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Афганістан (450) США (14478) евакуація (1928)

США не встигли евакуювати з Афганістану всіх, кого хотіли

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США не встигли евакуювати з Афганістану всіх, кого хотіли

Військові США не встигли евакуювати з Афганістану всіх цивільних осіб, яких планували.

Про це заявив глава Центрального командування ЗС США Френк Маккензі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не встигли вивезти всіх, кого хотіли вивезти", - сказав він журналістам на брифінгу.

При цьому генерал зазначив, що навіть якщо б США залишили військових у Кабулі ще на 10 днів, то все одно не виконали б початковий план. "Це складна ситуація", - підсумував він.

Водночас Маккензі запевнив, що і тепер, після завершення виведення сил США з Афганістану, у людей, які там залишилися, буде можливість виїхати за кордон.

Тим часом заколотники з руху "Талібан" влаштовують салюти з автоматичної зброї в Кабулі, відзначаючи таким чином виведення військ США з Афганістану, повідомляє CNN.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США завершили виведення сил з Афганістану

У місті чутно звуки автоматних черг, у небі видно сліди від трасуючих куль.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Добавьте -"самолётами". Во время Второй мировой миллионами эвакуировались. Но пешочком, на лошадях, на машинах...И с Донецка 1,5 млн. эвакуировались. Из Кабула теперь можно было эвакуироваться только по воздуху. Если бы был зелёный коридор ,например, в Пакистан, то люди и пешком бы убежали миллионами.
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31.08.2021 06:54
+5
А кто в мире проводил эвакуацию более 100 000 людей?Никто.Разве что в послевоенной Германии США в 1948 году приземляли каждые 3 минуты самолеты с продовольствием,медикаментами и прочими детскими подарками ...
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31.08.2021 06:07
+4
Ну, що ж: "козак" справився на =відмінно= і показав свій =професіоналізм=.
Йому мати загиблого військового вчора сказала кілька "теплих" слів.
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31.08.2021 01:46
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_Байден - тварь. Предал США, предал союзников США! Передал таль-каиде списки афганцев, помогавших США! Как вам такое? *********... США не успели эвакуировать из Афганистана всех, кого хотели - Цензор.НЕТ 1440
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31.08.2021 01:45 Відповісти
Ну, що ж: "козак" справився на =відмінно= і показав свій =професіоналізм=.
Йому мати загиблого військового вчора сказала кілька "теплих" слів.
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31.08.2021 01:46 Відповісти
І українські бідонобіли, і ті, хто тут хизувався, що голосував за нього, мусять пишатися собою.
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31.08.2021 01:47 Відповісти
Своло та вони ще та.
Мерзотники
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31.08.2021 04:18 Відповісти
Грядет зима и талибы слиняют на зимние квартиры в Пакистане. Нельзя скот оставлять на зиму в заснеженной степи. Такова жизнь кочевнмков.
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31.08.2021 01:49 Відповісти
Зачем в Пакистане? У них будут новые квартиры в Афганистане. Даже их главный прилетел в Кабул. А правительственные войска теперь будут из Талибан состоять, значит вообще будут жить во дворце.
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31.08.2021 06:48 Відповісти
Эвакуация штука сложная,к примеру Гитлер дошел до Москваы к 1 октября 1941 года,а в Москве была жуткая паника.....,а Эвакуировался Гитлер от Москвы аж 3,5 года..... США не успели эвакуировать из Афганистана всех, кого хотели - Цензор.НЕТ 1709аж до 8 мая 1945 года,когда здались американцам....
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31.08.2021 03:28 Відповісти
А кто в мире проводил эвакуацию более 100 000 людей?Никто.Разве что в послевоенной Германии США в 1948 году приземляли каждые 3 минуты самолеты с продовольствием,медикаментами и прочими детскими подарками ...
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31.08.2021 06:07 Відповісти
Добавьте -"самолётами". Во время Второй мировой миллионами эвакуировались. Но пешочком, на лошадях, на машинах...И с Донецка 1,5 млн. эвакуировались. Из Кабула теперь можно было эвакуироваться только по воздуху. Если бы был зелёный коридор ,например, в Пакистан, то люди и пешком бы убежали миллионами.
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31.08.2021 06:54 Відповісти
Серед тих евакуйованих стільки "чоловіків" і зброї було дохіба, але вони наче вівці від вовків втікали від 75 000 талібів.
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31.08.2021 09:03 Відповісти
Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними…
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31.08.2021 07:35 Відповісти
Отже знову доведеться українському спецназу попрацювати над евакуацією залишених напризволяще аборигенів- помічників америкосів,бо останні,бачте,не встигли їх звідти забрати. Добре,що новітньої зброї залишили там хрен знає на скільки лярдів баксів "зажиливши" її від України. Солоденько вам дякуємо,дядечко Джо!
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31.08.2021 08:40 Відповісти
Так ніби анкл Сем?!
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31.08.2021 09:42 Відповісти
Отдали своих граждан в лапы Игил!
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31.08.2021 08:56 Відповісти
Ну, воно і зрозуміло, таку кількість бажаючих евакуйоватися дуже важко адаптувати. Колись це, мало зупинитися.
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31.08.2021 12:00 Відповісти
да... США к сожалению обосрались по-полной. А наши парни - Молодцы!!!!! Слава Украине!!!! Армия Украины - единственная структура которой нужно доверять.....
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31.08.2021 13:08 Відповісти
 
 