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Афганистан (599) США (23194) эвакуация (1754)

США не успели эвакуировать из Афганистана всех, кого хотели

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США не успели эвакуировать из Афганистана всех, кого хотели

Военные США не успели эвакуировать из Афганистана всех гражданских лиц, которых планировали.

Об этом заявил глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не успели вывезти всех, кого хотели вывезти", - сказал он журналистам на брифинге.

При этом генерал отметил, что даже если бы США оставили военных в Кабуле ещё на 10 дней, то все равно не выполнили бы первоначальный план. "Это сложная ситуация", - подытожил он.

Маккензи заверил, что и теперь, после завершения вывода сил США из Афганистана, у находящихся там людей будут возможности уехать за рубеж.

Тем временем мятежники из движения "Талибан" устраивают салюты из автоматического оружия в Кабуле, отмечая таким образом вывод войск США из Афганистана, сообщает CNN.

Читайте: США завершили вывод сил из Афганистана

В городе слышны звуки автоматных очередей, в небе видны следы от трассирующих пуль.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Добавьте -"самолётами". Во время Второй мировой миллионами эвакуировались. Но пешочком, на лошадях, на машинах...И с Донецка 1,5 млн. эвакуировались. Из Кабула теперь можно было эвакуироваться только по воздуху. Если бы был зелёный коридор ,например, в Пакистан, то люди и пешком бы убежали миллионами.
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31.08.2021 06:54
+5
А кто в мире проводил эвакуацию более 100 000 людей?Никто.Разве что в послевоенной Германии США в 1948 году приземляли каждые 3 минуты самолеты с продовольствием,медикаментами и прочими детскими подарками ...
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31.08.2021 06:07
+4
Ну, що ж: "козак" справився на =відмінно= і показав свій =професіоналізм=.
Йому мати загиблого військового вчора сказала кілька "теплих" слів.
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31.08.2021 01:46
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_Байден - тварь. Предал США, предал союзников США! Передал таль-каиде списки афганцев, помогавших США! Как вам такое? *********... США не успели эвакуировать из Афганистана всех, кого хотели - Цензор.НЕТ 1440
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31.08.2021 01:45 Ответить
Ну, що ж: "козак" справився на =відмінно= і показав свій =професіоналізм=.
Йому мати загиблого військового вчора сказала кілька "теплих" слів.
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31.08.2021 01:46 Ответить
І українські бідонобіли, і ті, хто тут хизувався, що голосував за нього, мусять пишатися собою.
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31.08.2021 01:47 Ответить
Своло та вони ще та.
Мерзотники
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31.08.2021 04:18 Ответить
Грядет зима и талибы слиняют на зимние квартиры в Пакистане. Нельзя скот оставлять на зиму в заснеженной степи. Такова жизнь кочевнмков.
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31.08.2021 01:49 Ответить
Зачем в Пакистане? У них будут новые квартиры в Афганистане. Даже их главный прилетел в Кабул. А правительственные войска теперь будут из Талибан состоять, значит вообще будут жить во дворце.
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31.08.2021 06:48 Ответить
Эвакуация штука сложная,к примеру Гитлер дошел до Москваы к 1 октября 1941 года,а в Москве была жуткая паника.....,а Эвакуировался Гитлер от Москвы аж 3,5 года..... США не успели эвакуировать из Афганистана всех, кого хотели - Цензор.НЕТ 1709аж до 8 мая 1945 года,когда здались американцам....
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31.08.2021 03:28 Ответить
А кто в мире проводил эвакуацию более 100 000 людей?Никто.Разве что в послевоенной Германии США в 1948 году приземляли каждые 3 минуты самолеты с продовольствием,медикаментами и прочими детскими подарками ...
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31.08.2021 06:07 Ответить
Добавьте -"самолётами". Во время Второй мировой миллионами эвакуировались. Но пешочком, на лошадях, на машинах...И с Донецка 1,5 млн. эвакуировались. Из Кабула теперь можно было эвакуироваться только по воздуху. Если бы был зелёный коридор ,например, в Пакистан, то люди и пешком бы убежали миллионами.
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31.08.2021 06:54 Ответить
Серед тих евакуйованих стільки "чоловіків" і зброї було дохіба, але вони наче вівці від вовків втікали від 75 000 талібів.
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31.08.2021 09:03 Ответить
Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними…
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31.08.2021 07:35 Ответить
Отже знову доведеться українському спецназу попрацювати над евакуацією залишених напризволяще аборигенів- помічників америкосів,бо останні,бачте,не встигли їх звідти забрати. Добре,що новітньої зброї залишили там хрен знає на скільки лярдів баксів "зажиливши" її від України. Солоденько вам дякуємо,дядечко Джо!
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31.08.2021 08:40 Ответить
Так ніби анкл Сем?!
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31.08.2021 09:42 Ответить
Отдали своих граждан в лапы Игил!
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31.08.2021 08:56 Ответить
Ну, воно і зрозуміло, таку кількість бажаючих евакуйоватися дуже важко адаптувати. Колись це, мало зупинитися.
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31.08.2021 12:00 Ответить
да... США к сожалению обосрались по-полной. А наши парни - Молодцы!!!!! Слава Украине!!!! Армия Украины - единственная структура которой нужно доверять.....
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31.08.2021 13:08 Ответить
 
 