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ОБСЄ: На Донбасі в минулі вихідні - різкий приріст обстрілів

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

ОБСЄ: На Донбасі в минулі вихідні - різкий приріст обстрілів

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала за минулі вихідні приблизно 400 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.

"З вечора 27 по вечір 29 серпня в Донецькій області СММ зареєструвала 354 порушення режиму припинення вогню ... У Луганській області Місія зареєструвала 44 порушення режиму припинення вогню", - зазначено у звіті місії.

Більшість із них зафіксували в районі Донецької фільтрувальної станції.

За попередній звітний період виявлено приблизно 60 порушень.

Також повідомляється, що співробітники СММ виявили важке озброєння в порушення ліній відведення, як на підконтрольних Києву, так і на тимчасово окупованих районах.

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Від початку дії домовленості в ТКГ про заходи щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року СММ ОБСЄ зафіксувала 52 775 порушень, зокрема понад 15 тис. вибухів.

Автор: Наталя Джума
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неужели?!
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31.08.2021 01:11 Відповісти
Раніше за попереднього президента ми обурювались звітами ОБСЄ, називали їхню службу сліпцями. Тепер же вони подають у звітах ЗНАЧНО більшу кількість обстрілів ніж зеленські служакі. Чи стали ОБСЄ більш прискіпливими ? Сумнівно.
Чи брешуть нам з офіційних українських джерел ? ОЧЕВИДНО !
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31.08.2021 09:22 Відповісти
Пуцик також вступив у перемовини із Байденом.
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31.08.2021 09:29 Відповісти
СТАТИСТЫ. і на цьому

користь закінчується
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31.08.2021 10:17 Відповісти
 
 