно - вакцинация как раз одно из профилактических мероприятий и есть.
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30.08.2021 22:28 Відповісти
Тоже не могу не согласиться. Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 7925 Вопрос может стоять только от чего и чем вакцинироваться. Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 7925
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30.08.2021 23:01 Відповісти
Очевидно же, что от вирусной инфекции и вакцинироваться вакциной. Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 5813
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31.08.2021 09:54 Відповісти
Мне к примеру не очевидно. Совсем неочевидно если смотреть к примеру статистику вакцинации по странам и сравнивать со статистикой заражений и смертности.
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31.08.2021 10:49 Відповісти
Ну давай посмотрим. Вот графики заболеваемости и смертности в вакцинированной Британии и НЕ вакцинированной Индонезии. А ниже графики собственно вакцинации в этих странах, чтоб было понятней (нажимай "развернуть", а то не всё попадает в открытую часть поста):
Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 1953
Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 3423
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31.08.2021 10:58 Відповісти
До лампады мне твои насмыканные непонятно где картинки. Я на сайте минфина нашего статистику смотрю.
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31.08.2021 11:25 Відповісти
Ну покажи мне на сайте минфина (министерства финансов? они тоже медики?) сравнительную статистику зависимости заболеваемости и смертности среди вакцинированных и НЕ вакцинированных.
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31.08.2021 11:37 Відповісти
Самому слабо сходить сюда и посмотреть? И чтобы статистику вести нужно быть медиком?
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31.08.2021 11:50 Відповісти
О, сразу не обратил внимания. С возвращением. А то мы уже беспокоиться начали куда Вы запропали. Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 6870
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30.08.2021 22:17 Відповісти
А кого будут?
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31.08.2021 09:29 Відповісти
Враньё. Ибо заставляют учителей вакцинироваться.
В школах сообщают учителям, что кто не вакцинируется тот не будет допущен к работе с 1 сентября.
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30.08.2021 21:41 Відповісти
Значит вариант НЕ вакцинироваться всё же есть. А вы переживали. Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 9483
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30.08.2021 21:48 Відповісти
Учителей не будут заставлять вакцинироваться от COVID-19, - спикер Минздрава Борщ

Кто-то в это верит? Директорам школ Минобразования циркуляр скинет и будет как всегда добровольно-принудительно.
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30.08.2021 21:43 Відповісти
"если там будет 80% и больше вакцинированных работников". не работников ,а родителей учеников. на одного учителя 30 учеников не привитых,которые перезаражают себя и всех своих родственников. учителя как бы на распространение влияют аж никак.Источник: https://censor.net/ru/n3285367
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30.08.2021 21:45 Відповісти
В Штатах учитель ненадолго снял маску - и полкласса ковид подцепили.
Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 1629
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30.08.2021 22:06 Відповісти
та читал. но если бы родители детей были бы привиты то ничего страшного не произошло бы,а так хз сколько не привитых родителей перенесли ковид в тяжелом виде.
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30.08.2021 22:55 Відповісти
діти в більшості до певного віку не хворіють. А отже й не являються носіями. А отже не заражають. А якщо тест показує ковід, а ти його не відчуваєш, то може ж тест - бреше. Вже давно говорять про ненадійність тетстування (це я відносно американського вчителя, що посмів зняти намордник).
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30.08.2021 23:30 Відповісти
В Украине полностью вакцинированы от COVID-19 менее 30% учителей .-Толи учителя знают что-то отрицательное о вакцинации, толи у них атрофировался инстинкт самосохранения.
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30.08.2021 21:47 Відповісти
У нас спикеры говорят одно, а в реальности делают другое, а кто против, говорят, что ищите таких спикеров и пишите письма, недоделанную вакцину закупили, даже даром дали, законы под нее поменяли, надо же над кем то опыты проводить
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30.08.2021 21:47 Відповісти
Прийняти простий закон: людина, якій пропонували вакцинацію і яка відмовилась, у разі захворювання на ковід на госпіталізацію і швл не претендує. Наче всі були б задоволені, адже вакцинація шкідливіша за вірус (а може його і не існує), правда ж грамотії? А у разі, якщо раптом стане важко дихати, моз могло б порекомендувати дихати сракою, думати ж нею якось умієте.

Шкода, такий закон не реальний, зразу ці ж грамотії заволають про конституцію, а у разі захворювання швидко згадають про 103 і поїдуть убивати лікарів і медсестер.
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30.08.2021 21:56 Відповісти
Ага...и еще добавить там пункт...что если чела вакцинировали...а он заболел...то сразу ему делать эвтаназию...он гад и продукт перевел...купленый кстати и за деньги с налогов не вакцинированных... и врачей с медсестрами убивает..😀
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30.08.2021 22:52 Відповісти
Так і ЗЕкономляться по 4000 у.е.))
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30.08.2021 21:58 Відповісти
Щось борщу захотілося. Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 7211

Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 1063
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30.08.2021 22:13 Відповісти
Робота учителя это, фактически, работа без выходных и свободного времени. Учитель, каждый день, и в выходные нужен родителям, детям, коллегам, руководству это не считая планов на учебный год, методических материалов, работы с детьми, семинаров и кучи всякой всячины, нужной и не нужной но которую нужно и заставляют делать. Я бы посмотрел на то как местные "специалисты", которые предлагают избавиться от 70% процентов учетилей, закрыли эту дыру своими широкими и " умными" задницами. Чем бы они были согласны уколться, только бы избавиться от такой "радости".
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30.08.2021 22:36 Відповісти
если б ещё про шторки написал я бы заплакал Вчителів не примушуватимуть вакцинуватися проти COVID-19, - спікер МОЗ Борщ - Цензор.НЕТ 6303
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30.08.2021 23:27 Відповісти
Каждый должен сам принимать решение вакцинироваться или нет...никто не вправе принуждать человека...вне зависимости от профессии человека...
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30.08.2021 22:46 Відповісти
І правильно - вчителів в Україні явно забагато.
Як, зрештою, і пенсіонерів...
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31.08.2021 00:47 Відповісти
 
 