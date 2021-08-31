США не встигли евакуювати з Афганістану всіх, кого хотіли
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Військові США не встигли евакуювати з Афганістану всіх цивільних осіб, яких планували.
Про це заявив глава Центрального командування ЗС США Френк Маккензі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми не встигли вивезти всіх, кого хотіли вивезти", - сказав він журналістам на брифінгу.
При цьому генерал зазначив, що навіть якщо б США залишили військових у Кабулі ще на 10 днів, то все одно не виконали б початковий план. "Це складна ситуація", - підсумував він.
Водночас Маккензі запевнив, що і тепер, після завершення виведення сил США з Афганістану, у людей, які там залишилися, буде можливість виїхати за кордон.
Тим часом заколотники з руху "Талібан" влаштовують салюти з автоматичної зброї в Кабулі, відзначаючи таким чином виведення військ США з Афганістану, повідомляє CNN.
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