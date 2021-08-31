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ОБСЕ: На Донбассе в прошлые выходные - резкий прирост обстрелов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

ОБСЕ: На Донбассе в прошлые выходные - резкий прирост обстрелов

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала за минувшие выходные около 400 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сказано в сообщении на сайте организации, информирует Цензор.НЕТ.

С вечера 27 по вечер 29 августа в Донецкой области СММ зарегистрировала 354 нарушения режима прекращения огня... В Луганской области Миссия зарегистрировала 44 нарушения режима прекращения огня", - указано в отчете миссии.

Большинство из них зафиксировали в районе Донецкой фильтровальной станции.

За предыдущий отчётный период выявлено около 60 нарушений.

Также сообщается, что сотрудники СММ обнаружили тяжёлое вооружение в нарушение линий отвода, как на подконтрольных Киеву, так и на временно оккупированных районах.

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С начала действия договорённости в ТКГ о мерах по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года СММ ОБСЕ зафиксировала 52 775 нарушений, в том числе, более 15 тыс. взрывов.

Автор: Ольга Лузан
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неужели?!
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31.08.2021 01:11 Ответить
Раніше за попереднього президента ми обурювались звітами ОБСЄ, називали їхню службу сліпцями. Тепер же вони подають у звітах ЗНАЧНО більшу кількість обстрілів ніж зеленські служакі. Чи стали ОБСЄ більш прискіпливими ? Сумнівно.
Чи брешуть нам з офіційних українських джерел ? ОЧЕВИДНО !
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31.08.2021 09:22 Ответить
Пуцик також вступив у перемовини із Байденом.
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31.08.2021 09:29 Ответить
СТАТИСТЫ. і на цьому

користь закінчується
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31.08.2021 10:17 Ответить
 
 