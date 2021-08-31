США не встигли евакуювати з Афганістану всіх, кого хотіли

Військові США не встигли евакуювати з Афганістану всіх цивільних осіб, яких планували.

Про це заявив глава Центрального командування ЗС США Френк Маккензі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не встигли вивезти всіх, кого хотіли вивезти", - сказав він журналістам на брифінгу.

При цьому генерал зазначив, що навіть якщо б США залишили військових у Кабулі ще на 10 днів, то все одно не виконали б початковий план. "Це складна ситуація", - підсумував він.

Водночас Маккензі запевнив, що і тепер, після завершення виведення сил США з Афганістану, у людей, які там залишилися, буде можливість виїхати за кордон.

Тим часом заколотники з руху "Талібан" влаштовують салюти з автоматичної зброї в Кабулі, відзначаючи таким чином виведення військ США з Афганістану, повідомляє CNN.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США завершили виведення сил з Афганістану

У місті чутно звуки автоматних черг, у небі видно сліди від трасуючих куль.