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Афганістан (450) США (14478)

США завершили виведення сил з Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США завершили виведення сил з Афганістану

Армія США завершила виведення свого контингенту з Афганістану.

Про це повідомить глава Центрального командування ЗС США Френк Маккензі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Маккензі повідомив, що останні американські військові літаки вилетіли з Кабула. На їхньому борту перебуває остання вивезена звідти група військових і дипломатів.

"Повідомляю про завершення виведення наших сил з Афганістану і про завершення нашої операції з евакуації громадян США, громадян третіх країн, а також афганців, які опинилися в небезпеці", - сказав Маккензі.

Аеропорт Кабула - останній об'єкт, який в Афганістані був під контролем армії США. Тепер він переходить під контроль руху "Талібан"

Таким чином, завершилася 20-річна військова присутність США в Афганістані.

Також читайте: Трамп: США варто або відібрати у талібів американську зброю, або "розбомбити її під три чорти"

Президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що націлений на те, що операція з евакуації з Кабула завершиться 31 серпня. При цьому він зазначав, що можливість завершення місії США в Афганістані до цієї дати залежатиме від продовження координації зусиль з рухом "Талібан".

США оголосили про відхід з Афганістану, коли в цій країні вже настало 31 серпня.

За час спецоперації військових в аеропорту Кабула, що проводилася із середини серпня, вдалося евакуювати понад 120 тис. цивільних осіб. Більшість із них - афганці.

Також читайте: Українські військові провели успішну евакуацію перекладачів із Кабула після невдалих спроб Канади та США

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Хорошо вооружили талибов а Украину боятся или не хотят.
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31.08.2021 08:41
+2
Да-да, конечно. Разница как между сатаной и дьяволом.
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31.08.2021 01:15
+2
8 млрд в техніці і амуніції! Китайські господарі дуже задоволені Джо!
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31.08.2021 03:54
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_Ну-ну... Уже завтра выяснится что байден и ко - лжецы и вывезли ещё не всех американцев. А таль-каида покажет видео как они им горло режут.
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31.08.2021 00:50 Відповісти
Аль-каеда и общественное движение Талибан -разные вещи
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31.08.2021 01:12 Відповісти
Да-да, конечно. Разница как между сатаной и дьяволом.
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31.08.2021 01:15 Відповісти
Базовая идеология одна, но в Афгане они враги. Это примерно как СССР и Китай времён развитого социализма
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31.08.2021 01:28 Відповісти
Как между сатаной - и дьяволом! Точка.
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31.08.2021 01:29 Відповісти
Поедь посмотри
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31.08.2021 01:22 Відповісти
У Вас какой то пунктик по поводу Байдена.
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31.08.2021 08:10 Відповісти
8 млрд в техніці і амуніції! Китайські господарі дуже задоволені Джо!
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31.08.2021 03:54 Відповісти
10 річних бюджетів ЗСУ на закупівлю озброєнь.
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31.08.2021 08:15 Відповісти
8 млрд це багато, а скільки млрд готівки мішками афганські чиновники приносили за 20 років від продажу наркоти...
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31.08.2021 08:21 Відповісти
Та які 8 млрд.?Трамп учора заявив,що зброї залишено на 85 лярдів.І скоріше за все нею заволодіють не китайоси,дав би того Бог, а смердюча трупом кацапня! От тоді почнеться шарварок,як в Україні,так і в Узбекистані,Сирії,та що й говорити,по усьому світі. Старий хрен Джо навіть не розуміє,що він натворив у світі. Думаю,що америкоси ще нададуть відповідну оцінку його злочинним діям.
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31.08.2021 08:31 Відповісти
Байден винен, але це все почалося ще з Буша-молодшого. Двадцять років вони як в прірву вкидали трильйони, а в результаті отримали ганьбу. І до речі, це саме Трамп підписав з талібами ці угоди, які мусив виконувати Байден.
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31.08.2021 10:12 Відповісти
можно сказать тем кто его ждал, шо бен-ладен вернулся ...
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31.08.2021 08:38 Відповісти
Хорошо вооружили талибов а Украину боятся или не хотят.
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31.08.2021 08:41 Відповісти
Боятся ваты, коррупционеров, предателей на самом верху и что данные по новейшим разработкам окажутся в кб рашки
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31.08.2021 10:24 Відповісти
Главное чтоб Зелененький не забыл поздравить Байдена с победой)) США завершили виведення сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 2322

Двадцать лет борьбы с террористами движения Талибан, которые завалили башни близнецы, закончилось полным фиаско США завершили виведення сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 4059
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31.08.2021 08:46 Відповісти
Просто американці не лохи! Це українці можуть 30 років топтатися на місці: тільки починаємо рухатися на Захід, відразу обираємо яників та кловунів! 30 років! Байден же досвідчений політик. 20 років було витрачено, а вирішення проблеми усе ще немає. І до того ж, рішення, котре він реалізував узагалі не його, а Трампа. Шоумена, котрого привели "мудрі" американці до влади, так само, як у нас кловуна. Кловун своїми рішеннями руйнує здобутки свого попередника, а звинувачувати будуть його наступника. Кловун же тільки вчиться, як потрібно керувати!!
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31.08.2021 13:46 Відповісти
прям как ссср
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31.08.2021 09:55 Відповісти
І правильно зробили. Давно пора.
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31.08.2021 10:20 Відповісти
Все коту под известное место...
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31.08.2021 10:25 Відповісти
говорите правильно - *****ли... оставив вооружения бармалеям - на 48 милл-в баксов. Классическая удача!
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31.08.2021 12:59 Відповісти
 
 